Muhammad Mihouddin: El futuro de los trasplantes: órganos de animales modificados genéticamente

—David Bennet, la persona que recibió el xenotrasplante de corazón, vivió sesenta días con el corazón de un cerdo, ¿qué fue lo que falló?, ¿qué información obtuvieron de ese trasplante?

—Estamos en el proceso de enviar el hallazgo que hemos encontrado durante nuestra extensa investigación durante todo el año, desde que el Sr. Bennet murió. Descubrimos que hubo múltiples problemas que causaron la muerte del Sr. Bennet. Lo más importante a considerar es su propia condición en el momento del trasplante, ya que el paciente estaba muy enfermo. Estuvo en el hospital, en la cama durante sesenta días antes de que lo trasplantemos, tenía un soporte de oxigenación por membrana extracorpórea, esto se hace cuando el corazón no está en condiciones de sustentar la vida. Él no se levantó de la cama durante dos meses antes del trasplante, por lo cual perdió mucha masa muscular. Cuando hicimos el trasplante, todos estos factores entraron en juego porque, inmediatamente después del trasplante, tuvimos la disección aórtica, que es sangre en la capa interna del vaso, atravesaba las capas de la aorta, tuvimos que detener su corazón y reparar eso. Esa fue la primera complicación durante su estadía, porque estaba muy inmunocomprometido. Tuvimos que reducir significativamente la inmunosupresión y también la terapia antiviral. Entonces, debe haber escuchado que hubo evidencia de ADN viral de un virus porcino que se detectó en este paciente después de treinta días. Pensamos que este virus estaba latente en el cerdo, de alguna manera se activó y puede haber causado algún daño. La otra causa es la idea de que pudo haber sido la inmunoglobulina, extraída de muchos donantes, que se le dio al Sr. Bennet, porque sus niveles de inmunoglobulina eran muy bajos, es una práctica normal en alotrasplantes. Nos dimos cuenta más tarde, después de su muerte, de que había una gran cantidad de anticuerpos en esa droga y que se ligaban a las células del Sr. Bennet, y pueden haber causado daño.

EL CASO BENNET.

pero en realidad quería que aprendiéramos algo al realizar este trasplante, por lo que estamos

muy agradecidos con él y su familia”. (Foto Néstor Grassi).

Finalmente, el corazón que recibió el Sr. Bennet fue modificado genéticamente para prevenir cualquier tipo de rechazo inmunológico. Sin embargo, creemos que, según la histología que hemos visto, también hay alguna evidencia de rechazo mediado por anticuerpos. Así que repito, hay tres o quizás cuatro causas principales. Uno, el propio paciente era muy susceptible a todos los problemas que teníamos. Número dos, el rechazo mediado por anticuerpos, que puede haber jugado un papel. Número tres, la inmunoglobulina puede haber causado alguna destrucción. Y finalmente, número cuatro, el CMB porcino, que puede haberse activado y causar algo de muerte celular. Pero no estamos seguros de que ninguno de estos factores haya causado la muerte por sí solo. Puede haber sido la superposición de todos estos factores lo que complica la situación.

“No tenemos suficientes órganos humanos para realizar trasplantes.”

—Si en el primer trasplante de humano a humano el paciente sobrevivió 14 días y en este primer xenotrasplante el paciente sobrevivió sesenta días, ¿lo considera exitoso y con un futuro promisorio como el de humano a humano?

—Absolutamente. La comparación es correcta. Este es el primer trasplante de cerdo a humano, y pensamos que la supervivencia de sesenta días es simplemente genial. También, si el paciente hubiera estado en mejores condiciones, la supervivencia podría haber sido mucho más larga si hubiéramos podido administrar la inmunosupresión que queríamos. Entonces, de alguna manera, y pueden darse cuenta por la atención que ha recibido, esto se considera un gran éxito y un gran avance en el progreso de los xenotrasplantes, es una forma de hacer que más órganos estén disponibles para trasplante para los humanos.

“Este es el primer trasplante de cerdo a humano, y pensamos que la supervivencia de sesenta días es simplemente genial.”

—Recuerdo al Dr. Barnard de Sudáfrica que hizo el primer trasplante de humano a humano. ¿Se siente en algún sentido conectado a través de la historia con él?

