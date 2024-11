Milei, Trump y el cumpleaños permanente

¿Los cumpleaños son el denominador común de esta presidencia?

Donald Trump ganó las elecciones presidenciales en los Estados Unidos y aquí en el gobierno del pensamiento mágico para celebrarlo tiraban pirotecnia en Casa Rosada y era todo algarabía entre los Ñoñostreamers de la gestión nacional. Sin embargo algo no andaba bien, a pesar de los rumores, el Presidente Javier Milei, segundo líder mundial de la libertad luego del mandatario americano, no pudo concretar su llamada con el electo Jefe de Estado estadounidense.

En efecto, se trató de un llamado más inconcluso que la canción de Laura Pausini, en el que hizo falta una semana de espera para que le volviera la sonrisa a nuestro niño emperador. Previamente, y debido a ello, Milei realizó un video para redes sociales donde nuevamente se mostró desbordado y algo “divergente” felicitando al norteamericano con su tradicional “Viva la libertad carajo”. Por tal motivo, y como esto más que una presidencia es un cumpleañero permanente, se arbitraron todos los recursos para que Javier tuviera su foto con “Mr. President”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

¿Milei fue invitado a encontrarse con Trump? Re: No. Nuestro presiduende se anotó en un evento de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y America First Policy Institute (AFPI). Este encuentro se realizó en Mar a Lago, lugar donde Donald Trump reside y casi todas las semanas presta las instalaciones para ese tipo de eventos. En efecto, no es era una velada para dar una charla ni un encuentro privado. Desde la presidencia se exhibió la supuesta carta de invitación, pero ¿Faltaba una parte dónde habría adjunto un tarifario? En el texto estaba claro que era un encuentro para aportantes y recaudar fondos; y además de la redacción se desprendía que tenía un claro condicional. Por lo que surge la siguiente pregunta ¿Estamos pagando otro cumple para que Milei no cayera en una nueva sobreactuación?

Lo cierto es Javier Milei fue a West Palm Beach, sobreactuó, bailó como el tío borracho del casamiento, se comportó como en un cumple, fue con agenda en mano como todo cuatro de copas, no respetó el código de vestimenta al igual que su hermana Karina y su equipo abusó del photoshop como es costumbre.

Mención aparte mereció el discurso sobre la “Alianza de naciones libres, custodios del legado occidental” que incluyen a los Estado Unidos, Israel, Italia y Argentina. Dicha propuesta no solo muestra que es propia de un adolescente inculto, como ha dicho su maestro Hoppe, sino que fue abruptamente interrumpido por extenso, aburrido y desubicado para la ocasión.

Por suerte para la comitiva, le hicieron un tacle a Trump antes de que se vaya y lograron la foto que fueron a buscar, pero para este punto queda expuesto que Javier no forma parte de ningún club de presidentes y muerto uno de los pilares del relato libertario.



Macri jugando a ser Macri

Mauricio Macri no se animó a ser candidato en el 2023 y desde ese momento destruyó a toda su competencia interna. Hoy, lejos de despegarse de LLA, el gato se va enredando en el ovillo con el que juega con declaraciones sobre Milei y Luis Caputo tales como “Es un milagro lo que han hecho”.

Este comportamiento errático lo está llevando a perder a su partido al punto que los propios como Cristian Ritondo y Diego Santilli están listos para humillarse por un cargo, según ha dicho Carlos Pagni. Para colmo, desde el gobierno le toman el pelo al ex presidente, ya que el propio vocero Manuel Adorni ha dicho que con Milei solo comparten “Milanesas con ensalada”.

Por el contrario, Cristina Fernandez, a pesar de que dejó fuera de carrera a Sergio Massa, se va convirtiendo en la líder de la oposición peronista. En efecto, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, no logró los requisitos para competir, y Cristina ganó en el escritorio la presidencia del PJ.

