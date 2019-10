La grieta en el tiempo electoral

por Ángel Cabaña

Me tomé el trabajo de leer durante varios días las opiniones de los lectores de PERFIL referidas al acontecer político a partir de los resultados de las famosas PASO, y aquí las vuelco en una forma más o menos ordenada para su mejor lectura y entendimiento, evitando nombres y apellidos.

En el presente, vivimos el tiempo electoral, asistimos a un clima de enfrentamiento, como que nos encanta seguir echando leña al fuego, la confrontación permanente, construir enemigos, tomar una postura enfrentada a ellos y ocultarlos, los odios indomables que vuelven imposible conversaciones o reuniones entre familiares o amigos.

Conceptos en crisis

Amamos u odiamos, se habla de emigrados si triunfa el populismo o el neoliberalismo, medio país a favor, medio país en contra, énfasis en el ataque, no en la argumentación a favor, se es irrespetuoso con el que piensa distinto, la política como lo más importante en la vida en lugar de la familia, la amistad, la educación, la cultura, la ciencia, el deporte, etc.

Mientras unos bregan por tener como aliado a Estados Unidos, los otros prefieren a Cuba, Irán y Venezuela. Los de una vereda quieren cumplir los compromisos asumidos con el FMI, y los de la vereda de enfrente piensan que hay que romper con dicho organismo internacional.

El léxico confrontativo se refleja diariamente en los siguientes términos: adefesio mal hecho, alimaña, analfabestias, animal rastrero, asesino, atorrantes, banda de chorros, basuras, burros, cagones sin las bolas suficientes para parar la inflación, canallas, caraduras, cara de viejo garca, chantas, chabones, chamuyeros, chitrulos, choripaneros, cerebros de mosquito; cínicos, cipayos, cornudos, corruptos, culebra ponzoñosa, delincuentes, drogos, escoria de la vida, espectro del infierno, estúpidos, excremento mal defecado, expertos en populismo y demagogia; fachos, fanáticos, fanfarrones con mucha plata, fascistas asquerosos, forrazos, gilada que mantiene la teta del Estado, globos de sorete que se creen estrellas, hijos de remil putas; hipócritas, idiotas, infiltrados insensibles, intolerantes, inútiles, infrahumano, Judas de la política; la peor mierda; lo tenemos que echar a la mierda, mafiosos de larga data, maldita sabandija, manga de ladrones, mariposón, marmotas, mentiroso, meterles un gancho en las bolas es poco, miserables, nabos…

La elección de octubre, el jarrón chino que nos dejó las PASO

Más de lo mismo, pero mejor, dicen los macristas; lo que hicimos pero mejor, los kirchneristas. Mientras las autoridades de la provincia de Buenos Aires afirman que hicieron escuelas, aeropuertos, cloacas, agua potable, jardines de infantes, obras hídricas, los opositores las niegan afirmando que es puro marketing y prensa adicta, despilfarro de dinero a lo loco. Hasta los timbreos son motivo de confrontación: para los M son un contacto para conocer las realidades que vive la gente, para los K son puro teatro; el rezo, la mano en el corazón, la arenga futbolera y el beso a la bandera, el “sí se puede”, a unos los emociona y a otros los hace vomitar.

Ni olvido ni perdón, no caminan la calle, no son funcionarios, no son representantes, ¿quién los eligió? ¿cuándo? ¿dónde? ¿de dónde sacan plata para micros, viandas, banderas, lo que les pagan a los cabeza de termo que se tapan la cara, tienen prohibido hablar, qué carajo es toda esa ensalada?; obsecuentes, oportunistas, palurdos, patotas de autoritarios, paranoicos, payasos, pedorros, pelela de cacas, pelotudos, peronchos y la puta iglesia necesitan de los pobres; planeros, populistas; por qué no te vas a la concha de tu madre?, rata inmunda, rata sucia, repelotudos, resentidos ideológicos, retrasados mentales, saqueadores seriales del Estado, séquito de lacayos, sinvergüenzas, soberbios, son todos la misma mierda, soretes, títeres hijos de puta; viven en una realidad paralela y están gagá; traidores a sus convicciones; tránsfugas, tremendos vagos, váyanse a cagar, viven en una nube de pedos; zurdos inmundos…

(Continuará).