El Atlántico Sur en la nueva geopolítica global: un espacio estratégico en transformación

Durante décadas, el Atlántico Sur fue percibido como una periferia geopolítica: un océano distante, con baja densidad de conflictos y escasa relevancia estratégica frente a los grandes centros de poder. Sin embargo, los cambios acelerados del sistema internacional han reconfigurado esta mirada. Hoy, el Atlántico Sur emerge como un espacio crítico para la seguridad global, la competencia estratégica y la gobernanza de los bienes comunes.

1. Un corredor marítimo vital en un mundo más fragmentado

El Atlántico Sur conecta tres regiones clave —Sudamérica, África y la Antártida— y constituye un corredor esencial para el comercio global. En un contexto de tensiones crecientes en el Mar del Sur de China, el Mar Rojo y el Mediterráneo, las rutas del Atlántico Sur adquieren un valor renovado como vías alternativas seguras para el flujo de energía, alimentos y recursos estratégicos. La estabilidad de estas rutas es cada vez más relevante para las cadenas de suministro globales y para la resiliencia económica de múltiples países.

2. Recursos estratégicos y transición energética

La región concentra reservas de hidrocarburos, minerales críticos y biodiversidad marina que adquieren importancia en la transición energética y en la competencia por recursos. La exploración offshore, el potencial de energías renovables marinas y la presencia de minerales estratégicos en plataformas continentales generan un interés creciente de actores extrarregionales. A esto se suma la relevancia de los ecosistemas del Atlántico Sur para la pesca global, en particular el vínculo con el kril y las especies migratorias del océano Austral, fundamentales para la seguridad alimentaria.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Buques navegan por las aguas del Atlántico Sur, una zona estratégica para el comercio y la seguridad internacional

3. El Atlántico Sur como extensión de la competencia polar

La proximidad con la Antártida convierte al Atlántico Sur en un espacio clave para la proyección logística, científica y política hacia el continente blanco. En un momento en que la Antártida gana centralidad por su impacto climático y por las tensiones en torno al futuro del Sistema del Tratado Antártico, los puertos, bases y capacidades marítimas del Atlántico Sur adquieren un valor estratégico adicional. La región funciona como puerta de entrada a uno de los territorios más sensibles del planeta.

4. Presencia militar y competencia entre potencias

El Atlántico Sur experimenta una creciente militarización indirecta, marcada por el interés de potencias globales en ampliar su presencia naval, sus capacidades de vigilancia y su influencia política. La expansión de acuerdos de defensa, la instalación de infraestructura dual y el aumento de patrullajes reflejan una competencia estratégica que, aunque menos visible que en otros océanos, es cada vez más significativa. En este contexto, la región se convierte en un espacio donde se juega la libertad de navegación, la protección de recursos y la estabilidad regional.

Malvinas: piden un referéndum para decidir sobre un proyecto de salmonicultura

5. Gobernanza marítima y desafíos ambientales

El Atlántico Sur enfrenta presiones ambientales crecientes: sobrepesca, contaminación, explotación no regulada y los efectos del cambio climático sobre corrientes oceánicas y ecosistemas. Esto exige fortalecer la gobernanza marítima, mejorar los mecanismos de control y avanzar hacia esquemas de cooperación que integren a los países ribereños y a los actores extrarregionales. La región es un laboratorio para nuevas formas de diplomacia oceánica y para la construcción de regímenes de protección ambiental.

Conclusión: un espacio que vuelve al centro del tablero

La importancia renovada del Atlántico Sur no es producto de un solo factor, sino de la convergencia de dinámicas globales: la transición energética, la competencia entre potencias, la crisis climática y la revalorización de los corredores marítimos seguros. En este nuevo escenario, el Atlántico Sur deja de ser periferia y se convierte en un espacio estratégico cuya estabilidad es fundamental para el orden internacional.

Para los Estados ribereños, esto implica una oportunidad y una responsabilidad: construir capacidades, fortalecer la cooperación y desarrollar una visión estratégica propia que permita gestionar los desafíos y aprovechar las oportunidades de un océano que vuelve a importar.

*El autor es miembro del directorio de Agenda Antártica (www.agendaantartica.org), y director del Observatorio del Cambio Climático de la Universidad de Palermo.