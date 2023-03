Néstor García Canclini: “Parece que ser psicópata permite lograr votos”

—¿Se puede pensar en identidades regionales, como una identidad europea, una identidad latinoamericana, una identidad africana?, ¿es posible lograr esa coherencia en el continente latinoamericano?

—Quizá lo primero que haya que decir es que en los últimos años, o décadas, ha habido un corrimiento de las teorías identitarias a análisis de otro carácter, con otros conceptos. Las identidades son muy importantes, se lucha, se muere por defenderlas, pero hay que reubicarlas un poco en las condiciones. Por ejemplo, las identidades tienen ingredientes claves como la lengua, y otros, de integración de la economía y las políticas, sin los cuales no puede haber ejercicio de ellas. Un ejemplo sería el de la ciudadanía europea, quizás el sistema regional, político y económico más integrado, y que en gran parte depende de articulaciones culturales. Tienen un himno, una bandera, una ciudadanía compartida, la ciudadanía europea que aparece en los pasaportes al cruzar las fronteras internas de la región. ¿Y cómo empezó la Unión Europea? Con 12 países que la integraban, hablando 11 lenguas; eso, por supuesto, crea una complejidad en los intercambios. Cada presidente, cada diputado, en los organismos de legislación regional, habla su lengua. No tenemos algo así en América Latina. Los organismos realmente de gobernabilidad o de gobernanza regional... tenemos múltiples organismos que se han creado en distintas ocasiones. Algunos que comparten la integración con los Estados Unidos, como la OEA, otros como la Segin, la Secretaría de Gobiernos Iberoamericanos, donde entran España y Portugal, pero no entran Estados Unidos ni Canadá. Entonces, creo que este conjunto muestra la complejidad, al corrernos de la simple identidad a las formas prácticas institucionales de articularla. Y algo que me gustaría subrayar aquí, a propósito de identidades, es la importancia de las lenguas. En América Latina tenemos mayoritariamente comunicación en español y portugués, bastante en inglés, cada vez más. Pero hay unas cuatrocientas lenguas más, que corresponden a los pueblos indígenas u originarios, y a eso hay que sumar la complejidad de los ciento cincuenta millones de afrodescendientes, que en número son más que los pueblos originarios. Pregunta a la que esto nos lleva: ¿qué integramos y qué dejamos afuera al homogeneizar?

—¿Y qué integramos y qué dejamos afuera?

—Integramos a los sectores mayoritarios que hablan español y portugués, a las élites que hablan inglés, y luego hay grandes dificultades, como las hemos visto en las noticias de los últimos años, por insurrecciones indígenas, o de pueblos originarios, e incluso afroamericanos, en el caso de Brasil esto es muy notorio, cuya representación es muy baja o casi nula en los organismos de gobierno nacionales e internacionales. Esto corresponde también a su lugar subordinado en la economía o en las economías distintas, que a veces se desgajan en economías regionales, reclamos por la autonomía y la autogestión.

—Según las estadísticas económicas, América Latina es una de las regiones del mundo más estancadas, con menos crecimiento, con democracias inestables, países que no terminan de crecer, muchas veces despilfarrando todas sus capacidades creativas y naturales. En esta serie de entrevistas, la economista Mariana Mazzucato marcó las consecuencias de ese estancamiento, fundamentalmente en décadas de aplicación de economías neoliberales, ¿comparte usted esa visión o cree que es asignable a otras cuestiones?

