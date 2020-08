Graciana Peñafort: "Macri actuó más como monarca que Cristina"

—Alguna vez dijiste que Cristina Kirchner te gustaba porque mantenía sus posiciones, mientras que la mayoría de los políticos se peleaban un día y al otro día se tomaban de la mano.

—Lo que admiro de Cristina Fernández es que es consistente en cuanto a las definiciones políticas. Pero también en las cosas cotidianas. La política es un lugar de personas poco consistentes. Cristina es distinta. Es algo que le admiro, y siempre. Ser consistente obliga a decir las cosas. Y ella las dice. No es una persona que juegue con el silencio. Me causa mucha gracia cuando dicen que “el silencio de Cristina es atronador”. No. Cristina hace lo que tiene que hacer. No es un silencio atronador, simplemente es un silencio. En este momento, es una vicepresidenta que tiene claro que la conducción del país la ejerce un Poder Ejecutivo a cargo de Alberto Fernández. Sabe que cualquier cosa que diga será usada para erosionar a un gobierno del cual forma parte.

—Mario Pereyra, un periodista muy conocido en Córdoba y en todo el país, entrevistó a Alberto Fernández cuando era candidato. Se viralizó en los últimos días un momento en el que le pregunta: “¿Pero usted va a hacer una reforma judicial?”. La respuesta fue “no”. Pareyra dice, entonces: “Lo voy a grabar”, y Alberto subió la apuesta: “Grábelo, que no lo va a poder usar para nada”. Pero se usó el fragmento. Lo hizo la oposición para mostrar que se contradecía. El periodista cordobés me entrevistó y reflexionaba respecto de la vieja discusión entre la ética de la responsabilidad y la ética personal, y me preguntó si un político puede mantener esa consistencia cuando la opinión pública es inconsistente, si no hay en los políticos finalmente la necesidad de guiarse por la ética de la responsabilidad, que tiene que ver con las consecuencias. Mentir o mentirse a sí mismo para poder creer que están diciendo la verdad es una condición necesaria para el Gobierno. También decía que es algo que distingue a los políticos de Cristina Kirchner. Uno puede verlo como algo positivo: una persona cambia sus opiniones porque mejora, se corrige.

—No escuché el extracto. Lo que puedo decirte es que acabo de terminar de leer el libro de Alberto Fernández que se llama La Justicia acusada (Sudamericana, 2019). Claramente es un libro que empezó a escribirse mucho antes de las elecciones del año pasado. En la semana se cumplió un año desde que se ganaron las PASO. En el texto plantea lo mismo que está diciendo ahora. Habla de la persecución, de las cosas que funcionan mal en el Poder Judicial, habla del Ministerio Público, del sistema acusatorio. Es un libro superinteresante. Pero, más allá de las posiciones personales que pueda tener Alberto en lo particular, el Presidente es el presidente, no un monarca. Entonces, si buena parte del universo de dirigentes que lo acompañan le dice que hay un problema en el Poder Judicial, si él como abogado ve que existe, me parece que debe buscar una solución.

—El libro fue publicado a fin del año pasado, independientemente de que se haya escrito antes. No solamente había ganado las PASO sino también las elecciones de primera vuelta. Pereyra entrevistó al candidato Fernández.

—Sabía del libro porque en algún momento nos consultaron por el caso del memorándum. Ya por entonces se estaba escribiendo. Mucho antes de las PASO.

—Pero el punto es que el discurso público en el momento de las PASO, por lo menos en esa entrevista, dijo que no haría eso.

—El discurso público de Alberto fue clarísimo. No conozco los términos en que le preguntó Mario Pereyra, desgraciadamente, no consumo Cadena 3, pero recuerdo con muchísima claridad que el 10 de diciembre, el día que asumió, Alberto Fernández en su discurso fue clarísimo. Dijo: “Nunca más a la Justicia intervenida”. Un mensaje expresado públicamente de cara a la sociedad en su primer gran acto como presidente de la Nación. Hace mucho que converso sobre los temas del Poder Judicial con Alberto Fernández. Sé que es un tema que siempre tuvo presente. No solo es abogado, sino que ejerce el derecho.

—Mi planteo era un poco más amplio. Trascender la posibilidad de que haya sido una mala mañana en un programa de radio. Me refería a una línea de conducta por la cual las personas cambian de opinión. Cambiar de opinión es un sesgo de crecimiento y de apertura mental. Alberto Fernández tenía una opinión muy contraria a la que tiene hoy sobre el tema de la causa de Irán, por ejemplo.

