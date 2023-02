Mario Riorda: “En gran parte del mundo, el voto ideológico quizás explica más que el voto económico”

—Me decías que hay crisis en todos lados, relacionadas con la tecnología, y que la nueva tecnología está destapando situaciones que antes estaban solapadas.

—Sí, recordá que antes del fin del gobierno de Nixon en Norteamérica, hubo una serie de estudios que empezaron a profundizar la gestión de las crisis, pero hubo un detalle, a ese escándalo se le llamó talk scandal, escándalos del habla, que representaba la idea de la filtración tecnológica. Y en realidad era un escándalo por sí mismo, pero hoy ese nombre quedó viejo. Escándalos de filtraciones tecnológicas, imágenes, audios, chats, lo que fuere, que destapan, aceleran o promueven otro tipo de escándalos, escándalos sexuales, de abusos políticos, de corrupción. Por lo tanto hoy es más que un escándalo en sí mismo, y por lo tanto, una categoría de crisis poco esperable. Los escándalos suceden sorpresivamente, salvo para quien comete el escándalo, pero para la opinión pública generalmente es un acelerador que genera una combustión rapidísima de un proceso de crisis, y que lo vemos básicamente en todos los países. A cada rato hay filtraciones tecnológicas.

—Comentabas que la misma situación con, por ejemplo, Lago Escondido y las filtraciones del ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, hasta en Uruguay, también hay una situación que genera unos chats y unas filtraciones, un gran escándalo político.

—Que incluso puede ser más grave y hasta diría equiparable a lo que significó aquí la filtración tecnológica de la famosa foto y luego video de Olivos. Digo equiparable porque más allá de los chats de Lago Escondido, que es sumamente importante y significativo, importantes medios, importantes políticos y la justicia. En el caso uruguayo es el propio oficialismo, ni más ni menos que el jefe de la custodia presidencial que ha dejado filtrar el chat. Y por si fuera poco, relacionados a un hecho muy sensible en la opinión pública internacional, que tiene que ver con un tráfico de pasaportes, o condiciones migratorias asimétricas, para gente que emigra específicamente de Rusia.

—Los papeles del Pentágono tuvieron que ver con revelaciones de la guerra de Vietnam, que eran secretos de Estado, y se relacionaron con el invento tecnológico de la fotocopiadora. Es decir, los generales del Pentágono no estaban acostumbrados a que existía algo que permitía reproducir los papeles y llevarlos, ¿podríamos decir que los políticos no están acostumbrados todavía a los chats, a los distintos elementos tecnológicos, y se comportan creyendo que están a cubierto cuando están desnudos?

—Hay una frase que Luciano Elizalde, amigo y coautor de varios libros, sostiene, que es “todo lo que no quieras que se sepa no lo hagas”. El problema es que de alguna manera todos estamos condenados porque el chat ya no es un medio alternativo, es el medio oficial de comunicación de todos. A tal punto que, pensando en gobiernos, ha reemplazado muchísimas veces a las reuniones de gabinete. Pensando en relaciones de dos, en relaciones íntimas, el chat es todo, puede iniciar o terminar una relación. Ya no es algo alternativo, es central. A veces, uno está en dos dormitorios distintos y con sus hijos se comunica por chat, ya no es un medio más, es el medio por antonomasia, independientemente de la red donde sucede. Entonces, es imposible que a cada rato no se hagan públicos escándalos, porque todo lo que uno dice, piensa o cómo actúa cotidianamente lo deposita en ese tipo de medios.

“La negación de la ideología es, en sí misma, una postura ideológica”

—En un texto, creo que era de Umberto Eco, contaba un caso en que el propietario de una estancia envía al propietario de otra una caja con frutas a través de uno de sus empleados, que era analfabeto, y una carta para quien recibiría la caja. En medio, el empleado se come una parte y cuando la persona lo recibe, ve que faltaba una cantidad importante de lo que debería existir y lo castiga severamente. Le da otra caja, con otra carta, con lo que tenía que ir como intercambio. En el recorrido vuelve a tener hambre, entonces, por precaución, antes de comerse parte de la caja, agarra la carta y la esconde debajo de una piedra, se come parte de lo que llevaba, y sigue. Esa idea ingenua de que si se esconde lo que uno va a hacer, es posible hacerlo, cuando Bauman hace ya veinte años dijo que se había acabado la intimidad.

—No, totalmente. Hoy no es que se acabó la intimidad, diría al revés, todo es público.

—Extimidad era el término que usaba Bauman. Hablás del fenómeno de la tribalización, donde se festeja lo que sirve al grupo de pertenencia, aunque esto implique distanciarse de las normas de consenso social, incluso de las propias creencias y valores, ¿cómo impactan las redes sociales en la aceleración de esta polarización?

