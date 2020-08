Agustín Rossi: "No hay margen para un gobierno más progresista que el que está haciendo Alberto Fernández"

—¿Hace cuánto que no vas a Santa Fe?

—La última vez que estuve fue el domingo 15 de marzo. Desde ese momento, desde el Ministerio de Defensa y las fuerzas armadas se llevó una fuerte actividad con motivo de la pandemia. Además hay una cantidad de restricciones para los que vivimos en el AMBA para ir a Rosario. Hace casi cuatro meses que no voy, debe ser el período más extenso de mi vida. La verdad es que extraño.

—Es la primera vez en la vida que estás tanto tiempo sin volver a tu lugar.

—En realidad, soy rosarino por adopción. Llegué a los 17 años a estudiar Ingeniería a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario, que este año cumple cien años. Llegué en 1977, mi primer año en la carrera. Mis cuatro hijos nacieron en Rosario y siento que es mi lugar en el mundo.

—En tu lugar en el mundo Alberto Fernández explicó que se equivocó con Vicentin al creer que la gente iba a salir a festejar. ¿Te pasó lo mismo?

—No me sorprendió la reacción de un sector de la sociedad ante una decisión de estas características. Nací en Vera, a 70 kilómetros de Reconquista, Avellaneda, que es la sede, el lugar de desarrollo de Vicentin. Hay que nacer en el interior del interior para ver qué lejos está el Estado. Para gran parte de la población de este norte santafesino, Vicentin queda más cerca que la Ciudad de Buenos Aires. Sumado a esta situación, el sector agropecuario y otros sectores económicos son los más apegados a las prácticas del mercado. No me sorprendió su reacción. Luego, sobre esta primera reacción se intentó generar una situación similar a del debate sobre la resolución 125. Vicentin tiene una historia en el norte de la provincia de Santa Fe que sus actuales directivos la tiraron por la borda a través de una administración absolutamente irresponsable. Van a tener que dar respuesta dentro del marco de la justicia penal, no solamente en la Argentina, sino a nivel internacional. Pero es una empresa que creció en la región. Con el rechazo de la iniciativa que acompañamos del gobierno de la provincia de Santa Fe, no sé realmente cuál va a ser el camino. Hablé con el Presidente. Siempre me dijo que el tema Vicentin lo preocupaba. Vio que alguien se ahogaba en medio del río e intentó rescatarlo con la convicción de que lo mejor es que la empresa siga funcionando y así pagar sus deudas y resolver las acreencias que tiene con los productores y los trabajadores, además del tema financiero. Fuimos a rescatar a alguien que se estaba ahogando y la respuesta fue “no”. El que se ahogaba quiso llegar solo a la costa, que era su problema.

—¿Pudiste hablar este tema con el gobernador Omar Perotti? Tenés una interna con él desde hace años, aunque tienen una buena relación.

—Sí. Conversé antes y después. Sé de la preocupación del gobernador. Tenemos un gobernador en la provincia con sensibilidad especial con el sector agropecuario. Por tanto, tenía un termómetro de todas las cosas que sucedían. El gobernador siempre tuvo la idea de que había que tener algún tipo de participación para tratar de rescatar a la empresa. No usemos el término “rescate”, pero sí quería que la empresa siguiera funcionando. La última propuesta fue en ese sentido. La idea era crear un fideicomiso y que en este fideicomiso participasen los que tienen acreencias, también la familia, y desplazar al actual management. Es insostenible la situación de los que la endeudaron y llevaron a esta situación con absoluta irresponsabilidad, personas que están siendo investigadas no solo en la Argentina, sino en otras partes del mundo, fundamentalmente en los Estados Unidos. Era una propuesta razonable y pensé que iba a ser bien tomada por la propia gestión de la empresa. Pero la audiencia de la semana anterior no resultó como esperábamos. El gobierno provincial también dará un paso al costado en virtud de los rechazos a distintas iniciativas.

—Salgamos de tus lugares en el mundo. Junto a Felipe Solá fuiste precandidato allá por finales de 2018, cuando se suponía o se especulaba con que Cristina Kirchner quizás no se presentara. Y tanto vos como Solá aparecían como candidatos, como prenda de unión de todo el panperonismo. Nadie imaginaba que Alberto Fernández podía ser el elegido. ¿Cuál es tu reflexión acerca de cómo el destino jugó esas cartas?