—Discutí tanto en público como en privado la causa del memorándum. Siempre fue muy riguroso respecto de la cuestión probatoria y de medidas. En lo personal, le fui acercando aspectos de la causa. No me parece una locura un cambio informado de opinión. Hace poco vi que en América Luis Novaresio entrevistaba a Vilma Ibarra. En algún momento, el periodista le pidió que opinara sobre las causas de Cristina. La respuesta de Vilma fue contundente: “¿Cómo voy a opinar si no las leí?”. En el mismo canal, hace un par de meses, cuando Luis Majul entrevistó a Alberto Fernández el Presidente le decía todo el tiempo: “Mirá el expediente”. Había una lectura reflexiva sobre lo que opinaba. Cuando hay una reflexión previa, cabe hacer modificaciones.

—Dijiste “el Presidente no es un monarca”. El domingo pasado, el CEO y presidente de la editorial, Gustavo González, escribió en PERFIL una columna que generó algunos contrapuntos. Se titulaba “Alberto, el arte de gobernar con una reina” (https://bit.ly/3gXoFSg). Me gustaría leerte primero un párrafo: “En el albertismo reconocen que el Presidente le dispensa a su vice una responsabilidad superior, pero ratifican que quien gobierna es Alberto Fernández. El que manda es Alberto, aunque sí escucha, consulta y la trata literalmente como una reina. Unos hablan de reina en sentido simbólico, pero la pregunta es a qué tipo de reinado se refieren. ¿Es el rol asimilable al de una monarquía parlamentaria o el de una monarquía constitucional? Los cristinistas (dice el artículo que esto es totalmente opinable) le atribuyen un poder de voto y de veto concreto. Los artistas le reconocen influencia y acompañamiento general. En las monarquías parlamentarias, el rey o la reina ejercen la función de jefe de Estado pero están bajo el control del Poder Legislativo y Ejecutivo, y de allí la frase: ‘Los reyes reinan pero no gobiernan’. Como por ejemplo se da en el caso de Inglaterra y de España. Mientras que en las monarquías constitucionales los reyes controlan el Poder Ejecutivo, no lo manejan directamente, pero sí designan a quien lo hace, mientras que los ciudadanos solo pueden elegir a los miembros del Poder Legislativo. Es el caso de otras monarquías constitucionales, como las de Suecia y Noruega”. Y la nota continúa diciendo: “Es razonable esperar que Cristina Kirchner tenga un poder superior al de un vicepresidente porque representa una cantidad de votos dentro de la coalición gobernante, que no es simplemente un vicepresidente que va a presidir el Senado y va a ejercer transitoriamente la presidencia cuando el Presidente esté de viaje”. ¿Cómo explicar ese rol de una vicepresidenta, un caso único en la historia de la Argentina, que decide quién va a ser el presidente?

—Hay un problema en el planteo. Cristina Fernández no decidió quién va a ser el presidente. Fue el resultado del voto. Lo que propuso Cristina Fernández es un candidato, contando con una enorme adhesión popular de un sector muy definido. Que ella acompañaría y acompaña para ganar las elecciones democráticamente. No hay nada menos adecuado a la figura del monarca para entender a Cristina. Y mucho menos a Alberto Fernández. Primero, porque se trató de un hecho histórico de renunciamiento con el fin de que fuera un candidato que tiene las características de mayor capacidad de diálogo y consenso del que tenía ella. Tal vez Cristina quiera hablar, pero hay sectores de la sociedad que no hablarían con ella y sí lo harían con Alberto. Fue algo que ambos tuvieron muy presente en el momento de señalar la conveniencia de la fórmula. Alberto tampoco se corresponde con la imagen de un monarca. Difícil verla a ella con ese título, porque se autorrelegó al segundo plano: pertenecer a otro órgano de gobierno, como el Poder Legislativo. No veo en ello ninguna vocación monárquica.

“Mauricio Macri llegó a ser presidente de la Nación porque el peronismo estaba dividido.”

—Pero está claro que los otros vicepresidentes de la historia de la Argentina que cumplieron el papel legislativo, como vos decís en el Senado, no tenían el poder de incidencia y la percepción de poder en la sociedad que tiene Cristina Kirchner. Normalmente no se da que el vicepresidente elija al candidato a presidente. Sería interesante para definir cuál es el espacio, seguramente simbólico, que ocupa la vicepresidenta.