—La tribalización técnicamente es un fenómeno de radicalización a través de personas que manifiestan un grupo de intereses. No necesariamente la tribalización es un fenómeno negativo. Es negativo cuando esa radicalización choca, compite o puja contra las normas de un consenso social. Es sumamente interesante que antes de la explosión de las redes sociales en general, el mundo, sobre todo el occidental, había avanzado en ciertos consensos, acuerdos. Había acuerdos sociales sobre lo que era permitido o no. En el mundo se movían muchas cosas sobre destinos de lo políticamente correcto. Cuando las redes sociales empezaron a proliferar, cuando ciertos liderazgos se animaron a ser políticamente incorrectos, es como que de golpe esas normas del consenso se rompieron y cada sector fue a buscar su espacio de refugio. Ahí es donde comienza la radicalización y el resultado es la imposibilidad de pensar consensos mayoritarios. La tribalización es la ausencia de grandes consensos, la idea de un avance, como si fuera la mancha de aceite que más o menos, aunque sea despacio, nos va tocando a todos, se rompe. Y entonces, como de alguna manera se atomiza, las nociones del consenso se vuelven cada día más distantes. La autocelebración identitaria, que es la característica de la tribalización, hace que me importen mucho más mis fieles, mis adeptos, casi como una dimensión de prédica religiosa, que no discuten lo que hago, sino que solo aplauden y me siguen fielmente, por sobre la dinámica social mayoritaria. Entonces, la tribalización es dejar de pensar en mayorías, en normas de consenso, y es buscar autocelebraciones de parte, sumamente parciales, es un desastre para la democracia desde todo punto de vista.

“El oficialismo está muy atado a las dinámicas nacionales, desde todo punto de vista”

—¿Javier Milei y sus seguidores serían un arquetipo?

—No toda tribalización se radicaliza. De alguna manera Javier Milei sí representa gran parte de una tribalización radicalizada, que es la que hoy, en términos de actores preferentemente de derecha, manifiesta una especie de postura antisistema, anárquica, representando gran parte de una rebeldía que en algún momento se atribuyó a algunos fenómenos de izquierda, y que hoy lo tienen mayormente los fenómenos de derecha, apelando a algún criterio que tiene que ver con la libertad. La libertad es no seguir las normas del consenso social, es una libertad bastante cómoda, a mi gusto, es una libertad de “hago lo que quiero” independientemente de lo que el derecho positivo, las constituciones suelen predicar como convivencia democrática. Entonces sí, claramente, representa algo de esto.

“Hay datos que acreditan que Milei está con menor velocidad, pero creciendo un poco”

—Vos hablás de mojones ideológicos, ¿podrías compartir con nuestros lectores a qué te referís?

—La idea del mojón ideológico me encanta. Hace mucho tiempo escribí un libro que se llama Ey, las ideologías existen para analizar, en 38 campañas presidenciales en América Latina, la existencia o no de la ideología como elemento constitutivo del discurso político, sobre todo en campañas. El resultado de ese estudio es que sí, mayoritariamente dos terceras partes del discurso son puramente ideológicas, aunque lo nieguen. De hecho, la negación de la ideología es, en sí misma, una postura ideológica. Pero más allá de esto, es interesante porque en muchísimos espacios, sobre todo sistemas políticos nacionales, países, muchas veces el orden de los partidos políticos se da en función del nivel de radicalización o del impacto en la agenda pública, que tenga un espacio político. Y es curioso porque este término nace pensando en las izquierdas en México. Entonces, de acuerdo al nivel de radicalización, hace décadas, que la izquierda en México ordenaba todo el sistema político. Hoy se ha dado vuelta el escenario, y de acuerdo al nivel de radicalización de las derechas, Milei en la Argentina, se ordena todo el escenario. Todo el escenario no porque no sería serio, pero sí gran parte de los actores dominantes de la escena. Por ejemplo, Milei, si no ordena todo, ordena por lo menos la que se manifiesta como potencialmente la primera gran minoría que representa Juntos por el Cambio. Le impacta, la ordena, la espeja en cierto modo, entonces es un verdadero mojón ideológico.

ELECCIONES 2023. “Siempre analizamos la primaria, la primera vuelta y eventualmente la segunda vuelta, pero analicemos cuánto va a impactar todo este juego federal previo que puede o no romper alianzas”. (FOTO NÉSTOR GRASSI)

—¿La daña?

—Sí, en gran parte sí. O por lo menos la compite, más que dañarla la compite. Y además hace que ambos actores dominantes, más allá de que podamos nombrar a cinco, o seis, quizás precandidatos o precandidatas que tenga Juntos por el Cambio, evidentemente la mayoría mira qué hace el partido de Milei. Incluso, no tan solo es ordenador de ese espacio, en muchas provincias, han adelantado las elecciones para escaparse, especialmente provincias oficialistas, de una posible derrota nacional, pero también para escaparse de una atracción de Milei en las provincias. Entonces, es ordenador de muchas cosas. El mojón ideológico no siempre representa el voto, ni es el más votado, pero sí es ordenador por su impacto en la agenda pública, de gran parte de la oferta.

—En ese sentido, la provincia de Buenos Aires es la que no adelantó las elecciones ni modificó su calendario electoral, y la que podría ser más afectada por lo que pueda canibalizar Milei a Juntos por el Cambio.

—Indudablemente, desde todo punto de vista. Por supuesto que casi siempre Buenos Aires, y mucho más pensando en quien gobierna Buenos Aires, el oficialismo, está muy atado a las dinámicas nacionales, desde todo punto de vista. De alguna manera, por su peso específico, Buenos Aires casi siempre se convierte en solidaria, en carga, o en activo. Depende, como uno quiera verlo, desde el gobierno nacional o de la jugada nacional. Pero sí, definitivamente es afectada.

