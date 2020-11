Controlar la diabetes en pandemia

El 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes con el objetivo de concientizar sobre esta patología, que adquiere relevancia en el contexto actual de pandemia. ¿Cuál es el vínculo entre la diabetes y una peor evolución si contrae Covid-19? Si una persona con diabetes está mal controlada tiene mayor riesgo de contraer alguna infección, y dentro de estas infecciones está el coronavirus. Pero, además, una persona puede estar bien controlada, tratada con medicación oral o eventualmente con insulina, pero cuando se contrae alguna infección esto determina la liberación de hormonas contrarias a la insulina y eso favorece que se descompense la diabetes. En algunos casos el tratamiento para el distrés respiratorio por esta patología son los corticoides, y estos favorecen que aumente aún más la glucosa.

Durante este tiempo hemos visto una disminución de las consultas para el control de la diabetes, debido a la cuestión del aislamiento y por intentar reducir la circulación en la calle de las personas con factores de riesgo. En mi opinión, las consultas habituales han caído en un 20%. Los sistemas hospitalarios han tenido que reestructurarse en la mayoría de los casos para poder atender las urgencias por Covid-19. Pero eso determinó que pacientes con patologías crónicas, en este caso la diabetes, hicieran menos consultas.

El problema de la diabetes es que es una enfermedad asintomática; una persona podría estar desarrollando alguna complicación y, al no consultar, no se detecta rápido y no se puede evitar su progresión. La recomendación más importante para todo aquel que tenga diabetes es la de extremar sus controles: evaluar cómo está su glucemia, corregir los escapes de glucemia (si es que los tiene) y mantener una continua comunicación con su médico clínico, endocrinólogo o especialista en diabetes para que lo oriente. La información es fundamental para evitar que se presente un desenlace inadecuado en la evolución de la diabetes.

*Médico. Jefe División Diabetología Hospital de Clínicas José de San Martín.