—Le buscan un espacio simbólico a una persona que ya ocupa el espacio, que lo ejerce. Alberto hizo público que es parte de una coalición en la que también está Cristina. Juntos la conformaron y llevaron al triunfo electoral. Cada uno se inmiscuye específicamente en su específico rol institucional. Alberto también dijo que hay muchos temas en los cuales consulta a Cristina, por su experiencia por haber sido dos veces presidenta de la Nación.

—Puedo entender que se pueda percibir que cierto periodismo necesita o disfruta de construir una idea de gobierno bifronte. También puedo comprender que pueden exagerar las tensiones. Pero también se precisa entender un mapa político novedoso: el poder de la vicepresidenta lo es. Está claro que hablar de monarca no alude a Alberto. En cualquier caso, sería el jefe del Estado, delegado. “Monarca” es una metáfora: y como tal debería ayudarnos a pensar.

—Entiendo perfectamente que es una metáfora, pero parte de un prejuicio que hace aceptar como válida la metáfora. El prejuicio es que estamos frente a una monarquía. Cristina no es una monarca. Es un miembro de la política argentina con una enorme representación y un caudal determinado de votos. Pero asimilarla a la monarquía es otorgar una naturaleza que no tiene a la situación. Me gustaría explicarlo por el absurdo. Nunca me gustaron las políticas de Cambiemos. Está claro que en algún momento Mauricio Macri actuó como un monarca. Se enojó porque había perdido las PASO y en ese momento devaluó, se fue la economía al caraj... Esa conducta tuvo sus consecuencias sobre el propio Mauricio Macri, que hoy en medio de una situación caótica prefiere estar fuera del país. Es lo que lo hace estar tremendamente cuestionado incluso por su propio espacio político. No importa la vocación monárquica que puedan tener los políticos: esa vocación fracasa cuando la persona deja de ser representativa. Cristina no tiene esa vocación.

—Gustavo González no decía que estuviéramos en una monarquía. Planteó el papel de reina simbólica, algo bastante diferente desde lo conceptual. Mauricio Macri se comportaba como un monarca no constitucional; más bien lo hacía como un monarca absoluto del siglo XIV. Ahora también lo hace de alguna manera como un príncipe.

—Estaba más cerca del príncipe mal aconsejado.

—Pero, entonces, ¿cómo entender el fenómeno que representa la vicepresidenta?

—Lo haría contando algo que siempre charlábamos con Héctor Timerman. Cristina es muy firme cuando te dice las cosas. Con Héctor siempre llegábamos a la misma conclusión: uno le discute a Cristina y cinco días después descubre que ella tenía razón. Cristina tiene una enorme lucidez. La lógica de su liderazgo es su enorme lucidez. Puedo entender a quienes no la quieren, pero es muy lúcida cuando hace lecturas políticas. Lo hace con mucho acierto. La frase que voy a usar no es académica, pero Cristina “piensa bien”. Te dice algo que quizás te suene raro. Después te quedás pensando y decís: “La verdad es que tiene razón”. Nos pasó con las sesiones virtuales. Cuando me dijo que no podríamos sesionar porque nos íbamos a enfermar, que teníamos muchos senadores que eran población de riesgo, mi enfoque era más ortodoxo. Pero nos pusimos a pensar y algo salió. El problema que teníamos era la preocupación porque nos podrían decir que las sesiones virtuales eran inconstitucionales. Entonces, todo el proceso y el trabajo parlamentario se caerían. Alguien más estructurado diría que si no se querían juntar los legisladores, que no lo hcieran. En paralelo, los diputados no querían discutir virtualmente. Cristina planteó el problema y escuchó las distintas versiones y al final resolvimos algo que solucionó de manera creativa un problema que tenía el Estado argentino en una pandemia: el Congreso no funcionaba.

—Para vos es infalible.

—No es infalible, pero muchas veces te pasa lo que describí.

—Casi infalible, entonces. Pero ¿es responsabilidad de Cristina Kirchner que Mauricio Macri haya sido presidente?

—Fue más bien responsabilidad del peronismo que estaba dividido.

—Entonces, ¿fue responsabilidad de Cristina Kirchner que el peronismo estuviera dividido en 2015?