“Da la sensación de que, como candidato moderado, Larreta podría crecer más en segunda vuelta”

—¿Es correcto decir que de cada cinco votos de Milei, cuatro le quita a Juntos por el Cambio, y uno al Frente de Todos?

—No, discutiría seriamente eso, por dos razones. Primero, porque la constitución de Milei, transversalmente, cuando se forma, roba votos proporcionalmente a todos los partidos, incluyendo al Frente de Todos. Si el Frente de Todos gana con un valor cercano a 50 puntos, y en cualquier escenario arranca con 30 puntos, hay 20 puntos que han desaparecido. Si la potencialidad electoral de Juntos por el Cambio estuvo cerca de 40 puntos y hoy está cerca de 40 puntos, está robando proporcionalmente de otros lugares, entonces se ha reacomodado. La gran duda es si va a seguir creciendo. Hay algunos que sostienen, es una presunción, por lo tanto, es parecido a una opinión pero no un dato, que Milei va a bajar. Hoy no hay ningún atisbo de que baje. De hecho, ya había bajado, tras una serie de escándalos en función de sus afirmaciones, particularmente la venta de órganos, por citar uno. Sin embargo, volvió a resurgir. Y es interesante, porque todavía no está resuelto cómo van a resolver candidaturas los dos grandes frentes, tanto Juntos por el Cambio, que no sabe cómo va a resolver ni quién va a competir, ni el Frente de Todos, que está incluso todavía en un problema mayor, porque ni tiene candidatos, más allá del propio presidente, ni sabe si puede ir o no a un proceso de primarias.

“En las elecciones provinciales, los candidatos de Milei harán un desempeño muy discreto”

—Ordenemos otros minimojones, más que ideológicos, de encarnación de esas ideologías. Podríamos decir que si Macri es candidato, al Frente de Todos le conviene un candidato moderado para ganarle en el ballottage. Y al revés igual, si Cristina fuera candidata. El tema es quién mueve primero, cuándo decide Macri que va a ser candidato y Cristina si se arrepiente de no ser candidata.

—Macri en menor medida. Cristina con comodidad. Es lo que en la jerga electoral se denomina la perdedora Condorcet, 1 a 1 pierde con todos, entre muchos gana, ¿qué significa? Que arranca con una porción de votos muy sólida.

—Ganadora siempre de primera vuelta y perdedora de segunda.

—Así es. Ahora, eso de perdedora de Condorcet hay que relativizarlo si pelea contra Macri, porque los dos son perdedores Condorcet. Además, eso de perdedores Condorcet hay que relativizarlo si en primera vuelta compite con Milei, que es un radical que pelea en otro espacio, en otro discurso, con otros tonos.

“Cada espacio debe hacer su juego, sobre todo pensando en la segunda vuelta”

—Concretamente, ¿si Macri fuera candidato, a Cristina le convendría ser candidata?

—Creo que los dos arrancarían con una posición muy digna y muy competitiva. De hecho, hay una serie de estudios que marcan que efectivamente hay una paridad fenomenal. También es cierto que cuando ellos dos compiten, se pone a la par Milei en un nivel de votos prácticamente equivalentes. Si ellos dos no compiten, Milei no es que ha descendido, ni potencialmente puede descender, hoy arranca ganando en cualquier escenario. Por supuesto que hay una trampa en esto, que tiene que ver más con el posicionamiento actual que con el voto. ¿Cuál es? Como no han resuelto candidaturas los espacios, Milei es medio frente a muchos. Ahora, midiendo frente a muchos, con comodidad arranca ganando en cualquier escenario. En estos días he medido mucho de la Patagonia, el norte, el litoral y arranca ganando, en la provincia de Buenos Aires obtiene más de 40% en la franja joven. Entonces, no es menor, ni hay datos que acrediten que Milei esté en descenso. De hecho, hay datos que acreditan que Milei está con menor velocidad, pero creciendo un poco.

—En ese sentido, desde Juntos por el Cambio, ¿quien más podría absorber votos de Milei es Macri?

—Diría que Patricia Bullrich más que Macri. Solo que potencialmente, suponiendo que gane por poco, es la gran duda. Daría la sensación de que como candidato moderado, Rodríguez Larreta podría crecer más en segunda vuelta. Ahora depende con quién compita. No es descartable Milei en una segunda vuelta, para nada. Resulta sorprendente, no sé si llamarle loco pero no lo descartaría para nada.

JUNTOS POR EL CAMBIO. “Hay un cambio de época, hay un cambio cultural que se da generalmente a partir de diez o quince años, en el que empezó a moverse la Argentina, corriéndose de a poco a la derecha”. (FOTO NÉSTOR GRASSI)

—Hipótesis, porque acá lo estamos dividiendo en primera y segunda vuelta, la Argentina tiene tres vueltas, porque tenemos la particularidad de las PASO.

