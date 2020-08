Rafael Uzcátegui: "En Venezuela el hambre se convirtió en un mecanismo de control social"

—En la Argentina se utiliza la palabra Venezuela como verbo. “Venezuelizar” sería convertir a la Argentina progresivamente en una pequeña Venezuela, una “little Venezuela” como análoga a la “little Havana” de Miami. El verbo también lo utilizó Hugo Chávez: en su momento dijo que quería “venezuelizar” Cuba, pero ¿terminó cubanizando Venezuela?

—En años anteriores, Venezuela se vendía como modelo para toda la región, debido a la estabilidad de su sistema democrático. También a su economía, que había permitido una modernización exprés. Con Hugo Chávez en el poder, se empezó a hablar sobre la posibilidad de que nos acercáramos a la situación de la isla. Los venezolanos éramos escépticos al respecto, fuimos incrédulos, porque veníamos de diferentes fases de crecimiento. Además, estábamos viviendo un momento importante de aumento de los ingresos, por la venta de petróleo a nivel internacional. Estábamos siendo testigos de una creciente fase de autoritarismo dentro del gobierno de Hugo Chávez, esa era la causa del escepticismo. Hoy llegamos a una lamentable realidad. La situación histórica y socioeconómica entre Cuba y Venezuela no es absolutamente similar, pero sí hay muchísimas coincidencias. Además, está comprobado que funcionarios cubanos le ofrecen muchos servicios de inteligencia al gobierno de Nicolás Maduro. Se vive una crisis económica tal que obligó a más de 4 millones de venezolanos a huir del país. Primero fue como “balseros del aire”, una metáfora que recordaba a Cuba, pero después de manera desesperada. Hay personas que se fueron caminando. En nuestro país no existe una perspectiva de futuro. Así que la situación de derechos humanos para una organización como en la que estoy, que tiene más de treinta años de funcionamiento, no había sido tan grave como la que estamos viviendo actualmente. Lamentablemente, todos los indicadores en materia de derechos sociales, pero también de derechos políticos, son los peores de las últimas décadas.

—Los 4 millones de venezolanos que se fueron representan aproximadamente el 15% del total de la población del país. Ese 15% que se fue es gente que hubiese votado en contra de Nicolás Maduro. Probablemente, el hecho de que alentara esa emigración es también funcional a ir progresivamente convirtiendo el país en Cuba.

—La crisis migratoria hizo que muchas personas, organizaciones y políticos de la región que tenían expectativas en el gobierno bolivariano comenzaran a hacerse preguntas acerca de las diferentes denuncias que veníamos haciendo en materia de violaciones de derechos humanos. Previamente preferían creerle más a Telesur o a la vocería oficial que a los diferentes informes que generábamos y las alertas tempranas que formulábamos desde las organizaciones de derechos humanos. El gobierno trató a las personas que se fueron como enemigos. No solo se las ve como enemigos políticos, sino también como que tienen la intención de dañar la imagen internacional del proyecto bolivariano. Por eso, utilizó muchos recursos para intentar simular que existe un acecho internacional, mucho más a partir de los informes en materia de derechos humanos, y mucho más de los actos de protesta de los años 2014 y 2017, que ayudaron a despertar a la comunidad internacional, especialmente en América Latina, sobre lo que sucede. Lo grave es que muchas personas no tienen derechos políticos, porque los diferentes consulados y embajadas no facilitan las gestiones, no atienden sus demandas. Ahora estamos en un momento de presión para que las personas puedan votar en el exterior y el régimen sabe que la mayoría de esos votos serán en su contra. Es gente que tuvo que separarse de su familia en una crisis política, social y económica. Serán votos en contra de la gestión de Nicolás Maduro. Muchos venezolanos migrantes son considerados enemigos por parte del Ejecutivo nacional.

“En Venezuela, durante la pandemia, la mayoría de los presos políticos son periodistas y médicos.”

—En la Argentina hay mucha gente que piensa que el país puede transformarse en Venezuela. Otros que dicen que no, dadas las diferencias culturales, económicas, históricas e institucionales. Quienes creen que es factible afirman que Venezuela en algún momento era la única democracia que no había tenido golpes militares en América Latina. Pero progresivamente se fueron perdiendo esas virtudes. Incluso es menor la posibilidad de resistir. Un artículo tuyo titulado “La vida de los (nos)otros” recoge algo que se dice en la calle: “¿Ya no van a gritar más? ¿Por qué no bajan? ¿Están cagados?”. Allí mencionabas que noches antes en los apartamentos que se habían unido a un cacerolazo repitiendo el grito de moda en ese momento de la jornada, que era: “Maduro, CDTM” (los lectores imaginarán el obvio significado) y durante dos larguísimas horas los encapuchados estuvieron estacionando frente a los edificios. ¿Hubo un proceso tal de represión que la rebelión se fue aplacando?