La nueva líder del peronismo debutó con la confirmación de la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. De todas formas, a pesar de la mala noticia no se la vio preocupada. ¿Será porque Ariel Lijo sigue siendo candidato a la Corte Suprema o porque mientras tenga poder político su libertad está garantizada? Sin embargo la ex mandataria no dejó de decir “Me castigan por todo lo que hice y porque soy mujer”.

En este escenario el Presidente busca frenéticamente levantar su imagen. La entrevista con Yuyito González promedió 0,47 de rating, colocándose por debajo de La Familia Ingalls (1974) que fue lo más visto del canal con 0,81. Milei en esa oportunidad se quebró, otra vez, al hablar de su hermana: "No hay ser humano en el universo como Karina".

También celebró su amor con Yuyito cantando temas de Elvis y Nino bravo. Tampoco se privó de ponerse en puntas de pie a lado de su amada y mostrarle al periodismo que él no es ningún presiduende acomplejado.

A esta altura, el rockstar no existe más, otro de los pilares del gobierno. Al presidente le molestan aquellos que piensan diferente, le incomodan los que están presentes, como el caso de Roberto Cachanosky en la Cámara de Comercio, y lo desconcentran los tosedores como en la entrevista con Franco Mercuriali. Eso sí, no le faltó concentración para aumentar su patrimonio desde que es presidente un 495% y el de Toto Caputo un 2,042%, nada mal si consideramos que el de Cristina y Néstor creció 572% desde 2003 a 2008.



El regreso de “Plata Dulce”

¿Se puede salir adelanta a pura timba financiera? Esta claro que no hay planes de tener una legislación laboral adecuada y una baja pronunciada de impuestos, solo queda saber que ocurrirá con el mercado de cambio intervenido. Para eso nuestro ministro Luis “Arteche” Caputo ha dicho “En algún momento del año que viene vamos a salir del cepo”. Mientras tanto seguiremos con el déficit cambiarlo de cuenta corriente, nos iremos de vacaciones a Brasil porque está más barato afuera y seguirá el dólar atrasado. A esto Milei agregó que “El superavit fiscal sostenido se va a convertir en baja de impuestos”, también en “algún momento”.

La dualidad de Javier Milei: un líder global desconectado de la realidad local

El presidente aseguró que “ya arrancó” la competencia de monedas y que el uso de dólares en la economía será creciente, solo estaría faltando que lleguen prodructo de la creación de riqueza, porque por ahora la clase media y las Pymes siguen desahorrando para pagar los gatos fijos. Desde que comenzó el experimento económico y político, se han dedicado esconder la basura de la economía debajo de la alfombra, esto al tiempo que el gobierno se prepara para seguir pateando deuda y tratando de evitar el año que viene un nuevo default.

La inflación es el único y último bastión de nuestro Presi, por eso se juega todo a poder bajarla; caso contrario debería dejar las llaves en recepción. Afirmar que la misma es del 2,7%, cuando los gastos de vivienda, agua, electricidad y combustible están en 5,4%, vestimenta y calzado en 4,4%, restaurantes, 4,3%, salud 3,6% jajaja y alimentos y bebidas ¿1,2%? suena a tomada de pelo. Mentras el dólar y el comercio exterior sigan intervenidos y los impuestos por las nubes, nos han convertido en el país más caro y menos competitivo del mundo.

En el mundo de fantasías de Javier Milei, Elon Musk ya está en contacto con Federico Sturzenegger y que Donald Trump incorporó al CEO de Tesla a su equipo "para replicar lo que hace”. Como es evidente, nuestra política exterior está compuesta de ideología, cumpleaños y nada de apertura de nuevos mercados"

En la economía real el consumo masivo cayó -20,4% interanual en octubre (Sí, no para de caer todos los meses) y las ventas están estancadas desde abril, de allí se explican los supermercados vacíos. Los combustibles aumentaron hasta 4% en Noviembre, y como es evidente eso se va a trasladar a precios. Las tarifas de luz subieron 2,5%, gas 2,7%, las prepagas 3,9% y 6,9% telecomunicaciones, colegios privados hasta 4,5% y los taxis en CASA un 50%.



