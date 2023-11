El desafío de Milei

La reciente contienda electoral en Argentina dejó a Javier Milei en la segunda vuelta electoral, en una posición desafiante. Para triunfar en el balotaje, el economista argentino debe abordar una serie de obstáculos y demostrar una evolución en su estrategia política. Veamos los pasos que podría tomar para encaminarse hacia la victoria:

1. Hacer autocrítica

El primer paso esencial en el camino de Milei hacia el éxito es la autocrítica. Reconocer y aprender de los errores pasados es un acto de madurez política. Escuchar a un líder reconocer errores, le permitiría recuperar el contrato electoral con miles de votantes que rechazaron su figura.

2. Comunicación en su propio espacio

En tiempos de información constante, controlar lo que se comunica desde su espacio es crucial. Ejemplos de políticos que han fracasado en este aspecto sobran, como cuando la ex vicepresidenta Gabriela Michetti enfrentó controversias en su espacio debido a declaraciones descontroladas de miembros de su equipo.

3. Eliminar el acoso en línea

Las redes sociales desempeñan un papel fundamental en la política actual. Milei debe seguir el ejemplo de líderes como Justin Trudeau en Canadá, quien ha tomado medidas enérgicas para eliminar el acoso en línea y promover un entorno de respeto y debate constructivo.

4. Plan de gobierno claro

Milei debe presentar un plan de gobierno coherente y transparente que aborde las preocupaciones de los argentinos. El presidente chileno, Sebastián Piñera, ha tenido éxito en este aspecto al enfocarse en la economía y la seguridad.

5. Convocar a otros líderes

Siguiendo el ejemplo de la canciller alemana, Ángela Merkel, Milei debe demostrar voluntad de diálogo con líderes de diferentes sectores, creando un ambiente de unidad y colaboración que podría ganarle apoyo.

6. Los problemas de la microeconomía

El enfoque no debe ser únicamente macroeconómico, sino también microeconómico. Ejemplos en otros países demuestran que líderes exitosos, como Jacinda Ardern en Nueva Zelanda, han abordado cuestiones específicas que afectan a la población en su vida cotidiana. No le suma al argentino el debate teórico sobre la venta de órganos, cuando sus ingresos no le permiten abonar un alquiler.

7. Trabajar con expertos

Presentar equipos de trabajo con expertos en cada sector es fundamental para ganar credibilidad y confianza, siguiendo el ejemplo del presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in.

8. Mensaje aplomado

La coherencia en el discurso es esencial. La líder alemana Merkel ha sido conocida por su estilo de liderazgo sereno y mensaje claro.

9. Diálogo y unidad

El diálogo con todos los sectores de la sociedad, al estilo del presidente de Colombia, Iván Duque, puede mostrar un compromiso con la unidad nacional.

10. Fiscalización electoral

Al igual que líderes de otros países, Milei debe garantizar la transparencia y la integridad del proceso electoral a través de equipos de fiscalización competentes.

La presencia de fiscales partidarios, entrenados en las mesas de votación es crucial para asegurar un proceso electoral justo. Millones de argentinos reclaman hoy un cambio de modelo. Tal vez, llamar a esos miles a que no solo acompañen con el voto, sino con la fiscalización puede ser un camino si no se disponen los medios económicos.

11. Estrategia de comunicación

La "Estrategia de Comunicación Efectiva" es un elemento fundamental en la campaña de cualquier candidato político, y Milei no es la excepción. Ampliar esta idea implica considerar cómo una estrategia de comunicación sólida puede ser un factor determinante en la percepción pública y en la capacidad de ganar votantes:

a. Definir una Narrativa Clara: En primer lugar, una estrategia de comunicación efectiva implica definir una narrativa clara y coherente. Milei debe identificar los valores, mensajes clave y propuestas que quiera transmitir a los votantes. Esta narrativa debe ser fácilmente comprensible y memorable para que los ciudadanos conecten con su visión.

b. Selección de Voceros Confiables: La elección de voceros confiables es crucial. Estos portavoces deben ser capaces de comunicar el mensaje de Milei de manera persuasiva y creíble. Deben estar bien informados, ser articulados y transmitir confianza a la audiencia.

c. Segmentación del Público: Cada estrategia de comunicación debe considerar la diversidad del electorado. Milei debe adaptar su mensaje para llegar a diferentes segmentos de la población, abordando sus preocupaciones específicas. Por ejemplo, lo que resuena con los jóvenes puede no ser lo mismo que atraiga a los votantes de mayor edad.

12. Abordar problemas críticos

Milei debe hablar sobre cómo resolver temas cruciales como el salario, los alquileres, la inflación, la seguridad y el empleo. La Presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, ha enfocado su liderazgo en abordar los desafíos actuales.

13. Evitar opiniones personales misceláneas

En el camino hacia el balotaje, Milei debe centrarse en la coyuntura política y económica, evitando divagaciones personales que distraigan de los problemas fundamentales.

Ganar un balotaje implica una combinación de estrategias políticas, comunicación efectiva y un enfoque en las necesidades de la población. Milei tiene un camino por recorrer, pero aprendiendo de ejemplos de líderes nacionales e internacionales, podría mejorar sus posibilidades de éxito en la segunda vuelta electoral.

Hoy, el objetivo se vislumbra difícil, pero no imposible.

*Publicista político y Presidente de la Unión de Emprendedores de la RA.