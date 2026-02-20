Por qué Europa no puede protegerse sin la fuerza militar de Turquía

ESTAMBUL – Europa se enfrenta a su crisis de seguridad más grave en décadas. Aunque esto se ha vuelto evidente desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la crisis tiene sus raíces en un fallo estratégico más profundo: la externalización de la defensa.

Europa sigue siendo un centro de poder blando —a través de su promoción de la democracia, los derechos humanos y el buen gobierno—, pero debe alcanzar urgentemente la autonomía estratégica mediante el desarrollo de un marco de seguridad creíble. La respuesta debe ser no solo amplia e inclusiva, sino también realista, complementando a la OTAN e incorporando a miembros indispensables como Turquía.

La arquitectura de seguridad de Europa ha sido objeto de intensos debates durante muchos años. Apenas dos años después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, lamentara la "muerte cerebral" de la OTAN, Europa se encontró adyacente a la mayor confrontación militar desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Estados Unidos ha mostrado incomodidad con su papel histórico como principal garante de la seguridad del continente, y el sistema internacional en su conjunto ha comenzado a desmoronarse a medida que el oportunismo y el interés propio estrecho reemplazan a las alianzas y asociaciones.

Estas tendencias son globales, pero Europa siente los efectos más que otros. La retórica hostil de la administración Trump ha servido como una llamada de atención. Estados Unidos asumió una parte significativa de la carga de la seguridad europea, mientras que el continente disfrutaba de la prosperidad sin preocuparse demasiado por la factura de su defensa. Washington está dejando claro ahora que no servirá como protector perpetuo del continente.

No tiene sentido culpar a Trump. Los líderes europeos deberían haber anticipado lo que está ocurriendo. El continente necesitaba que se le recordara que la seguridad no se puede subcontratar. El tono del recordatorio ha sido desafortunado, pero este momento tarde o temprano iba a llegar. Independientemente del rumbo que tomen las futuras administraciones estadounidenses, Europa ya no puede confiar en la supremacía y la buena voluntad de Estados Unidos. La búsqueda de la autonomía estratégica ha comenzado y no hay vuelta atrás.

A pesar de sus deficiencias estratégicas, Europa se ha subestimado a sí misma. Sigue siendo la cuna de la democracia y una fuente de inspiración para otros en todo el mundo que valoran su tradición parlamentaria, el buen gobierno, el estado de derecho y el respeto por los derechos humanos. Estos activos "blandos" han quedado en un segundo plano en los últimos años, pero siguen figurando entre las mayores contribuciones del continente al mundo moderno. Las democracias todavía se necesitan unas a otras y deben defender sus valores compartidos en tiempos turbulentos. Europa debe aumentar su poder duro sin abandonar sus principios.

Un nuevo acuerdo de seguridad europeo no debería intentar sustituir a la OTAN, ni debería descansar únicamente en los cimientos políticos y burocráticos de la Unión Europea. Europa carece de la capacidad para defenderse sin sus aliados de la OTAN que no pertenecen a la UE. Un marco de seguridad creíble se extendería desde el Atlántico hasta el Mar Negro, abarcando tanto a Turquía como al Reino Unido. Debe abrazar a Europa en su sentido geográfico y estratégico más amplio, en lugar de limitarse a las fronteras institucionales de la UE.

El bloque no puede permitirse repetir los errores cometidos durante la candidatura de Turquía a la UE, cuando las reglas unilaterales y la arrogancia política descarrilaron el progreso. Ahora es la UE la que se encuentra en una posición de necesidad. Convertirse en una fuerza estratégica requiere no solo un cambio de política, sino un cambio de mentalidad. La tendencia a dar lecciones a los demás debe dar paso a una cooperación genuina y a un diálogo honesto.

Como la persona que dirigió las negociaciones de adhesión de Turquía a la UE, fui testigo de primera mano de la falta de honradez de algunos líderes de la UE. Recuerdo bien cómo utilizaron la cuestión de Chipre como pretexto para bloquear nuestra adhesión. Sabían que aceptar a los grecochipriotas en el bloque violaba un principio fundamental de la UE: que todos los problemas fronterizos deben resolverse antes de la adhesión.

Esta vez, los líderes europeos deben ser más honestos y sinceros al buscar la cooperación con Turquía. También deben asegurarse de que la seguridad europea no sea rehén de unos pocos estados miembros de la UE que persiguen sus propios intereses estrechos. Turquía aporta no solo amplias capacidades militares, sino también su alcance regional y peso geopolítico. Tenemos el segundo ejército más grande de la OTAN (después de EE. UU.). Hemos surgido como una potencia regional con una influencia que se extiende desde el Cáucaso hasta Oriente Medio y más allá. Nuestra creciente industria de defensa se ha convertido en una fuente importante de innovación militar-tecnológica a nivel mundial.

Además, Turquía ha respondido sistemáticamente cuando la seguridad europea lo ha requerido. Desempeñamos un papel central en la defensa del flanco sureste de la OTAN durante la Guerra Fría, sacrificando a menudo nuestras propias necesidades en aras de contribuir a la seguridad europea. Europa debería reconocer esta deuda moral, entre otras cosas para señalar su compromiso con la configuración del futuro compartido del continente.

Turquía también asumió costes significativos durante la guerra civil siria y la crisis de los refugiados. Seguimos ayudando a estabilizar Siria y la región en general. Hemos demostrado nuestra importancia durante la guerra en Ucrania, expresando nuestro apoyo a la integridad territorial, manteniendo la diplomacia con Rusia y tomando medidas decisivas en el Mar Negro como garantes de la Convención de Montreux.

Una asociación renovada entre Turquía y la UE beneficiaría a ambas partes. Al igual que en la década de 1950, tenemos ahora una oportunidad histórica para comprometernos con un acuerdo de seguridad colectiva. Turquía necesita seguir formando parte del mundo democrático, especialmente en un nuevo contexto global donde las normas y reglas son cada vez más cuestionadas.

Turquía es un país europeo. Pertenecemos al continente cultural, geográfica, histórica y políticamente. Al volver a comprometernos con los socios europeos y renovar las relaciones tensas, podemos apoyar las mejoras internas en los estándares políticos y el buen gobierno, así como aumentar nuestro atractivo económico. Las relaciones entre Turquía y algunos países de la UE pueden seguir siendo tensas, pero la necesidad suele tener un efecto de deshielo. Turquía es un pilar natural de la seguridad europea; sin ella, toda la estructura permanece incompleta.

Como han señalado muchos observadores, será decisivo si Turquía se incluye en los mecanismos de defensa europeos, como el SAFE (Acción de Seguridad para Europa), y de qué manera. Tales compromisos también señalarían la seriedad de Europa en la construcción de una arquitectura de seguridad creíble. Turquía puede ayudar a mejorar la seguridad, al tiempo que se beneficia de un nuevo compromiso con el marco normativo de Europa. Dicha cooperación beneficiaría a todas las partes. En tiempos de crisis, estar a la altura del momento requiere pensamiento creativo y ambición. Es hora de que Europa alcance todo su potencial.

(*) Abdullah Gül es expresidente de la República de Turquía.