—No, porque había cosas que no podía manejar. No podía manejar la aspiración presidencial de Sergio Massa, la vocación de poder de sectores como el de Miguel Ángel Pichetto, que han sido sistemáticamente oficialistas. Estoy simplificando, supongo que hay otros factores que tuvieron un impacto en la candidatura de Daniel Scioli. El día de la elección, recuerdo cuando llamaron a Scioli y le aconsejaron antes de tiempo que reconociera la derrota. En ese momento, yo no tenía voz. Ahora sería distinto, porque soy apoderada. Pero recuerdo haber visto la situación con mucha claridad. Estaba escrutado algo así como el 40% de las mesas. ¿Por qué reconocer una derrota abismal? No fue así. Por tanto, se eligió un mal momento. También había un contexto internacional respecto de la Argentina: muchos sectores tenían interés en que ganara Mauricio Macri. Por ejemplo, los fondos buitre. Enseguida nos enteramos del porqué: ¿cómo no iban a tener interés los fondos buitre en que ganara Macri si ya habían acordado el ruinoso pago que iba a hacer un poquito después?

—¿Pero no tendrían hoy interés también los bonistas en que ganara Macri para cobrar más?

—Claro.

—¿No lo habrían tenido en 2019 para que no existiera la quita que les produjeron Martín Guzmán y Alberto Fernández?

—Sí, pero hay una diferencia. Los factores de poder pueden influir en la vida de las personas mientras exista algún nivel de ficción que hace sostenible esa vía. En 2017, en provincia de Buenos Aires ganó Esteban Bullrich, aunque sea por poca diferencia. No pasó lo mismo con el presidente en 2019. En ese año había aún un backup que les permitía a enormes sectores sentir que era una crisis que podía pasar. Se apelaba a la famosa “luz al final del túnel”. La política tiene un límite concreto que es la realidad. No voy a decir la frase típica peronista (N. de la R.: se refiere a “la única verdad es la realidad”). Con el límite concreto de la realidad en la Argentina se escribieron muchas tragedias. El límite concreto de la realidad es que después de la aventura de Malvinas la gente se cansó de la dictadura militar y ya no hubo relato posible que sostuviera un gobierno por fuera del derecho constitucional. Salvando las distancias, no quiero decir que sean lo mismo; lo mismo pasó con distintos gobiernos. La política tiene un límite, que es la realidad cotidiana de las personas. Eso le pasó a Mauricio Macri. Tal vez también eso en su momento le pasó al propio kirchnerismo. Después de tres períodos, se encontró con que había cuestiones específicas que generaban rechazo en la sociedad. Pero atribuir la derrota de Daniel Scioli a la acción de Cristina me parece que es desconocer la cantidad de elementos que jugaron en una elección tan importante y en un contexto regional que no era cualquiera.

—En otras entrevistas te referiste a la demanda de Cristina a Google. ¿Qué sucedió desde tu perspectiva?

—Varias cosas en forma simultánea. Voy a empezar por los hechos. Todo comenzó un domingo a las dos de la mañana. Era de sábado a domingo o la víspera de un feriado. Era tarde y apareció una nota en Clarín. No tengo que explicarte cuál es la posibilidad de que un sábado a las dos de la mañana estuviera en la redacción para publicar una nota. Es inverosímil, salvo que estemos en una situación atipiquísima. No es habitual que haya periodistas en las redacciones a esa hora. Por eso tengo la sensación de que el periodista que publicó la nota sabía que iba a suceder lo que pasó. Estuvo atento para publicarlo sin que sea un invento, pudiendo mostrarlo. Fue un armado con la clara intención de demonizar y hostigar a Cristina Fernández de Kirchner.

—¿Cuánto tiempo estuvo online?

—La nota apareció poco después de la una de la mañana.

—¿Y cuándo lo corrigió Google?

—Creo que al mediodía del domingo.

—O sea, estuvo aproximadamente 12 horas.