Que produzcan otros, lo nuestro es la timba

¿Vamos a crear riqueza o estamos bien así? Hemos llegado al punto donde ya no se discute si la salida es produciendo más y generando trabajo genuino, esto puro relato y bravuconadas como en tantas veces ocurrió durante el kirchnerismo. Mientras Milei dice “No puedo inaugurar obras públicas porque las corté de cuajo. Yo no soy como los políticos que se juntaban a inaugurar tres veces la misma canilla”, el Jefe de Gabinete Guillermo Francos le miraba el bolsillo a los productores y afirma "Muchas silobolsas vimos" y Luis Caputo se burlaba de uno de ellos diciendo “Si en 4 años estás disconforme, vas a poder votar otra alternativa. Mientras tanto, no te queda otra que seguir viendo Chapaleufú y corriendo carreras!”

Muchos son los síntomas que la economía real no tiene manera de despegar. Los despachos de cemento cayeron en Octubre -20% ia, retrocedieron -1,1% contra el mes anterior y acumulan caída de -26,2% en 2024. A esto agreguemos que con blanqueo incluido, no solo estamos pagando los autos más caros del mundo, los 0km subieron entre 1% y 3,5% en noviembre, y solo queda uno por menos de $20 millones: el Fiat Mobi Trekking a $19,5 millones. Sumemos que el 40% de los coches pagan un impuesto al lujo, como si un vehículo de $42 millones (US$ 40,0000.-) podría ser incluido en esa categoría.

En fin, no le digan al Presidente que su asesor de confianza, el profe Juan Carlos De Pablo advirtió: “Lo que me preocupa es el aumento del costo en dólares de la producción”, y sobre las compras online en el exterior afirmó “No deberías usar reservas para eso; es una huevada”.



Un mundo de fantasías

¿Dónde quedó nuestra política exterior para crear riqueza? La falta de un presidente que tome decisiones llevó a la Cancillería a una crisis sin precedente. El voto de Diana Mondino contra el embargo de los EEUU a Cuba no solo la hizo perder el cargo, ya que el mandatario avanzó contra todo el personal del Ministerio de Relaciones Exteriores “Voy a echarlos a todos, son traidores a la patria". En efecto, los secretarios y subsecretarios de Estado que secundaron a la ministra desplazada también fueron removidos del cargo. Coherente con su falta de principios y megalomanía cada vez más acentuada, Milei removió a su Canciller y designó a Gerardo Werthein a cargo de la cartera internacional.

En efecto, se trata del mismo empresario que elogiaba a Cristina Fernández, cercano a la Fundación Clinton y que hizo sentar a Javier con el ex Presidente. (Sí, Javo tiene la foto con Bill, esperemos que Donald no la vea). Cuando asumió el ministerio dijo "En nuestro país hay una sola política exterior, la que define el Presidente”, y así sucedió, ya que Argentina fue el único país en rechazar una resolución para “intensificar los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas”, y también estuvo solo para votar en contra de los derechos de los pueblos indígenas.

Podemos afirmar sin temor que en el mundo de fantasías de Javier Milei, Elon Musk ya está en contacto con Federico Sturzenegger y que Donald Trump incorporó al CEO de Tesla a su equipo "para replicar lo que hace”. Como es evidente, nuestra política exterior està compuesta de ideología, cumpleaños y nada de apertura de nuevos mercados.

Mientras tanto, en un sitio satírico dijeron que Elon compró CNN, acto seguido Milei replicó la fake news con diciendo “digamos, digamos, digamos, digamos, ese bastión woke, inmundo, ya no van a mentir”. Por supuesto la cadena de noticias desmintió a nuestro presiduende que volvió a meter la pata. Desde la oposición, aprovechando la oportunidad y haciendo uso de la vara bajísima de modales de nuestro presidente, Crisitna Fernández sostuvo que Donald Trump es nacionalista e intervencionista, pero “este idiota”, haciendo referencia a Javier, no lo ve.

En fin, no solo Milei vive de cumple en cumple, nosotros también festejamos nuestra columna de opinión número 100 en perfil.com.