—Al destino lo que es del destino, y a las decisiones de Cristina lo que es a las decisiones de Cristina. Ella tomó una decisión en determinado momento, cuando planteó la candidatura de Alberto y la de su vicepresidencia, que es lo que da origen a esta coalición que es el Frente de Todos, que tiene una arquitectura electoral que demostró ser fuertemente exitosa a juzgar por los resultados electorales. Fui precandidato y había salido a recorrer el país detrás de la idea de estar; Cristina no era candidata. Siempre dije que si Cristina no era candidata yo iba a ser candidato en una PASO amplia, donde participase una gran cantidad de dirigentes. Así se terminaría resolviendo la candidatura de la oposición. Cristina decidió ser candidata, y es cierto que resolvió ser candidata en un lugar que yo no me imaginaba. Nunca me imaginé que podía llegar a ser candidata al vicepresidenta. Una decisión brillante desde el punto de vista estratégico. Los movimientos nacionales, populares y progresistas de América Latina siempre tuvieron la contradicción de creer que si el líder no es candidato no pueden ganar la elección, no pueden tener supervivencia política. Cristina superó este designio: los líderes pueden ocupar un lugar secundario en el momento de la conformación de una fórmula y pueden ayudar fuertemente a ganar una elección. Cuando se mira lo que pasó con el resto de los movimientos progresistas en el resto de América Latina, hay que reconocer que Cristina pensó dos jugadas más allá.

—Decís que no decidió el destino, sino Cristina. Carlos Marx dice que los líderes hacen la historia, pero con condiciones dadas. Vos, Felipe Solá y Alberto Fernández tienen personalidades similares. Al mismo tiempo, son personas moderadas que se llevan bien tanto con el kirchnerismo como con el resto. Parecería que la historia pedía en ese momento un perfil capaz de cerrar la grieta.

—La magnanimidad de la decisión de Cristina tiene que ver con que fue tomada en un momento en el que venía creciendo. No es una verdad escrita que con Cristina no hubiésemos ganado las elecciones. Independientemente de que hubiese sido una campaña más virulenta, hubiésemos ganado las elecciones igual. Hay que ponerse en el lugar del que conduce. Uno de los que insistía en que fuera candidata fue Alberto Fernández. En la previa, Alberto Fernández lo decía. Ella fue la que vio la situación, cuando contaba con muchos motivos para enfrentar su tercera presidencia. Percibió que había que buscar una candidatura que permitiera armar la coalición. El primer efecto fue desarmar el Peronismo Federal, que no tenía candidato potente, pero sí tenía la presencia de una cantidad de gobernadores. Algunos con más intensidad, otros con más distancia, adherían a ese espacio político. La presencia de Alberto como candidato presidencial lo primero que logra es que todos los gobernadores, salvo Juan Schiaretti, decidan apoyar la fórmula. No sé si yo o Felipe hubiéramos logrado el mismo efecto como candidatos. Todo esto se corona con la alianza con el Frente Renovador y la presencia de Sergio Massa dentro del Frente de Todos.

—Creo que decimos lo mismo. Con Cristina se podría haber ganado, pero la gobernabilidad hubiera sido complicada. La historia estaba pidiendo algo más grande que el kirchnerismo.

—Sí. Comparto. Pero pongo el acento en que se necesita una dimensión de la construcción política para resignar la posibilidad de ser cabeza de una fórmula. No todos los líderes políticos lo han visto. La historia de América Latina lo demuestra. La decisión de Cristina rompió con esta idea. Ernesto Laclau decía que los movimientos progresistas en América Latina eran inescindibles de la aparición de un líder. Cristina demostró que se puede construir política, construir poder, representar a la sociedad desde un lugar distinto.

—Tanto vos como Solá hoy son ministros. Se cuenta que Alberto Fernández imaginaba que sería embajador en España. Siguiendo con esta mirada más teórica, siempre se repite la frase de Hegel, que cuando vio pasar a Napoleón afirmó que lo que veía era que la historia estaba ante él. Era el hombre que representaba lo que en ese momento la historia pedía. En esa lógica, ¿cómo evolucionará esta coalición entre el kirchnerismo y los sectores que estuvieron juntos y los que no? ¿Hay riesgo de separación?