—Los mecanismos de control se implementaron progresivamente, a partir del momento en que el proyecto bolivariano pierde la mayoría del apoyo popular. Fue evidente en diciembre de 2015, cuando la oposición gana las elecciones a la Asamblea Nacional con un margen de más de 2 millones de votos. La elección fue en un contexto de emergencia de la crisis económica y la desaparición física de Hugo Chávez. Había una situación que no iba a ser reversible a corto plazo. El chavismo se había convertido en una minoría electoral y social. A partir de diciembre de 2015 Maduro acelera una serie de decisiones para transformar su gobierno en uno no democrático. Lo único que le queda al gobierno es implementar y aumentar los dispositivos de control y represión sobre la población. Durante las décadas de los 80 y los 90 Venezuela padeció una crisis institucional, social y económica que tuvo los efectos del Caracazo, en el Viernes Negro de febrero de 1989. Sucedió durante la primera gran devaluación de la moneda venezolana y junto al debilitamiento del pacto institucional que permitió que en Venezuela hubiera una democracia ininterrumpida desde 1958. Pero Hugo Chávez no fue una resolución a esa crisis, sino que marcó la expresión de una continuidad de esa ausencia de institucionalidad democrática. No representó nada nuevo para los venezolanos: el uso de los poderes públicos para acumular el poder, el intentar que fuera la renta petrolera el principal y único modelo de producción y de desarrollo para Venezuela. A eso se suma el uso del Estado como un Estado benefactor, como un Estado presente en todos los ámbitos de la ciudadanía. A esa presencia, sumó algo novedoso: el militarismo. La que experimentó Venezuela en los años anteriores fue hacia adelante a través de la implementación del efecto bolivariano, que no significó una rectificación de todas las causas estructurales que habían generado esta crisis. Una posibilidad similar existe en el resto de los países de la región, en la que sabemos que existe una crisis de representatividad. Hay modelos y recetas que lamentablemente no tuvieron el resultado prometido por los políticos. Una suma de factores causales de que la población sea incrédula con la posibilidad de que sea la democracia la que pueda garantizar derechos. La experiencia venezolana demuestra que optar por otros caminos no da resultados. La imposibilidad de tener contrapesos, poderes independientes, partidos políticos que verdaderamente representen a la ciudadanía y espacios de autonomía para el ejercicio de la reivindicación de los movimientos sociales lleva al resultado de una crisis multifactorial profunda.

“En Venezuela no hay perspectiva de futuro. Tuvieron que exiliarse 4 millones de personas.”

—Esta entrevista, en condiciones complejas, debería servir para entender más al pueblo venezolano que a su gobierno. Entender cómo la sociedad venezolana, acostumbrada a ser ejemplo democrático, podríamos decir hasta 1989, fue aceptando progresivamente un sistema totalmente contradictorio a priori a su cultura política. En otro de tus artículos afirmás que “los vecinos tardaron diez años en perder aquel miedo que se les había metido en los huesos y algunos salieron a las protestas en el año 2014, donde recobraron la confianza para salir en manadas a las movilizaciones que ocurrieron tres años después, en el año 2017. Por lo menos hasta el 12 de junio, cuando la rebelión ciudadana fue extinguida a sangre y fuego, más de 140 muertos, 5 mil detenidos, con 78 protestas promedio por día en todo el país, quienes no aguantaban más se fueron caminando del país. Algunos de mis vecinos, los que se quedaron, se metieron su orgullo en el bolsillo y comenzaron a participar de las reuniones de los CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción) para recibir su bolsa de comida, pues su salario o jubilación, equivalente a 8 dólares por mes, ni siquiera les alcanzaba para comprar harina y pan suficientes para cocinar sus arepas durante una semana. Por lo menos en mi cuadra, el miedo a perder el acceso a la bolsa de comida el día que llegue es tan efectivo como el mecanismo de control y la posibilidad de ser abordado por un motorizado armado”. ¿Cómo se produce ese proceso de disciplinamiento social en las clases medias que antes votaban contra el gobierno de Maduro?