—Sí, conozco el pensamiento de Mazzucato, me parece desafiante y muy elaborado el proceso crítico actual hacia la economía neoliberal, cuyos múltiples fracasos están demostrados en el conjunto de los países, y fuera de la región latinoamericana. Pero me parece que también tenemos que considerar aquello en lo que varios nos hemos especializado, especialmente la antropología, la sociología de la cultura y la comunicación, que son las integraciones culturales con los avances económicos estadísticos, por ejemplo la creación de un espacio cultural latinoamericano. Ese es un desplazamiento que hubo de las reflexiones identitarias sobre un posible ser latinoamericano, hacia la creación, desde los años 90, de estudios muy consistentes en que acordamos hablar de un espacio cultural latinoamericano. ¿Qué es ese espacio? Qué base económica y política tiene? Muy pocas, menores que en la Unión Europea. Pero se ha logrado, por ejemplo, crear programas como Ibermedia, que ha multiplicado la producción de películas de forma sorprendente. Antes de que se creara Ibermedia, en 15 años se habían producido unas 56 películas en coproducción entre España y los países latinoamericanos. A partir de la contribución de fondos, principalmente españoles, a Ibermedia, se logró en siete años superar los años 90 del siglo pasado, esa cantidad llevarla a trescientas. Ahora hay más de mil títulos hechos en coproducción, de España con distintos países latinoamericanos, algunos que casi no tenían producción cinematográfica, o dos películas al año. Entonces, hay signos que han llevado a multiplicar esas “iber”, hay ibermuseos, iberescena que incluye teatro y danza, iberlibros, etc.; muchos programas de cooperación que han decaído un poco por la disminución de la contribución española, especialmente desde la época de Aznar, luego las crisis recurrentes en los países latinoamericanos, que han llegado a no pagar contribuciones, algunos en ciertos años. En fin, ese ha sido de todas maneras un programa exitoso y que sigue dando resultados. En otros aspectos, uno podría preguntarse qué pasa con los públicos, qué pasa, aun antes de la pandemia, con la dificultad de asistir a conciertos, a grandes espectáculos, o de artistas de mucha calidad internacional, que quedan restringidos a las capitales, a algunas pocas ciudades más, y que en esas giras no pueden incluir, salvo que se transmitan en forma digital, audiovisual, a audiencias más amplias. Esto pasa también en lo cultural, en otros espacios donde la participación de los latinoamericanos en los órganos de gobierno regional es muy escasa. Nos sentimos poco interesados a veces en los resultados, porque sabemos que son principalmente declaraciones que no van a tener gran repercusión. En fin, ahí una de las preguntas que quedan flotando es: ¿qué ha pasado con la modernidad, qué ha pasado con el capitalismo, qué está ocurriendo ahora en América Latina?

DEMOCRACIAS INESTABLES. “Necesitamos estructuras en las cuales confiar, en las cuales producir cambios efectivos, duraderos. Las manifestaciones disruptivas son muy valiosas y hay que leerlas”. (FOTO MARCELO DUBINI)

—Usted mencionó este programa de cooperación con España, ¿hay una Iberoamérica, una América española-portuguesa, distinta de una Norteamérica anglosajona? ¿La raíz cultural de quienes fueron los colonizadores marca una dificultad de integración de toda América en una?

—Sí y no. Por una parte, facilita la colonización la comunicación en una o dos lenguas, básicamente en español y en ciertas ocasiones integrando el portugués. Más recientemente, la hegemonía estadounidense o anglosajona ha dado el inglés como lengua común, compartida. Sabemos que en muchos países, como Argentina y Uruguay, en otra época el francés influyó mucho más en la formación de mi generación y de la siguiente, después el inglés se ha vuelto en las élites, incluso jóvenes, en los sectores más integrados a la economía transnacional, la lengua de comunicación. Pero la incorporación de lenguas indígenas se ha vuelto mucho más difícil. Aparecen a veces en declaraciones que se leen traducidas a las dos lenguas. Hay algunas situaciones, como la chilena de los últimos años, que han exhibido este reconocimiento a otras lenguas, diferentes. Pero esto se podría ver también en el bajo reconocimiento de las artesanías, en contraste con las artes visuales que se exhiben en la mayoría de los museos, así como en otras diferencias y desigualdades, como son las de género, el papel retaceado a las mujeres, a otros sectores que aparecen poco representados en esas instituciones creadas, como los museos o las salas de concierto y de teatro, a partir del modelo europeo. Esto no quiere decir que no se puedan reutilizar en función de otros programas culturales, como de hecho está ocurriendo.

“El cambio inicial más significativo sucedió con la videopolítica desde los años 60”

—¿Qué sucede desde el punto de vista antropológico con la inmigración? Países como Ecuador, Honduras, México, Uruguay, Venezuela, tienen enormes contingentes de inmigración, lo mismo sucede en algunos países del Caribe. ¿Qué efecto permanente produce esa continua movilidad alrededor del continente?

