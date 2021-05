Las mejores frases de Jorge Fontevecchia en el encuentro con lectores de PERFIL

Jorge Fontevecchia, cofundador de Editorial Perfil y CEO de Perfil Network, participó de la charla exclusiva para los lectores de PERFIL, en la que analizó el panorama político y social actual, y respondió preguntas de los participantes del ciclo.

Del encuentro virtual "Incertidumbre y política", participaron casi 500 personas de manera interactiva, y le hicieron llegar sus inquietudes al periodista y conductor de Periodismo Puro. Oficialismo, oposición, peronismo de izquierda y de derecha, pandemia, pobreza y contexto regional e internacional fueron los temas centrales.

“El fenómeno de la Argentina con estos niveles de pobreza va a llevar mucho tiempo resolverlo, digamos, una generación”, sostuvo Fontevecchia. Un aspecto central que diferencia la crisis económica actual con la del 2002, dijo, es que en ese momento “no existían las organizaciones sociales, que hacen de amortiguador y contienen a todas las personas que necesitan de subsidios y que en 2002 carecían de ellos”.

Qué pasa si en las elecciones el gobierno pierde mal

Sobre la situación política al interior del Frente de Todos, analizó la reciente polémica entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el pedido de renuncia a Federico Basualdo, el subsecretario de Energía Eléctrica. “Una hipótesis que no se baraja mucho y que tiene me aparece algún grado de plausibilidad es que (Martín) Guzmán es quien provoca al kirchnerismo, y no el kirchnerismo a Guzmán. Que sea el propio Guzmán quien quería sacar a Basualdo de la subsecretaría de Energía sabiendo que claramente es una persona colocada allí por el Instituto Patria, con ánimo de producir el cortocircuito, no con ingenuidad política. ¿Con qué objetivo? Para tensar y lograr producir que el acuerdo con el FMI llegue antes, para colocar su propia renuncia como un elemento de presión ante Alberto Fernández”, planteó.

En relación a la posibilidad de la salida del Ministro de Economía tras la negociación con el Fondo Monetario Internacional, analizó: “¿Hay plan B en Alberto Fernández respecto de la economía? Ese plan B podría ser Martín Redrado. Hay versiones que dicen que cuando el dólar llegó casi a 200 en los mercados informales, Cristina Fernández se asustó y llamó a Martín Redrado. La alternativa sería él después de las elecciones. Son todas conjeturas para analizar el futuro en el corto plazo y que tienen que ver con las elecciones”, expresó el autor de Periodismo y verdad, conversaciones con los que mandan en los medios.

Jorge Fontevecchia: "La grieta es el principal problema, pero Argentina va a crecer en 2021"

Las 10 frases centrales que dejó la charla de Jorge Fontevecchia

"En la tensión entre La Cámpora, el kirchnerismo y lo que podríamos llamar el peronismo tradicional, se plantea que los candidatos del kirchnerismo para 2023 no serían el propio Alberto Fernández con su reelección, sino alguien que representara al kirchnerismo más puro. Uno es Axel Kicillof, el otro es Máximo Kirchner” “Lo que sucede es que en las encuestas el índice de rechazo es similar al de Cristina, porque la sociedad le asigna a Kicillof y al hijo de la vicepresidenta, la representación de ese espacio político. Por lo tanto, si con cristina no alcanza, tampoco alcanzaría con Kicillof o con Máximo en 2023”.

¿Cuál sería la alternativa 2023 si no es Alberto Fernández en una reelección? Los análisis hablan de Sergio Massa en una alianza con Máximo Kirchner, o Massa en un acuerdo con Cristina. Esa sería la alternativa que potenciaría el plan b: Redrado tendría más sintonía con Massa que con el propio kirchnerismo”.

“En las últimas declaraciones de María Eugenia Vidal, hay algo que me parece sintomático, una palabra que usó. Habló de halcones y palomas, incluyó la palabra “sapo”, dijo 'ni halcones, ni palomas, ni sapos'. Es conocido que sapo se le dice al príncipe que frustró, que parecía un príncipe y terminó siendo un sapo. Me parece que hay ahí un tiro por elevación a Mauricio Macri, en la idea de que aquel príncipe se terminó convirtiendo en un sapo. Quizás sea simplemente una proyección de mi parte”.

“En la fuerza del contexto internacional, muchas veces los presidentes en lugar de ser agentes son apenas pacientes y pueden hacer simplemente lo que las condiciones dadas les permiten hacer. Me parece interesante colocar qué está sucediendo en el mundo y en nuestro vecindario: lo primero es la pandemia, que seguramente va a dejar una huella de un poco más estado y menos individualismo”.

“Hay un punto en el cual las salvaciones individuales tienen un límite. Es muy probable que en el punto de vista ideológico en general, haya un corrimiento hacia el centro después de un reinado de casi 35 años de lo que fueron las ideas más ortodoxas, que algunos llaman neoliberalismo o neoconservadurismo, y que tiene en su época la caída del muro de Berlín con el aumento en la inequidad e injusticia en la distribución de la renta”.

"Tiendo a creer que las sociedades aprenden del pasado, y tengo la sensación que la violencia de los años 70 fue tan cruenta que dejó algún grado de enseñanza. Cuando uno mira lo que sucede en Perú, Colombia, las revueltas que hubo hace poco en Chile, uno podría preguntarse ¿cómo en la Argentina frente a una pérdida tan grande de la calidad de vida no se producen esos hechos, con la pérdida que se viene dando con la devaluación desde los últimos años de Macri y después con la pandemia? Creo que, en parte, las organizaciones sociales son un amortiguador: me parece que amortiguan estas chispas de violencia que podrían generar la resolución de conflictos de una manera donde la beligerancia no sea oral”.

”Hay quienes piensan que si Cristina pierde en las elecciones de medio término, eso le vendría bien a Alberto Fernández para entonces reducir el peso específico del kirchnerismo, porque se pensaría de una alternancia hacia 2023, más cerca de lo que puede representar Alberto Fernández. Hay quienes creen que si pierde, se va a radicalizar, que Alberto Fernández dirá ‘si tratando de ser moderados perdimos, mimeticémonos con el kirchnerismo más duro’, y se tienda hacia posiciones más duras. El kirchnerismo es especialista en perder todas las elecciones de medio término con Cristina Kirchner”.

Sobre el peronismo de izquierda y de derecha: “Uno podría decir que Menem y Kirchner tienen una ideología económica en las antípodas, pero si uno analiza otras características ve que tenían ciertos puntos en común en cuanto a determinada forma a la hora de ejercer el poder. El peronismo no es simplemente un campo político que se defina por derecha o izquierda. Vamos a ser sinceros: lo mismo sucede con la mayoría de los partidos del mundo que para poder ser longevos, tienen una flexibilidad para poder adaptarse a lo que es de izquierda o de derecha”.

“Creo que el solo hecho de los Derechos Especiales de Giro del Fondo Monetario es una señal de que el capitalismo ha tomado conciencia de que si quiere competir con China y volver a ser exitoso, ese éxito es mejorar la calidad de vida de la mayoría. En ese punto, hay una esperanza. Hay una esperanza de que estas crisis de 2008 y 2009, el aumento de la inequidad en la distribución de la renta en Occidente, y el éxito de los regímenes asiáticos, inspire y motive a Occidente a recuperar el estado de bienestar y los años dorados de los baby boomers. Que se vuelva a aquello de que los hijos vivan mejor que los padres y mejor que los abuelos, y no como se viene dando ahora, que por primera vez en un siglo, la situación es inversa”.

AG