“Régimen. En Venezuela tenemos un estado de excepción vigente en los últimos tres años que marca la política”. (Foto: Pablo Cuarterolo)

—Es cierto que durante la década de los 90 hubo una importante emergencia de nuevas organizaciones sociales, políticas y comunitarias en Venezuela que actuaron de manera paralela a los partidos políticos. Las demandas de estas organizaciones sociales fueron tomadas por el proyecto bolivariano y capitalizadas a favor. Muchas de ellas fueron incluidas precisamente en la reforma de la Constitución de 1999. Esa inclusión simbólica en la Carta Magna hizo que muchas organizaciones sociales muy beligerantes antes de 1998 le dieran un cheque en blanco al gobierno de Hugo Chávez. Eso le otorgó el tiempo suficiente para dividir a estas organizaciones, cooptar algunas de sus expresiones, para dividirlas, fragmentarlas y finalmente sustituirlas por organizaciones sociales y comunitarias creadas por el Estado. Esto fue así durante el tiempo en que Hugo Chávez contó con importantes recursos para distribuir a la población venezolana: hubo avances importantes en disminución de la pobreza en base al alto precio de los productos internacionales del petróleo. Cuando esto comenzó a retroceder, cuando el Estado ya no contó con esa cantidad importante de recursos, empezó un lento y progresivo reencuentro de esa parte de la sociedad venezolana que padecía de manera conjunta los efectos de la crisis económica y social. Cuando Hugo Chávez fallece, el resultado de las elecciones de ese año que hacen ganador a Nicolás Maduro fue por estrecho margen. El resultado electoral marcó que surgía un nuevo panorama sociopolítico en el país. Y esto se expresó en el año 2014, cuando tuvimos un primer ciclo importante de protestas que fueron acalladas con una represión abierta y descarnada que dejó más de 46 muertos durante cuatro meses. A posteriori, la derrota del gobierno en la Asamblea Nacional en 2015 fue la expresión política de esa recomposición de la sociedad venezolana. Allí el gobierno toma una serie de decisiones para transformarse en no democrático. Esto generó una reacción importante por parte de la sociedad en un segundo momento, ya en 2017. Es importante recalcar lo que sucedió en el año 2017 porque el conflicto venezolano en ese momento dejó de ser ideológico. Muchos sectores del llamado “chavismo descontento” participaron en las protestas contra Nicolás Maduro. El movimiento que acompañó a Hugo Chávez hoy se encuentra dividido en dos. En el momento que dejó de ser un conflicto ideológico, también dejó de ser un conflicto de clases. Con la movilización de la sociedad venezolana en todos los rincones del país, en sectores urbanos y rurales con 76 protestas promedio al día en todo el país durante tres meses intensos, se demostró que la mayoría de la sociedad quería un cambio. En ese momento, Nicolás Maduro entendió que tenía que tomar nuevas decisiones para evitar que se volviera a generar un nuevo ciclo de manifestaciones. Allí se aprobó de manera inconstitucional algo que se llama la “ley contra el odio” (Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia), que es la que hoy está siendo el arma jurídica para acallar a la disidencia. Además, se impuso una Asamblea Nacional Constituyente de manera irregular. Ahí Nicolás Maduro decidió sacrificar la Constitución de 1999, porque una Asamblea Constituyente en Venezuela solo tiene como trabajo redactar y aprobar una nueva Constitución por la misma Constitución. Además, se creó la Fuerza de Acciones Especiales, que es un organismo policial que actúa con una alta letalidad. La propia Michelle Bachelet solicitó su desaparición, por la cantidad de crímenes y violaciones sistemáticas de derechos humanos. Fue taxativa: no que se reforme, no que se investigue, sino que literalmente desaparezca. Aquí se desarrolló una estrategia para seguir controlando los territorios, el pensamiento de las personas. A todo eso, se suma otra situación: la grave crisis económica. El hambre se convirtió en un mecanismo de control. La posibilidad de acceder a la bolsa de alimentos a precios controlados, que el gobierno entrega una vez al mes o una vez cada dos meses, se convirtió en un mecanismo disciplinario para que las personas callaran su descontento. La estrategia más reciente es la fragmentación de los grupos opositores. El gobierno está construyendo una oposición a su medida. Inhabilita y obstaculiza el ejercicio de los derechos políticos a los principales partidos políticos opositores. Tanto que recientemente anunciaron que no van a participar en las elecciones a la Asamblea Nacional previstas para diciembre de este año.

“Los nuevos autoritarismos tienen que simular que siguen actuando de manera democrática.”

—¿Haber cooptado el Tribunal Superior de Justicia (N de R: la instancia análoga a la Corte Suprema argentina) fue la herramienta fundamental para doblegar la división de poderes que permitiría determinar si una elección es válida o no, o si es legal modificar la Asamblea Nacional? Se pasó de 167 a más de 200. ¿Controlar la Justicia permite alterar la división de poderes?