—En esos países tenemos 15%, 20% de la población, en casi todos ellos, que están viviendo fuera de su territorio, son parte principalmente de los 60, 65 millones de llamados “latinos” en Estados Unidos, y también están en otros países latinoamericanos como desplazados, emigrados, exiliados, migrantes económicos. Sabemos que hay una circulación internacional que es interesante, ya que hablamos de integración, ver eso no solo como una tragedia, que lo es, algo difícil de asumir cada vez más por los volúmenes de migración, sino también como un factor de integración. De pronto tenemos, con los más de siete millones de venezolanos que han salido de su país en los últimos diez años, una presencia de las culturas venezolanas mayor que la que teníamos antes, cuando más bien lo que circulaba era la música o cierta literatura de ese país. Y esto lo podemos repetir con las enormes migraciones de mexicanos en Estados Unidos, ahora muchos más centroamericanos. En la frontera de México con Estados Unidos, en la que pude hacer trabajo de campo durante los años 90, me sorprende ahora al visitar Tijuana, encontrar campamentos no solo de mexicanos de todas las regiones del país, sino de centroamericanos muy diversos, haitianos, rusos, ucranianos, cubanos; en fin, una constelación de campamentos, de convivencias interculturales, que muestran la complejidad de esa migración masiva multiplicada. En gran parte esto, decíamos, es un drama, una tragedia, porque surge de varios factores. Uno es esta reflexión, esta frase casi repetida con las mismas palabras: “Este país no tiene salida. Vayámonos”. Eso sigue ocurriendo no solo con jóvenes sino, como hemos visto en Argentina recientemente y se ha documentado en los medios, familias de cincuenta años que tenían casa, venden lo que tenían, su coche, y se trasladan a España o a Estados Unidos, con la sensación de inviabilidad de sus propias sociedades. En muchos otros casos es más dramático porque es el resultado de violencias muy agresivas que llevan a la expulsión masiva, como está ocurriendo, por ejemplo, en los países centroamericanos. Y en otros casos son estrategias migratorias, eso es lo que más se ha estudiado quizá, las familias deciden que uno o dos miembros, generalmente uno o dos de los cinco hijos, viajen a Estados Unidos para enviar remesas. Las remesas han crecido gigantescamente y se han vuelto, por un lado, un factor de estabilización de los países. Buena parte de la estabilidad de la economía mexicana es resultado de que en los últimos ocho años las remesas crecieron de unos 25 mil millones de dólares a 58 mil millones de dólares en 2022. Es un ingreso mucho más potente que el que producen el petróleo, el turismo y otras exportaciones. Ese dinero de las remesas llega directamente a las familias con pocas mediaciones bancarias, de manera que hay una importancia positiva de las migraciones como factor clave de sostenibilidad de economías, dije la mexicana pero podría decir la salvadoreña, la peruana y muchas otras.

“La incorporación de lenguas indígenas se ha vuelto mucho más difícil”

—Cincuenta y ocho mil millones de dólares de remesas para un país como México, que es un país grande pero no tanto mayor que la Argentina, es equivalente a todas las exportaciones agroalimentarias de la Argentina, lo que hace imaginar que México tendrá problemas con los años, cuando el vínculo entre nietos y abuelos sea menor que entre padres e hijos, es decir, esas remesas son como exportaciones que México dejará de recibir de aquí a veinte años, por ejemplo.

—Sí, y tiene otros aspectos de pérdida que ya notamos. Muchos de los migrantes a Estados Unidos, de México, de los países centroamericanos, de Colombia, tienen alta calificación, tienen educación media o superior, a veces doctorados, en los cuales invirtió el país de origen, y ese dinero es parte de lo que se pierde, de lo que emigra. Entonces no es muy racional lo que está ocurriendo desde la perspectiva de nuestros países, del pago de impuestos, de la sostenibilidad de la educación. Y no es que esto esté mal, porque habría que dar mucho más dinero a los fondos educativos, a las universidades, a las escuelas, sino un desacuerdo entre el desarrollo educativo, que en algunos países como Argentina es alto, es competitivo internacionalmente, y el desarrollo económico y social que no logra aprovechar esos recursos internamente.

“Hay que repensar la noción de polarización también”

—Aprovechando su condición casi de mexicano-argentino, porque lleva tantos años en México y es nacido en Argentina, ¿qué comparación se podría hacer de lo que fue la inmigración de italianos, europeos en general, españoles, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, con esta inmigración actual?

—Hay un proceso de inversión. Antes los europeos venían a América, ahora nosotros nos vamos. O nos tenemos que ir, como yo tuve que salir de Argentina y venir a México. He regresado desde el 83 todos los años, a realizar actividades académicas o de otro tipo. He participado en eventos, en programas, he trabajado para Argentina, con enorme gusto, resuelve muchas cuestiones afectivas, pero hay un proceso de inversión. De pronto aparecen algunos españoles, españolas, algunos estadounidenses que quieren vivir en países latinoamericanos, y hay un fenómeno muy reciente, lo menciono al pasar porque también en Argentina se ve. Hay ciertas zonas de la ciudad de México que uno visita y oye hablar mucho inglés. Hay anécdotas de que alguien va a un restaurante y hay una moza que solo habla en inglés, porque hay una buena proporción de gente que con el teletrabajo prefiere vivir en Colonia, barrios como La Condesa, La Roma, en la ciudad de México, trabajar aquí, pagar menos alquiler. Aunque han subido enormemente los costos de la renta de un departamento y ha expulsado población. Entonces hay un dinamismo de los ida y vuelta en el que prevalece desde luego la salida de latinoamericanos, y esta hemorragia de inversiones económicas educativas de las que hablábamos antes.

“Hemos sido modernos de muchas maneras y nunca llegamos a serlo plenamente en América Latina”

—En una entrevista publicada en la revista “Hypermediaciones” en el año 2019, usted decía que estaba trabajando sobre las posibilidades futuras de la democracia cuando los ciudadanos seamos reemplazados por algoritmos, ¿cuál es esa relación entre ciudadanía, algoritmos y democracia?