—Sí. No quiero tomar todo el crédito de este trasplante, quiero dar crédito a todo el campo de los xenotrasplantes que han trabajado muy duro a lo largo de los años como mi colega, el doctor Bartley Griffith, que hizo el trasplante conmigo, y quien me animó a hacerlo. Hay muchas personas a las que me gustaría agradecer por habernos llevado a este lugar. El Dr. Bartley Griffith fue quien lideró el equipo del trasplante quirúrgico, le estoy muy agradecido por ayudarme a llevar esto a la clínica.

—¿Cuál es el beneficio de los xenotrasplantes con respecto al trasplante de un órgano humano?

—La razón por la que lo estamos haciendo es porque no tenemos suficientes órganos humanos para trasplantes. Definitivamente, si hay un órgano humano disponible, esa será la primera preferencia para el trasplante. Sin embargo, pensamos que en el futuro, no ahora, cuando tengamos una modificación genética ideal del cerdo y sepamos que este corazón va a vivir por un largo período de tiempo, ese corazón viene de un cerdo saludable versus un donante humano que puede tener otras enfermedades, o la causa de la muerte puede ser un poco diferente. Estos cerdos serán criados en cautiverio, libre de virus y será de un cerdo muy fuerte. Entonces, en el futuro, puede darle a un paciente la opción de recibir un trasplante humano y esperarlo durante un largo período de tiempo, o recibir un trasplante de cerdo de inmediato, incluso cuando el corazón no está en la etapa de insuficiencia cardíaca, en la etapa terminal.

“Sí, hay cuestiones éticas, estamos quitando la vida de un animal para salvar la vida de un ser humano.”

—En el caso de que los xenotrasplantes avancen y sean exitosos, ¿cómo se obtendrían los corazones de los animales?, ¿se plantea un tema ético?

—Definitivamente, una de las razones por las que los cerdos fueron escogidos como donantes potenciales es que están siendo utilizados como alimento ampliamente en todo el mundo. Los cerdos están siendo sacrificados por otras razones, entonces, ¿por qué no salvar la vida de seres humanos? Ahora sabemos muy bien que podemos modificar el genoma del cerdo y hacerlo menos inmunogénico para los humanos. Estos cerdos pueden crecer muy rápido, el cerdo que se utilizó para el Sr. Bennet solo tenía un año. Entonces, dentro de un año podemos tener un donante listo para alguien que necesita un trasplante de corazón. Sí, hay cuestiones éticas, estamos quitando la vida de un animal para salvar la vida de un ser humano. Sin embargo, como mencioné, estamos sacrificando animales por otras razones, como consumir alimentos, fabricar otras drogas y probar otras cosas. Así que creo que salvar vidas tiene prioridad sobre todo lo demás. Por lo tanto, si podemos salvar la vida de alguien y darle años adicionales para vivir, será más beneficioso.

—Así como se hizo el xenotrasplante de corazón, ¿creen que funcionaría también con otros órganos?

—Definitivamente. Siempre se pensó que el xenotrasplante de riñón se haría primero porque definitivamente hay más pacientes esperando un riñón que un corazón, aunque tienes un tratamiento alternativo disponible para los riñones, como la diálisis. Sin embargo, para el corazón no tienes otras medidas disponibles, si el dispositivo mecánico no es el adecuado para el paciente. Hay otros órganos, por ejemplo, los islotes del páncreas se utilizan para curar la diabetes. Este ensayo ya se ha realizado en Australia y algunos otros países con buenos resultados. El pulmón es lo más difícil de trasplantar, incluso de humano a humano. Y luego está el hígado, que produce muchos otros factores que se requieren para la coagulación. Si hacemos un trasplante de hígado, es posible que tengamos que dar algunos factores de coagulación humanos adicionales para prevenir el rechazo y beneficiarse de estos órganos. Además están los trasplantes de intestino, el trasplante de córnea, que ya se ha realizado en Corea. Hay múltiples órganos que se pueden utilizar de un solo cerdo para salvar varias vidas.

“Hay múltiples órganos que se pueden utilizar de un solo cerdo para salvar varias vidas.”

—¿Por qué el corazón de un cerdo y no de un primate?, ¿hay algo del cerdo que genéticamente puede parecerse o asimilarse con el humano?

