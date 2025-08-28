Sin rumbo, la única opción para Milei es ganar

El ataque al Presidente debe ser repudiado sin excusas. Representa lo peor de la política y agita todos los fantasmas. Ahora, lanzar a Javier Milei a una recorrida por Lomas de Zamora fue una acción temeraria. La decisión de exponerlo en una caravana al corazón de uno de los territorios más identificados con el kirchnerismo, en el contexto de extrema polarización con el que el Gobierno inició la campaña bonaerense, y tras los episodios del lunes en Junín, debió haber sido como mínimo desaconsejada por la Casa Militar, el sector encargado de la seguridad presidencial. De no haber registros de tal cosa, allí hay sin duda culpas por lo que ocurrió este miércoles. A menos, claro, que lo buscado haya sido precisamente lo que se encontró.

A este tipo de dilemas nos somete constantemente el Gobierno libertario. Muchas cosas que no se entienden bien cómo suceden pueden ser resultado o bien de la falta de profesionalismo, la desidia o la mala praxis, o bien de objetivos inconfesables.

Milei tiene desde luego derecho a visitar el lugar que desee. Pero su deseo choca con el deber que tiene el Estado de preservar su integridad y su investidura. ¿Se informó con anticipación a las autoridades del municipio que maneja Federico Otermín el recorrido de la caravana presidencial? ¿O sólo se lo dio por enterado por el anuncio en redes? ¿Se coordinó un operativo en la zona entre las fuerzas de seguridad federales y la policía bonaerense? Varias responsabilidades dependen de las respuestas a este tipo de preguntas, en todos los niveles de gobierno, también municipal y provincial. Si bien no había desalentado manifestaciones de rechazo al paso del Presidente, Otermín pidió que la gente “se exprese con tranquilidad y sin ningún tipo de violencia”. El intendente condenó más tarde los hechos. Pero la ministra Patricia Bullrich lo responsabilizó de ellos.

Otra cuestión inexplicable es la primera aproximación de Milei al escándalo del “audiogate”. El Presidente reposteó el martes en Instagram un comunicado de la droguería Suizo Argentina de la familia Kovalivker, investigada por la Justicia en la presunta denuncia de sobornos del abogado Diego Spagnuolo, el desplazado director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Dice la empresa de los Kovalivker de sí misma, que desarrolla sus tareas de “forma íntegra, transparente, con responsabilidad social empresaria” y “de conformidad con un estricto código de ética”. ¿Tiene Milei certeza sobre esas prácticas en una empresa que quedó en el ojo de la tormenta?

Este miércoles, en respuesta a una pregunta de una cronista en medio de la agitada caravana en Lomas, Milei dijo que "todo lo que dice (del audiogate) es mentira”. “Vamos a llevarlo (a Spagnuolo) a la Justicia y probar que mintió". A esa hora trascendía que una auditoría ordenada por el Ministerio de Salud detectó sobreprecios de un 27% en la compra de medicamentos de alta complejidad en la Agencia de Discapacidad provistos, al parecer, por la droguería Suizo Argentina. ¿La declaración del Presidente fue un arrebato o tenía fundamentos para descalificar la versión de Spagnuolo, a la que por otra parte dio por fidedigna? ¿Milei estaba informado de los resultados preliminares de esta auditoría?

La exposición del Jefe de Gabinete Guillermo Francos en el Congreso se vio ayer cruzada por la interna libertaria. Francos asumió la responsabilidad que le indica la Constitución y concurrió a Diputados para su informe regular. En medio de un escándalo que involucró a la diputada Lilia Lemoine, la diputada Marcela Pagano, recién escindida del bloque libertario y a quien funcionarios del Gobierno señalaron junto a su pareja el abogado Francio Bindi frente a periodistas por la filtración de los audios de las coimas, lanzó un desafío a Francos. Le pidió que responda sobre si el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, José Luis Vila, y el subsecretario de ese área Víctor Hugo Armellino, ambos con pasado en los servicios de Inteligencia, tuvieron intervención en la filtración de los audios de Spagnuolo. Una gentileza de Pagano a Francos por los señalamientos desde el Gobierno a la diputada. ¿Francos interviene en la proverbial interna entre Karina Milei y Santiago Caputo?

Estas acusaciones distraen de lo importante: el contenido de los audios que investiga el fiscal Franco Picardi y el juez federal Sebastián Casanello. ¿Cobraba sobornos la agencia de discapacidad? ¿Eduardo “Lule” Menem, brazo político de la secretaría general de la Presidencia, y uno de los armadores de La Libertad Avanza, recaudaba para Karina Milei? ¿Financiamiento ilegal de campaña? ¿Enriquecimiento ilícito en el vértice del poder político? En el primer caso, hay antecedentes en la joven vida de los libertarios de denuncias sobre compra de candidaturas y retornos en el PAMI y la Anses. El segundo de los casos abriría un universo fascinante.

Las consultoras están midiendo el impacto del escándalo en la gente. Hay un alto grado de conocimiento sobre los audios y las denuncias de Spagnuolo se revelan verosímiles para una buena porción de los encuestados. Sobresale un dato: a diez días de la elección bonaerense y a dos meses de la nacional, el caso no parece estar produciendo cambios en la intención de voto. Una tabla de salvación a la que aferrarse.

Una fórmula probada sostiene que mientras la economía esté ordenada, las denuncias de corrupción no afectan a los oficialismos en la Argentina. Pasó con Menem y los Kirchner. Aunque todo indica que el índice de precios trepará el 2% en agosto por el reacomodamiento del dólar, Milei aún mantiene como un activo el control de la inflación. Pero la economía amenaza con profundizar su estancamiento.

El Índice General de Actividad de Orlando Ferreres muestra en julio una desaceleración con una suba interanual de 3,6%, y una caída de 1% en la medición contra junio, desestacionalizada, y un acumulado del 6% en los primeros meses del año. En el estudio, que anticipa un mes al del Indec, la industria manufacturera, generadora de empleo, fue el sector de la economía de peor comportamiento anual, con una baja de 2,5%. El sector más dinámico fue la intermediación financiera, un 23,1% arriba.

También Equilibra muestra una suba interanual del 3% en la actividad, pero una baja de 0,3% en la medición contra junio, encadenando tres meses de caída. Igual que Ferreres, la consultora de Martín Rapetti observa un escenario más complejo para la última parte del año debido al alza de las tasas de interés, y estima un crecimiento del PBI en 2025 del 4,5%, un punto menos de lo esperado por el Fondo Monetario Internacional.

Este jueves Milei dará un mensaje en el almuerzo del poderoso Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), que agrupa a las principales cámaras empresariales de la Argentina, incluidos los bancos, castigados tras el accidentado desarme de las Lefi por el fuerte apretón monetario. Entre los empresarios crece la incertidumbre frente a una macro que se deteriora, un dólar rebelde pese a todo y un riesgo país en 850 puntos.

En una charla en FIEL, el secretario de Política Económica José Luis Daza dijo este miércoles que "la falla del programa de estabilización del expresidente Mauricio Macri" fue "una desilusión para el capital internacional" y hoy representa un lastre para el Gobierno de Milei. Un Gobierno que parece haber perdido el rumbo, busca culpables y alimenta la idea de que sobrevendrá una catástrofe si pierde la elección. Ya lo hemos visto.