—Ninguno. La coalición que demostró ser electoralmente exitosa ahora es una coalición de gobierno. Tenemos la responsabilidad de ser también exitosos en esto. Pero una cosa es ser parte de un dispositivo electoral y otra ser parte de un dispositivo de gobierno en el marco de una coalición. Lo que debe primar es el funcionamiento. Las alianzas no se arman entre quienes piensan igual, sino entre quienes piensan parecido. La actitud política primordial de la coalición tiene que ser la unidad en la acción. Gobernamos la Argentina en pandemia con una crisis económica que se profundizó con la irrupción del virus. La coalición tiene que funcionar o latir al ritmo que le impone quien conduce o quien lidera el proceso político en la Argentina. Viví al lado de Néstor y Cristina toda esa etapa, viví momentos felices y momentos difíciles. Las veces que salimos adelante nos tocó atravesar condiciones de unidad del espacio político detrás de quien lo lideraba en ese momento. Primero, Néstor; después, Cristina. Ahora al que le toca liderar es a Alberto. Debemos entender que eso conlleva una responsabilidad. Lo que fue una coalición electoral es una coalición de gobierno; y además, el Presidente tomó la decisión de ampliarla. Lo demuestra Ricardo Alfonsín, designado embajador en España, o Marco Lavagna, titular del Indec, además de otros funcionarios que estuvieron en la campaña electoral con Roberto Lavagna y que participan del Gobierno. Una ampliación debe tener correlato en la acción. Y en la acción hay que estar debajo de quien conduce.

—El 5 de julio dijiste que Argentina se encontraba “en un momento bisagra y que había que aglutinarse detrás del Presidente, porque en esta pandemia estamos negociando el último tramo de la deuda y la oposición se torna de moderada a madura”.

—Exacto. El Presidente asume el 10 de diciembre de 2019 sabiendo que teníamos una crisis económica. Como les pasa a todos los gobernantes del mundo, la verdadera dimensión de la crisis terminás de entenderla cuando estás en el sillón de Rivadavia. Los primeros meses de gestión cumplió con compromisos que había asumido ante el conjunto de la sociedad: medicamentos gratis para los jubilados, por ejemplo. Dijo que su principal política pública era luchar contra el hambre y lanzó el Plan Argentina contra el Hambre. El 1° de marzo el Presidente va al Congreso de la Nación con un discurso fundacional que determina las líneas de acción de su gobierno. El 3 de marzo, dos días después, se da el primer caso de Covid en la Argentina. El 9 de marzo, si no me equivoco, la Organización Mundial de la Salud declara que el Covid-19 es una pandemia. El Presidente se pone al frente de la respuesta de la Argentina ante la pandemia. Una tarea claramente exitosa. Alguien me puede decir que otros líderes del mundo hicieron lo mismo. Pero además en la Argentina había que encargarse de empezar a ver cómo recuperábamos la economía. En ese contexto, lo primero era renegociar la deuda. Deuda que tomó el gobierno anterior de manera irresponsable. Y el Presidente, junto con su ministro de Economía, se puso al frente de su renegociación en el marco de todo esto. Vimos que la pandemia generaba mayor crisis económica y se creó el instrumento del Ingreso Familiar de Emergencia, que benefició a 9 millones de argentinos, se usaron 90 mil millones de pesos. El próximo impacto es una cantidad de empresas sostenidas por los ATP de manera tal de que no despidan, no quiebren, que estén en pie para que la Argentina empiece a recuperarse. En ese marco, llegamos a esta bisagra, el momento más agresivo de la pandemia en el tramo final de la renegociación de la deuda. Hay incipientes signos de recuperación económica. En el principio de la pandemia vimos una oposición que mostró su pátina más moderada. Ahora aparece una oposición más virulenta en términos discusivos. El mensaje para nuestro espacio es que necesitamos unidad en la acción. Se compara este momento con el lapso que va de 2001 a 2003. Una de las diferencias con ese momento es que en 2003 había una gran parte de la oposición que se había ido en helicóptero con Fernando de la Rúa. Estaba desperdigada. Hoy tenemos una oposición con un 40% de los votos, que tiene un ex presidente que es líder fundacional de esta coalición, que tiene una fuerza institucional en el Senado y mucho más considerable en Diputados y gobierna en distritos importantes. Me parece que también hay que tener en cuenta y considerarlo a la hora de definir el accionar político. Cuando veo que en la comunicación general de nuestro espacio político aparecen las lógicas, legítimas y entendibles diferencias que puedan existir dentro de una coalición que aloja pensamientos diferentes invito a que no transitemos estos caminos, que vayamos a través de costas en las que estemos todos de acuerdo. Si no los opositores se harán un festín y los periodistas lo darán como noticia.

—Un cientista político podría opinar que hay condiciones para que se quiebre la coalición. Vos dijiste que tu mensaje era aplacar tensiones.

