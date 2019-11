La entrevista de Jorge Fontevecchia con Marcos Galperin, a las 23 en NET TV

El fundador de Mercado Libre y uno de los empresarios más importantes del país, Marcos Galperín, es el protagonista de este domingo 3 de noviembre del ciclo Periodismo Puro, cuya entrevista con Jorge Fontevecchia podrá a las 23 en NET TV, además de leerse como es habitual en la edición dominical de Diario PERFIL.

Sobre la reunión que tuvo con Alberto Fernández luego de las PASO, Galperín reconoció que "nunca me imaginé que iba a suceder tan rápido. No me arrepiento de haber tenido esa reunión. Creo que fue productiva".

"Como dije en otros lugares, apoyé al espacio de Cambiemos, a Mauricio Macri en las PASO y también en las elecciones de primera vuelta, lo cual era sabido, y así y todo me recibieron, escucharon mi visión de Argentina, de lo que nosotros estamos haciendo, y yo también escuché cómo tenían pensado hacer las cosas en caso de que ganasen, cosa que sucedió", agregó durante la entrevista.

Tampoco descartó su participación política en el futuro: "La política es muy compleja, muy difícil de hacer. No siento una atracción por la política. Pero cuando me preguntan si voy a participar en política contesto sí. Creo que para que los sistemas democráticos funcionen bien, está bueno que haya gente del mundo privado que participe en lo público y viceversa".

