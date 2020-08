Tristán Bauer: "Intentarán llevar a Alberto hacia los extremos pero seguirá en la tesitura del diálogo"

—En tu película “Tierra arrasada” hablás de Mauricio Macri en relación con el concepto de batalla cultural. ¿Cómo la entiende el ex presidente?

—Habría que preguntárselo a él. Lo que se expresa en nuestra película Tierra arrasada es un contraste. Un contraste entre su perspectiva y lo que estamos desarrollando en este momento. Tenemos un mandato preciso de Alberto Fernández: poner a la Argentina de pie. En nuestro caso es poner a la cultura de pie, a través de banderas muy importantes, como las de solidaridad y diversidad. En el macrismo aparece muy fuertemente la cultura de la meritocracia, del individualismo, del “sálvese quien pueda”. Borrar la memoria histórica.

—¿Respondería a una sociología darwiniana?

—No sé si lo llevaría a lo darwiniano. La implementación de un sistema económico neoliberal demanda la meritocracia y borrar la historia. Un ejemplo está en eliminar de los billetes a nuestras mujeres y hombres; eso de bajar de la Casa de Gobierno a todos los patriotas de América Latina que estaban allí; o aquello de referirse en el aniversario nada más ni nada menos que de nuestra independencia de 200 años al “querido rey”, aludiendo a la angustia de nuestros patriotas, los que luchaban por la libertad. En Tierra arrasada se ve al jefe de Gabinete, Marcos Peña, decir: “Una de las cosas más lindas que hicimos fue sacar a nuestros hombres y mujeres y poner animalitos”. Nosotros creemos en otra construcción, que tiene como pilar fundamental la diversidad cultural.

“6,7,8 fue un programa muy importante; quedará en la historia.”

—¿El sistema de valores de Macri fue “no diversidad, no solidaridad”?

—Sí. No soy un hombre de sintetizar, pero aparece esto en su discurso y en su acción.

—¿Qué analogía hay entre la lucha cultural a nivel nacional y lo que Samuel Huntington denominaba el choque de civilizaciones?

—Participé muy activamente en aquellos actos de la celebración del bicentenario de nuestra revolución. En aquel tiempo encontré un texto de Joaquín V. González que se refiere al juicio de la historia. Trabaja en ese choque entre civilización y barbarie. Llega hasta el origen de esa revolución. Y ve esa tensión en Cornelio Saavedra, en Mariano Moreno. Tensiones que se encuentran a lo largo de nuestra historia. Cambian los nombres, pero siempre están muy presentes. También se encuentran en la historia de la humanidad. Se observan en el hecho reciente, dramático, intenso, terrible, de la Segunda Guerra Mundial. Después de una primera guerra que no está resuelta, del Tratado de Versalles de 1919, aparece esta tensión y termina en semejante catástrofe humanitaria. Tenemos que anotar y aprender de esa experiencia.

“Macri debe ser el único caso de quien recibe US$ 50 mil millones para ganar una elección y pierde.”

—¿Te disgusta la palabra grieta?

—No es ninguna novedad. La tarea actual de la democracia es solucionar esas tensiones que se se expresan a lo largo de la historia. Y que en el futuro se van a seguir expresando.

—Las diferencias no son algo patológico en una sociedad. Sí lo sería extremarlas al punto de que se pase a la violencia y al no reconocimiento del otro.

—Ese punto es fundamental: el tema de la violencia vinculado a esto.

—Como en otros casos, si uno pretende una cura para la grieta, el primer paso está en un buen diagnóstico. En el célebre artículo de Huntington “The Foreign Affairs”, de comienzos de los 90, definía la existencia de nueve civilizaciones (N de R: se exhibe un mapa): el África negra, que llamaba subsahariana; la latinoamericana, que llamaba mestiza indígena; la musulmana; la hindú; la china; la budista, la nipona; luego, la cristiana occidental y la cristiana ortodoxa, que sería la rusa. ¿Podría ser una hipótesis plausible que en la Argentina el choque de sistema de valores se hace de manera más violenta que en otros de nuestros vecinos porque somos el país con mayor porcentaje de caucásicos trasplantados?