—Coincido absolutamente. La realidad es que si vemos la coalición como una suma de vectores, lo que no podemos hacer es que dos vectores encontrados se terminen anulando uno con el otro. Que terminemos en una suma cero. No creo que sea lo que está pasando. Hay un vector direccionado de la coalición, que es la gestión del presidente de la Nación. Es una muy buena gestión en todos los ámbitos, en el marco de las condiciones que estamos llevando adelante. No hay margen para un gobierno más progresista que el que está haciendo Alberto Fernández. No estoy diciendo que se acallen las voces. Es exactamente al revés. En definitiva, la sociedad argentina nos va a juzgar por la calidad de nuestra gestión, por los problemas que resuelva nuestra gestión. Es algo que históricamente fue así con los peronistas. Por eso propicio la unidad de acción detrás de quien gestiona. E invito a los compañeros militantes del Frente de Todos a salir a defender la actuación del Gobierno, porque es por eso por lo que nos va a juzgar la Argentina. Y además digo otra cosa: todos nosotros vemos encuestas, miramos las demandas de la sociedad. Hoy la Argentina nos demanda dos cosas. La primera es terminar de gestionar adecuadamente la pandemia. Y también empezar el proceso de recuperación económica. En estas dos cuestiones, el liderazgo del Presidente es claro e incuestionable. Está al frente de los dos frentes. Nuestro espacio político tiene que ordenarse detrás de esos objetivos. Cuando uno está en la oposición se puede permitir más fácilmente miradas y pensamientos disímiles. Pero a veces, en el poder, todo aquello se licúa. Es una diferencia con quienes no tienen la responsabilidad de la gestión. Estamos gestionando y resolviendo los problemas.

—Hay otro riesgo, y es que a pesar de las modificaciones que se puedan producir para que se mejore la Justicia desde la perspectiva de la coalición gobernante, aun así las causas que se llevan adelante que tienen a Cristina Kirchner como acusada prosperen y haya condenas y eso cree tensión interna. En reportajes previos, cuando aún era impensable el regreso del peronismo, fuiste muy crítico de la Justicia. Más allá de lo que pueda terminar siendo la reforma judicial, existen posibilidades de que se condene a Cristina Kirchner. ¿Ves ese riesgo?

—Me parece feo que la oposición política en Argentina no tenga una mirada sobre la reforma de la Justicia. Desde la recuperación de la democracia, la mayoría de los sectores y de los factores políticos y sociales de la Argentina fueron interpelados. Se interpeló a Fuerzas Armadas, a la Iglesia, a los empresarios, a los políticos, al periodismo. Cada vez que se intentaba interpelar a la Justicia a través de algún tipo de modificación, siempre había alguna cuestión que impedía estas modificaciones beneficiosas para mejorar el servicio de Justicia. Hay que reconocer que el Poder Judicial en la Argentina es el que menos prestigio tiene, no tiene credibilidad, no se confía en el Poder Judicial. Es un poder que parece muy preocupado por los jueces y menos preocupado por los argentinos. Necesita una modificación. Y lo que propone el presidente de la Nación va en ese sentido. Lo reivindico. Espero que este “me opongo porque me opongo” a la modificación que está planteando el presidente de la Nación se acote a la oposición y que pueda existir diálogo. Además, es incuestionable e innegable que a partir de 2015 se inició una campaña política de persecución a Cristina que tuvo en un sector del partido judicial del ariete más profundo. Para muestra basta un botón. Debe haber pocos casos en la historia judicial argentina en que un juez cite a una imputada el mismo día a ocho indagatorias distintas (N. de la R.: se refiere a la citación del fallecido juez Claudio Bonadio en febrero de 2019). Demuestra la discrecionalidad con que ese sector del Poder Judicial se manejó en la Argentina. Las causas que tenían que ver con Cristina Fernández de Kirchner casi siempre caían en el mismo juez. Y también en el mismo fiscal. Y ese fiscal estuvo seis o siete meses en rebeldía por no asistir a una declaración indagatoria y ahora está procesado (N. de la R.: se refiere a Carlos Stornelli). Entiendo que todos somos susceptibles de ser juzgados por la Justicia una vez que terminemos nuestras funciones. Pero aspiramos a que exista un espacio para el derecho, no para la persecución. La Justicia se usó para la persecución política. Cualquiera que ame el derecho, cualquiera que ame una Justicia independiente, tendría que haber levantado su voz claramente para decir que el señor Bonadio, ya fallecido, con todo el respeto, no podía juzgar a una persona con la que tenía una enemistad manifiesta. Y eso pasó no en una causa, sino en todas las que llevó adelante. Acusó a Cristina, junto con otros funcionarios y dirigentes políticos de nuestro espacio, de traición a la patria por un memorándum que no se llegó a firmar y de tratamiento y aprobación parlamentaria. Una figura pocas veces utilizada en la historia por la cual, por ejemplo, estuvo preso Carlos Zannini. Especialmente entre 2015 y 2018, la sensación que tuvimos todos los que en algún momento compartimos niveles de responsabilidad durante la gestión de Cristina fue que estábamos en medio de una fuerte campaña de persecución. Para contestar la pregunta con claridad: si la Justicia argentina vuelve a recuperar el espacio para el derecho, para que los jueces dictaminen conforme a derecho y se termine toda esta discrecionalidad persecutoria que existió en el gobierno del presidente Mauricio Macri, no tengo ninguna duda de que Cristina es inocente y lo va a demostrar.

