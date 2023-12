Alberto Fernández, un presidente cautivo de su principio

Que la crisis de las democracias representativas se traduzca por un desfase cada vez más obvio entre las múltiples y dispares aspiraciones de la sociedad y la oferta que los gobernantes tratan de efectivizar, lo sabemos. La reciente elección presidencial argentina volvió a enseñarlo. ¿Cómo el gobernante moderno, sometido a la exigencia de eficacia a corto plazo y a la injunción de inmediatez en la respuesta, podría escapar a una sensación de vértigo cuando ejerce el poder? Alberto Fernández ofrece, al respecto, una ilustración impactante. ¿No habría sido colocado, o no se habría él mismo colocado en una imposible línea de cresta? ¿Cómo explicar que, en un intervalo de tres años, haya podido perder 60 puntos de imagen positiva en el curso de su mandato (encuesta Giacobbe y Asociados)? Es cierto que el poder desgasta.

Charles de Gaulle, utilizando un juego de palabras, ya decía, en los años 1960, que lo propio del gobernante era de « durer et endurer » (durar y aguantar). Pero qué pasó para que Alberto Fernández, cuyo carácter le hace aparecer como empático, honesto, sincero, relativista, respetuoso con los demás, apreciado en el extranjero por sus pares, haya podido dar a pensar , como lo escribió un famoso analista, que "no fue un Presidente"? ¿Sería por las cualidades mismas del personaje? Fernández "duró" cuatro años en la función. Una duración "normal" para un hombre "normal", un epíteto que él mismo se atribuyó. Digámoslo de entrada: el juicio que emitimos sobre Alberto Fernández, si es que podamos emitirlo hoy, se enfoca más sobre la complejidad del hombre que sobre la realidad del fracaso.

El juicio global necesitará mucho más distancia y tiempo en la reflexión. En el juicio deben intervenir la personalidad del hombre, lo que realizó y, según la fórmula de Ortega y Gasset, la circunstancia, o sea el contexto histórico en qué accede al poder. Limitémonos a decir que cuando accede al poder, ya está bien abierta la caja de Pandora, la de los viejos demonios que acosan la democracia argentina. Nos referimos a los dos campos que se anatemizan recíprocamente.

Se puede dicernir subjetivamente dos períodos en el curso del mandato. La primera hasta la salida, en julio de 2022, de Martín Guzmán, su hombre de confianza que fue ministro de la economía. Es el período en que detiene palancas de poder. La segunda, desde la llegada de Sergio Massa al gran ministerio de economía hasta el final del mandato. Es el periódo en que los acontecimientos se precipitan, que acaban por hacerle vivir un calvario, cuando la presión inflacionaria, cada día más aguda, hizo que se desplace el centro de gravidad del poder hacia lo económico, sobre un fondo de catástrofe.

Ocurre que Alberto Fernández va a conocer, en los últimos dieciocho meses, lo que experimentó Raúl Alfonsín en 1988 y 1989, hasta su retiro anticipado en julio. Está claro que, en el plano interior, su poder se esfuma, como su capacidad de resistencia. Y, a lo largo del mandato, en términos de imagen, el Presidente aparece progresivamente en situación de alienación de su responsabilidad presidencial. Aparece primero cautivo de su vicepresidenta Cristina Kirchner, que no dejó de hacer de Casandra. El mal de los orígenes, bien se sabe, proviene del contexto en que fue designado, en 2019, por la expresidenta que, aunque disponía del principal caudal electoral potencial, se sabía en la incapacidad de ganar la elección suprema. Ella pretendió expresarse, siempre, en nombre de la defensa del pueblo. La gestión presidencial de la pandemia, en su primera etapa, hasta que se politiza, fue indudablemente para el presidente saliente, el mejor período, juntando su sentido del interés nacional a la certeza que llegaba, además, la oportunidad, frente a la adversidad, de superar el muro de la grieta política. La desdichada fiesta de aniversario familiar, un error tremendo, fue la ocasión soñada de denunciar el "cinismo" del presidente. Otros episodios fueron mucho más importantes: las PASO de septiembre de 2021, las renuncias ministeriales por sorpresa, organizadas por el ministro del Interior Eduardo 'Wado' de Pedro, de un grupo de funcionarios kirchneristas, las legislativas perdidas de noviembre. Ya habían empezado el florilegio de los epítetos: "pelele", "títere", "testaferro", "Chirolita". Un Presidente de "Disneylandia".

