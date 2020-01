Domingo Cavallo: "Los políticos deben advertir que el conocimiento no alcanza para resolver problemas"

"Los políticos deberían advertir que el bagaje de conocimiento que tienen no les alcanza para resolver los problemas", dijo el exministro de Economía Domingo Cavallo al referirse a la tendencia de los presidentes argentinos a ser "sus propios ministros de Economía". Entrevistado por Jorge Fontevecchia para su ciclo Periodismo puro, el exfuncionario menemista reconoció que después de él sólo hubo un ministro de Economía con poder, refiriéndose a Roberto Lavagna.

"Néstor Kirchner se lo sacó de encima porque quería ser él su propio ministro de Economía", recordó Cavallo. Me siento un poco culpable de que Kirchner haya querido ser su propio ministro de Economía porque, cuando teníamos una muy buena relación, era uno de los gobernadores que me venían a ver más frecuentemente. Era muy disciplinado, hacía todo lo que le recomendaba en términos de cómo manejar la provincia".

En la entrevista, Cavallo asegura cree que Néstor Kirchner "creyó que había aprendido economía", pero adjudicó el éxito económico de su gobierno al "aumento de los precios de la soja y de las commodities y la bonanza internacional que ayudó tanto a Argentina". "Ahí ya se empezaban a insinuar las dificultades. En esos momentos, es cuando los líderes políticos deberían advertir que el bagaje de conocimiento que tienen no les alcanza para resolver los problemas que enfrentan", reconoció el exfuncionario.

En lo que respecta a Mauricio Macri, Cavallo dijo que "alguna gente que lo conoce me dice que ahí jugó otro aspecto: que no quería que hubiera un ministro que se destacara más que él". "Le preocupaba que Cavallo con Menem tuvo momentos en que parecía que tenía más poder y mejor imagen que el propio presidente. En realidad, Menem nunca se indispuso por mi rol: no tenía ningún complejo en reconocer que yo podía manejar mejor la economía que él. Estaba contento con el manejo que yo hacía de la economía y me daba total apoyo. Los problemas que tuvimos con Menem son de otra naturaleza".

En ese sentido, Cavallo criticó la forma de gestionar la economía durante el gobierno de Macri, diciendo que "al principio (...) la gente que estaba tomando las decisiones no tenía experiencia histórica. No había vivido las experiencias anteriores como para evitar cometer errores". Citó como ejemplo el sellado del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en abril de 2018: "No hubiera ido al Fondo cuando lo hicieron. Si el ajuste era necesario, era mejor sin que apareciera como exigido por el Fondo", reconoció Cavallo y explicó: "El Fondo en general no ayuda a las economías emergentes".

Lea la entrevista completa aquí