—Los precandidatos eran vos y Felipe Solá, ambos ingenieros. ¿Puede haber influido en la elección de Cristina cuando pensó en un candidato del panperonismo el hecho de que Alberto Fernández sea abogado?

—Soy ingeniero civil y Felipe ingeniero agrónomo

—Pero son ingenieros. Y Fernández es abogado. Y profesor de Teoría del Derecho. Podríamos decir que tiene un perfil de candidato similar al tuyo o al de Felipe. Pero quizás su profesión lo hacía más adecuado para la tarea que ella suponía necesaria.

—No. Nunca charlé con ella sobre el diseño de la fórmula. Pero me parece que buscó el candidato que le diese más amplitud. El candidato que le daba tal amplitud, y al mismo tiempo le generaba muchísima confianza, era Alberto. Habían recuperado los niveles de confianza históricos de cuando ella gobernaba y él era parte del gabinete. Alberto no se había privado de criticarla durante los dos años anteriores, cuando era opositor o crítico a nuestro gobierno. En el caso mío, me parece que claramente una fórmula que encabezara yo sería kirchnerismo más kirchnerismo. Y eso de alguna manera no cumplía con el objetivo que buscaba resignando su candidatura presidencial para que la tomara Alberto. Nunca me imaginé una situación de estas características. Ni siquiera cuando pensaba ser precandidato a presidente creí que Cristina designase o apoyase a quienes disputaríamos las PASO. Imaginaba una actitud de prescindencia. En el libro Sinceramente (Penguin Random House Grupo Editorial Argentina, 2019) cuenta un diálogo que tuvo con Scioli, cuando el ex gobernador fue candidato por nuestro espacio. Scioli le ofreció que encabezara la lista de diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires en 2015. Su respuesta fue que no lo haría, porque lo que iban a decir es que buscaba fueros. Otra de las causas es que se diría que ella buscaría manejarlo desde la Cámara. En el libro cuenta que reflexionó mucho sobre ello.

—Que se equivocó.

—Se quedó con la duda sobre qué hubiera pasado si se ponía a la cabeza de los diputados nacionales. Quizás hubiera aportado ese punto, punto y medio, que faltaba para ganar las elecciones. Tomando esta experiencia, trató de maximizar cualquier escenario electoral posible y tomó la decisión.

—Usando la palabra “maximizar”: fuiste presidente del bloque de diputados del actual oficialismo cuando le tocó ser oposición. Máximo Kirchner ocupa hoy ese lugar, ¿cuál es tu relación con él? ¿Te pidió consejo sobre cómo gestionar esa posición?

—Tenemos una excelente relación. Compartí con él la Cámara de Diputados los dos años en que fui presidente del bloque. De 2017 a 2019. Charlamos cuando él terminó designado presidente del bloque. Trato de no dar consejos. Hay algo que dice que sí le relaté. No son consejos, son más bien reflexiones: para conducir un bloque tan grande hay que tratar de tener un diálogo individual y permanente con cada miembro del bloque, con cada uno de los diputados o diputadas de las distintas provincias. Hay que ponerse en la cabeza de un diputado del interior que viene de la provincia. Para cualquiera, el presidente es una figura importante. Y si es Máximo Kirchner es mucho más importante. Hasta ahora, lo hizo de manera brillante. Lo otro que también le dije es que un presidente del bloque oficialista siempre tiene que cuidar en términos políticos a los presidentes de los bloques opositores. Es con ellos con quienes va a hacer los acuerdos políticos. Siempre intenté hacer eso. Incluso en los años en los que tenía una mayoría importante traté de tener esa mirada de respeto. Me parece que lo hizo. Hay declaraciones de Mario Negri en ese sentido.