—Los primates son más parecidos a los humanos, los cerdos están muy lejos, por lo que no son genéticamente similares a los humanos. Sin embargo, los primates que se han utilizado como donantes de órganos en trasplantes… Anteriormente, se usó el trasplante de riñón de primates no humanos a médicos humanos en Loma Linda, el famoso caso de falla del bebé. Pero un niño recibió un corazón de un babuino y luego el Dr. Tom Strother hizo un trasplante de hígado o hizo más de un trasplante de hígado de babuino a un ser humano. Pero la mayor preocupación con el babuino es la transmisión de enfermedades raras, que se conocen, las enfermedades humanas, como el VIH, pueden transmitirse de primates no humanos a humanos. Esa es la razón principal por la que los primates no humanos no fueron seleccionados para este tipo de trasplante. Además, un primate no humano tarda años en crecer hasta alcanzar el tamaño de un humano, mientras que un cerdo crece, como mencioné anteriormente, en un año hasta alcanzar un tamaño compatible con el de un humano adulto. Los primates no humanos crecen como humanos o se reproducen como humanos, dan a luz a un primate no humano a la vez, se necesita tiempo para que crezcan. Mientras que los cerdos pueden dar a luz a diez cerdos a la vez, y en un año está disponible para múltiples trasplantes. Se pueden criar en cautiverio muy fácilmente, se pueden mantener en una variedad de instalaciones donde pueden evitar cualquier transmisión de infección entre ellos. Son muchos los beneficios con los cerdos, sin embargo, no son tan cercanos como los primates.

“Un primate no humano tarda años en crecer hasta alcanzar

el tamaño de un humano.”

—¿Tienen autorización para hacer más xenotrasplantes en humanos y así perfeccionar la técnica?

—Hay dos vías que las agencias reguladoras han definido para llegar a los ensayos clínicos. Una es seguir haciendo un gran trasplante de corazón en un primate no humano, obtener los datos que requieren la FDA y otras agencias reguladoras, que luego le permitirán ir a un ensayo clínico si están de acuerdo con los datos. El otro método es el uso de emergencia que hemos utilizado, o atención compasiva, como solía llamarse. En ese caso, si tiene un paciente que estaba muy crítico, está a punto de morir y ha utilizado todas las técnicas disponibles, la FDA puede permitirle hacerlo para probar una técnica experimental como el xenotrasplante en este paciente. Así que utilizamos ese camino para el Sr. Bennett. Sin embargo, hasta el momento, si encuentro otro paciente, tendré que comenzar desde el principio, ir a la FDA y convencerlos de que nos gustaría probar la vía del xenotrasplante nuevamente en este segundo paciente, del mismo modo para el tercero y el cuarto. Entonces, con cada trasplante, aprendemos cosas nuevas como este trasplante con el Sr. Bennet. Con suerte, la FDA nos permitirá hacer más trasplantes con este procedimiento, con suerte intentaremos otro trasplante.

El potencial delos xenotransplantes. “Si el rechazo del corazón cambia después de unos meses, el paciente puede volverse elegible

para un trasplante humano, eso se llama trasplante puente”. (Foto: Néstor Grassi)

—¿El xenotrasplante es temporario, para alargar la vida del paciente que está esperando un órgano humano, o se estudia que reemplacen los órganos humanos en el futuro?