—Los nuevos autoritarismos a nivel internacional tienen que simular hacia el exterior que siguen actuando de manera democrática. La cooptación de los principales mecanismos de administración de justicia para dar un barniz legal a todas las decisiones arbitrarias forma parte de esta nueva realidad. En América Latina se están construyendo nuevos autoritarismos. Quizás el primer ejemplo fue el de Alberto Fujimori y el más acabado es el de Nicolás Maduro. Para continuar simulando que es una democracia, que sus decisiones tienen legitimidad constitucional, coopera con diferentes mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (N de R: organización dirigida por Micelle Bachelet). Simula que está cooperando. Lo que quiere Nicolás Maduro es ganar tiempo y generar iniciativas que obstaculicen el verdadero trabajo de estas organizaciones internacionales a favor de las víctimas. Cooptar, neutralizar y controlar los mecanismos de administración de justicia es clave para estos nuevos autoritarismos.

“Lo único que le queda al gobierno es aumentar los dispositivos de control y represión.”

—Lo primero que se hizo fue dividir el Supremo Tribunal en seis salas y se nombraron 13 magistrados principales y 21 suplentes, todos en una sola noche: la del 23 de diciembre de 2015. Lo hizo la Asamblea Nacional, que había vencido su mandato, porque había perdido las elecciones y quedaría sin mayoría. Fue su último acto, incluso por fuera de la fecha de su vigencia. En ese contexto nombraron los nuevos jueces

—Es así. Además, muchas de estas personas fueron sustituidas sin que se les venciera el plazo de vigencia por el que habían sido designadas. Como fue reportado en diferentes informes, casi el 70% de los jueces en Venezuela se designa de manera unilateral. Llegan a su cargo sin un concurso. Tenemos un sistema administración de justicia con ausencia de independencia. La impunidad es estructural. Los miembros del sistema de administración de justicia sintonizan para que queden impunes las violaciones y los delitos vinculados al gobierno y sus funcionarios. La única conducta que Nicolás Maduro castiga es la infidelidad política. Tolera la ineficacia, la corrupción y la intolerancia, siempre que no haya ningún tipo de crítica abierta.

“Para ganar elecciones, Maduro hace que la gente se inscriba para votar en plena cuarentena.”

—Maduro pierde las elecciones para la Asamblea Nacional a fines de diciembre de 2015. En 2016 asume la nueva Asamblea Nacional. En ese momento, el Supremo Tribunal de Justicia, que había sido nombrado irregularmente por la vieja Asamblea Nacional, dice que el nuevo Parlamento no es válido, porque habría tres diputados del estado de Amazonia electos de manera no transparente. Declara nula la nueva composición. Allí se produce un conflicto de poderes entre el Poder Ejecutivo, en alianza con Poder Judicial, contra el Poder Legislativo. Luego de todo esto, en 2018, hay nuevas elecciones. Lo lógico, una vez perdido el apoyo popular en 2015 y empeorado la situación general, sería una nueva derrota. Pero gana. Un triunfo con un 70% de abstención, según indican fuentes opositoras, obtenido con el 60%. Convengamos que el 60% del 30% es una representación mínima. Así llegamos a la situación actual, en la que vuelve a llamar a elecciones para Asamblea Nacional el 6 de diciembre. ¿La lógica indica que debería volver a ser derrotado?

—Sería lógico si en Venezuela se realizaran elecciones libres y transparentes. Pero cuando Nicolás Maduro, en 2015, descubrió que se había transformado en minoría, comenzó a buscar un sistema para ganar sin tener la mayoría del voto. Por eso en el año 2016 se suspenden de manera irregular dos procesos electorales pendientes. Uno era la posibilidad de activar un referéndum revocatorio contra el presidente. Y en diciembre de 2016 se debieron haber realizado elecciones a gobernadores. Fueron suspendidas porque Maduro sabía que iba a perder el control de toda la región. Así comenzó a buscar esta fórmula. Finalmente, se logró activarla en mayo de 2018, cuando se hacen elecciones adelantadas del calendario tradicional electoral venezolano. Se adelantaron ocho meses las elecciones y se tomó otra serie de decisiones para que los partidos políticos opositores más populares fueran inhabilitados y no pudieran participar. Además, los plazos para la realización de las elecciones fueron absolutamente irregulares y le otorgaban una clara ventaja al Estado, que contaba con todos los recursos. Para esas elecciones nacionales de mayo de 2018 la campaña electoral debía ser de 21 días. Para promover su programa de gobierno, un candidato debía multiplicarse para poder visitar todas las regiones del país en el lapso brevísimo de la campaña. El principal promotor de la tensión en Venezuela es Nicolás Maduro, que sigue generando desconfianza. Por ejemplo, se intervinieron las juntas directivas de los principales partidos de oposición. El propio Tribunal Supremo de Justicia reconoció a ciertas personas como sus supuestos verdaderos presidentes y directores de los diferentes partidos políticos. Dirigentes acusados de tener filiación y afinidad con el gobierno de Nicolás Maduro. Además, se están promoviendo las elecciones independientemente de la situación de pandemia y de cuarentena. La inscripción de nuevos votantes, que se hace formalmente durante estos días, se hace en un contexto de cuarentena radical en que pide a la gente que no salga a la calle para evitar la transmisión de la enfermedad. Esa es la fórmula de Nicolás Maduro para ganar elecciones siendo minoría: promover una serie de mecanismos para que se desista de ir a votar, desalentar la participación. Creer que el voto no tendrá la capacidad institucional para generar un cambio.