—Tal vez el origen se dé en nuestra génesis. Pero no encuentro una causa racial. Sí puede encontrarse en el origen de nuestra nación. Hace unos días llamé a Alicia Kirchner para felicitarla porque pasaba a manos de la provincia ese patrimonio extraordinario de la humanidad, que nos pertenece como argentinos, que es la cueva de las manos en el río Pinturas. Pinturas de los pueblos originarios, de miles de años. Esas manos dicen “aquí estamos, aquí estamos”. A partir de ahí, puede percibirse la tensión que, con la llegada de los europeos, ha sido violenta. La denominada “conquista del desierto” tiene mucho de genocidio.

“En 2019 Macri no pudo volver a aprovechar las redes porque su gestión fue un desastre.”

—En México, en los países del Pacífico de Sudamérica, incluso en Brasil, la proporción de inmigrantes involuntarios africanos y de pueblos originarios o de inmigrantes no voluntarios es mayor.

—Relativamente. Cuando se hacen análisis genéticos aparecen otros resultados. Hay algún fenómeno cultural que lo tapa. Ahí se expresan estas tensiones que recorren toda la historia.

—El papa Francisco habla del “fin del mundo”. Argentina está en el lugar más periférico. Huntington tenía una teoría para eso: llamaba a los conflictos intracivilizatorios “países desgarrados o periféricos”, y decía que “se orientaban a la formación de mayores nacionalismos”.

—No me gusta ese concepto de centro y periferia, no me gusta. Tampoco definir a ciertos países como subdesarrollados. No tengo esa mirada. Surgieron cosas extraordinarias en África y en nuestra América.

—Si se observa el mapa, se ve que estamos en la periferia.

—Tampoco se daría así. Depende del punto de vista. Porque uno podría hacer lo de Joaquín Torres García (N de R: alude a la obra de 1943 del artista uruguayo).

“Odiar al peronismo es estar contra la solidaridad y el bien común.”

—Darlo vuelta...

—No solo consiste en apelar a Torres García. Albert Einstein cuestionó la idea.

—Henry Kissinger decía que nunca hubo algo tan importante en el hemisferio sur, porque el 70% es agua. Desde el punto geográfico, está claro que el desarrollo se dio primero en el hemisferio norte, porque las posibilidades de comunicarse eran mayores.

—Me siento absolutamente sudamericano, o latinoamericano, en un sentido más amplio. Me reconozco en nuestras historias, tradiciones, en la fuerza de nuestros pueblos. En esa diversidad cultural. Hablaba de los pueblos originarios. También me puedo referir a aquellas corrientes que llegan de África: esclavos que luchan por su libertad, que se suman a las luchas de hombres como José de San Martín, y a las corrientes migratorias mucho más cercanas en el tiempo. Somos italianos, alemanes, españoles también.

“La tensión cultural puede rastrearse hasta la Revolución de Mayo. La denominada “conquista del desierto” tiene mucho de genocidio. Nuestra mirada de lo cultural incluye a los pueblos originarios, a los esclavos africanos que lucharon junto a San Martín y a las corrientes migratorias. (Foto: Pablo Cuarterolo)

—¿No hay un error en Mauricio Macri o en Domingo Cavallo, en lo que llamás neoliberalismo, de trasplantar formas de organización más o menos exitosas a la Argentina sin tomar en cuenta las características locales y de nuestra civilización?

—No. Está fundamentalmente vinculado a la implementación de un modelo económico con reglas diferentes a las que planteamos. Curiosamente, cuestiones como la codicia tienen mucho que ver: lleva a la hiperconcentración de la riqueza. Se debe trabajar en una escala de valores en la que predomine el bien común. Trajiste al papa Francisco, a quien admiro muchísimo. Habla de la cultura del descarte. A eso hay que contraponerle lo que el mismo Papa propone: la cultura de la solidaridad y del bien común.

“Sería tan absurdo decir que los medios no tienen impacto como que tienen el impacto total.”

—Mi idea es pensar la cultura como el verdadero sujeto que, literalmente, “sujeta” a todos los demás. ¿La idea republicana de división de poderes, común en la escala de valores del área, el “sector cristiano occidental”, sería igualmente válida en otras culturas y civilizaciones, como la china, o en Latinoamérica?