—Ambos. En el caso del Sr. Bennet, la solicitud fue que si recibía un gran corazón, durante un período de tiempo, desde que no era un paciente cumplidor, si se vuelve compatible y, usted empieza a comportarse y a tomar toda esta medicina, lo consideraríamos para un trasplante humano más adelante. Así que definitivamente era parte de nuestro plan que, si el rechazo del corazón cambia después de unos meses, el paciente puede volverse elegible para un trasplante humano, eso se llama trasplante puente. Sin embargo, nos tranquiliza mucho que, en el futuro, tengamos un corazón de cerdo que será genéticamente modificado y tendrá un régimen de inmunosupresión que mantendrá el corazón durante un largo período de tiempo. Entonces, sacar nuestro corazón por segunda vez y volver a hacer un trasplante es muy difícil porque ocurren muchas adherencias en el tórax, y el segundo trasplante se vuelve más difícil que el primero. Entonces, sí, inicialmente le ofreceremos al paciente, podemos darle este trasplante para que no tenga que quedarse por mucho tiempo en la lista de espera, pero si el corazón humano está disponible, en el momento en que este corazón comience a rechazar, lo reemplazaremos. Pero si vence el paciente, si tenemos buenos resultados del corazón de cerdo, puede optar por mantener ese corazón el mayor tiempo posible. Luego, si llega el momento de reemplazar ese corazón, incluso pueden optar por reemplazarlo con un corazón de cerdo en lugar de un corazón humano. Entonces, para un cerdo la expectativa de vida es de unos 20 años. Si todo hubiera ido bien en el caso del Sr. Bennet, a ese corazón le quedaban casi 19 años. Entonces podríamos haber dado su corazón a un paciente que lo necesita y prolongar su vida por 19 años más y en ese momento podemos reemplazarlo con un corazón humano, o darle otro corazón de cerdo y darle otros 19 años.

“Los cerdos pueden dar a luz a diez cerdos a la vez, y en un año está disponible para múltiples trasplantes.”

—La pandemia se originó por la transmisión de un virus animal a un humano, y una de las razones de la muerte del paciente trasplantado podría haber sido la presencia de un virus porcino que no fue detectado y se activó una vez trasplantado, ¿la transferencia de virus porcino a humanos podría causar una o varias nuevas pandemias?

—No me parece. Este virus porcino es un virus viejo. El corazón del donante no se examinó en profundidad para detectar este virus porque estaba en forma latente. Las pruebas sensibles no estaban disponibles en ese momento, pero ahora tenemos pruebas muy sensibles que estamos usando para detectar cosas. Y tenemos la esperanza de que no haya ningún otro virus perdido en un cerdo antes del trasplante, que la transmisión viral sea una gran preocupación para todos, incluidos nosotros. No queremos dar ningún virus a un paciente. Y en el Sr. Bennet, tampoco hubo transmisión del virus, si el virus hizo algún daño, solo lo hizo en el corazón que era del cerdo. Lo repetiré nuevamente, no hay evidencia de transmisión del virus al Sr. Bennett, aunque hemos encontrado la evidencia del virus, no el virus real, este virus de ADN no infectó al Sr. Bennet.

—¿Qué sucede con el xenotrasplante y los virus que transmiten algunos animales, como la influenza porcina?, ¿hay riesgo de infecciones entre especies?

—El miedo a lo desconocido es lo más importante que nos impide probar cosas nuevas.Sí, siempre existirá el miedo a algo que no conocemos. La gripe porcina o cualquier otra enfermedad transmitida por el virus, por los animales, siempre será un temor. Incluso cuando hacemos el trasplante de humano a humano, algunas enfermedades se transmiten del donante al paciente. Pero como médicos, debemos aprender a manejar esas enfermedades, y no debemos tener miedo de ese tipo de transmisión, porque no creo que haya otra pandemia. Podría estar equivocado por alguna enfermedad zoonótica, pero estamos bien preparados. Nuestro grupo de enfermedades infecciosas está bien preparado y están continuamente iniciando cualquier transmisión de estas enfermedades y, con suerte, estarán bien preparados cuando este método se convierta en una realidad clínica.

—¿Qué son los Crispr y por qué han sido tan importantes en la investigación de los xenotrasplantes?

—El Crispr-Cas9 es una técnica en la que básicamente cortas un gen y sacas lo que quieres, luego insertas un gen humano para hacer que este cerdo sea más aceptable para un humano. Esta tecnología nos ha tenido en un gran problema porque anteriormente, cuando esta tecnología no estaba disponible, sabías que solo modificarías un gen. Luego cruzas esos animales para obtener dos genes expresados. Y, a veces, haces dos o tres genes en un cerdo y luego cruzas con otro cerdo para obtener seis genes. Lo que nos ha permitido esta tecnología es modificar múltiples genes a la vez en un mismo cerdo. Entonces, si modificas el gen, haces que el cerdo tenga todos los genes que deseas eliminar o dejar. Esto ha acelerado el proceso de modificación genética en nuestros donantes.

—¿Cuáles son las modificaciones genéticas que se hacen al corazón del cerdo, y con qué fines? ¿Se hacen en función de las características del paciente que recibirá ese corazón o son generales y estandarizadas?

