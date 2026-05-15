Xi Jinping, Trump y los falsos dilemas

La cumbre de los dos líderes más poderosos del mundo, Xi Jinping y Donald Trump, pone en juego asuntos urgentes como la reapertura del Estrecho de Ormuz, tan relevantes como el desenlace de la guerra comercial abierta en 2025 y de tanta proyección como la carrera por los chips más avanzados de inteligencia artificial.

Este séptimo encuentro de Xi y Trump desde 2017 ha despertado tanta expectativa como la visita a Beijing que hizo otro presidente republicano, Richard Nixon, a Mao Tse Tung en 1972, un “deshielo” con un país comunista que medio siglo después se ha incorporado a la economía global y compite abiertamente por su primacía.

China gana poder mientras Estados Unidos pierde liderazgo

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Trump llega a China con su guerra comercial debilitada (pasó de aranceles promedio de 25% a 10%, tras arrancar en 2,5%). La Corte Suprema estadounidense limitó las “tariffs” y China demostró su poder de réplica: el control de la producción y procesamiento de las tierras raras que definen la carrera tecnológica.

El fracaso de Trump en sus objetivos iniciales en el Golfo Pérsico -donde ahora Irán se arroga el control de un paso estratégico que ni imaginaba tener- limita también la capacidad negociadora de Trump, en una cumbre que debió postergar un mes para terminar en la misma situación o peor (3,8% de inflación en EEUU por la suba del petróleo, la más alta en tres años).

Xi Xinping, Trum y un falso dilema

El resto del mundo, mientras tanto, se acomoda sin esperar un ganador claro. A lo sumo, desean una “estabilidad estratégica” que prolongue una gran disputa global en la que, desde Europa hasta Asia pasando por Oceanía, todos los actores toman recaudos para proteger sus intereses de defensa, comercio y tecnología.

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“Elegir entre China y Estados Unidos es un falso dilema”, nos dice Esteban Actis, al remarcar el encuadre de seguridad de América Latina ante la hegemonía continental de Washington y la indiscutible primacía comercial de Beijing en la región. “Hay que saber navegar este episodio”, concluye.

Xi y Trump juegan cada uno sus cartas en esta cumbre de Beijing, sin que ninguno parezca tener el as que defina la gran partida. Del mismo modo, países medios como Argentina necesitan con urgencia definir su propia estrategia de juego, la de sus intereses. En estos tiempos de desorden global, elegir uno entre los dos jugadores la puede convertir en naipe descartable.

“Efecto Mariposa” es un ciclo de conversaciones sobre política internacional producido por Fundación Embajada Abierta y conducido por Jorge Argüello que se emite por Canal E los jueves a las 22 y los domingos a las 23.