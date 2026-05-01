El petróleo y la IA, dos partidas simultáneas

Cuando los análisis de riesgo se concentraban en interpretar la revolución distópica de la Inteligencia Artificial (IA), sus chips y avanzados modelos de lenguaje, un paso marítimo de apenas 35 kilómetros de ancho, el Estrecho de Ormuz, vino a recordarnos cuánto siguen pesando todavía algunas piezas tradicionales en el tablero geopolítico, como el petróleo.

El bloqueo de Ormuz disparó el valor del crudo de 65 a 110 dólares y alteró también el suministro de fertilizantes para el agro: así, el mismo “efecto mariposa” que favorece la exportación de crudo en Argentina semiparaliza a países asiáticos por falta de combustible y amenaza la producción mundial de alimentos básicos.

La guerra en Irán, como la que le precedió en Ucrania y sigue, acentúa la “fragmentación geoconómica” que abonaron la crisis financiera de 2008 primero y la pandemia después, como parte de un desorden sistémico en el que se desdibujan las reglas multilaterales básicas que regían el mundo desde 1945.

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Pero estas guerras por la energía o los alimentos difícilmente frene el avance general de la IA, una nueva pieza del tablero global movida esta vez por grandes corporaciones que aspiran a compartir el poder con los Estados y que, en lugar de una Constitución, escriben “Manifiestos” como el de Palantir.

¿Cuál es el mayor riesgo global que el mundo tiene por delante en los próximos cinco años?, pregunté al economista Alejandro Werner frente a la guerra en Medio Oriente y sus impactos. Me respondió sin titubear: “Yo diría que la Inteligencia Artificial… Mi temor a un conflicto armado global es menor al temor al desarrollo y la velocidad de adopción de una tecnología que no entendemos”, sentenció.

Ahora, mientras Donald Trump busca cerrar el conflicto en Medio Oriente desde la incómoda posición en la que terminó poniéndolo Irán y Xi Jinping mueve hilos para contener una crisis que también lo afecta, los dos presidentes preparan para mayo una cumbre que tendrá en el centro de sus tratativas el acceso a los chips de IA y a la tierras raras que son su insumo.

Esa disputa de fondo entre Washington y Beijing por el futuro de una tecnología que determina ya la producción de naciones enteras y el poderío militar de los Estados son el mejor ejemplo de que en la actual transición caótica hacia un nuevo orden geopolítico la partida se jugará en adelante con piezas nuevas y viejas, mezcladas. Y es muy temprano para saber cuál terminará valiendo más.

“Efecto Mariposa” es un ciclo de conversaciones sobre política internacional producido por Fundación Embajada Abierta y conducido por Jorge Argüello que se emite por Canal E los jueves a las 22 y los domingos a las 23.