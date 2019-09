¿Buenos Aires es una smart city?

Por Marcelo De Vincenzi*

La primera vez que vi un monopatín tirado en una vereda de París me atacó el reflejo de ser argentino: tuve miedo de que se lo robaran. Me quedé mirando un instante y, efectivamente, por curiosidad alguien que también desconocía de la existencia de este servicio, alzó el aparato y se lo llevó consigo unos metros, hasta que comprendió que, si no lo habilitaba, solamente le serviría para cargar peso muerto entre sus brazos. Son esos mismos monopatines los que se ven desde hace meses en las calles de Buenos Aires. Por supuesto, tienen un desarrollo tecnológico detrás que sostiene el fenómeno, y se trata de uno de los tantos ejemplos que hacen a una ciudad más o menos “inteligente”.

Y aunque no lo parezca porque la vivimos y sufrimos a diario, Buenos Aires ocupa un puesto alto entre las ciudades más inteligentes del mundo. Las llamadas smart cities son aquellas que cuentan con desarrollos tecnológicos aplicados en lo cotidiano, para mejorar infraestructuras y servicios que la hagan más equitativa, segura y eficiente para sus habitantes. Inteligencia Artificial, Big Data, Robótica, son algunos de los recursos utilizables dentro de un amplio abanico de posibilidades, que están cambiando la vida de millones de personas.

Inteligente, sustentable y transparente: Buenos Aires mira hacia el futuro en Smart City Expo

El vuelco de la población rural a las ciudades es grande, y también se da un fenómeno de aumento poblacional (la expectativa de vida es mayor, ayudada además por avances científico- tecnológicos), mientras que los recursos como la energía son limitados. No queda otra que adaptarse. Y si de cambios hablamos, nada cambia tan rápido y es tan dinámico como lo relacionado a la informática. Entonces, una smart city ya no es una aspiración sino una necesidad.

Ránkings internacionales destacan de CABA el WI-FI público, las Apps de bicicletas gratuitas, la iluminación casi 100% LED, los antes destacados monopatines, sistemas predictivos de llegada de transporte público y más. Por supuesto, aún le falta mucho para competir fuerte con otras urbes. Podría pensarse, por ejemplo, en recrear un sistema más eficiente de iluminación, que funcione en base a resultados de análisis de datos y a distancia, u otro tipo de desarrollo que aún nadie pensó. Lo cierto es que la respuesta a la pregunta del título de esta columna es sí: Buenos Aires se está convirtiendo en “inteligente”.

Las ciudades inteligentes también tienen sus riesgos

Y algo para reflexionar en relación a ello es qué pasa con la tecnología y cómo transforma el foco de los puestos de trabajo. ¿Se pierden o se ganan? Los hechos dan cuenta de que siempre la tecnología generó más fuentes de trabajo que la forma tradicional de llevar adelante nuestras actividades. Pero también es claro que cada vez aumenta más la brecha digital entre los que entienden de tecnología y los que no. El analfabetismo de nuestra era significará quedar afuera de las nuevas tecnologías. Como sociedad, debemos apuntar a ser vanguardia en este sentido.

* El Dr. De Vincenzi es Decano de la Facultad de Tecnología Informática y Vicerrector de Extensión de la Universidad Abierta Interamericana.

