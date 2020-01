La Naturaleza o sea Dios

por Fernando Miranda

Es la famosa ecuación que escribiera Baruch Spinoza en el siglo XVII. Y en síntesis significa que no somos los seres humanos los reyes de la Naturaleza sino partes o modos de esa Naturaleza de Infinita Potencia que nos cobija en su seno. Pero los seres humanos tienen diferencia de otros modos de la naturaleza menos potentes la posibilidad de alterar las variables terrestres que regulan las leyes de la Naturaleza.

Uno de los fenómenos menos hablados es la creciente ionización de la atmósfera o sea el aumento de sus valencias eléctricas terrestres que motivan que los fenómenos meteorológicos se tornan cada vez más violentos:Inundaciones imparables en Asia así como Incendios no apagables en Oceanía. Mil millones de variedades animales han sido exterminadas con el fuego australiano. Especies en extinción como los canguros y los koalas están en grave riesgo.

Nuestra bióloga Sandra Diaz Premio Principe de Asturias, Miembro de la Royal Society de Ciencias y de la academia francesa que ha estudiado a fondo los fenómenos de extinción así como las posibilidades de ciertas especies vegetales de contribuir quitar el óxido de carbono de la atmósfera terrestre en muy recientes discursos y reportajes ha advertido sobre la responsabilidad humana en el fenómeno del calentamiento global de la atmósfera terráquea.

Ya Al Gore en su famoso video hace muchos años, titulado "An inconvenient Truth", nos advertía que debido a que en el momento de su nacimiento la población humana era de 3.000 millones y en el momento en que él tenía 60 años el número alcanzaba los 6.000 millones, podía llegar a proyectar que si moría a los 90 años, el número de humanos sería de 9.000 millones, o sea que por primera se triplicaban los seres humanos en una sola generación.

Y sin duda esa polución humana ha incrementado a su vez el cambio climático que en realidad se trata de calentamiento global, como se puede verificar meteorológicamente.

Los líderes mundiales, como Trump en EEUU. Bolsonaro en Brazil y Salvini en IItalia están negándolo y no haciendo en la velocidad suficiente el cambio necesario que va de los combustibles fósiles a las energías alternativas como la éolica, la solar y la mareomotriz que curiosamente nuestro país posee en abundancia. Pero el lobby petrolero es poderosísimo por la cantidad inconmensurable de dinero que mueve a través del mundo además de guerras y tráfico de armamentos.

En la Argentina, fruto amargo del calentamiento global, todos nuestros glaciares de la Patagonia están decreciendo excepto el famoso Perito Moreno que mantiene su volumen.

PERFIL ha mostrado que se han talado bosques equivalentes a la superficie total de la provincia de Entre Ríos sin recuperación aparente.

La megaminería a cielo abierto fractura las montañas y produce un daño eventual en las aguas corrientes dado la cantidad de cianuro que utiliza siendo muy improbable su control dada las características tan variables de los los ríos afectados.

Pero ante la desidia, la ignorancia y peor aun la indiferencia, Mendoza ha dado una lección magnífica, sobre todo a partir de sus mujeres, dado que las reinas de la vendimia aseguraron que no habría más fiestas del vino porque sin buena agua no se pueden cultivar las excelentes uvas mendocinas y como reza un viejo proverbio chino "la rana no envenena el estanque en el que vive".

Finalmente un artículo del diario Perfil asegura que Marte, el desértico planeta rojo de las temperatura extremas, hace 3.500 millones de años era como la Tierra, con sus aguas, su vegetación sus mares y su temperatura templada. Acaso los que lo habitaban habrán hecho caso omiso de su calentamiento global? ¿O no habrán conocido la ecuación spinoziana de la Naturaleza o sea Dios? O quizás no habrán tenido una sociedad civil valiente y consciente como la mendocina para defender la vida...