“El fracaso de modelos y recetas es causa de que muchas personas descrean de la democracia.”

—Pareciera ser que el control del órgano máximo de la Justicia es lo que permite todo esto: colocar la fecha a las elecciones, modificar la cantidad de diputados, correr la conducción de los partidos de oposición. Cosas que no podrían hacerse sin la autorización de los tribunales supremos.

—En Venezuela fue uno de los elementos claves para que Nicolás Maduro se mantuviera a pesar de todas las situaciones en contra. El segundo elemento adicional fue la fidelidad, el control y la ascendencia que hay sobre las Fuerzas Armadas. Todos los ciclos de protesta entre 2014 y 2017, que fueron ciclos pacíficos, tuvieron la estrategia de dividir a la coalición dominante. Había la voluntad de que el gobierno se dividiera, debido a la represión que sufrían los manifestantes. Así llegar a una transición democrática. Uno de los mensajes de los manifestantes y las fuerzas sociales y políticas era que las Fuerzas Armadas se colocaran del lado de la democracia y la Constitución. El segundo elemento a tener en cuenta para analizar el contexto es ese control y cohesión de las Fuerzas Armadas en torno a la figura de Nicolás Maduro.

“Cooptar, neutralizar y controlar los mecanismos de administración de justicia fue clave.”

—Hay versiones que afirman que en 2006, luego del intento de golpe fallido contra Hugo Chávez, los miembros del Supremo Tribunal y de todas las salas se levantaron y coreaban el cántico: “Uh - Ah - Chávez no se va”. ¿Es correcto hablar de una actitud partidaria?

—La progresiva cooptación y erosión de la independencia de los diferentes poderes fue muy evidente. Tanto es así, que sus altos directivos y la mayoría de sus funcionarios están obligados a participar en actos de proselitismo político. El rol de árbitro electoral en los últimos años fue ocupado por personas que demostraron fidelidad, afinidad y su militancia política con el partido actual de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Ni siquiera esa instancia fue independiente. Esta ausencia de mecanismos de selección de los jueces de manera imparcial por credenciales y solamente por razones políticas es un indicador del nivel de control que existe sobre el sistema de administración de justicia. Hay castigos y sanciones para quienes osan actuar de manera diferente. Uno de los casos más emblemáticos es el de la jueza María Lourdes Afiuni, una persona que decidió actuar apegada a derecho y no según los lineamientos políticos. Sufrió períodos de privación de libertad, se convirtió en un caso emblemático de violación de derechos humanos. Su caso fue un mensaje hacia el resto de los jueces y fiscales de nuestro país. Qué les puede pasar si contravienen las órdenes dictadas desde el poder.

“Los indicadores sociales y de derechos humanos de Venezuela son los peores de los últimos treinta años.”

—Otro caso sería el de Luisa Ortega Díaz, la fiscal general que fue declarada “insana mental”. Pero el punto central es la cooptación del sistema jurídico o el disciplinamiento de los otros órganos del Estado. Si la oposición ganó la Asamblea Nacional, sería ilógico que eso no tuviera un correlato en la división de poderes. Lo que se hizo el Poder Judicial fue trasladar la cuestión legislativa a una Asamblea Nacional Constituyente, que no tiene un fin legislativo sino un fin constituyente, y que constituida especialmente por Maduro a partir de su derrota. Nuevamente la Justicia consideró que las funciones de la Asamblea Nacional tenían que ser traspasadas a otro organismo. Una vez más estamos frente a una Justicia que impide la división de poderes.

