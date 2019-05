Un frente nacional para derrotar al macrismo

Por Itai Hagman (*)

El anuncio de Cristina Kirchner fue sorpresivo, fiel a su estilo, y nos conmovió a todas y a todos. En primer lugar, se trata de un paso contundente en el camino que, desde hacía varios meses, Cristina había marcado como tarea estratégica: la construcción de un amplio Frente Patriótico. Ya había agrupado a su alrededor a múltiples dirigentes y movimientos distanciados que le habían sido esquivos y llegado a ese punto juzgó que la situación del país ameritaba un gesto de amplitud aún mayor.

En segundo lugar, este anuncio implica un duro desafío para el macrismo, que queda reubicado como una fuerza política dogmática y cerrada sobre sí misma, aglutinada por su antiperonismo, mientras el Frente Patriótico gana en amplitud y capacidad hegemónica. Estamos, si se quiere, ante una inversión de lo que sucedía en 2015. En las próximas semanas desde Cambiemos seguramente intentarán remontar este escenario.

¿Cómo pensar conceptualmente el anuncio de la fórmula Fernández-Fernández? Cristina representa hoy a la principal fuerza nacional y popular del país, a la juventud y a los sectores más humildes y excluidos. Por eso desde el Frente Patria Grande, junto a Juan Grabois, planteamos la necesidad de la candidatura de Cristina y la campaña #EllaLeGana. Pero no se pueden elegir los contextos en que se desarrolla nuestra práctica política, en este en particular (con la avanzada del lawfare, la destrucción de nuestra economía, la debilidad del escenario regional, etc) construir un frente nacional requiere de un espacio más amplio, capaz de representar también a otros intereses "nacionales" y a lo mejor menos "populares". Probablemente Cristina haya juzgado que Alberto Fernández era un mejor interlocutor hacia esos sectores que son necesarios atraer.

No creo que se trate de una fórmula estrictamente electoral, para “ganar más votos”. Cristina estaba en perfectas condiciones de ser candidata a presidenta y ganarlas, del mismo modo que quienes jamás la hubieran votado tampoco lo van a hacer en una fórmula como Vicepresidenta. Nunca creímos en la “teoría del techo” y pronostico que prontamente Alberto Fernández será víctima de la misma demonización mediática a la que habrían sometido una candidatura de Ella. Es probable que la fórmula este pensada más en función de los consensos que son necesarios generar a partir del 11 de diciembre de 2019 que en relación a la campaña electoral.

Participar de este Frente Patriótico y militar la fórmula Fernandez-Fernandez implica aportar a la tarea necesaria de derrotar el proyecto neoliberal que representa Cambiemos. Luego, será necesario generar las condiciones para que prevalezcan los intereses nacionales y populares, es decir, las políticas de redistribución de la riqueza y de empoderamiento popular en el próximo gobierno. En otras palabras, desde nuestro punto de vista un nuevo contrato social no puede aceptar que en nuestro país haya exclusión social, un acuerdo nacional tiene que asumir la consigna de Tierra, Techo y Trabajo.

Es un deber de todas las fuerzas que sentimos el dolor del hambre, de la desocupación, de la entrega de la soberanía del país, dar todo, ¡Todo!, para evitar la continuidad de la política de saqueo y destrucción de la patria que representa Cambiemos.

(*) Economista, director del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP) y dirigente del Frente Patria Grande.