—Sergio Massa, en un reportaje como este, dijo que Máximo Kirchner era más parecido al papá que a la mamá. ¿Compartís esa visión?

—No linealmente. Tiene muchas cosas de esa cercanía en el trato personal muy de Néstor. Pero tiene una capacidad discursiva y una capacidad de análisis que se le adjudican a Cristina. Al contrario. Me parece que a esta altura de la cuestión podemos decir que Néstor Kirchner era Néstor; Cristina es Cristina y Máximo Kirchner de Máximo. No es ni Néstor más Cristina dividido dos: no, es Máximo. Hay que ayudar a fortalecer una mirada, y es lo que está haciendo.

—Entrando en lo específico del Ministerio de Defensa, ¿la crisis del coronavirus y la ulterior crisis económica pueden generar problemas sociales de tal envergadura que haga necesario que las fuerzas militares ayuden a las fuerzas de seguridad? En Estados Unidos Donald Trump propuso algo así.

—Nuestra doctrina de defensa está tomada de la de los Estados Unidos. Desde 1878, Estados Unidos tiene definido claramente que la defensa está a cargo de las fuerzas armadas y que la seguridad interior está a cargo de las fuerzas de cada estado. Reivindico claramente la forma en que la Argentina toma la cuestión: tiene una cantidad de agencias de seguridad. Cuatro agencias de seguridad federales: Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal. Argentina tiene policías provinciales, como la de la Provincia de Buenos Aires. Es un número y una multiplicidad y diversidad de agencias muy importante a la hora de resolver adecuadamente la problemática de la seguridad. Reivindico también que la política de defensa tiene que estar en manos de las Fuerzas Armadas. El involucramiento de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior, fundamentalmente en eso que llaman “nuevas amenazas”, como es el combate contra las formaciones del narcotráfico, fue un fracaso notable en todos los lugares de América Latina. No se resolvió el problema. Las formaciones narcos siguen vigentes y aumentaron los niveles de violencia, creció la cantidad de víctimas inocentes y aparecieron bolsones de corrupción hacia el interior de las Fuerzas Armadas. Mi mirada es negativa a cualquier tipo de participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior, salvo la que tiene prevista la ley, como el apoyo logístico, cosa que hacemos cada vez que alguna fuerza de seguridad lo justifique, algún patrullaje aéreo o incluso, al inicio de la cuarentena en el AMBA, visualizar el cumplimiento de la cuarentena estricta. Lo hacemos en el norte de Argentina. Lo hacemos cuando la Fuerza Aérea que opera el sistema de radares de traslado de información, que está en el norte, lo traslada a otras fuerzas. Argentina necesita tener una política de defensa, que es lo que a mí me entusiasma. Cuando uno analiza la historia de los últimos años encuentra que hay dos corrientes de pensamiento que terminaron dándonos las fuerzas de seguridad de ahora. La corriente democrática progresista pensaba que achicando las Fuerzas Armadas, quitándoles equipamiento, quitándoles poder, garantizaba la continuidad democrática. La otra corriente de pensamiento, que también estuvo en el gobierno en la Argentina, la más liberal, siempre vio a las Fuerzas Armadas como un gasto, con una actitud que propugnaba el achicamiento del Estado y, por lo tanto, del equipamiento de esa fuerza. Estas dos corrientes de pensamiento terminaron generando esta situación de hoy. Cuando comparo la situación de Argentina con la de otros países latinoamericanos, veo que Brasil tiene mayor desarrollo: es la séptima economía del mundo. Colombia tienen más desarrollo que nosotros porque tuvo durante 15 años el apoyo del Plan Colombia de parte de Estados Unidos, que le permitió llegar a tener un equipamiento enorme. Cuando tengo que compararme con Perú y Chile, ya no encuentro la respuesta. Argentina es la octava superficie del mundo. Es un país con baja densidad poblacional. Tenemos pocos habitantes para la cantidad de superficie. Tiene una ubicación estratégica geopolíticamente. Junto con Chile, somos los dos países más australes del mundo. Estamos ubicados sobre el único encuentro natural entre los dos océanos del mundo por el estrecho de Magallanes. Tenemos, además, un país rico en recursos naturales. El mundo de hoy, si bien no tiene conflictos extendidos en el tiempo, como antaño, está en tensión. Hay una potencia dominante durante muchísimos años, Estados Unidos; otra potencia emergente, que es China. Un mundo que está superpoblado y que tiene demanda de recursos naturales. Argentina tiene que tener una política de defensa reactiva, disuasiva y cooperativa. Y para disuadir hay que tener con qué. Si no, es imposible.