—Tuvimos graves precedentes de decisiones avaladas por el Tribunal Constitucional. Un ejemplo sucedió en las pasadas elecciones a gobernadores. La oposición ganó la gobernación en el estado de Zulia, el segundo más importante de Venezuela. Entonces, por disposición presidencial, los ganadores en esa elección tenían que ir a juramentarse frente a esta Asamblea Nacional Constituyente, que reiteramos que es fruto de una decisión ilegal y arbitraria. Este gobernador decidió no concurrir. Frente a esa instancia, el Tribunal Supremo de Justicia decidió que las elecciones deberían repetirse. Se le anuló la victoria al ganador, por haber rechazado participar de la ceremonia impuesta. Por eso insisto en que se erosionó la capacidad decisoria del voto. Por orden del Tribunal Supremo de Justicia se ignora y revierte la expresión de la soberanía.

“Cuba. Cuando Hugo Chávez se acercó a Cuba había una cierta pujanza económica e indicios de autoritarismo”. (Foto: Pablo Cuarterolo)

—Las elecciones de diciembre son el resultado de que la Asamblea Constituyente tendría una vigencia de dos años. Ese mandato fue prorrogado, con una vigencia que vencía el 31 de diciembre. ¿Esa es la causa del llamado a elecciones?

—Aunque formalmente la Asamblea Nacional Constituyente tiene un período de plazo, seguramente se le va a prorrogar la posibilidad de actuar. El llamado a elecciones tiene que ver con los decretos de estado de excepción que, según la Constitución, solamente pueden hacerse durante una oportunidad y prorrogarse una sola vez. En Venezuela tenemos un estado de excepción vigente en los últimos tres años. La institucionalidad que conocíamos, expresada en la Constitución de 1999, fue absolutamente abolida en los hechos. Se tomaron decisiones arbitrarias a espaldas de cualquier ordenamiento jurídico vigente. Para Nicolás Maduro, realizar las elecciones a la Asamblea Nacional lo más pronto posible es un escenario favorable debido a la división de la oposición y al descontento de la población por el hecho de que no hay confianza en participar en esas elecciones. Es una cuestión de timing político la que le sugiere a Nicolás Maduro realizar esas elecciones lo más pronto posible. Las elecciones a la Asamblea Nacional siempre fueron en el mes de diciembre. Por eso ahora, contra viento y marea, a pesar de esta situación de pandemia que estamos viviendo los venezolanos, se promueve la realización de comicios a como dé lugar.

“El conflicto de Venezuela dejó de ser local para convertirse en geopolítico en varios niveles.”

—¿Cómo incide la pandemia en la protesta, en el clima social? ¿Facilita la situación a Nicolás Maduro que la gente no pueda salir a la calle? Las elecciones en pandemia seguramente serán especiales.

—La cuarentena está siendo aprovechada por Nicolás Maduro para aumentar los mecanismos de control sobre la población. En Argentina debe ser lo más normal que diferentes entes médicos o académicos discutan sobre la evolución del coronavirus dentro del país para ver escenarios posibles, para evaluar respuestas factibles. Esa discusión, que en cualquier parte de América Latina es pública, en Venezuela tiene consecuencias para las personas que den datos o escenarios diferentes a la narrativa impuesta por el gobierno. La Academia de Ciencias Naturales y Físicas de Venezuela fue el único ente que hizo un informe científico en Venezuela sobre las proyecciones de la epidemia, y eso le generó una serie de persecuciones y una campaña de criminalización en su contra. Si uno quiere enterarse de cuáles son las verdaderas cifras del coronavirus en Venezuela, tiene que hacerlo en foros. La mayoría de las personas detenidas en nuestro país en los últimos cuatro meses de cuarentena fueron en primer lugar periodistas y en segundo lugar médicos por denunciar insuficiencias que existen en el sistema sanitario para atender la situación de epidemia. Es un reflejo de los lugares hasta donde llega la censura. Los pocos medios y portales independientes que quedan son muy cautelosos a la hora de informar sobre las situaciones relativas al coronavirus en nuestro país. Además, en los últimos cuatro meses, la protesta pública, si bien no está prohibida, tiene una respuesta rápida por parte de las autoridades. Hubo personas asesinadas en los últimos meses por ejercer su derecho a la manifestación en nuestro país por la ausencia de gasolina, otra de las situaciones que agravaron las consecuencias de la cuarentena en Venezuela. A eso se suma la poca capacidad adquisitiva de los salarios en nuestro país. El salario mínimo está alrededor de 4 dólares al mes. ¡4 dólares al mes! Es absolutamente insuficiente para comprar lo que la gente necesita para poner comida en la mesa de su familia. Cada vez más sectores dependen de las ayudas estatales.