—Agregaría cuatro vueltas, y perdón por la cuarta, no es una, son múltiples, son las distintas elecciones provinciales donde los candidatos que Milei apadrina van a hacer un desempeño electoral muy discreto o pobrísimo, que eso en parte sí puede ser un condicionante futuro de Milei. Ahora, también es verdad que, de golpe, muchos de estos gobernadores, cuando ganen se van a desentender parcialmente y Milei juega un poco más libre allí por agosto.

—Imaginemos esto: hay unas PASO en Juntos por el Cambio, donde Patricia Bullrich compite con Horacio Rodríguez Larreta. Hipótesis uno, Larreta le gana a Patricia Bullrich, ¿los votos de Patricia Bullrich en esas PASO quedan dentro de Juntos por el Cambio o pasan a Milei?

—No está claro, no está firme, en absoluto.

—¿Cuál es tu sospecha?

—Hay una superposición electoral. Habrá que ver si el votante de Milei juega un cálculo estratégico o juega un voto libre. Tratándose de primera vuelta, es probable que juegue a un voto libre, por lo tanto, que sí haya una potencialidad de fuga. Muchas veces también el ordenador del voto es el nivel de competitividad que tenga el espacio oficialista. Si el espacio oficialista, en todo caso, no es competitivo, puede haber mucha más libertad o displicencia del votante. Si el espacio oficialista es competitivo, es probable que haya algo de cálculo estratégico.

“Cristina Fernández de Kirchner es preponderante en su espacio”

—¿O sea que una parte del votante Milei piensa que primero lo que tiene que hacer es que no continúe el oficialismo en el gobierno?

—Así es.

—Entonces, si el oficialismo está frágil, ¿votan con más libertad?

—Es un cálculo estratégico. Esto se denomina second best option, las segundas mejores opciones, que es lo menos malo, que tiene que ver con la idea del voto útil, un voto estratégico, que en sistemas multipartidistas o con primarias suele darse.

“La UCR hoy no es competitiva en la puja de cargos dentro de Juntos por el Cambio”

—Vayamos al Frente de Todos. Kicillof, candidato en la Provincia o a nivel nacional, ¿es el que mejor retendría los votos si no fuera Cristina Kirchner?

—Esto es muy loco. Hoy Kicillof es el mejor candidato que puede poner en la Provincia y, sacando a Cristina, es el mejor candidato que puede medir en una primaria a nivel nacional. Ahora, el problema de Kicillof es que en una segunda vuelta prácticamente no crece nada. A Cristina le pasaba lo mismo, solo que Cristina arrancaba con 30 puntos y podía crecer 34, 35, 36. Kicillof arranca con 20, 22 puntos y podría crecer a 25. Eso es una hipótesis de hoy, sin candidaturas confirmadas y sin que hayamos visto si va a ser competidor o no, elija o le pidan, o lo elijan para que juegue a nivel nacional, o que juegue a nivel provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, en términos escenarios es como que está todo abierto. Ahora sí es verdad que cada espacio debe hacer un juego, sobre todo pensando en la segunda vuelta. Y en la segunda vuelta quien más chance tiene de crecer, por razones obvias, porque tiene una composición más centrista, es Sergio Massa. Pero es un dilema. No me lo preguntaste, pero desde todo punto de vista, el Frente de Todos necesita una primaria. Que muchas veces se suele organizar y es muy característico donde hay ley de lemas, aunque esto no tiene nada que ver con la ley de lemas, el sistema o los argumentos que te voy a esbozar funcionan más o menos en lo mismo. ¿Por qué no quiere el Frente de Todos una pelea primaria? Para que no se ponga en cuestión un liderazgo, entonces, muchas veces, cuando hay ley de lemas, se elige un candidato favorito, el que en la jerga diría “corre con la ventaja del caballo del comisario”, un segundo digno y eventualmente candidato de márgenes, ¿qué son candidatos de márgenes? Alguien que represente una izquierda muy izquierda, que represente a alguno de los movimientos o una derecha muy derecha. Entonces estaríamos hablando de un candidato que sería indiscutiblemente quien más chances tiene de ganar. Un segundo con una porción digna de alguna nueva representación o alternativa, y uno, dos o tres candidatos de márgenes, que representen alguna provincia díscola, algún espacio díscolo, o una izquierda izquierda, algún sector corporativo, sindicalismo, movimientos sociales de base, o la derecha. Entonces es el modo de agregar votos. Agregar no significa fusionar, sino significa compilar, acumular votos, para que básicamente no se vayan en primaria a otros. A otros puede ser, y no es para nada alocado que si no se vuelve competitivo el Frente de Todos, puedan mirar, aunque más no sea por una sensación de catarsis y de enojo, a Milei, por caso. Entonces no es alocado. Milei no solo tracciona por sus ideas, tracciona porque es un cauce de la catarsis.

“Habrá que ver si el votante de Milei juega un cálculo estratégico o juega un voto libre”

—Es castigar a los políticos.

—Exacto. Hay varios datos antigrieta a nivel país muy interesantes, pero como no hay oferta, la grieta continúa. Fijate qué interesante lo que pasa en varias provincias, que cuando hay oficialismo de corte provincial o se manifiesta cierto provincialismo, esa postura antigrieta literalmente existe y se canaliza de modo más tranquilo, más constructivo, a diferencia de Milei, que viene a sacudir el tablero.