“Brexit y Malvinas. Que Inglaterra abandone la Unión Europea abre una ventana de oportunidad”. (Foto: Pablo Cuarterolo)

—Mencionaste a China. Recientemente Inglaterra prohibió que se compre y se utilice tecnología china de comunicación. Concretamente Huawei y 5G. ¿Es el 5G una herramienta militar, como tener acceso a la energía nuclear en el siglo XX? ¿Temés que una guerra fría del siglo XXI, sustituyendo a la ex Unión Soviética por China, utilice a América Latina como centro de batalla? No sé si tuviste la oportunidad de leer un reportaje que se publicó en PERFIL con el neorrealista ofensivo más importante del planeta, John Mearsheimer, quien dijo textualmente: “Es posible una guerra entre Estados Unidos y China” (https://www.perfil.com/noticias/coronavirus/es-posible-una-guerra-con-china-en-2021.phtml), analizando que para que China pudiera consolidar su poder en el sudeste asiático y en el mar de China tenía que entretener a Estados Unidos con problemas en Sudamérica, en su patio trasero, para que no pudiera dedicar toda su energía a Asia. En ese entretenimiento podría apoyar a Venezuela o a Cuba. En los análisis estratégicos del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas sobre la región e hipótesis de conflicto. ¿Qué hipótesis de conflicto tienen de China y Estados Unidos en una especie de guerra fría del siglo XXI en Sudamérica?

—Me distancio de esa mirada. Con la pandemia quedó todo muy lejos. Pero el 3 de enero de este año una operación militar de precisión de los Estados Unidos atacó y mató a un jefe militar iraní, Qasem Soleimani. En ese momento pensé que podía venir una escalada de tensión. Los primeros que frenaron la escalada fueron el mismo Irán y China: que se termine ahí, que no progrese. Desde el punto de vista internacional, la respuesta fue: “Que esto no sea el inicio de nada, que termine acá”. Es lo que interpreté que decían, al margen de condenar el hecho. El poderío bélico de los Estados Unidos es inalcanzable para cualquier otro país del mundo. Su camino es otro: los desarrollos científicos, los tecnológicos y la enorme capacidad de financiamiento que tienen para distintos emprendimientos en distintos lugares del mundo. En ese marco, la Argentina tiene que completar su análisis. Está Estados Unidos, está China. Los dos juegan en América, en América Latina. Hay que ver qué pasa con Europa. Sin Inglaterra dentro de la Unión Europea, puede ser una buena oportunidad para un marco de relacionamiento de política exterior y también de política de defensa por parte de un país como Argentina, que tiene que tener una política de defensa y un equipamiento militar acorde a las condiciones económicas del país. Pero aspiro a que la relación con la Unión Europea, y sobre todo con España, con Francia y con Alemania, se intensifique. Nosotros teníamos una prohibición permanente de parte de Inglaterra cada vez que queríamos comprar algo en el mundo. La gestión anterior compró unos aviones Super Etendard para la Armada Argentina. Y los cartuchos de eyección del asiento del piloto, el elemento de seguridad más importante, porque lo eyecta y abre el paracaídas en un momento de algún siniestro, es inglés. Tenemos que intentar diseñarlos en la Argentina. Mi mirada es de multilateralismo y de pragmatismo. Tener buenas relaciones con todos los países del mundo: con Estados Unidos y con China. También intensificar nuestra mirada con la Unión Europea, hablando de los países extracontinentales.

—¿La salida de Inglaterra de Europa abre una posibilidad de recuperación de las islas Malvinas a futuro no por vía militar?

