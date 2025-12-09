La nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, Europa y la guerra en Ucrania

(Desde Ginebra) El presidente Donald Trump acaba de publicar un documento sobre la nueva estrategia de seguridad estadounidense, donde se refiere a la invasión de Ucrania por Rusia no como una "amenaza potencial para los intereses" de Washington, descargando la responsabilidad y crítica sobre los dirigentes de la Unión Europea por sus "expectativas irrealistas concerniente esa guerra", sin evocar "las capacidades" de Vladimir Putin para "hacer daño y desestabilización". (1)

El documento "marca un cambio ideológico y sustantivo en la política exterior" de Washington. Define "una nueva doctrina", titulada "Estados Unidos Primero", que sería "profundamente pragmática", cuyas opciones "se harán basadas en lo que haga" el país, "más poderoso y próspero". Sería "un reajuste" de la política internacional desde la redistribución de recursos militares en el hemisferio occidental hasta la adopción de una postura de confrontación sin precedentes hacia Europa". (2)

El texto otorga "un maltrato desconocido para con aliados tradicionales" de Estados Unidos, "sobre todo europeos… sabiendo que la creación de la Unión Europea fue apoyada" por Washington. Los síntomas hoy evocados serían "nefastos y represivos", como "el derrumbe de la natalidad, la pérdida de identidades nacionales, la represión de opositores políticos, la censura de la libertad de expresión, la asfixia reglamentaria y la inmigración. El continente será desconocido en 20 años o menos… A largo plazo ciertos miembros de la OTAN no serán más europeos". (3)

"La situación" resultaría "preocupante para justificar una injerencia en los asuntos del continente. Europa perdura estratégicamente y culturalmente vital para los Estados Unidos… Queremos que Europa siga siendo europea, que recobre confianza en ella en tanto civilización y que abandone su orientación errónea hacia una reglamentación opresiva. Nuestro objetivo es ayudar a Europa a corregir la trayectoria actual", alentando "el crecimiento de partidos patrióticos". (4)

El documento fustiga "instituciones internacionales, como la ONU o la OTAN", diciendo que "algunos profesan un antiamericanismo puro y simple, y muchos un transnacionalismo que busca explícitamente disolver la soberanía de los Estados", debilitando "nuestra nación sobre la cual reposa nuestra potencia, su riqueza y su decencia". El texto no cita "ni una vez a Rusia como amenaza. Ni el eje que forman con otras potencias como China, Irán o Corea del Norte". (5)

"El Medio Oriente ha cesado de ser una preocupación central para los intereses norteamericanos porque no es más una fuente constante de irritación y potencialmente de catástrofe inminente, que era antes. Los Estados Unidos deben abstenerse de ejercer presiones contra esas naciones, en particular las monarquías del Golfo, aceptando la región, sus dirigentes y naciones tal como son. La defensa de Israel o la amenaza de Irán no figuran tampoco en la lista de prioridades estratégicas… El orden mundial MAGA ("Volver a Hacer América Grande"), creado por Estados Unidos, es abandonado, solo queda imponer sus puntos de vista al continente europeo". (5)

"La invasión de Ucrania por Rusia no es mencionada como una amenaza potencial por los intereses norteamericanos. La fuente de inestabilidad proviene de sus expectativas irrealistas sobre la guerra. Sus gobiernos minoritarios e inestables, muchos de los cuales violan los principios fundamentales de la democracia para reprimir la oposición, impiden llegar a la paz debido a la "subversión de los procesos democráticos". Washington no se plantea más como árbitro entre Europa y Rusia", ni se asume como aliado de Europa ante la agresión de Moscú. (6)

"La gestión de las relaciones entre Europa y Rusia necesitaría un compromiso diplomático importante por parte de Estados Unidos, para restablecer las condiciones de estabilidad estratégica sobre el continente y para atenuar el riesgo de conflicto entre Rusia y los Estados europeos… Es interés fundamental de los Estados Unidos negociar un cese el fuego rápido en Ucrania, justificando el plan de 28 puntos que Donald Trump intenta imponer a Kiev". (7)

A tal efecto, "Washington defiende una corta lista de prioridades en torno al control de fronteras y de recursos estratégicos, y de acaparar bienes económicos. Ni una palabra sobre el clima, siendo conocido el impacto sobre el flujo de migrantes. Ninguna referencia a las instancias multilaterales, renunciando a cualquier discurso de ejemplaridad de su modelo. Solo vale el impacto de ambiciones e intereses en la jungla del mundo, que nadie podría domesticar". (8)

"Los Estados Unidos han renunciado a cualquier discurso de ejemplaridad para su modelo. Dan un portazo a la era post-1945. Abandonan las alianzas tradicionales, puesto que todo resulta extorsión, relación de fuerzas y alineamiento exigido. Emplean un lenguaje irrespetuoso, concentrado en la perspectiva electoral en Francia de 2027… donde podría gestarse un cambio, creando un eje Washington-París-Budapest-Moscú, apto para desmantelar a la Unión Europea. Invitan a sus aliados a aumentar el gasto militar y abrir sus infraestructuras a las fuerzas norteamericanas". (9)

En ese contexto, el canciller alemán Friedrich Merz trata de convencer a Bélgica de utilizar los activos rusos de 165 mil millones de euros, depositados en el banco Euroclear de Bruselas, para cubrir los gastos militares de Ucrania en 2026 y 2027, calculados en 90 mil millones de euros. Sería un "préstamo de reparación", no una confiscación, pero la institución se opone pues teme medidas de represalia del Kremlin y retiros de fondos por pánico de otros países. (10)

"Moscú prepara su sociedad en un espíritu militarista para un conflicto con Occidente, una Rusia que amenaza la seguridad europea", afirmó Merz, justificando su iniciativa. Ursula von der Leyen, presidenta de la Unión Europea (UE), lo apoya, pero el préstamo necesitaría una garantía parlamentaria de cada uno de los 27 países de la UE. Hungría y Eslovaquia se opondrían dado su alineamiento con el Kremlin, y si el parlamento francés, mayoritariamente hostil al presidente Emmanuel Macron —favorable al plan Merz—, se opone, pueden voltear el plan. Entonces "encontraremos otra solución", afirmó el canciller alemán. (11)

(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11) Le Monde, Paris, 7/8 de diciembre de 2025. Le Figaro, Paris, 7 de diciembre de 2025. Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América, 8 de diciembre de 2025.