Cautivo, también, de la coalición peronista del Frente de Todos. La creciente hostilidad de La Cámpora, que en la esfera peronista había colonizado los cargos políticos del territorio bonaerense, desequilibró totalmente la coalición. La dimisión de Máximo Kirchner, en enero de 2022, de su función de presidente del bloque mayoritario en la Cámara de Diputados , pudo ser sentida, con razón, como un acto de ruptura. El hijo de la vicepresidenta declarará en Lanús: "Nuestro pueblo se conduce obedeciendo. Cuando uno quiere conducir, también debe saber obedecer". El motivo invocado de su retiro era el acuerdo con el FMI, oficalmente firmado en marzo. Para los cristinistas, era una especie de traición que justificaba que salga a la luz la ruptura ideológica. Alguién como Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y secretario general de La Cámpora, esclareció perfectamente el debate, describiendo así las dos líneas: "Lo que podemos denominar como un sector moderado del peronismo, no pone tanto el acento en la distribución del ingreso y la justicia social. Ėl (Alberto) llegó a ese lugar como parte de un acuerdo con el kirchnerismo que no se termina de honrar" (entrevista a la AM750). La "revolución K" tenía efectivamente, en su apogeo, la ambición de superponerse a la de la década peronista. Estaba en juego "la nueva identidad del peronismo", como lo escribió Gustavo González (Perfil, 30/04/23). Cuando llegó Sergio Massa a la economía, empeoró cada vez más la degradación del poder presidencial. Eso dentro de un proceso de delegitimación, en el que el Frente Renovador, así como ciertos gobernadores peronistas, también ciertos sectores de la CGT, se dirigieron dónde soplaba el viento. El huésped de la Casa Rosada y de Olivos, para tratar de federar, tuvo que desplazar muchas veces el cursor. La consesión más obvia que hizo al kirchnerismo fue, presumiblemente, la decisión, inoportuna, de iniciar un proceso estéril de juicio político, en la Cámara de Diputados, contra los miembros de la Corte Suprema. ¿Fue para compensar el hecho que se había negado a proceder a una reorganización de la Justicia destinada a proteger de sus avatares judiciales a Cristina Kirchner?.

Cautivo, a fín de cuentas, de sí mismo, o más bien, de su principio. "Voy a trabajar incansablemente para mantener la unidad del Frente de Todos" (entrevista con J. Fontevecchia 11/12/2022). "Fuí reflexivo, fuí moderado, y preservé la unidad" (entrevista con J. Fontevecchia 26/11/2023). Un principio que, teniendo en cuenta lo que tuvo que aguantar, está a su favor, en la medida en que estaba convencido que una recomposición del oficialismo era casi condenada al fracaso durante su primer mandato. ¿Con una diferenciación ideológica tan claramente expuesta, hubiera podido liberarse de las ataduras kirchneristas cuando los legisladores y ministros que respondían a Cristina, empezando por Wado, le desafían con tal peso? Con una paciencia infinita, y un humor apenas perceptible, se limitó a hacer hincapié sobre la contradicción profunda de Cristina Kirchner: "¿Por qué se enoja Cristina conmigo, si hago lo que ella pide?". Una ética de convicción, pero una dificultad a implementar une ética de responsabilidad.

La cuestión de fondo es la de la concepción de la función presidencial. Alberto Fernández quiso ser un Presidente "normal" en un país que no lo era. Recusa los "ismos", por lo tanto la emergencia del albertismo. Recusa la personalización del poder, haciendo caso omiso de que el régimen político argentino, como en Francia o en los Estados Unidos, es un régimen presidencialista. Un caso análogo se produjo con el Presidente François Hollande en Francia (2012-2017). Ėste siempre se declaró como "un Presidente normal". Después de perder la posibilidad de una reelección, Hollande dijo más tarde: "No debería haber dicho Présidente normal". ¿Qué había pasado? Hollande, en 2015, era el blanco, no solamente de burlas (de tipo: "Un Rey de opereta"), sino también de una ofensiva por parte de los que llamaron los "frondeurs" (rebeldes) del Partido Socialista: alrededor de 40 diputados, incluso el ministro de la Recuperación Productiva que fue luego ministro de la Economía. Llamó a la unidad y el reagrupaminento "frente a la tragedia que amenaza al país" (El Frente Nacional estaba en situación de acceder al poder), pero los "frondeurs" nunca dejaron de oponerse. "Han debilitado la credibilidad de mi política sin lograr la visibilidad de la suya. Han cortado la rama en la que estaba sentado". Preguntado sobre lo que, a sus ojos, debía ser la cualidad primordial de un Estadista, mencionaba Hollande: "la sinceridad".

Lo contrario de François Mitterrand, que quedó en el poder durante dos septenios (1981- 1995). El Presidente Mitterrand, a quién sus detractores lo atribuían el apodo de "El Florentino" en referencia a Nicolás Maquiavelo, consejaba la cosa siguiente al hombre de poder: "simula y disimula". Alberto Fernández habrá sido sometido, en faraón que fue lejos de ser, a las antiguas llagas de Egipto (deuda, pandemia, guerra y sequía) y al nutrido fuego de la oposición y de su coalición. Ha sido cautivo, para bien o para mal, de su principio. Queda un hombre de constancia. En economía, no se equivoca: no hay dinero mágico. Entre los factores de inflación, el déficit fiscal influye más que el acuerdo con el FMI, considerado como inflacionario. En las cuestiones societales y familiares, la ley de la interrupción voluntaria de embarazo es un logro considerable. En el combate federalista, ha recalcado la idea que "No hay argentinos periféricos y centrales. La Argentina es una". Políticamente, considera, probablemente demasiado rápido, que el peronismo es "un partido demócrata por excelencia". Y él, en pionero atípico, es un peronista-alfonsiniano, que dedica un culto de razón a la socialdemocracia. De 2019 a 2023, Alberto Fernández habrá tenido dos adversarios, uno tan implacable como el otro: la inflación, y su vicepresidenta. Sin embargo habrá planteado una idea, la de una Argentina más igualitaria, confiando en el método del sentido común, y buscando la "verdad superadora".