—¿Córdoba sería el ejemplo?

—Córdoba, Río Negro, sobre todo hoy diría que Río Negro es el gran ejemplo nacional, Neuquén que se está dirimiendo una polarización total entre dos actores, uno representa el MPN puro, totalmente disminuido, y otro representa la escisión competitiva del MPN, aglutinando a todas las otras fuerzas nacionales que no presentan candidatos con el nombre de Fuerza Nacional.

—¿Creés que Juan Schiaretti va a terminar lanzando una candidatura presidencial o es simplemente para reforzar su posición en la primera elección cordobesa exclusivamente?

—No lo sé, y no deja de ser un pálpito, lo cual, como académico, como profesional, no está bueno. Sí diría una sola cosa, hay dos cosas que siempre hay que analizar, por lo menos en las jugadas electorales de Schiaretti. Uno, que antes que pensar en el país piensa en Córdoba y es una posibilidad interesante de seguir consolidando el cordobesismo. Y dos, que en las últimas jugadas nacionales, en todas, como dice una frase: “no tengo pruebas, pero no tengo dudas”, en todas ha jugado dialogando, siendo funcional a alguna cosa que le terminó sirviendo a Mauricio Macri, o en todo caso a Juntos por el Cambio.

—¿La Argentina está en una dinámica de partidos rotos?

—Sí, desde todo punto de vista. Particularmente del año 99, la Argentina vio una dinámica de rompimiento, de erosión, de un sistema de partidos, y luego hubo un único elemento que organizó el sistema de partidos que fueron, en plural, liderazgos preponderantes, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner e incluso Mauricio Macri. Creo que el rompimiento del sistema de partidos de la Argentina, y la posibilidad de gestar dinámicas de coalición casi siempre dependieron, cuando la Argentina tuvo cierto orden y previsibilidad desde el punto de vista electoral, de liderazgos preponderantes. Un liderazgo preponderante es aquel que tiene capacidad, casi como el mojón ideológico pero puesto en persona, de articular todo el sistema político. El liderazgo preponderante, si se quiere, al sistema de partidos roto lo ordena, incluso al de la oposición. Y el liderazgo preponderante muchas veces tiene que ver, especialmente en su momento de apogeo, no solamente con un rol ordenador, sino con que en gran parte, en algún momento le quita competitividad a la oposición. Cuando hablo de competitividad en la ciencia política, por ejemplo, lo voy a cuantificar. Se dice que un sistema electoral es competitivo cuando la distancia entre el uno y el cuarto, está más o menos en 20 puntos. Es decir, están todos ahí juntitos. Cristina en el año 2011, del uno al segundo fueron 37, 38 puntos. Entonces fijate que suelen barrer con la competitividad. Entonces, para mí el gran ordenador de la Argentina son los sistemas preponderantes de liderazgos, que hoy ni siquiera Cristina lo es. Cristina es preponderante en su espacio.

EL FRENTE DE TODOS. “Hoy Kicillof es el mejor candidato que puede poner en la Provincia y, sacando a Cristina, es el mejor candidato que puede medir en una primaria a nivel nacional”. (FOTO NÉSTOR GRASSI)

—Había mojones ideológicos que ordenaban, que podían no considerar lo que se traducía en organizaciones políticas, cuando estas entran en crisis, el papel ordenador lo cumplieron estos liderazgos preponderantes. ¿Hoy estamos frente al fin de los liderazgos preponderantes?

—Por eso no hay competitividad, y por eso hay como una gran grilla de nombres donde Milei encabeza, pero claro, con ventaja, porque todavía los espacios en la ausencia de liderazgos preponderantes no han resuelto quién competirá o quiénes competirán entre sí. Cuando eso se resuelva, es probable que compitan, incluso ganen en la figura de Milei. Pero es un serio problema la ausencia de liderazgo preponderante. Por un lado, el liderazgo preponderante es un peligro cuando se excede, pero, por otro lado, es virtuoso cuando ordena sistema de partidos rotos. Y cuando vemos experiencias internacionales, como por ejemplo Perú, que ni tiene sistema de partidos, ni tiene liderazgos, vemos que es absolutamente anárquico, no hay ni siquiera atisbos de dinámicas de acción colectiva.

—Planteabas que Milei es una forma de canalizar el daño que le quiere producir el votante al político y no tanto ideológico, si Milei, en lugar de ideas de la escuela económica austriaca, tuviera ideas marxistas o trotskistas, ¿tendría, con el mismo tono, una performance similar?

—No lo podría analizar porque encarna una palabrita que es mágica en la pospandemia, que es libertad. La libertad es un commodity político con el cual incluso se han ganado elecciones. Es una libertad abstracta en muchas cosas, es una libertad antisistema, anárquica, que en gran parte tiene un olorcito a democracia iliberal con i, son las democracias de forma, pero que en el fondo dejan de ser verdaderas democracias. Entonces, temo afirmar, sin embargo, que sí es verdad que en gran parte de los países a la hora de castigar, muchas veces no hay coherencia. Cuando el votante está muy enojado, no suele haber coherencia entre un voto histórico, sus modos de pensar ideológicamente hablando respecto de lo que suele ofrecer algún candidato o candidata en particular.