—Entre 12 y 14 horas. La corrección no se vuelve operativa de inmediato. Aunque se solucione, durante un tiempo puede haber un efecto rebote, una noticia vieja que sigue apareciendo. Fue una clara decisión de alguien, yo no sé de quién, de hostigar a Cristina. Después, está la responsabilidad de Google. Voy a ser muy clara: no me gustan en general las responsabilidades de los servidores, otorgársela puede enfrentarnos a una situación de censura. Pero aquí estamos frente a un límite que es la responsabilidad editorial. Si yo busco “Jorge Fontevecchia” y Google me manda un montón de entradas con tu nombre, Google no es responsable por lo que dice cada una de ellas. Ahora, si vos le pagás a Google para que una nota que te gusta mucho salga primero, entonces es responsable porque está priorizando un contenido: lo está jerarquizando. De la misma manera jerarquiza un contenido cuando decide que en el panel de conocimiento que aparece invariablemente la fuente sea Wikipedia, donde nadie es responsable. Quien decide jerarquizar en el panel de conocimiento una fuente de la que nadie es responsable es, por tanto, responsable de lo que dice esa fuente. Y ese es el quid de la cuestión. Es un tema superinteresante. Me parece muy bien que se haya planteado, porque creo mucho en la libertad de las redes. Casi diría que es el último espacio de libertad. La sociedad se parece cada vez más al panóptico de Michel Focault. Soy una ciudadana digital. Me pasa que cuando quiero cambiar la silla de mi casa busco en internet a ver qué hay. Enseguida me aparecen mueblerías en Facebook; enseguida me muestran sillas. Son las reglas de este juego que de alguna manera afectan mi intimidad y también mi libertad. Hay límites para las decisiones editoriales; también en las redes. La decisión de jerarquizar una fuente no confiable para dar información sobre cuestiones de Estado y sobre personas públicas es de Google. Me parece muy bien que responda por eso.

—Bienvenida al club. Porque lo que hacen Google y Facebook, pero en una proporción mayor Google, de deslindar total responsabilidad es vergonzoso. Te consta que venimos luchando en soledad inicialmente hace más de cinco años por el tema, demandamos a Google en su momento. Te voy a dar un ejemplo de Wikipedia. Buscá “Jorge Fontevecchia”, vas a ver que hay 23 citas. De las 23 citas, cuatro son positivas y 19 son negativas. Son personas que actúan como trolls.

—Trolls que saben escribir un poco más, nada más, que pueden escribir más de 280 caracteres. Puedo entender que Wikipedia recurra a esas fuentes en algunos temas. Pero sobre las personas que son públicas podría recurrir a fuentes oficiales. Si sos miembro del gobierno, se debería entonces linkear a lo que la página del gobierno dice sobre la persona. Los currículums están publicados. Sos una persona pública y seguramente hay un link en la página institucional de PERFIL. Hay fuentes oficiales que permitirían que la información jerarquizada sea la primera. Que los primeros datos correspondan a fuentes oficiales, de las que alguien es responsable de su publicación.

—Por lo menos que un editor sea el responsable de las mentiras que se publiquen.

—Exactamente.

—Porque si vas a los links citados, no existen. Pero actúan como fuentes de información. No planteo que haya solo información oficial. Por el contrario, es esencial que haya crítica y diversidad y que no haya un sesgo de “fake news”. Me pone muy contento que le haya pasado a alguien de la importancia de Cristina Kirchner para que se hagan visibles los problemas que existen con Google en Argentina.

—Es una situación muy injusta. Termina condicionando porque es un problema global, pero que en nuestro país tiene consecuencias muy tristes. Internet es una fuente maravillosa de conocimiento y también es una fuente maravillosa de falta de esfuerzo. Todavía recuerdo cuando el juez Claudio Bonadio citaba partes de un sitio que se llama Rincón del Vago en sus sentencias. Era un escándalo.

—He visto muchos tuits tuyos mostrando citas del Rincón del Vago de algunos jueces federales.

—Es que funciona así. Son jueces: ¡vayan a los libros; y si no tienen los libros, busquen una fotocopia! Por eso es un papelón citar un lugar que está hecho para adulterar monografías para presentar en colegios. Mucho más si sos un juez. El problema de esto es que revela la falta de profundidad que utilizan incluso actores públicos de relevancia institucional para el tratamiento de algún tema. Y obliga a que las fuentes tengan que ser confiables. No se puede considerar confiable a Wikipedia. Es un espacio en el que, si quiero, en el momento que termina esta nota podría escribir cualquier cosa y nadie va a chequear si es cierto o si es ofensivo. Si puedo escribir cualquier cosa, puedo decir que vos sos mala persona, o que soy la persona más buena del mundo. Es Wikipedia; no puede ser la fuente de información que se utilice para jerarquizar ninguna empresa.

—Es triste porque Wikipedia es una gran fuente de buena información en todos aquellos temas que no son conflictivos. Si se la analiza, puede verse que es muy útil para la humanidad una enciclopedia gratuita sobre los temas no controversiales. Allí el nivel de error es muy bajo y la cantidad de información es muy buena. Es una tarea muy elogiosa.

