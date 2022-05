Adicciones: cómo tratar la problemática sobre el consumo de drogas

En los últimos días hemos asistido con gran preocupación a la difusión de una “nueva” modalidad de abordaje a la problemática de las adicciones.

En realidad lo lamentablemente “nuevo” es el abandono por parte de ciertas políticas públicas de la misión primordial de cuidar a las personas en el ámbito de la salud. Se ha difundido un folleto dirigido a la juventud, donde los conceptos principales invitan a experimentar con drogas, cuidar el modo de consumir, chequear la calidad del producto, y muchas otras recomendaciones muy peligrosas.

Caso Chano: qué podemos hacer siendo familiares de una persona con adicciones

¿Por qué consideramos tan grave este suceso? Porque va en contra de la más elemental regla de Prevención. El que conoce los efectos de las drogas en una persona, una familia o una comunidad se sorprende por esta actitud tan a contramano de la salud individual y social.

En nuestra experiencia de muchos años, en el Instituto de Prevención de las Adicciones de la Facultad de Medicina de la USAL, profesionales especialistas en el tema trabajamos junto con la comunidad en la elaboración de las mejores estrategias preventivas y señalamos los efectos nocivos de las sustancias psicoactivas en lo individual, familiar y social. Es imprescindible proteger a los jóvenes y los niños de los daños que producen las drogas. No debemos desconocer lo que la evidencia científica ha probado fehacientemente.

Un 86% cree que se agravó la problemática del consumo de drogas en Argentina, según una encuesta

Afortunadamente la sociedad conserva todavía sensibilidad ante estos movimientos favorecedores del consumo de sustancias y se produjo una fuerte reacción de distintas Instituciones que se ocupan de la problemática de las adicciones. Entre ellos se puede mencionar el Documento emitido por el Obispado de Morón que denota la fuerte preocupación que tiene la Iglesia frente al aumento de los consumos y el daño consecuente en la comunidad.

También el Observatorio de Prevención del Narcotráfico (OPRENAR, 2022) se ha expresado al respecto en un Documento publicado recientemente. Allí se cita :el “Documento titulado “Lineamientos Básicos para la Implementación de Políticas Públicas sobre el Consumo de Drogas y el Narcotráfico”, firmado por todos los partidos políticos en diciembre de 2013, establece que: “Las políticas públicas se deben orientar de manera clara a desalentar el consumo de droga”. Por esto, las acciones de comunicación de organismos gubernamentales no deberían promocionar ningún tipo de consumo sino trasmitir mensajes que desalienten todos ellos.”

Juana Viale reveló hasta dónde llegó por una adicción que logró superar

En el mismo sentido se ha expresado la Academia Nacional de Educación (ANE) al referirse al tema: “La Academia Nacional de Educación, ante la distribución de folletos que instan al consumo moderado de drogas, manifiesta su asombro y preocupación por tratarse de contenidos que violentan el criterio, la salud y la integridad de las personas”. No hay que olvidarla Ley Nº 26.586, que crea el Programa Nacional de Educación y Prevención sobre las Adicciones y el Consumo Indebido de Drogas en el ámbito del Ministerio de Educación. El Consejo Federal de Educación aprobó la resolución CFE N° 256/15, que aborda esta problemática en el ámbito educativo. Asimismo, la Resolución aprueba los "Lineamientos Curriculares para la Prevención de las Adicciones", indicados también en la Ley, para su implementación en todas las escuelas de los niveles de enseñanza obligatoria, así como también de cumplimiento en relación a los programas y actividades que las jurisdicciones tengan en aplicación. Actualmente dicha Ley no se aplica en el Ámbito Educativo y podría decirse que “duerme el sueño de los justos”.

Cuando Instituciones de tanto peso en la comunidad reaccionan ante una situación peligrosa es porque se ha violentado el mínimo criterio de salud y de sentido común. Un Programa de Prevención de Adicciones debe estar orientado a evitar el inicio del consumo y frenar el aumento del mismo. Cuáles serían los criterios que debe sostener el Estado para evitar el inicio y aumento del consumo de sustancias psicoactivas?. Como mínimo diríamos que: No fomentar el consumo, no banalizar el efecto de las sustancias psicoactivas, no incitar a la experimentación, no disminuir la alarma social, no favorecer la curiosidad para iniciar la experimentación. Cuando desde las autoridades se invita a consumir en forma controlada, se desconoce el poder de daño que tienen las drogas, y los efectos nocivos que provocan en el organismo. La Sociedad en su conjunto ha reaccionado, sigamos trabajando.