“Todavía hay un descontento manifiesto donde obviamente carga culpas el oficialismo”

—Tendés a sospechar que en Milei es más fuerte la forma que el fondo.

—Desde todo punto de vista. De hecho, si hablara del fondo, Anton Pelinka, representando a estos liderazgos duros, habla de que muchas veces se basan en discursos donde el eje central es la arrogancia de la ignorancia. Son arrogantemente ignorantes, y no voy a caer a decir que Milei es un ignorante, pero desde todo punto de vista gritar, insultar, seguir una especie de manual y un decálogo que solo habla de tres, cuatro o cinco autores como si fueran una Biblia, no te hace sofisticado intelectualmente. Arrogante seguro que sí.

“La idea de los tercios, dentro de las probabilidades, todavía existe”

—Estamos analizando una parte del extremo, fuera de la campana de Gauss, que sería el de la derecha que representaría Milei, independientemente de la forma, ¿qué pasa con el otro extremo? La izquierda ha crecido en algunas elecciones, ¿creés que tiene futuro?

—La izquierda ha actuado con bastante protagonismo y recambio a escala Latinoamérica. Hay una tendencia, pero que no se corresponde con la Argentina. Precisamente, ustedes en el diario PERFIL han tenido la primicia en algunos estudios que he podido realizar, particularmente uno para la Fundación Colsecor, que lo hacemos anualmente. Este año vamos por el cuarto ciclo, que es la medición de calidad de vida en pueblos y ciudades de la Argentina. Hay dos datos que son sumamente característicos, solo de la Argentina y que incluso van a contramano de una tendencia regional. Lo suelo denominar como un paradigma que se va corriendo levemente hacia la derecha, y en varios factores. El primero y que me parece muy significativo, es que en el año 2022 el resultado dio que la satisfacción con el mercado en la Argentina, por primera vez de que yo tenga memoria, era más alta que la satisfacción con el Estado. E incluso viene la percepción del Estado cayendo hace tres años consecutivamente. No es que a la gente no le guste el rol del Estado, es que no lo ve bien ahora, y tampoco es que ve maravillosamente el mercado, pero lo ve como mejor asignador de recursos que el Estado. Este es un dato relativamente histórico, por lo menos desde que el kirchnerismo llegó al poder en la Argentina, es decir, dos décadas, y es sumamente interesante. El segundo dato, que es igual de potente, es que es muy típico con gran parte de la literatura, que cuando se dan fenómenos de crisis, y la pandemia lo fue, la palabra dominante es la solidaridad, porque, al contrario de lo que uno cree, una cosa es que se visibilicen conductas competitivas y egoístas, pero el grueso de la población trabaja sobre estándares de asociativismo, cooperación, transversalidad, solidaridad. Visiones de una ayuda colectiva bastante interesante. Sin embargo, en el año 2022 lo que se dio es que si le damos a elegir a la gente entre solidaridad, orden o libertad, la palabra libertad fue dominante y la preferida en la Argentina. Hay un cambio de época, hay un cambio cultural que se da generalmente a partir de diez o quince años, en el que empezó a moverse la Argentina, corriéndose de a poco a la derecha. Arrancamos hablando de intenciones de voto, que podrían explicar una sumatoria que levemente favorece a las derechas, pero sin embargo, mi lectura no tiene nada que ver con lo electoral, tiene que ver con un cambio de época más profundo que lo electoral, independientemente del resultado que nos va corriendo hacia cierta distancia de un agobio de un Estado que, o me cansó o directamente no me da respuestas y quiero buscar otra. Y pareciera ser que para muchos argentinos el mercado es la respuesta, y la idea de la libertad. La libertad incluso muy en sentido libertario, una libertad diciendo: “paren un poco, si no me dan respuesta, por lo menos no me atosiguen tanto, no me agobien tanto, no me jodan tanto”. Sería la expresión.

“El liderazgo preponderante ordena el sistema de partidos roto, incluso el de la oposición”

—En ese corrimiento de eje hacia la derecha, para el Frente de Todos, ¿implicaría más posibilidades de Sergio Massa?

—Desde todo punto de vista. Vamos a hacer una matemática sencilla, un número más, 15 o 20 puntos de Milei hoy, pueden ser más y los números están dando más, pero vamos a ser discretos, 30 puntos en el peor de los casos, 35 y 40, por qué no, de Juntos por el Cambio, ya estamos superando los 50 puntos. Y además, si el candidato es Massa, es el candidato que dentro del espacio progresista más hacia la derecha está. Y es evidente cómo en término de dónde está la competencia electoral y dónde está el oficialismo, casi todo mira más hacia la derecha. Nuevamente, un mojón ideológico ubicado en la línea de la libertad es bastante ordenador del resto.

—¿La economía va a ser determinante en estas elecciones, y en ese sentido, Massa tiene una oportunidad y al mismo tiempo una amenaza si no logra una inflación más o menos decorosa?

—Hay muchas frases que se ponen de moda y se usan coloquialmente, pero no tienen sustento académico. Hay una muy fascinante por su impacto mundial, sobre todo el mundo occidental: “Es la economía, estúpido”, como creyendo que la economía explica todo. La verdad es que la economía explica mucho, pero no todo. De hecho, basta analizar lo que significó la campaña de 2019, donde Mauricio Macri arranca la campaña con una pésima economía, pésima imagen, estaba debajo de 30 puntos de imagen positiva, es decir, tenía 70 en contra.