—A mí me encanta la lógica de Wikipedia de fuentes abiertas, pero asumo que estoy leyendo Wikipedia.

—Esas fuentes abiertas sirven cuando no hay conflicto. En la Enciclopedia Británica no se encontrarían informaciones actuales sobre temas conflictivos. De alguna manera, hay que darle tiempo al tiempo para construir la historia.

—Cuando era chica nos enseñaban que el conocimiento era tener las herramientas para poder buscarlo. Conocíamos las enciclopedias, su editorial, también los autores. Ahora, que me toca enseñar, entiendo que el conocimiento es darles a los alumnos las herramientas para que puedan discriminar lo que encuentran. Hoy no hay que enseñar a buscar, porque se hizo muy fácil hacerlo. Antes uno era más formado si sabía dónde buscar. Hoy no es ninguna ciencia. Hay que saber discriminar. Son modelos distintos de conocimiento que atraviesan el mundo de hoy: el mío, el tuyo, el de nuestros hijos. Es un paradigma que está evolucionando.

—La verdad siempre está encubierta, hay que hacer un esfuerzo por hallarla. Lo que les planteás a tus alumnos y lo que planteaban nuestros padres a sus alumnos es en algún sentido lo mismo: no quedarse con lo primero que aparece porque el conocimiento requiere un esfuerzo. Todo aquello que es dado sin ningún esfuerzo puede tener algún costo secundario. Me parece muy bueno lo que pasó para colocar este tema en debate sin que esto signifique dejar de reconocerle a internet la herramienta maravillosa que es Wikipedia, el brillante aporte que es el conocimiento de la humanidad en el 90% de los temas.

—Todas las fuentes abiertas bien utilizadas, con inteligencia y raciocinio son un aporte. Es maravilloso. Veo una obra colectiva que puede ser muy valiosa porque la cultura de la sociedad se creó así. A partir de la memoria de los viejos, esa obra colectiva. Los relatos, las leyendas, incluso algunas religiones, son una cultura entramada maravillosa. Ahí nace nuestra cultura y adopta distintas formas. El punto es que, como en todo, hay que ser muy cuidadosos en un mundo donde la información es tan líquida, tan ligera y se consume tan rápido. Tan cuidadoso con eso como con lo que se dice.

—Permitime que cambie de tema. Escribiste que “el 12 de agosto estará lista la vacuna rusa contra el Covid-19, y yo reflexiono sonriendo que ese país tan lejano que llamamos Rusia tal vez me salve la vida por segunda vez... Ironías del destino”. ¿Cuándo te la salvó por primera vez?

—Hace un par de años estaba muy enamorada y en pareja con alguien que se fue a vivir a Rusia para estudiar. Me pidió que lo acompañara, pero no podía irme de Argentina; tengo mi familia acá.

—¿Estabas en San Juan en ese momento?

—No. Vivía ya en Buenos Aires. No fue hace tanto. Tenía a Héctor Timerman ya muy enfermo.

—¡Ah! Fue algo reciente.

—Pasaron tres años. Era una relación muy tormentosa. Fueron muchos años. A veces te pasa con las relaciones personales, quedás atrapado en algo que no sabés cómo romper. Tu cabeza te dice que es una situación riesgosa, que es mala para vos, mala para tu emoción. Sin embargo, tus emociones te hacen volver a la misma puerta. Cuando esta persona me dijo que fuera con él a Rusia, dije que no. Fue la primera vez que le dije “no”. Y sufrí muchísimo. Fue una de las situaciones más dolorosas que recuerdo. A eso se sumó que hubo un contexto posterior horrible. Me causó gracia, porque después de pasar ese calvario sentí que en 2018 me morí dos veces. Primero con esta decisión y con su posterior consecuencia. Como no me fui, acordamos que él se iba y volvía. Teníamos pensado casarnos y tener hijos. Finalmente, se terminó casando con otra. Me enteré después y fue horrible. Luego se murió Héctor Timerman a finales de 2018. No recuerdo un año más doloroso en mi vida personal. El tiempo es el que cura. Me causa gracia, porque justo me estaban contando lo de la vacuna y reflexioné y me salió muy de adentro. Me dije: “Mirá qué loco, Rusia me va a salvar la vida por segunda vez”. Porque una vez que pasó el dolor y pude volver a respirar, una vez transcurrido un año como para sentir que volvía a respirar, descubrí que tal vez fue la única manera de cortar una relación que me quitaba vida. Me salvó la vida porque después que él se fue empecé a hacer muchas cosas que tenía postergadas, cosas que eran importantes para mí, incluso en términos de recuperar vínculos que a él no le gustaban. Me salvó la vida. Fue una de las experiencias más dolorosas que recuerdo, pero me salvó la vida.