—Habría que hacer una pequeña referencia que yo hago en el libro Ciudadanos reemplazados por algoritmos, que se puede descargar gratuitamente de internet, y es que el cambio inicial más significativo sucedió con la videopolítica desde los años 60. Podríamos decir que la política pasó de las plazas a las pantallas. Nunca abandonó las plazas y las calles, pero el protagonismo de la relación de los políticos con los ciudadanos se dio mediado, a distancia. Y si bien en los estudios comunicacionales de esas épocas, 60, 70 y aún ahora, es clave la discusión acerca de la interactividad de las audiencias, no son pasivas con lo que se les ofrece de las pantallas, incluso la pantalla más autoritaria de la televisión. Esa interacción se ha modificado enormemente con las plataformas y redes, porque hay una desigualdad radical de datos acumulados y de articulación algorítmica de esos datos con los que podemos manejar a los ciudadanos. Hay una nueva brecha. No se ha hablado mucho de las brechas entre los que usaban un tipo de televisión u otro, que tenían solo la televisión generalista o la que ofrece un repertorio pago mucho más amplio. Pero la brecha ahora quizá más significativa es la que tenemos entre las promesas de información y comunicación y la pérdida de agencia de los ciudadanos y de las comunidades. Podríamos decir que tanto la televisión como las redes, pero sobre todo las redes, ante un juicio, por ejemplo, a un político o a un delincuente, juzgan antes que los jueces. Entonces hay un papel protagónico de actores comunicacionales que no existía en el pasado, que es incentivado. Hasta la primera década de este siglo pensábamos la comunicación digital en ese momento, hasta 2006 no había redes, era correo electrónico, otras formas de acceder a la información, consultarla en pantalla, con la consiguiente caída de venta de los periódicos en papel, pero nos informábamos de una manera más diversificada, más libre, podríamos decir, un poco entre comillas. Esa interactividad quedó muy asimétrica desde la segunda década del siglo XXI, cuando las redes, las plataformas sobre todo, los llamados servidores, se apropian de nuestros datos y los manejan más allá de lo que las corporaciones o las empresas tradicionales podían hacer.

“Hay mucha complicidad de políticos actuantes con líderes de los carteles locales”

—Hablando de ciudadanos reemplazados por algoritmos, usted dice que en algunos países como la Argentina la fragilidad de los partidos políticos los volvió dependientes de los distintos dispositivos mediáticos, me gustaría su visión sobre cuál es el rol de los medios de comunicación en la política hoy en día.

—Supongo que al decir medios de comunicación nos estamos refiriendo sobre todo a los medios de segunda generación, como sería la televisión y/o algunos anteriores como las editoriales. Parecería por las cifras, las referencias que uno tiene, que la principal tarea de esos medios es sobrevivir. Cómo seguir haciendo televisión, consiguiendo publicidad cuando la publicidad se desplaza a las plataformas, cómo trabajar con los recursos enormes de la televisión, recursos económicos, audiovisuales, comunicacionales, cuando en muchos países gran parte de los jóvenes ya no ven televisión, o encienden el aparato que tienen en su habitación para ver plataformas, películas, o las ven en su celular, en cualquier parte, no necesitan estar en su casa. Es difícil decidir cómo comportarse aun cuando han crecido los estudios sobre estos temas, pero me parece que los estudios han avanzado más en descubrimientos sobre los nuevos comportamientos de los públicos, de las audiencias. Lo que ha pasado, podríamos decir, al transitar del consumo al acceso. El consumo lo usábamos para referirnos a ir a una librería, ir a un teatro y ver una obra, o al cine, a lugares donde la cultura se ofrecía situada y ahora el acceso designa comportamientos, en parte deslocalizados, aunque nos localizan. Porque finalmente, cuando Google nos informa a fin de mes, usted realizó estas actividades, estuvo en tales ciudades y caminó tantos kilómetros, muestra cómo nos han observado, pero son deslocalizadas para el sujeto que las hace, y que siente que empieza una película viéndola en el transporte público y la puede acabar en su casa o en la casa de un amigo, compartiendo, comentando. Son formas de acceso muy distintas que no sustituyen, pese a lo que se temía, al consumo clásico de la oferta cultural situada, pero sí generan dinámicas de otro tipo, como decíamos, muy asimétricas en lo que puede elegir y modificar el consumidor sin que se sepa y/o con cierta privacidad. Y lo que pueden hacer las plataformas para adaptarse rápidamente a esos cambios de comportamiento y que no decrezca su negocio. Lo que hoy sabemos sobre esto es mucho más que lo que sabíamos hace diez años. Sin embargo, mi impresión es que hay varias dificultades, cambian en la industria editorial unas inercias muy largas de los antiguos editores y de la propia empresa para recomponerse en función de nuevos modelos de negocio y formas de acceso a los bienes, a los libros, a las revistas. Y en la televisión, me parece que hay quizá mayor dinamismo, pero a costa de aliarse con otros medios. Hasta hace veinte años era fácil distinguir. En la carrera de Comunicación había materias que eran estudios sobre la televisión, estudios sobre el mundo editorial, estudios sobre la radio y tesis que se especializaban en cada uno de esos medios. Hoy es muy difícil hacer eso sin poner en relación, como en la realidad ocurre, a los distintos medios que están articulados, la televisión tomando contenidos de la prensa, por otro lado, de las redes sociales, de las plataformas digitales. Entonces todas las pantallas están intercomunicadas y a veces esto se traduce en la monopolización de las pantallas por parte de unas pocas, cinco o seis, grandes corporaciones mundializadas.