—En este momento, queremos ceñirnos a ciertos genes que sabemos que fueron perjudiciales para los humanos según nuestros años de investigación. Estamos eliminando al menos 42 genes defectuosos que son inmunogénicos para los humanos, para los cuales tenemos anticuerpos, y si no eliminas esos genes, estos anticuerpos atacarán el corazón y harán que lo rechace. También estamos insertando algunos genes humanos, porque hay varias vías para evitar que la sangre se coagule, los anticuerpos para atacar el corazón requieren varias vías para activarse, y algunas de las moléculas en el cerdo no son compatibles con los humanos. Así que estamos intercambiando esas moléculas con moléculas humanas, por lo tanto, no tiene coagulación en la sangre o no se produce la activación del complemento, entonces, hay varias vías y, al igual que las vías inflamatorias que causan el rechazo, tampoco se produce. Todos estos genes están siendo insertados para evitar esos caminos.

—¿Qué información valiosa pudieron obtener de los electrocardiogramas que se fueron haciendo al paciente trasplantado?, ¿se parece más al del humano, al del cerdo, o a ninguno de los dos?

—No hay muchos datos del electrocardiograma del cerdo, y es muy difícil obtener un electrocardiograma en un cerdo debido a un tipo diferente de cavidad torácica. Hemos publicado y notado que había algunas diferencias en el electrocardiograma del corazón de cerdo cuando se trasplanta a un ser humano, pero no creemos que esos cambios hayan afectado el resultado del corazón trasplantado. Estamos en el proceso de desarrollar un electrocardiograma estandarizado para monitorear a nuestros babuinos que han recibido un corazón de cerdo. Con suerte en nuestro próximo paciente, podremos comentar un poco mejor, porque este es solo un paciente. Esos cambios que hemos publicado no son lo suficientemente significativos como para causar rechazo, pero definitivamente no conocemos su efecto durante un largo período de tiempo. Investigaremos este asunto y seguiremos a los pacientes durante un largo período de tiempo usando electrocardiograma.

—¿Cuáles son los próximos pasos?, ¿cómo continúan las investigaciones de xenotrasplantes con la dificultad que presenta obtener sujetos de experimentación?

—Como mencioné antes, hay dos vías, y nuestras agencias reguladoras nos han pedido que hagamos más trasplantes de cerdos a babuinos y obtengamos más información sobre la seguridad y más buenas prácticas de laboratorio, estamos haciendo esos estudios. Hay una cierta cantidad de trasplantes que debemos hacer para obtener ese tipo de datos, que la FDA examinará, y según nuestros resultados, con suerte, nos darán permiso para realizar un ensayo clínico en el que podamos realizar múltiples trasplantes y obtener los datos. Sin embargo, el otro método es el de uso compasivo, que hemos aplicado en el Sr. Bennet. De modo que también seguiremos tratando de obtener más permisos para los pacientes que están comprometidos y necesitan atención inmediata, esa es otra manera. También he visto que otros centros están usando personas, donantes, fallecidos que tienen muerte cerebral y luego se trasplantan para obtener información, porque la información que hemos obtenido de primates no humanos puede ser similar, o podría haber algunas diferencias en los humanos. Entonces, los babuinos que usamos están muy saludables, mientras que los pacientes como el Sr. Bennet estaban muy enfermos, tenemos que desarrollar una estrategia de inmunosupresión. Hemos aprendido de este experimento que no podremos evaluar adecuadamente al cerdo antes del trasplante para detectar todos los virus. No usaremos IVIG (Inmunoglobulina Intravenosa), que probamos y creemos que es perjudicial, también seleccionaremos al paciente que esté lo suficientemente sano como para tomar toda la inmunosupresión que pueda tolerar en esta operación que pretendemos hacer. Así que todas estas cosas las hemos aprendido del Sr. Bennet, que ni siquiera podríamos tener si no hubiéramos realizado este experimento.

“Por supuesto, tenemos que trazar una línea entre lo que

es ético y lo que no lo es y dónde surge el conflicto de intereses.”

—¿Con qué facilidad los pacientes acceden a someterse a esa intervención experimental?, ¿cuál es el protocolo?