—Tanto vos como yo estamos más cerca de Gutenberg que de las fibras ópticas. Conocimos el horror absoluto en el continente y la maldad particular en la Argentina del 76 al 82. Sabemos lo que significa en términos humanitarios y culturales la dictadura cívico militar. Qué significó para Argentina, Chile, Uruguay, Brasil. De la mano de un hombre con valores, Raúl Alfonsín, comenzamos a construir esta democracia moderna, aun con múltiples tensiones. Atravesamos situaciones difíciles, como la crisis de 2000, y salimos adelante. La violencia es latente, pero nunca llegamos a aquellas atrocidades. Uno tiene que apuntar a la paz, a la no violencia, y no negar tensiones naturales en los proyectos ideológicos y políticos. Defiendo la diversidad cultural, defiendo esta democracia con todos sus problemas. Tenemos índices sociales y económicos preocupantes, a los que se llegó en democracia. Pero entendemos que es el mejor sistema. Describís a la Argentina en términos de periferia. Prefiero hacerlo con otras palabras: es un país sudamericano con determinadas características y con esa memoria histórica. Apelo a la construcción y a dirimir todos estos conflictos desde el diálogo, desde la paz y desde la construcción.

—¿El peronismo es el que comprende mejor este concepto de patria grande latinoamericana?

—Puede ser, porque está en su génesis la construcción de un destino sudamericano. El peronismo también se apoya en otras historias. Ese nacimiento del 17 de octubre, de la mano de una movilización popular. Y las figuras tan fuertes, tan contundentes, de Juan Perón y de Evita. Como lo fue la de Hipólito Yrigoyen. Y previamente las luchas de la liberación con las ideas de José de San Martín, de Manuel Belgrano. Estamos en el año de Belgrano. Hubiéramos querido conmemorar a Belgrano de otra manera, con movilización popular. Diez años después del 17 de octubre de 1954 hubo una revolución que llamaron “libertadora”. Usaron la palabra libertad. Libertad para irrumpir en la Plaza de Mayo con muerte, con daño. Apenas tomaron el poder, vulneraron al peronismo. Lo primero que hicieron fue sacar un decreto por el que se prohibía nombrar a Perón y a Eva, cantar la Marcha. Hubo gobiernos militares, gobiernos democráticos débiles, proscripciones. Perón volvió y ganó con más del 60%, el mayor porcentaje en la historia argentina. Esa es nuestra historia. Ese es el origen del odio. Por el ejemplo, el odio a Eva Perón.

“Cristina Kirchner tiene una mirada de lo cultural diferente a la de Néstor.”

—¿A qué lo atribuís?

—Odian un programa y un proyecto político que propició permanentemente la solidaridad y el bien común. Tal vez odian también el origen de Evita, su conocimiento desde lo más íntimo de ese pueblo del cual ella es hija bastarda. No pueden ocurrir estas cosas. Pero está vinculado a un fenómeno que trasciende lo cultural. Pienso en Antonio Gramsci. La implementación de ciertas políticas económicas y sociales despierta ese odio.

—Hay un sitio que se llama La Batalla Cultural. Sé que es un término que no te gusta. Se definen como un “espacio de expresión nacional popular entre Gramsci y Jauretche, con color moreno americano de patria grande, no apto para gorilas, troskos y progres”.

—Conocí a Arturo Jauretche de chiquito. Fui a verlo a una charla. Me impresionaron mucho sus ojos, celestes. De la misma manera, me impresiona la figura de Gramsci. Yo, que soy del mundo Gutenberg, gracias al teórico italiano pude pensar este nuevo sistema analógico o digital comunicacional, gracias a la idea de hegemonía cultural. No termino de comprender cómo alguien que estuvo tantos años en la cárcel pudo ver lo que sucedería.

—Decía que la hegemonía cultural era la dominación de un grupo para la persuasión de otro sometido para imponer sus propios valores, creencias e ideologías que configuran y sostienen el sistema político y social con el fin de perpetuarlo.

—La conversión te sirve de muy poco. Se puede usar insistentemente la violencia, poderes como el de policía, pero si se tiene la hegemonía cultural es imposible sostener este modelo. La gran revelación de Gramsci es cómo se construye esa hegemonía. Es la formulación teórica más profunda para comprender el mundo que habitamos.

“El macrismo buscó borrar la memoria histórica. Solidaridad y diversidad son nuestras banderas culturales.”