—Rusia se lo llevó.

—Se lo llevó.

—Como se llevará al coronavirus, si fuera cierto lo de la vacuna.

—Totalmente. Estoy encerrada en mi casa desde el 10 de marzo. Cumplí cinco meses encerrada en mi casa. Solo voy hasta el súper. No atiendo gente. Estoy muy cansada del coronavirus. Aparte, tengo una enorme angustia. Mi familia, esencialmente mis padres, vive en San juan.

—¿Qué edad tienen tus papás?

—Mi mamá tiene 72 y mi papá va a cumplir ahora 70. Operaron a mi padre en estos meses. Mi mamá está muy enferma hace mucho tiempo, tuvo un accidente cerebrovascular isquémico el año pasado. Los quiero mucho y no los puedo ver porque vivo en otro lado. La que viaja para que nos encontremos soy yo, y no puedo hacerlo desde enero. Pasé Año Nuevo acá, en Buenos Aires; antes pasé Navidad con ellos. Van a hacer ocho meses que no los veo. En San Juan no hay casos. No me animaría a irme a San Juan porque me pregunto qué pasaría si yo llevara el virus. Si voy, tengo que estar 15 días encuarentenada y cuando vuelva, lo mismo. No puedo parar mi vida, tengo responsabilidades institucionales. Me da mucha angustia, quiero que se acabe esto. Extraño mi vida, extraño también ir a tribunales. Pero tampoco quiero morirme. Jamás me vas a ver decir que esto se tiene que acabar. Estoy muy agradecida de que estemos vivos; muy agradecida de que mis papás estén vivos. No quiero morir. Ya estuve muy cerca de hacerlo por una neumonía, sé que es horrible. Asfixiarse debe ser una de las muertes más horribles. Quemarse es la otra. Entonces, por Dios, ¡que venga la vacuna! Generalmente, trato de no pensar en cuándo voy a volver a ver a mis padres y además, cuánto tiempo voy a tener para verlos en el futuro. El otro día lo hablaba en terapia. Si hubiese sabido que la cuarentena iba a durar tanto, tal vez me hubiese ido a pasarla en San Juan. En su momento no me fui porque el médico me llamó, me dijo: “Sos grupo de riesgo, te vacunás y te quedás dentro de tu casa”. No me fui porque me dio mucho miedo llevar el virus, que se enfermaran en San Juan por mi culpa.

—Como consuelo hay que decir que es una de las provincias con menos circulación del virus.

—¡Empezaron las clases! Mi única sobrina vive allí.

—Tus padres están en el mejor lugar.

—Lo entiendo, pero uno tiene sus egoísmos emocionales. Me alegro de que estén bien, pero quiero estar bien con ellos también.

—¿Cómo afectarán a la subjetividad estos cinco meses de encierro? ¿Cómo será el mundo poscoronavirus?

—El resultado tiene que ver con el impacto real que tenga la experiencia en la vida de cada uno y con la construcción que haga la sociedad. Los registros históricos son sociales: no son algo mío o tuyo. Va a ser muy distinto el registro de cierto tipo de sociedades al de la nuestra. Me parece una enorme irresponsabilidad lo que hacen algunos sectores de la Argentina que se autodenominan anticuarentena. Cuando se ve el curso de la enfermedad, puede percibirse que Argentina sigue teniendo una matriz solidaria. Es lo que la sacó de crisis espantosas como la de 2001. Pese a todos los discursos de odio y de todo lo que circula en los medios de comunicación, en los sectores más reaccionarios, sigue estando ahí. Esa es la razón de la resiliencia de la Argentina. Hay sociedades en las que hay cosas que ya no van a pasar. El mejor ejemplo es lo que sucede en países con gobiernos más representativos de sociedades más egoístas. Esas naciones van a tener otra mirada sobre el coronavirus. No es la misma mirada si hay que enterrar la cantidad de muertos que enterró Jair Bolsonaro. Va a haber un registro del encierro como una tragedia distinta a la nuestra. No quiere decir que no sea espantoso: cada persona que se muere en la Argentina es un espanto. En esta semana, una de mis mejores amigas, trabajadora esencial, se contagió de coronavirus. Agradecí mucho que ella hubiese dejado de fumar. Tuvo una forma leve, estuvo con mucho dolor, sin olfato, sin gusto. En la semana fue a hacerse una tomografía y tiene una lesión pulmonar debida a la neumonía del coronavirus. Hay muchas personas que quedarán con secuelas. No se piensa mucho en eso. Me causa gracia cuando banalizan la cuestión. Digo gracia por no decir espanto. Banalizan la enfermedad que tiene consecuencias concretas que condicionarán la vida de las personas que sobrevivan.