—Tenemos un formulario de consentimiento muy extenso y se desarrolla con la ayuda de la guía de la FDA. Es un formulario de 4 a 6 páginas con todos los posibles efectos adversos listados. Así fue cuando le transmitimos todo al paciente, le dijimos que en un proceso experimental, no hay garantía de que pueda sobrevivir a la cirugía, era posible que reciba un rechazo en el quirófano. Es nuestro deber informar al paciente de todos los posibles efectos adversos. Le dijimos que existía la posibilidad de que un virus desconocido le afecte. Entonces, en un corto período de tiempo, es posible que deba cooperar, informar con quién está en contacto. Si en algún momento tenemos algún virus, podemos verificarlo. Al paciente se le dio tiempo suficiente para pensar en ello, estaba en una condición tan desesperada que nos dijo que él entendía que esto podía no ayudarlo, pero fue muy generoso al dar su consentimiento y decirnos que si aprendíamos algo de ello, su trabajo estaría hecho. No tenía la esperanza de tener una vida prolongada, pero en realidad quería que aprendiéramos algo al realizar este trasplante, por lo que estamos muy agradecidos con él y su familia.

—Los xenotrasplantes están aún en etapa experimental, donde los pacientes se transforman en sujetos de experimentación y el médico toma responsabilidades como científico, ¿cuál es el límite?, ¿podría pensarse en un conflicto de intereses?, ¿qué es lo que debe primar en estos casos?

—Soy presidente electo de la Asociación Internacional de Xenotrasplantes, así que hemos tenido varias conferencias en las que estamos tratando de desarrollar un protocolo para este tipo de trasplantes, para proteger los derechos de los pacientes, para brindar orientación a todos los médicos que tienen la intención de realizar este procedimiento, y también a la familia. Estamos considerando todas las preocupaciones éticas y religiosas que se han planteado, ya tenemos un documento amplio. Se llama comunicado de Changsha que detalla todo el trabajo que ha realizado nuestra sociedad. Por supuesto, tenemos que trazar una línea entre lo que es ético y lo que no lo es y dónde surge el conflicto de intereses. Todos esos puntos se han discutido y debatido cuidadosamente y, con suerte, se convertirán en parte de este amplio documento que las personas interesadas en realizar este procedimiento en el futuro pueden utilizar.

El equipo del doctor

—En la relación riesgo-beneficio, el sujeto de experimentación no se acerca ni al mínimo exigible, ¿cómo se evalúa el equilibrio entre beneficencias y riesgo-beneficio?

—Definitivamente, el mayor beneficio de este trasplante es que estás prolongando la vida. Al Sr. Bennet también le proporcionó sesenta días para pasar más tiempo con su familia. Estaban acostumbrados a vivir lejos de él y no estuvo en contacto con ellos con tanta frecuencia como lo estuvo durante su período posterior al trasplante. Por supuesto, hay riesgos. Existe el riesgo de ser atropellado por un automóvil. Definitivamente tenemos que evaluar si el riesgo es mayor o el beneficio es mejor. En este caso, mirando a los pacientes, lo que hacemos todos los días y deberíamos estar mirando la desesperación que ellos tienen, solo imagina que alguien te dice que tienes un día de vida y no tenemos ningún otro tratamiento para salvarlo. Para esos pacientes, creo que el beneficio es mucho mayor que el riesgo que están dispuestos a asumir. Y créanme, he recibido muchas llamadas y correos electrónicos preguntando por los pacientes que no saben por qué están en esa posición y les gustaría ser parte de este procedimiento y les gustaría recibir un xenotrasplante.

“El miedo a lo desconocido es lo más importante que nos impide probar cosas nuevas.”

—¿Cómo sería la selección de candidatos a un xenotrasplante, qué requisitos o qué características debe cumplir la persona?

