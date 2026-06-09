Javier Milei y un peligroso trance místico que vincula al capitalismo con Dios

El presidente Javier Milei volvió a dejar una definición de esas que, por lo menos a mí, me resultan impactantes y, francamente, muy preocupantes. Ocurrió en un evento organizado por la comunidad judía Jabad Argentina, un acto que se realizó como consecuencia de que se han cumplido 32 años de la muerte de un líder religioso fundamental, un personaje muy importante de la comunidad de quien el presidente es un confeso seguidor: el Rebe de Lubavitch.

Para quienes no están empapados en el tema —y les aviso de antemano que no soy un experto—, este líder se llamaba Menachem Mendel Shneerson. QUien murió en el año 1994 en la ciudad de Nueva York y fue el jefe espiritual de un movimiento jasídico muy especial, muy importante y, por lo que he leído, sumamente influyente dentro de la comunidad judía, sobre todo en los Estados Unidos.

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Es una corriente muy antigua y tradicional, fundada allá por 1740 en Ucrania o en Polonia; no es una cuestión nueva. Lo que no sé, y mil disculpas porque lo desconozco, es por qué exactamente se lo conoce como "Rebe de Lubavitch".

Allí, el presidente ofreció un discurso donde entró en una suerte de trance místico-económico al relacionar directamente al capitalismo con Dios.

Capitalismo, fe y una frase un tanto rara

¿Qué fue lo que dijo Milei? Sostuvo textualmente que el capitalismo de libre empresa es el sistema que Dios preparó a través de su ley para que, después de la caída, el trabajo continuara. Y agregó que, antes de que existiera el Estado, el mercado o cualquier cosa creada por el ser humano, ya existía el trabajo.

Una frase un tanto rara. Remató asegurando que el capitalismo es el sistema que Dios preparó para traer el paraíso a la tierra y que esto, incluso, está dentro de los diez mandamientos. Yo no me los acuerdo todos de memoria ahora, pero me parece que no están.

Yo personalmente estoy más bien del lado del capitalismo, naturalmente. Pero la verdad es que nunca se mi hubiera ocurrido vincular al capitalismo con la religión, ni mucho menos con que haya sido una creación divina.

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No me imagino a los capitalistas yendo mucho a misa o siendo particularmente religiosos por el hecho de serlo —o sí, quién sabe—. El problema es que esta corriente la encontramos también en otros líderes de la ultraderecha global, como Jair Bolsonaro, que procuran todo el tiempo conectar la política y la economía con la religión. Y esto, se los digo en serio, es muy peligroso.

De políticos a profetas: El riesgo de la mística en el poder

¿Por qué es peligroso? Porque cuando el capitalismo se convierte en un plan de Dios, la política pasa a ser una cuestión de carácter puramente religioso. Quienes sostienen estos puntos ya no se perciben como políticos, se creen profetas.

Y el presidente Milei tiene mucho de profético, de sentirse el transmisor de un mensaje de Dios. De ahí proviene esta idea de "la moral como política de Estado" de la que siempre hablamos acá en el canal. No tiene que ver con robar o no robar, o con adornar líneas más o menos morales, sino con que, bajo este esquema, todo aquel que no piensa como el Presidente es un inmoral.

Si vos no coincidís con Milei, ya no sos alguien que está equivocado, confundido, atormentado o despistado: sos un inmoral, sos un pecador, alguien que se va a ir al infierno. Es un razonamiento peligroso porque la mística y la política yendo de la mano han generado cosas muy locas en el mundo.

Quería subrayar esto porque, entre los habituales trances a veces un poco enigmáticos del presidente, este de conectar a la religión con Dios y al capitalismo con lo divino me pareció muy loco.

MEG