—¿La hegemonía en sí misma sería un generador de violencia?

—Creo en defender ideas bajo el marco del respeto y la valoración del otro.

—Eso no sería hegemonía.

—Hay hegemonías, nos guste o no.

—¿Lo que hay en Argentina sería una lucha entre hegemonías?

—Digo que hay momentos en los que el choque es fuerte. Allá aparece triste, y repudiablemente, la violencia. Todo se ve en términos de blanco y negro.

“Mientras muchos profundizan la grieta, Alberto demostró tener mucha paciencia.”

—Thomas Kuhn hablaba de paradigmas. Probablemente haya un matiz lingüístico entre paradigma y hegemonía. Pero en el fondo se trata de matices culturales.

—Verlo en otro terreno me parece interesante y clarificador. Una cosa es el equilibrio y otra, la armonía. Son conceptos distintos. Cuando uno piensa en sociedades equilibradas, alude a que hay dos fuerzas, dos tensiones. Como una balanza en equilibrio. No creo que sea lo deseable. De lo que se trata es de la construcción de la armonía. Si me decís quedate con un cuadro del siglo XX, tal vez elija el Guernica, de Pablo Picasso. Me gusta mucho la pintura del siglo pasado, es una de mis obras preferidas. Es un cuadro armónico, aunque en primera instancia no lo parezca. Lo conversé con Daniel Santoro, gran pintor a quien quiero y admiro, además de ser un gran teórico. Tenemos que ir hacia la construcción de la armonía, una idea diferente de la de equilibrio.

—El mayor filósofo moralista de los Estados Unidos del siglo XX, Robert Nozick, planteaba que el valor se creaba en la diversidad en armonía. Hay un 41% de personas que votó a pesar de sus errores económicos otra cosa. Un porcentaje importante de la sociedad defiende otros valores, ¿cómo conjugar con ese mundo paradigmático sin que haya violencia?

—Debe ser el único caso en que alguien recibe 50 mil millones de dólares para ganar una elección y la pierde. Me resulta insólito. Como admirador de Jorge Luis Borges, descubro la complejidad de meterse en los laberintos de la razón en términos sociológicos. Pero hay algo objetivo: el apoyo mediático que tuvo durante todo su gobierno Mauricio Macri, sumado a los 50 mil millones de dólares que recibió. De otro lado, nosotros teníamos una estructura chiquitita de comunicación. La conozco bien porque trabajé en ella. Contábamos con la memoria de un gobierno reciente; el liderazgo de Alberto Fernández y el de Cristina Fernández de Kirchner.

“Hay que ir por el camino de la paz y del diálogo, pero manteniendo firme la defensa ideológica.”

—¿Qué pasará en la próxima elección de Juntos por el Cambio sin esos 50 mil millones?

—Es muy difícil hacer futurología.

—Ernesto Sanz piensa que hoy ese 41% es casi un 50%.

—Vuelvo a Johannes Gutenberg. Nadie imaginaba que un libro, el que publicó Cristina en tiempos de redes sociales, tuviera semejante impacto. Éramos muy poquitos los que sabíamos de ese libro. Sin embargo, significó un antes y un después. En la presentación de la Feria del Libro se insinuó la fórmula. Todo ese recorrido fue de la mano de un libro. Si me preguntás cómo van a ser las próximas elecciones, estamos trabajando en el contexto de una situación que espanta, que mata, que llena de dolor. Desde el Ministerio trabajamos con el sector más vulnerable, el de las industrias culturales. El espacio del CCK, donde hacemos la entrevista, estaba poblado de música. El concierto inaugural en la Ballena de la Sinfónica sería la Sinfonía del nuevo mundo de Antonín Dvořák. Es casi una curiosidad. Ensayábamos la Sinfonía del nuevo mundo y le pregunté a Ginés González García si podíamos hacer el concierto, que teníamos las entradas agotadas. Su respuesta fue que lo haga, porque sería el último en mucho tiempo. A partir de ahí cambió todo. Tecnópolis se transformó en un centro sanitario. En el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur se pusieron a fabricar máscaras de protección. En el Teatro Cervantes los trabajadores también están en esa tarea. Ojalá salgamos pronto. Ahora aparece el horizonte de la vacuna. Mientras tanto hay que resistir. Tenemos una beca hecha y resuelta en poquísimo tiempo. Fueron 450 millones de pesos, que ampliamos a 600 millones. No puedo hoy contestarte qué va a pasar en las elecciones. Lo único que puedo decir es que nuestro presidente y todo el gabinete trabajamos por la solidaridad, el bien común. Nos hacemos cargo de esta situación. Tratamos de ir lo más rápido posible hacia un renacimiento, un resurgimiento.