—La recuperación de Malvinas tiene un único camino, el diplomático. Si Inglaterra está dentro de la Unión Europea, cambia la posibilidad de que algunos países nos acompañen. Y además, hay que recordar, Reino Unido se va de la Unión Europea, pero sigue en la OTAN. Es una alianza militar vigente. También depende de la actitud que tenga la Argentina. El gobierno de Alberto recreó una secretaría de asuntos específicos para Malvinas. Si tenemos una política enérgica desde el punto de vista de nuestro reclamo diplomático, seguramente vamos a conseguir mayores niveles de acompañamiento. A ningún país del mundo le gusta estar acusado de imperialista, como sucede con Inglaterra. A nadie le resulta cómoda esa situación en los foros internacionales. En mi anterior gestión como ministro, recuerdo que mi colega inglés del área pidió un aumento del presupuesto para las bases militares. Sabemos que en Malvinas hay tanta cantidad de habitantes como cantidad de soldados británicos. El ministro tuvo que concurrir a la Cámara de los Comunes para explicar por qué. Un diputado opositor, laborista, le preguntó para qué se necesita mayor aumento presupuestario para incrementar nuestra capacidad bélica en Malvinas si todo el mundo sabe que Argentina no tiene capacidad, si no hay ningún escenario de abordaje militar en la cuestión Malvinas. Contestó que el problema era que lo incomodaba la presencia diplomática permanente que lleva adelante la Argentina. Ese es el camino. Y sí es una ventana de oportunidad esta posibilidad para intensificar nuestros vínculos con el resto de los países de la Unión Europea y que nos permita aumentar nuestro caudal de países que nos acompañan y la intensidad de este acompañamiento.

—En Brasil, la mitad del gabinete está conformada por militares. En Venezuela hay un gobierno que se sostiene de manera muy importante en sus fuerzas armadas. ¿Se percibe un regreso de los militares a acciones de gobierno en la región?

—En los últimos años, este viejo actor de la política latinoamericana que eran las fuerzas armadas empieza a tener mayor relevancia en distintos países. En Brasil, no solo Jair Bolsonaro pasó por el Ejército. También el vicepresidente, Hamilton Mourão, es un militar retirado, lo mismo el jefe de Inteligencia, además de varios ministros.

—Hasta el ministro de Salud, Eduardo Pazuello.

—Las fuerzas armadas tomaron la precaución de pedir el retiro a los militares que llegan al gobierno. Pero está claro que tienen un fuerte involucramiento en todo lo que significa el gobierno de Bolsonaro. Agrego a lo que dijiste el gobierno de Perú, donde el conflicto entre el presidente Martín Vizcarra y el Congreso terminó laudándose con la intervención de las fuerzas armadas y el cierre del Congreso. En Bolivia. un golpe de Estado clásico al presidente Evo Morales fue encabezado por el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman. En términos generales, diría que hay una mayor presencia de las fuerzas armadas como actor político en América Latina. En nuestro país no tenemos esa situación. Después de muchos años de democracia, parece que en la Argentina está claro que quien define la política de defensa es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente la Nación, que tiene un ministro que es su delegado y que ejecuta esta política, y cada uno de los jefes de las fuerzas tienen como responsabilidad el reclutamiento, la instrucción, la formación, el alistamiento y el equipamiento del personal militar. Y que ese personal militar se despliega en el terreno debajo del jefe del Estado Mayor Conjunto y el comandante operacional. Un despliegue que se hace en forma conjunta. Ese es un mérito de la democracia argentina. Independientemente de todo, la construcción de un sistema de defensa subregional con interrelación con todos los países de América del Sur es un objetivo a conseguir, independientemente de lo que vivan hacia el interior de cada uno de los países y de los signos políticos e ideológicos que tenga cada uno de sus gobiernos. Tanto lo entiendo así que desde que empezó la pandemia me dediqué a construir la relación con los ministros de Defensa de los tres países integrantes del Mercosur: Brasil, Uruguay y Paraguay. También con el ministro chileno, que recientemente fue cambiado por Sebastián Piñera. Constituimos una relación 2+2 integrada, en nuestro caso por el jefe de Estado Mayor Conjunto y el secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, José Francisco Cafiero. Se hacen reuniones periódicas. Evaluamos cuál es la situación de la pandemia en cada uno de ellos y el rol que ocupan las fuerzas armadas en cada uno de estos países, como forma de ir intercambiando experiencias. Pero, por sobre todas las cosas, lo que yo quería transmitir era este gesto fuertemente político. Aparte de que en general tenemos hoy más distancia con los otros tres países desde el punto de vista político e ideológico, creo que en materia de defensa hay que seguir intensificando y fortaleciendo las relaciones con la totalidad de los países del continente. En mi gestión anterior funcionaba razonablemente el Consejo de Defensa Sudamericano. Ahora hay que construirlo, y para ello hay que fomentar las relaciones bilaterales.