—Las elecciones serán el 6 de diciembre. Un mes antes se elegirá presidente en los Estados Unidos. ¿Modificaría el clima en Venezuela si gana Joe Biden en lugar de una reelección de Donald Trump? Te referiste en algún momento a los intelectuales de Harvard que todavía defienden a Nicolás Maduro, algo que también podría aludir al senador Bernie Sanders, que defendía de alguna manera al régimen. ¿Cambiará en algo un gobierno demócrata? ¿Habrá un acercamiento o se pondrán más firmes en el tema de derechos humanos, una tradición del Partido Demócrata?

—Hemos preguntado a nuestros colegas en Estados Unidos sobre las consecuencias de los resultados de las elecciones. Nos quedamos con varias dudas. Una de ellas es que, a pesar de que pareciera que el tema venezolano es muy importante para la campaña electoral de Donald Trump, no aparece mucho en la campaña electoral en ese país. En segundo lugar, también hay una tradición de defensa de los derechos humanos. El equipo del candidato Joe Biden tiene absoluta claridad sobre la grave situación de los derechos humanos en Venezuela. Nos ayudó mucho el informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas; pero también contribuyó el trabajo de Amnistía Internacional o de Human Right Watch. Durante los primeros meses se va a mantener la situación de las sanciones financieras. Se ha pedido que se incrementen las sanciones individuales contra violadores de derechos humanos. La reconstrucción de la economía norteamericana como consecuencia del coronavirus será prioridad de la agenda del nuevo gobierno, independientemente de que sea Trump o Biden. Este desvío de la atención de la comunidad internacional por la situación relativa al coronavirus en todo el mundo también hará que sea la propia agenda interna clave allí. En ese contexto seguimos remitiendo información a los diferentes emisores políticos de este país para que comprendan mejor la evolución de la situación venezolana.

“Hugo Chávez se manejó con la lógica del Estado benefactor, presente siempre en la vida de la gente.”

—¿Qué piensan esos venezolanos que están en Estados Unidos sobre la posibilidad de que China le cree problemas en su patio trasero para quitar el foco en la expansión militar en el Pacífico y el sudeste asiático? ¿Ven alguna posibilidad de una especie de forma distinta de G2 que en el siglo XX era con la ex Unión Soviética y que ahora sea China? ¿Que China termine ayudando a Maduro por esos mismos motivos?

—El conflicto venezolano dejó de ser local para convertirse en geopolítico. No solamente la intervención de Estados Unidos es importante sino también la propia influencia que tiene en otros países como Cuba, Rusia o China. La opinión de los venezolanos en el exterior es diversa. Hay quienes piensan que el conflicto local se resolverá en el tablero internacional; pero también están quienes abogan por una solución más de fuerza y otros que propugnan una solución diplomática, más política, y estimularon espacios de negociación. El último de ellos es el liderado por Noruega para viabilizar acuerdos políticos entre el gobierno y la oposición. La información que tenemos es que los intereses chinos en Venezuela son muy pragmáticos, aluden directamente a sus inversiones e intereses económicos, y a que habría que mirar con mucho más cuidado los intereses políticos vinculados a Rusia y Cuba, Ellos estarían más enfocados en utilizar a Venezuela como un arma para intentar quitarle terreno a la influencia de Estados Unidos en la región. Muchos analistas venezolanos sostienen que hay que incorporar a estos actores a la resolución del conflicto.

—Dijiste que uno de los elementos de domesticación de opositores en el momento que había muchos más recursos en Venezuela, antes de la caída del precio del petróleo, era dar acceso a un auto iraní. ¿También Irán es un actor importante en este momento? ¿Lo fue y ya no lo es más?

—El gobierno de Nicolás Maduro tuvo que buscar las alianzas internacionales que puedan ayudarlo a resolver algunos de sus problemas concretos. Muchos países no reconocían a su gobierno. Irán fue uno de los aliados en esa estrategia. Se hicieron diversos acuerdos entre Irán y Venezuela por combustible. Venezuela, que había sido un país exportador internacional histórico de gasolina, ahora debe comprarla a los países que tienen la posibilidad de vendérsela, independientemente de las sanciones financieras promovidas por Estados Unidos. Irán fue uno de los países que le dieron auxilio económico a Nicolás Maduro, algo que se utiliza simbólicamente mucho por toda la propaganda que hace el gobierno de Maduro a través de los medios públicos. Maduro vende estas alianzas con China, con Rusia, con Cuba y con Irán como la construcción de un mundo multipolar dentro de una supuesta contraposición de la importancia de los Estados Unidos a nivel global. Para nosotros la actuación de la Unión Europea puede ser muy importante para ayudar a viabilizar acuerdos políticos. Ellos también tomaron algunas medidas de presión diplomática; implementaron sanciones financieras e individuales contra violadores de derechos humanos. Ese involucramiento de la Unión Europea o de algunos países europeos en el conflicto venezolano puede ayudar a dar algún tipo de equilibrio en esta confrontación entre Estados Unidos y alguno de sus antagonistas internacionales. Y lo más importante es viabilizar un acuerdo político para la transición a la democracia.