—Mencionaste a Jair Bolsonaro. En tus tuits se percibe tu apoyo a cualquier noticia positiva acerca de Lula. Como la última, que podría llegar a recuperar los derechos políticos para poder volver a ser candidato. Reflexionaba sobre tu emocionalidad, te diría que por momentos una cierta posición melancólica. El PT tiene muy pocas posibilidades de volver a ser gobierno en Brasil. Pero hay algo del cariño, y de solidaridad hacia determinadas personas. Algo que tiene que ver con las emociones que quizás se relacione con que la razón te decía una cosa en una relación personal, pero la emoción iba por otro lado. Algo análogo te pasó cuando hablaste de tus padres. ¿Es el peronismo una fuerza emocional?

—Indudablemente, sí. Lo digo millones de veces: ser peronista es tener una forma de sensibilidad. Significa que no te da lo mismo. Que no te dé lo mismo un pibe comiendo en la calle que uno que come en la casa con sus viejos. Es así. No es lo mismo. A veces no lo podés cambiar, pero es una forma de sensibilidad. Vengo de una casa peronista, lo experimenté así. Hay cosas que no me resultan indiferentes, aunque no me afecten de manera directa, aunque yo no vaya a ser víctima. Es una forma de sensibilidad, no solo mía; es de un sector de la sociedad. Soy alguien más de ese sector. Me siento interpelada por todo aquello. Sin duda, hay emocionalidad. Aparte, el peronismo es eso: festivo en los momentos de alegría. Hay que ver lo que era el 11 de agosto del año pasado: festejábamos, llorábamos, bailábamos sin formato ni una escenografía.

—Me parece que en el triunfo todos se manifiestan con cierto grado de algarabía. Me parece que tu manera de entender el peronismo no es ideológica sino una forma de sensibilidad. Muchas veces, quienes no entienden al peronismo no pudieron desarrollar esa sensibilidad. No alcanzan a comprender si son de derecha o de izquierda, estatistas o liberales. No termina de comprenderse a un movimiento que contiene a Carlos Menem y Néstor Kirchner. Lo estás definiendo desde otra perspectiva: no hay que mirar izquierda, derecha, estatismo, liberalismo, sino lo que hay que mirar es un grado de sensibilidad especial.

—No me cabe duda de que hay argumentos racionales por los cuales me siento peronista. Podría sostener esos argumentos, pero no podría llamarme ni sentirme peronista si no contuviera además la emoción. No es que el peronismo carezca de argumentos. Los tiene, y podemos discutirlos largo y tendido. Pero sin duda el interés es una emoción, sea que esa emoción te interpele desde el amor, como me pasa a mí, sea que esa emoción te interpele desde el odio, como también les pasa a los profundamente antiperonistas. Soy muy peronista, muy emocional, puedo entender a los que racionalmente son antiperonistas, desde una diferencia de sensibilidad absoluta. Como hay gente que ama la pastafrola de membrillo, a mí me gusta de batata. Puedo entender el amor por la pastafrola, no me gusta la de membrillo. Aquí es lo mismo.

—Cuestiones emocionales.

—Emocionales, que no quiere decir que no contengan argumentos racionales. Tengo un grupo muy grande de amigos muy gorilas, pensá que vengo de Córdoba. Me encanta el ejercicio de tratar de entender en qué momento se hicieron antiperonistas. Entonces descubrís que al abuelo le pasó tal cosa y eso generó una historia familiar que repite su nieto. Es eso. Porque las biografías también son sociales, no solo son individuales. Por eso hay una historia biográfica de las personas, no solo desde que uno nace. Empieza mucho antes y tal vez termine mucho después.