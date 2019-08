NET | Pichetto analiza ante Fontevecchia las elecciones, la economía y lo que vendrá

En una nueva presentación de Periodismo Puro, por NET, Jorge Fontevecchia entrevistó a Miguel Ángel Pichetto y no dejaron tema sin tratar. En el programa, que se emitirá este domingo a las 22, el candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio analizó la performance electoral del oficialismo, el futuro de Mauricio Macri, el rol de Elisa Carrió, y los principales aspectos de la economía de estos agitados días.

A continuación una breve selección de distintos tramos del extenso reportaje en PERFIL:

—Toda virtud llevada al extremo se convierte en efecto. Esa resiliencia de Carrió, que la lleva a hacer declaraciones hiperbólicas como 'Nos van sacar solamente muertos', ¿no termina siendo contraproducente?

—No quiero calificarla. La verdad que no es apropiado, porque hoy eso no va a ocurrir. Me parece que frente al escenario electoral, hay posibilidades, si tenemos actitud y compromiso. El Presidente lo primero que ha abordado es la tarea de lograr la estabilidad, de anclar el dólar.

—Está claro que nadie va a sacar muerto a nadie, la pregunta es si la declaración no le parece que en lugar de sumar, resta.

—Fue un activo importante en un momento donde el ánimo había decaído.

—Usted dijo que hubo un castigo de la clase media. ¿Por qué Juntos por el Cambio perdió lo que sería su voto natural?

—Es algo que reconoció el propio presidente. Había un malestar producto de la devaluación de abril y la de agosto del 2018, un malestar producto de la pérdida del poder adquisitivo. A eso se suma una demanda de los sectores económicos vinculados a las capas medias, como las PYMEs, la mediana empresa. Es algo que se percibía recorriendo el país y que tal vez no percibían claramente las encuestas, los trabajos de análisis. Las medidas que tomó el presidente, que son recientes, tienden a haber leído correctamente el voto de la ciudadanía. Hubo un reclamo, una manifestación de enojo, un malestar a la que se respondió de manera rápida e inteligente: se plantearon cuestiones que tienden a mejorar el poder adquisitivo. (...)

—¿Cómo imagina, en el caso de que triunfe el kirchnerismo y el peronismo en las elecciones, la convivencia entre esos sectores que aparecen en pugna?

—Compleja, muy compleja. Va a tener que fortalecerse el poder presidencial primeramente.

—Independientemente de Diosdado Cabello, el Financial Times publicó de que el papa Francisco habría sido artífice de un encuentro de reconciliación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Como buen conocedor del peronismo y hablando de que tenemos un papa peronista, ¿cree que hubo alguna intervención tácita o explícita del Papa?

—Seguro que no lo hizo públicamente. Y la verdad es que no puedo hablar de los encuentros. Son comentarios de Financial Times. Lo que es cierto es lo que surge de lo público. Alberto Fernández estuvo con el Papa. ¿Qué le dijo el Papa en la reunión reservada? No lo sé. No lo podría aseverar, ni ponerlo al Papa como el conductor de la unidad del peronismo.

