El relato de Adorni es literatura. No merece una línea más

El galimatías de Manuel Adorni resulta a esta altura extenuante.

En su entrevista a LN +, contó que tras la muerte de su padre, él y su hermano encontraron dinero en su departamento de La Plata. Ese descubrimiento, dijo, más un aporte de su esposa, fue la base de sus inversiones en criptomonedas: 200 mil dólares, que le generaron utilidades por otros 300 mil dólares. Esas cifras aparecieron por primera vez en la declaración jurada de bienes que presentó en las últimas horas ante la Oficina Anticorrupción.

En la entrevista televisiva, Adorni también aseguró que empezó a “invertir fuerte” en bitcoin a partir de 2014. Su padre murió en 2002. De modo que Adorni, que posee título de contador, dejó dormir durante doce años la herencia, sin hacer ninguna inversión ni ampliar su patrimonio. Esto, antes de la aventura supuesta del bitcoin. Adorni podría haber declarado el legado de su padre sin ninguna justificación más que esa: que fue heredado. No necesitaba ningún blanqueo ni perdón fiscal. Tampoco estaba vigente entonces el impuesto a la herencia en la provincia de Buenos Aires. Pero reconoce que mantuvo oculto el capital que dice haber recibido como herencia, una confesión que reavivó las dudas sobre el origen y licitud de los recursos con los que empezó a construir su patrimonio.

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Lejos de atenuar el escándalo, las declaraciones de Adorni fueron como una bomba de fragmentación al interior del Gobierno.

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Con el correr de las horas, las inconsistencias se multiplicaron cuando se recordó que el padre de Adorni tenía una hipoteca por 20 mil dólares impaga al momento de su muerte. Cuestión a la que Adorni aludió en una oportunidad en la red X, cuando dijo que sólo había heredado deudas. Si avanzamos más de una década desde estos episodios, un video de 2017 que circula en redes sociales muestra a Adorni afirmando que “no estaba metido en el tema” criptomonedas. En otro video, de 2020, incluso desconfía y desaconseja invertir en ellas. El mismo hombre que declaró haber amasado una fortuna con los bitcoin.

Tras la presentación de la declaración jurada 2025 y rectificaciones a las de 2023 y 2024, se insiste en que Javier Milei renovó el apoyo a su jefe de Gabinete. No habría que esperar, según parece, que el Presidente le exija la renuncia, pese a que Adorni no solo reconoció públicamente haber ocultado patrimonio por más de 500 mil dólares, sino que además desnudó que, durante su informe de finales de abril ante la Cámara de Diputados, mintió. “Nunca hubo ocultación alguna”, aseguró entonces.

La noche de la entrevista, Milei replicó un post del encargado de tareas audiovisuales de la Presidencia, Santiago Oría, que decía: “Listo, explicó todo perfecto y completo Adorni. Quedó clarísimo que NO ROBÓ y que EL PERIODISMO MINTIÓ ALEVOSAMENTE”.

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La mesa política, de la que participa el jefe de gabinete, se reunió el jueves al mediodía. Allí estuvo también Patricia Bullrich, el día de su cumpleaños 70: antes de entrar a la Casa Rosada, la senadora había dicho que el ocultamiento del patrimonio que hizo el jefe de Gabinete “más que un error, representa una omisión ética”. Una fuente que participó de la reunión dijo que Bullrich le transmitió eso mismo a Adorni.

El juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita investigan a Adorni por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública. Trascendió que Pollicita prepara una medida para que Adorni justifique su patrimonio, coinciden las crónicas, umbral de un llamado a indagatoria.

Está claro que el jefe de Gabinete confesó que ocultó parte de su patrimonio para evitar ser juzgado por enriquecimiento ilícito, un delito más grave que el de evasión. Pero suma ahora la comisión del presunto delito de “omisión maliciosa” y violación de la Ley de Ética Pública, cuestiones a las que aludió no por casualidad Bullrich, y que podrían inhabilitar a Adorni de por vida para el ejercicio de la función pública.

Los apoyos a Adorni no fueron más allá del círculo más fanatizado del Gobierno. Contra lo que se insinuó la noche de la confesión, los ministros esta vez no se expusieron a un trámite desdoroso. “Nadie nos pidió que saliéramos a bancar”, dijo uno de ellos ante la consulta de este diario. “La cuestión superó todos los límites y ya se transformó en algo ridículo. El Presidente no ha podido capitalizar ni el segundo mes consecutivo de desaceleración de la inflación ni la baja del riesgo país ”, se lamentó.

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La permanencia de Adorni es difícil de explicar sobre todo para los funcionarios del Gobierno. Allí se evidencia un resquebrajamiento. Se insiste en que la hermana del Presidente ha comprendido que la situación es inviable y que la continuidad del jefe de Gabinete responde a una determinación de Milei que sigue pareciendo inquebrantable.

Se trata de una decisión que escapa a lo racional. La obstinación de Milei en sostener a un funcionario en proceso de transición de ser un muerto político a convertirse en un muerto civil alimenta hipótesis que empiezan a comprometer al Presidente. Incluso entre los ministros.

La tensión ahora se traslada al Congreso. Parece allanarse el camino hacia una interpelación de Adorni. Se espera una decisión del interbloque que juega como aliado del Gobierno.

El relato de Adorni ya es literatura. No merece una línea más.