—Estaba tercero.

—Así es. Y sin embargo obtiene 40,27 puntos. Lo que significa que un tercio de sus votantes tenía mala imagen de él. Sufrían la economía como la mayoría de los argentinos, pero sin embargo siguieron votándolo. ¿Qué hay ahí? La constitución de un núcleo ideológico. Es decir, hay muchos componentes del voto o, en todo caso, teorías que puedan explicar o escuelas del comportamiento electoral, la economía es uno, solo uno. La performance gubernamental o el voto retrospectivo, el voto por imagen, el voto socioestructural de acuerdo a tu clase, tu formación o lo que fuere, tenés más tendencia a votar una cosa que otra, el voto clientelar y el voto ideológico. Desde mi punto de vista, en estos días, se evidencia en gran parte del mundo que el voto ideológico quizás explica más que el voto económico.

—¿Qué significa el triunfo de los radicales en La Pampa?, ¿hay cierto empoderamiento de los radicales?

—El triunfo del radicalismo en La Pampa era muy esperable, con conocimientos de estudios. No es novedad. Representa, si se quiere, la territorialidad del radicalismo. No tiene nada que ver con el triunfo nacional del radicalismo. El radicalismo hoy no es competitivo en la puja de cargos dentro de Juntos por el Cambio. Pero sí va a ser competitivo a nivel provincial. Ahora también es verdad, me parece sumamente importante entender que en estos adelantamientos provinciales los escenarios locales se despegan de estrategia nacional. Incluso en provincias impensables, incluso en un orden de un supuesto ganador que representaba hace poco tiempo Juntos por el Cambio, hoy tengo dudas, es altamente probable, pero no es seguro que empiecen a descolgarse. Hay una fractura prácticamente manifiesta en Mendoza con un Juntos por el Cambio gobernando. Hay una unión de Juntos por el Cambio en Santa Fe, probablemente con el progresismo en algo que inicialmente se llama Frente de Frentes. Hay un rompimiento de Juntos por el Cambio en Río Negro, en Neuquén. Hay muchas movidas, La Pampa incluida, donde estos alineamientos no se corresponden con la nacional, ni siquiera creo corresponde leerlos en clave nacional. Por supuesto, la picardía política se trata de eso, buscar la foto habla de un reverdecer del radicalismo que, insisto, no es que el radicalismo está mal, pero de ninguna manera se explica por lo que sucedió en La Pampa.

“Los aglutinamientos ideológicos son sobre todo buenos predictores electorales”

—Dijiste “hoy no es seguro, antes sí”, Melconian había dicho que para Juntos por el Cambio, la elección se presentaba equivalente a patear un penal sin arquero. Hoy ya no, ¿qué pasó? Se daba por seguro, no solamente que Juntos por el Cambio era ganador, sino que Horacio Rodríguez Larreta también era ganador de la interna, y hoy está en duda.

—En gran parte, la ausencia de liderazgo preponderante dentro de Juntos por el Cambio, una competitividad hacia la derecha. Probablemente un candidato que habrá que ver hasta dónde pueda llegar o no ser de parte del oficialismo. Y lo otro en lo que vuelvo a insistir es, cuidado, que nosotros siempre analizamos la primaria, la primera vuelta y eventualmente la segunda vuelta, pero analicemos cuánto va a impactar todo este juego federal previo que puede o no romper alianzas. Fijate que recién hablé de Santa Fe y de Mendoza, no son menores estas provincias para analizar que se están dando terremotos electorales solo con dinámica provincial, pero que empiezan a afectar y hacer, por qué no sucumbir, las estrategias nacionales, donde hay una priorización de los actores locales, definiendo aun con el malhumor que generan en sus líderes nacionales. Cuidado, que eso también es un elemento y por eso digo, son cuatro turnos electorales, aunque el primero sea chiquito, y múltiples a lo largo de varios meses.

—Así como hace seis meses se daba más por seguro el triunfo de Juntos por el Cambio, ¿hoy es más posible un triunfo del Frente de Todos?

—No, el gran problema del Frente de Todos tiene que ver especialmente con lo que sucede en segunda vuelta. Si hay conceptualmente un corrimiento hacia la derecha, por lo que vimos que es un movimiento estructural que empieza a darse en la sociedad, que no es una opinión pública, que va a ser maleable y que se corre por un ratito. Si no hay un pensamiento que lo empezamos a registrar con movimiento de hace, por lo menos, cuatro o cinco años. Me parece que eso, sumado a un nivel de contexto donde todavía el rechazo, por ejemplo, al rumbo del gobierno, está en torno al 80%. No mermó nunca, ni siquiera aun con una leve mejoría de expectativas con la llegada de Sergio Massa al Ministerio, nunca mermó el descontento con el rumbo de la Argentina. Es decir, todavía hay un descontento manifiesto donde obviamente carga culpas el oficialismo, me parece que eso va a ser bastante explicativo de lo que suceda. Puede haber todo tipo de movimientos en lo que llamo el punto cero, ese movimiento federal de elecciones provinciales. El punto uno, las primarias. El punto dos, la primera vuelta, pero es bastante difícil sortear el último tramo, porque hay un mal humor en contra del oficialismo, que no digo que no sea irreversible, en absoluto, pero es bastante difícil de correrlo. Tendría que haber demasiadas buenas noticias, y sabemos que no hay demasiadas buenas noticias.