“Lo que uno ve en casi todos los países latinoamericanos son políticas erráticas”

—¿Encuentra algún denominador común entre los electores brasileños que votaron por Bolsonaro, los chalecos amarillos en Francia, los decepcionados waps de Trump, los huachicoleros mexicanos, hay algo que los asemeje y los unifique?

—Trato de tomar precauciones al hacer estas comparaciones, porque hay aspectos que nos resultan muy comunes, como es la indignación, el malestar profundo, radical, con el sistema hegemónico francés. Por un lado, el sistema de partidos por parte de los chalecos amarillos o los efectos que ha tenido el desarrollo capitalista neoliberal en países latinoamericanos, también en países europeos, africanos y asiáticos. Pero esos aspectos aparentemente comunes empiezan a resquebrajarse cuando uno mira el modo en que se comportan y el modo en que reaccionan las fuerzas políticas tradicionales. Es muy distinto lo que sucede, por ejemplo, con los sindicatos, que son otra forma de representación clásica junto con los partidos, importantísima en muchas sociedades en los países europeos y en los latinoamericanos. En los países europeos hay un decaimiento de hace treinta años de la afiliación a sindicatos, porque gran parte del trabajo es informal. Pero en los países latinoamericanos puede ser el 60%, 70% del trabajo informal; por lo tanto, no están sindicalizados. A un joven que va a pedir trabajo le pueden pedir que trabaje 12 horas por día con un salario de 300 dólares. No hay quien controle eso, ni siquiera en países donde se dice proteger un poco más los derechos laborales. Entonces hay historias que son fuertes todavía, en Europa hay un Estado de bienestar muy agrietado, pero que tiene peso. En América Latina, nos ha costado muchísimo construir un mínimo de Estado de bienestar y la llegada del neoliberalismo hizo caer muchas de esas conquistas, hemos vuelto en algunos aspectos a antes de 1900.

DESPOLITIZACIÓN. “Los partidos políticos tradicionales están colaborando muy activamente para ese descreimiento y esa irrupción de figuras díscolas respecto del régimen democrático”. (FOTO MARCELO DUBINI)

—¿Cómo explica usted la transmutación de las culturas obreras y otras capas populares, que apoyaron a partidos progresistas en épocas anteriores y contribuyeron a construir ese Estado de bienestar, y ahora aprueban políticas económicas que, podríamos decir, los despojan?

—Hay que ver país por país. Por ejemplo, en la Argentina me parece que los sindicatos siguen siendo importantes, aunque han perdido presencia cuantitativa en el mundo por la formalización laboral, pero tienen una tradición más sostenida. Hay países como México, donde los sindicatos han estado tradicionalmente cooptado por el PRI, el partido hegemónico, único en muchos períodos, y ahora han quedado muy debilitados en una reconfiguración en la que ellos no pudieron intervenir para orientarla, para modelar en la pérdida de conquistas. Y otros países donde ni siquiera eso, y luego amplios sectores agrarios. La cuestión de género aquí es muy importante porque hay muchas conquistas en las que se ha avanzado gracias a los movimientos feministas, y sin embargo esas conquistas son mucho menores que en lo político, o en la despenalización del aborto, en otros derechos humanos básicos, la salud, son mucho menores que en los salarios. Un altísimo número de mujeres están muy por debajo de los salarios de los hombres, y no hay movimientos políticos, económicos, en los que se pueda revertir eso. Hay un problema de representación ahí, general, me parece: ¿quiénes los representan y quiénes tienen capacidad de ser creídos? Porque esa confianza se ha mudado de los partidos, a veces a un simple escepticismo, a veces a otras fuerzas movimentales como los movimientos feministas, los movimientos indígenas, movimientos por los derechos humanos, pero en conjunto esos movimientos tienen dificultades para articularse y lograr cambios efectivos en la gobernabilidad o en la gobernanza de los países.