En el CCK. La mudanza del Ministerio de Cultura del edificio de la avenida Alvear al CCK permitió hacer el reportaje en su cúpula escenográfica. (Foto Pablo Cuarterolo)

—Alberto Fernández asumió con la promesa de terminar con la polarización. ¿Crece la grieta a partir de las últimas manifestaciones opositoras?

—Estamos en un momento con récord de muertes. La muerte presente, un virus que ataca también socialmente. Las universidades públicas argentinas, denostadas durante el macrismo, sacan la posibilidad del plasma equino y tratamientos que dan soluciones. Pero lo único que podemos hacer es cuidarnos entre todos. No salir, mantener la distancia. Lo que estamos haciendo. Tristemente, implica no darnos la mano. En una línea de tiempo futura, cuando nos demos vuelta y veamos qué se hizo y qué hizo este sector minúsculo frente a una sociedad que cumple con las normativas, sacaremos conclusiones. A Alberto le reconozco su paciencia. La capacidad de tender la mano permanentemente.

—Llegó con un mensaje de “paz y amor”. Luego, cuando la economía no empieza a funcionar, se le empieza a echar la culpa a lo anterior. Allí la grieta recomienza.

—No estoy de acuerdo. Desde el primer día, la construcción de Macri consistió en la demonización del otro. Algo que no fue discursivo: también hubo persecución.

—Pero hay un crescendo…

—Desde el primer día, dijeron que los otros eran lo peor de la historia. Todos los medios hicieron una campaña brutal: radios, canales de televisión con las peores imágenes. Antes de juzgar a la gente, ya la demonizaban. El mensaje de Macri nunca fue “paz y amor”. Desde el comienzo implementaron la demonización y las persecuciones. Mintió con cosas como que iba a mantener el fútbol. Hubo mucho de eso. Alberto hasta hoy y aun en una situación tan compleja en términos sanitarios, que golpea a la economía, es un hombre que tiende la mano.

—¿Como teoría cultural cabe formular que una situación de esa envergadura aumenta la crispación? En el caso de Macri fue progresivo.

—Alberto genera y crea consensos. Es un hombre de diálogo. Está en contacto con los gobernadores, con toda la oposición. Atravesó de esta manera la pandemia. Dios quiera que la curva empiece a caer y que podamos abrir cada vez más actividades, en un renacimiento que tendrá la humanidad, y la Argentina. Intentarán llevarlo hacia los extremos, pero Alberto va a seguir en esa tesitura.

“No se puede imponer un sistema económico injusto sin hegemonía cultural.”

—¿Cómo influyeron los medios en 2015?

—Mucho tiempo en el poder desgasta. Soy crítico de nuestro propio sistema electoral para 2015. Lo digo con respeto a los candidatos. Se cometieron muchos errores. Lo mediático tuvo un rol importante para el triunfo de Mauricio Macri. Se magnificó un triunfo chiquito presentándolo como holgado. Después, también ellos sufrieron el desgaste de haber hecho tantas calamidades.

—¿Estar fuera del poder les demostró que los medios no son tan importantes?

—Los medios son muy importantes. Crean sentido. Antes, en la época analógica, era más fácil analizarlos y medir su impacto. A partir de la irrupción de internet, de la irrupción de las redes sociales y, sobre todo, de la aparición de estas enormes bases de datos que se procesan con inteligencia artificial, ya no están más los sociólogos tomando nota. En un mundo de algoritmos e inteligencia artificial, tenemos que pensar diversas cosas. Una es que seguimos habitando un territorio real.

—La materialidad indisoluble.

—El espacio de esa materialidad. Como peronista, soy hijo del 17 de octubre, de las grandes movilizaciones. Milité siempre en centros culturales, en unidades básicas, en iglesias. Un mundo material que cada vez está más al lado de este nuevo territorio digital que creció más durante la pandemia. No podemos decir cuál pesa realmente más. Sería tan absurdo decir que los medios no tienen impacto como afirmar que tienen el impacto total.