—¿Cuál es la visión que se tiene en el gobierno venezolano y fuera de él sobre el gobierno de Alberto Fernández?

—Hay mucha expectativa. Se siguen las declaraciones del Presidente en cuanto a la posición que pueda asumir a nivel de la diplomacia internacional sobre la situación de violación de derechos humanos, la participación en algunos espacios de incidencia como el Grupo de Lima. Había mucho temor a su ascendencia kirchnerista. Que pudiera avalar de manera mecánica y acrítica todas las iniciativas internacionales de Nicolás Maduro. Pero la información que recibimos desde Caracas nos dice que no es exactamente así, que hay matices y reconocimiento de situaciones graves de violación de derechos humanos. A nosotros nos parece muy positivo. Vamos a hacer todo lo posible para que los funcionarios del nuevo gobierno tengan la mejor información sobre la evolución de la situación venezolana, que puedan seguir tomando decisiones apegados a la lucha histórica que Argentina dio contra la impunidad en violaciones de derechos humanos y en poner cerco a la ascendencia de los militares en la sociedad democrática. Tenemos expectativas de que ayude a tomar las mejores decisiones posibles al resto de los países en materia de la recepción de migrantes. Sabemos de la política positiva que el anterior presidente, Mauricio Macri, había aprobado para la recepción de los migrantes venezolanos. Nos causó mucho beneplácito, y nos gustaría que siguiera manteniéndose ese respeto a la dignidad de sus derechos humanos. Así que estamos siguiendo sus declaraciones con el tema venezolano con muchísima atención. Vemos que la situación no es tan en blanco y negro. Percibimos una nueva situación con respecto a la relación Argentina-Venezuela.

­“El gobierno se mantuvo por su control y la ascendencia sobre las Fuerzas Armadas.”

—A la distancia, Venezuela y Colombia comparten un área geopolítica similar desde el pasado. Compartieron territorio en la época de la colonia; están en una latitud similar, la influencia caribeña y la evolución de la democracia en Colombia no exenta de problemas serios, como el enfrentamiento con guerrillas y el narcotráfico. Sin embargo, la evolución de sus democracias es muy diferente. ¿Qué hace distintos a los venezolanos? ¿Es solo el hecho de haber tenido el petróleo como una bendición que se convirtió en un problema o hay otras características que a la distancia no alcanzamos a percibir?

—Hay cosas que deben comprenderse. Elementos positivos que habría que valorar en su justa dimensión. Precisamente, el hecho de ser un país energético nos diferenció de uno eminentemente agrícola como el Estado colombiano en los últimos años. En el caso venezolano, por ejemplo, el período de lucha armada de insurrección izquierdista duró muy pocos años por la expansión de la renta petrolera, que fue la que absorbió una serie de derechos sociales. Esta expansión de la renta petrolera es la que permitió, por ejemplo, la generalización de la educación pública y gratuita a todos los niveles o que el Estado tuviera que ser garante obligatorio de una serie de derechos laborales para los trabajadores. El petróleo signó, para bien y para mal, la vida de este país. Ahora mismo nos encontramos en la encrucijada de que nuestras reservas tienen una fecha de caducidad. Es uno de los tantos desafíos para la transición. Tememos que comenzar a pensar una sociedad pospetrolera, que tenga otro proyecto de desarrollo para su expansión. Tuvimos la suerte de contar con este recurso, al que añadiría un elemento adicional, que tiene que ver con el mito fundacional de nuestro país, que es la figura de Simón Bolívar. Culturalmente, la sociedad y la política venezolanas se construyeron a partir de allí, un dato menos esencial en la sociedad colombiana. Por eso, todos los presidentes en Venezuela tienen ese deseo de arreglar problemas internacionales antes que los internos. Creo que se suman las dos cosas: el mito fundacional de Simón Bolívar y, a nivel económico y cultural, el hecho de haber sido un país bendecido o maldito, según otros, por la situación petrolera.