“Ahora encontramos que hay una especie de huida de la información que estamos volcando en las redes”

—Hablaba de la capacidad de ser creído, ¿a qué atribuye la capacidad de ser creído de Javier Milei, creciente en el último año, y si encuentra algún punto de contacto entre esa capacidad de ser creído de otros líderes latinoamericanos y norteamericanos, por ejemplo el caso de Bolsonaro, o el mismo Trump, o Giorgia Meloni en Italia?

—Hay una primera respuesta rápida que se me ocurre que no la excluiría de ninguna explicación, aunque es muy difícil de trabajar, que tiene que ver con estas relaciones complejas entre lógicas políticas, económicas, y explicaciones que parecerían solo psicológicas. Sin embargo, asombra que muchos de estos líderes tengan comportamientos psicopáticos. Parece que ser psicópata permite lograr votos, quizás en pocos casos, como Bolsonaro, ganar elecciones, o Trump, pero sí obtener porcentajes muy altos, como algunos otros que usted mencionó. Pero yendo más a lo estructural, me parece que los partidos políticos tradicionales están colaborando muy activamente para ese descreimiento y esa irrupción de figuras díscolas respecto del régimen democrático. Uno podría decir: si muchos políticos no creen en los propios partidos a los que pertenecen porque se mudan a otro partido, producen divisiones, fracturas muy desestabilizantes dentro de su propia fuerza política, ¿por qué los ciudadanos van a creer en esos partidos? Hay una especie de fuerza centrífuga ejercida por las dinámicas políticas en muchos países en la actualidad. A su vez, hay necesidad de sentirse representado, y un grado de ilusión, de creencia poco fundada. Uno podría decir, resumiendo muy apresuradamente lo que ocurre en muchos países, no en todos, que hay más ilusiones y creencias, o deseos y creencias, que ideas, programas razonados que permitan elegir quién nos puede representar.

“Hay más deseos y creencias que programas razonados que permitan elegir quién nos puede representar”

—¿Estos rasgos psicopáticos que usted encuentra como elemento atractivo tienen que ver con los nuevos medios de comunicación, con lo que ya en los años 70 Guy Debord planteaba de la espectacularización de la política, o los rasgos psicopáticos hoy son más atractivos para la audiencia que hace cincuenta años?

—Hay dispositivos comunicacionales como los que mencionábamos de la dificultad de responder a lo que afirma la televisión, y que no se han superado radicalmente con lo que ofrecen los dispositivos digitales, las redes aparentemente más horizontales. Creímos, creo, que todos en un tiempo... que por fin WhatsApp, aun el correo electrónico, otras formas de acceso a la comunicación más las plataformas más recientes nos daban la posibilidad de manifestarnos a todos. Todos los que estuvimos en Facebook, todos lo que usaron algún tipo de plataforma de este carácter, sabemos cuánto de ilusión había en eso, cómo eso se ha revertido, cómo luego esos actores como Facebook han intervenido en elecciones, han desviado la información, han vuelto a hacer algo que parecía inexistente ya, o de muy poca fuerza en la televisión, que era la manipulación, había interactividad. Y ahora encontramos que hay una especie de huida de la información que estamos volcando en las redes. Opinamos, intercambiamos con otros, podemos convocar una marcha a través de las redes, de WhatsApp, podemos hacer acciones, producir acontecimientos, pero es mucho más difícil modificar estructuras desde las redes digitales. Y luego está el descreimiento. Necesitamos estructuras en las cuales confiar, en las cuales producir cambios efectivos, duraderos. Las manifestaciones disruptivas son muy valiosas y hay que leerlas. Para los científicos sociales es necesario pensar qué significa que se estén derribando tantos monumentos, qué cambios se están produciendo con la historia, la relación nuestra con las estructuras de consagración pública, de uso de lo público. Hay una disputa interesantísima en todo el continente, hasta Estados Unidos, Canadá, por quiénes nos representaron, que fueron aparentes héroes en las guerras y que sin embargo eran machistas, eran maltratadores o tenían otros aspectos en que nos sentimos rechazados, nos sentimos que no nos pueden representar. Todo eso es necesario, y a su vez llega un momento en que esa discontinuidad de las marchas, de las manifestaciones, necesita concretarse, como ha ocurrido muchas veces, en políticas públicas nuevas. Para despenalizar el aborto se necesita una ley, hay que cabildear con los diputados, hay que organizarse para tomar al Estado como interlocutor. Incluso a aquellos actores de derecha que se oponen por machismo, por creencias religiosas, hay que conversar, hay que hacer algo más que la marcha indignada. Pero es cierto que los sistemas políticos se adaptan mal a estas nuevas condiciones para canalizar estas indignaciones, y a veces lo que prevalece son las indignaciones, la ruptura, la rotura de los lazos sociales.