“Un mojón ideológico ubicado en la línea de la libertad es bastante ordenador del resto”

—¿El mejor candidato que podría tener el FdT sería Sergio Massa, aunque la economía no diera grandes resultados?

—Hoy sí. ¿Está garantizado que él sea? No. ¿Está garantizado que aún compitiendo haga una elección brillante? No, porque incluso el Frente de Todos tiene chance también, por qué no dentro de lo probable, es loquísimo, y perdón que use esa expresión, pero también el Frente de Todos tiene chance de salir tercero en la primera vuelta o en la primaria, en todo caso, tiene chances, no hay que descartarlo. Hay muchísimas encuestas donde dan prácticamente estructura de tercios empatadas. Si me decís que es un fenómeno preelectoral, son avisos. No, no son fenómenos electorales, hace ya largo rato que esto viene dándose. Y no hay números que hagan descender a Milei. La idea de los tercios, dentro de las probabilidades, todavía existe. Dependerá básicamente, uno, del nivel de autocontrol que Milei tenga, y dos, del nivel de ingeniería electoral para ser competitivos, especialmente en la primaria por los dos escenarios. Por cómo arranca el Frente de Todos, pareciera ser que están armando una especie de reglas de juego, marcadas con un dedo en la arena. ¿Qué representa una línea en la arena? Lo más efímero. En lo otro, no es que haya reglas de juego, probablemente sea una primaria durísima, pero se sabe que los actores aparentemente jugarían dentro de un espacio, entonces son varios signos de pregunta.

—¿Cuál creés que va a ser el destino de Alberto Fernández?

—Qué pregunta, es muy difícil. Generalmente estos liderazgos entran en un ostracismo muy fuerte. También es verdad que hace mucho tiempo, era estudiante de Ciencia Política, escribí una columna en un diario militante que tenía un nombre pomposo, muy grande, decía: “La imposibilidad de pensar las muertes políticas definitivas en la Argentina”. Y la verdad es que es imposible pensar en las muertes políticas definitivas cuando hay sistema de partidos rotos, y mucho más si hay ausencia de liderazgos.

—¿Lo imaginás siendo candidato en las PASO o creés que es algo que tiene que decir para mantener cierto grado de autoridad hasta el momento que sea?

—Aquí pasan dos cosas. En mi penúltimo libro de crisis, voy a citar a mi gran amiga Silvia Bentolila, es una psiquiatra experta en cuestiones de salud mental. Creo que muchas de las decisiones uno cree que son totalmente calculadas, totalmente racionales...

—Maximizar el beneficio.

—Esta puntada tiene un hilo por detrás que no lo estoy viendo, pero lo tiene. La verdad es que no, muchas veces son desvirtuaciones de la realidad, son fugas de la realidad. Y la verdad es que no lo sé, no me lo imagino compitiendo, porque ningún ministro podría competir con él. Es una locura, menos un ministro de Economía. ¿Cómo explica un ministro de Economía que deja la economía que supuestamente está ordenando, habiéndolo agarrado, como él dijo explícitamente, en una situación de crisis terminal, para ir a competir contra tu presidente, que es el que te dio la oportunidad? Es inexplicable. O sea, si es él, seguramente el ministro no será. Y si es él, seguramente obliga también al kirchnerismo a competir, sobre todo por los niveles de estos días de puja que hay, es bastante impensable.

—¿Imaginás que Cristina Kirchner va a mantener su decisión de no ser candidata?

—No creo que haya sentencias en las afirmaciones públicas. No creo que haya sentencias definitivas. Puede o no serlo, no lo sé. No me gusta especular ni apostar, pero sí es verdad que por más categórica que suene una afirmación, está lleno de idas y vueltas que pueden hacer torcer una decisión.

—Si Juntos por el Cambio gana las elecciones, ¿hay una política económica aplicable en la Argentina de shock, que sea aceptable y absorbida por la sociedad, o la sociedad argentina rechazaría y se produciría un caos?

—Me da la sensación de que rechazaría. Ahora, sin embargo, el discurso de Mauricio Macri es hacer todo de golpe lo que quisimos hacer despacio.

—¿Es posible que gane las elecciones un partido o un candidato que proponga ajuste y shock?

—Sí, es posible, sobre todo cuando hay un aglutinamiento ideológico en torno a eso. Como antes decía, la economía explica pero no explica todo. Creo que los aglutinamientos ideológicos sobre todo son buenos predictores electorales. No te olvides que dentro de los ajustes, casi siempre los ajustes previsionales están primero, por la magnitud del gasto. Y sin embargo, fue, y sigue siéndolo, el principal activo del votante de Juntos por el Cambio, es inexplicable, pero tiene ahí también un componente ideológico en el fondo.

Producción: Melody Acosta Rizza y Sol Bacigalupo.