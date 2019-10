La Formula 1 podría llegar a Miami en 2021

La Formula 1 podría decir presente en Miami en menos de dos años. La organización de la competencia habría llegado a un acuerdo con Hard Rock Stadium, el estadio de los Miami Dolphins, para traer las carreras al sur de la Florida a partir de mayo de 2021.

“Estamos encantados de anunciar que la Fórmula Uno y el Hard Rock Stadium han llegado a un acuerdo en principio para organizar el primer Gran Premio de Fórmula 1 de Miami en el Hard Rock Stadium. Con un impacto anual estimado de más de $ 400 millones y 35.000 noches de habitación, el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami será un monstruo económico para el sur de Florida cada año ”, señaló Tom Garfinkel, vicepresidente y CEO del Hard Rock Stadium en un comunicado que difundió.

No obstante, la iniciativa aún no puede confirmarse. El acuerdo está pendiente de aprobación por parte de la Comisión del Condado de Miami-Dade, que podría presentar la idea a fines de este mes durante su próxima reunión de la comisión programada para el 29 de octubre (Hard Rock Stadium y Sun-Sentinel).

Para tratar de impulsar el proyecto, a través de su cuenta de Twitter el Hard Rock Stadium compartió un link para que las personas que quieran ayudar a convertilo en una realidad puedan registrarse. De ese modo, persigue obtener el respaldo de la población antes de la reunión.