“Hay una especie de fuerza centrífuga ejercida por las dinámicas políticas en muchos países”

—¿Encuentra alguna relación entre la regresiva distribución de la renta que se viene produciendo desde la caída del Muro de Berlín y la polarización que divide a las sociedades?

—Sí, creo que ha sido demostrada por los economistas, los sociólogos, por equipos transdisciplinarios que han trabajado estas interacciones. No es una relación mecánica, por supuesto, una consecuencia en automático de que porque gano menos salario voy a votar a la derecha. Esto no ocurre en muchísimos casos. Hay que repensar la noción de polarización también. Hay países como Argentina, como México mismo en este momento, donde parecería que las explicaciones binarias son útiles; sin embargo, hay que dudar de esa palabra “polarización”, existe, pero a veces encubre otras fracturas. Y vemos cómo esos dos polos que parecían ser la grieta, dejar un vacío entre ellos, en realidad a su vez, dentro de sí mismos, están muy fracturados. Lo vemos en la Argentina con mucha claridad en este momento, lo vemos en México en relación con la próxima campaña presidencial, donde el movimiento hegemónico Morena, el partido en el gobierno, tiene cuatro precandidatos y la oposición no logra articular nada, ni programa ni liderazgos. Entonces, hay más que polarización. Hablaba hace un momento de la multiplicación de movimientos indignados por razones de género, étnicas, los jóvenes que reclaman la gratuidad de la enseñanza, en Chile, en muchas otras sociedades. En fin, muchos malestares sumados.Y veo, más que polarización, dispersión de demandas desatendidas.

CIUDADANOS Y CONSUMIDORES. “La brecha ahora quizá más significativa es la que tenemos entre las promesas de información y comunicación y la pérdida de agencia de los ciudadanos y de las comunidades”. (FOTO MARCELO DUBINI)

—¿Cuál es su propia interpretación sobre el crecimiento del discurso de odio, los atentados a la vicepresidenta argentina, a la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, también, y un crecimiento del discurso de odio en muchos países, por ejemplo en nuestro vecino Brasil?