—Sabemos una vez que el paciente al que se le ha negado el alotrasplante como el Sr. Barnett, que era un real, podemos mantenerlo vivo por muchos días hasta que su cuerpo ceda. Hay formas de mantener vivo al paciente durante un cierto período de tiempo, pero estábamos seguros de que cuando sacáramos ese apoyo, este paciente morirá al día siguiente. Eso se basa en la experiencia que tuvo todo el equipo, entonces se le explicó que si preferiría quedarse en el hospital y luego no poder levantarse de la cama. Así que eligió la opción de al menos tratar de pasar por este proceso y poder al menos pensar en salir de su cama. Él siempre me preguntaba cuándo podría ir al baño por sí mismo, porque se sentía tan bien que confiaba en que, en algún momento, incluso iría solo al baño, lo que no había hecho en dos meses. Y también antes de que su condición cardíaca se deteriorara, estábamos pensando en mudarnos a una unidad de cuidados intermedios donde podría haber estado y podría haber comenzado a caminar. Desafortunadamente, eso no sucedió, pero solo imaginar este tipo de cosas da esperanza al paciente y él tiene la opción de aceptar o negar.

—¿Se encontraron con reacciones en contra de los xenotrasplantes?

—Sí, recibí algunos correos electrónicos malos o llamadas, pero la respuesta positiva fue abrumadora, así que si doy un porcentaje, el 90% de la respuesta que obtuve fue favorable, mientras que solo el 10% o incluso menos fue desfavorable, me sorprendió mucho. También por todo eso, cuando se realizó el primer xenotrasplante en un bebé hubo muchas repercusiones. Pero afortunadamente, en este caso, obtuvimos una respuesta muy positiva. Eso es muy alentador porque parece que la gente está comprendiendo la importancia de este procedimiento y lo importante que es llegar a salvar la vida de muchas personas.

—Respecto de las repercusiones financieras de los xenotrasplantes, se abrirá un nuevo mercado, y la tecnología, en general, es desarrollada por empresas privadas. Para los sistemas de salud de los países, al desaparecer el problema de la escasez, aumentaría el número de trasplantes y puede suponer un gasto difícil de asumir para un Estado, ¿se tiene en cuenta lo económico y financiero?

—Dado que estos bancos son menos y las empresas están haciendo pocos grandes, el costo de hacer los grandes definitivamente es mucho más. Pero se supone que una vez que esto se convierta en rutina, el costo no será más que un trasplante piloto. Si se están haciendo más trasplantes, ciertamente habrá una carga para el Estado, el gobierno que proporciona esa instalación. Estamos considerando las formas de hacerlo disponible para todos. Creo que es demasiado pronto para profundizar en eso hasta que sepamos que estos están disponibles. Veremos qué otras opciones hay. Tal vez las compañías de seguros aquí en los Estados Unidos incluyan esto en su manifiesto y comiencen a venir aquí porque eso ayudará a mucha gente.

“Lo que nos ha permitido esta tecnología es modificar múltiples genes a la vez en un mismo cerdo.”

—El potencial de los xenotrasplantes ¿es lo suficientemente grande como para justificar el financiamiento por parte de agencias federales y la industria privada, de investigación y otros programas necesarios para minimizar el riesgo de transmisión de enfermedades?

—Pero esto ya está sucediendo, ya que hemos hecho esto, muchos centros han realizado diferentes tipos de trasplantes en donantes fallecidos. La gente está tratando de obtener permiso para usos de emergencia. Así que ya ha causado mucho interés en la industria, en los diferentes hospitales donde los investigadores están dispuestos a realizar este experimento. He representado en casi todas las sociedades importantes y he visto una gran cantidad de interés, la conciencia está ahí. Espero que no nos falte el apoyo de las agencias gubernamentales para proporcionar fondos, aunque lo están haciendo, pero no es suficiente para hacer que tenga un gran impacto. Estamos agradecidos con el apoyo de la industria que hizo esto posible, pero definitivamente los gobiernos tendrán que proporcionar suficientes fondos para que esto siga funcionando. Y al final, se obtendrá más información científica con fondos gubernamentales que con fondos privados.

—¿Cree que el campo de los xenotrasplantes ya está preparado para pasar a un ensayo clínico a gran escala?

—Le estás preguntando a una persona que es muy parcial, dediqué treinta años de mi vida para llegar a este punto. Creo que estamos en una etapa en la que aprendemos más al hacer los trasplantes humanos, pero hemos superado las principales barreras que estaban retrasando esta transición, así que me esconderé y alentaré a todos a pensar en ello como un potencial para avanzar y realizar ensayos clínicos. Y creo sinceramente que esto puede pasar muy pronto.