—En un sentido estricto, que se refiere a esos dos ejemplos que mencionó de las dos vicepresidentas, es algo que tiene que aclarar la Justicia y aún está en proceso de investigación. Más allá de lo que hagan los jueces, no son hechos aislados y corresponden, como usted decía, al discurso de odio y ciertas prácticas, no solo combatividad en el lenguaje. Prácticas que afectan masivamente a la población o en números escandalosos, como los femicidios y otras violencias atroces, que me llevan a mencionar un factor creciente de desestabilización democrática, de ocupación de territorio que no apareció todavía en esta conversación, y es el avance de fuerzas ilegales, de grupos delictivos, carteles, que no tienen que ver solo con la droga. Se dice, por parte de los investigadores de los carteles en México, que hay unos 22 delitos en los que incurren y esto cambia incluso el modo de comportarse, porque cuando se ocupaban preferentemente de traficar droga, necesitaban ocupar por períodos, a ciertas horas del día o de la noche, las carreteras. Como ahora también cobran derecho de piso, en muchísimas ciudades, a comerciantes, a habitantes, como también realizan secuestros, tráfico de órganos, en fin, una variedad enorme de delitos, necesitan controlar también las ciudades y vemos ocupaciones de territorio que generan en parte esas migraciones, esas huidas de población. Creo que las más conocidas de los últimos años son las centroamericanas, pero también en otros países. En México, hace más de veinte años que en Ciudad Juárez y en otras poblaciones de la frontera con Estados Unidos, se experimenta que en una ciudad como Ciudad Juárez, de casi 2 millones de habitantes, 160 mil personas se mudan a Estados Unidos. En fin, tenemos un espectro de actores muy transnacionalizados, muy poderosos dentro de los países latinoamericanos, cada vez más en más países, y que tienen acción en muchos otros, son actores globales. Algunos carteles mexicanos, los más poderosos, se dice que actúan en 50, 52 países de varios continentes. Esto juega también en la vida democrática y en la vida política y económica, desde luego, porque ofrecen empleos a centenares de miles de jóvenes que no logran acceder al mercado de trabajo, o con estos salarios o con horarios como los que comentábamos. Por otro lado, tienen efectos políticos. En la última elección mexicana, que no fue de presidentes, sino de gobernadores y alcaldes, se mataron una cifra próxima a los setenta candidatos o alcaldes en ejercicio, diputados que aspiraban a integrarse en las cámaras provinciales o nacionales. Tenemos que colocar en el centro de la conversación pública a estos actores, respecto de los cuales los gobiernos están muy desconcertados. Me parece que hay que llamar a los investigadores, a los expertos en estos temas, y ver qué se puede hacer. Hay en algunos pocos países, como lo he explicado, por ejemplo Edgardo Buscaglia, un experto argentino que vivió en México muchos años, ahora es profesor en Columbia, y dirige un equipo internacional que ha logrado algunos resultados gracias a las investigaciones que realizó. Cuando el presidente López Obrador estaba todavía en campaña, él anunció que iba a convocar antes de asumir la presidencia a un panel de expertos internacionales en temas de carteles de droga, entre los cuales además citaba algunos líderes políticos. El Papa estaba entre los que iban a ser convocados, ese evento nunca se realizó. Y lo que uno ve en casi todos los países latinoamericanos son políticas erráticas y mucha complicidad de políticos actuantes con líderes de los carteles locales, etcétera. Hace un momento usted mencionó varios procesos de descomposición o de indignación y salida afuera del sistema político en varios países, y mencionó por ejemplo a los bolsonaristas y los huachicoleros, para quienes no hayan oído todavía esa palabra en Argentina, son los que llegan en forma intempestiva, muy poco cuidada, protegida, a extraer petróleo o algún líquido derivado de los gasoductos, de los oleoductos. Eso tuvo mucha expansión como una actividad delictiva que daba dinero. Antes de que asumiera el actual gobierno de López Obrador, el gobierno encaró esto con fuerza militar, compró algunos camiones, dispositivos, para trasladar el petróleo, la nafta, y logró algunos resultados. Pero en la actualidad hay más huachicoleo que el que había hace seis años. Y eso no son fuerzas políticas, son fuerzas económicas de ciudadanos, de consumidores desesperados que encuentran esas vías aparentemente alternativas, pero en realidad informales e ilegales, dañinas para la economía de cualquier país. Es muy difícil trabajar con la complejidad de todo ese fenómeno en el que hay motivaciones económicas, formas muy irresponsables a veces, porque ha producido muertos en estos asaltos ocasionales. Y es distinto, pero tiene algunas analogías con lo que pasó el 8 de enero en Brasil, cuando fuerzas de aspecto relativamente popular, organizadas subrepticiamente por el bolsonarismo, asaltaron a la vez el Palacio de Gobierno, el Palacio Legislativo y otras varias instituciones, prácticamente todos los poderes. Creo que ha habido hasta ahora, en lo que percibo a distancia, una reacción enérgica y adecuada del gobierno de Lula a esa conspiración muy peligrosa. Y tienen motivaciones políticas, pero también motivaciones económicas. Muchos de los que están siendo ahora procesados eran gente contratada para hacer una changuita, un trabajo menor aparentemente, sin medir las consecuencias que podía tener ese acto político-económico destituyente. Creo que hay que prestar mucha atención a esta cantidad de factores económicos, que actúan en forma destituyente en muchos países latinoamericanos.

“Hay muchas conquistas en las que se ha avanzado gracias a los movimientos feministas”

—¿Cuál es la relación entre capitalismo, modernismo, posmodernismo imbricado en el crecimiento de lo que denominan “populismo” en la región, que sirve tanto para definir gobiernos que pueden tener ideas de derecha como de izquierda?

—Creo que conviene distinguirlas. Hay muchas maneras de desarrollar la modernidad que las hemos visto actuar en Europa, en Estados Unidos, de maneras diferentes y, por supuesto, en distintos países latinoamericanos. Hemos sido modernos de muchas maneras y nunca llegamos a serlo plenamente en América Latina. Y nos llegó la posmodernidad, eso pasó, ahora se habla más de globalización y desglobalización. Nos estamos globalizando desde hace tres o cuatro décadas aceleradamente, pero en los últimos años vemos el Brexit, independentismos regionales, en fin, muchas fuerzas. Algunas las hemos mencionado hoy, aunque no las llamáramos desglobalizadoras, pero intentan romper esos acuerdos como la Unión Europea, el Mercosur u otros organismos de integración latinoamericana. Me parece que hay que trabajar con cuidado cada uno de esos conceptos, pero lo central aquí es algo que en forma sintética, rápida, se puede llamar como neoliberalismo, esta etapa del capitalismo distinta de otras, que está teniendo procesos muy autodestructivos. Hay que estar muy atento. Como me decía hace poco el asesor de un presidente latinoamericano conversando, casi al final de la pandemia, hablé como amigo y le pregunté cómo estaba, estaba preguntando, en mi significado del interrogante, cómo le iba con la pandemia. Se quedó unos segundos en silencio y me dijo: “Hay tanta autodestrucción”. ¿Qué hacemos con los impulsos autodestructivos de tantas fuerzas económicas y políticas? Y cuando digo autodestructivos, es que el capitalismo se está autodestruyendo. Y no mencionamos aquí la crisis del planeta, que es una de las formas más evidentes en que está ocurriendo.