—En tu película, decís que en 2015 irrumpe Cambridge Analytica, la big data, las redes sociales, y que parte del triunfo electoral de Macri se explica por la utilización de esas herramientas.

—Apelaron a ellas. Fue en 2015, cinco años en estos temas es la prehistoria.

—¿Y por qué en 2019 no resultaron?

—Porque hicieron un desastre. El impacto del gobierno de Macri y la implementación del neoliberalismo en la sociedad argentina fue catastrófico. Siempre me gustó viajar por la Argentina. Lo hice desde hace muchos años, siempre con cámara al hombro. Conozco desde La Quiaca hasta la Antártida, la Isla de los Estados, nuestras Malvinas. También lo hice durante el macrismo. Pude percibir lo que pasaba, más allá de lo que decían las estadísticas. Para un cineasta las imágenes son muy fuertes: y puedo decir que el deterioro fue calamitoso. Algo insostenible de lo real.

—Si en las elecciones de 2021 se repitiera que Juntos por el Cambio consigue más del 40% de los votos, ¿Habría que repensar si es necesario amalgamar las dos escalas?

—En las próximas elecciones habrá una valoración social del esfuerzo que hicimos todos. Y cómo la decisión política del gobierno de Alberto Fernández fue justa.

—En 2019, ese 41% que votó por Juntos por el Cambio lo hizo por valores culturales, pese al desastre económico.

—El voto no es algo segmentable. Sin duda, un factor dominante fue el sistema mediático. Otro factor dominante fue la llegada de esos 50 mil millones de dólares para ganar la elección y aun así perderla. Pero también incidió lo que sucedió en lo social. En 2021 triunfará la cultura de la solidaridad.

—No la economía.

—También la economía.

—¿Habrá recuperación económica para octubre?

—Tengo la certeza de que en los próximos meses comenzará una recuperación industrial. Habrá otra imagen. Recuerdo de Néstor Kirchner cuando dijo que cancelaría la deuda con el Fondo. Y la contrasto con la de Mauricio Macri dándole las gracias a Christine Lagarde. Ahora está la imagen de Martín Guzmán, a quien admiro, diciendo que hemos logrado una renegociación que nos va a permitir reconstruir y renacer.

—Te propongo pensar algunas frases sobre la cuestión de los medios: una, “la opinión pública es nuestra piel social y que los medios son creadores de la opinión pública en forma de constelaciones cambiantes de valores”.

—Las palabras de Gramsci son las que continúan echando luz sobre el tema. Los medios tienen un rol. En algún momento te dije que te admiraba por construir y desarrollar un canal. En otro momento muy difícil de la Argentina también tuve la inmensa responsabilidad de crear el primer canal del Ministerio de Educación de la Nación en el gobierno de Néstor Kirchner y, un poco más adelante, bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, un canal de televisión para nuestros niños. Lo hicimos cuando analizamos que en ese momento toda nuestra niñez, nuestras niñas, nuestros niños, se formaban viendo siete canales de televisión, los siete construidos, diseñados, disparados desde Estados Unidos. No había ni un solo canal donde un niño escuchara la manera particular de hablar de un santiagueño, un cordobés, un porteño, o de alguien que vive en Tierra del Fuego. No había un solo canal que hablara de la propia historia, cuya heroína fuera María Elena Walsh o Juana Azurduy. Encuentro y Paka Paka tuvieron roles fundamentales en un universo mediático, y enorme impacto. Superaron a sus pares. Claro que tiene impacto el sistema mediático. Es importante traer visiones nuevas. Pero si se circunscribe lo mediático exclusivamente a lo político y la construcción de grieta, estamos perdidos. Nosotros reformulamos este espacio a partir de la figura de María Elena Walsh. Nuestro país puede ser candidato a producir la vacuna contra el coronavirus porque tiene una tradición cultural. Tenemos tres premios Nobel en ciencia, cosa que no sucede en otros países de la región. Ese acervo está en nosotros. Si vamos a usar esa maquinaria mediática para la estupidización del ser humano, para crear robots que consuman y no seres humanos, estamos perdidos.

—¿Qué es lo mejor que hiciste en tu paso por la televisión pública?

—No podría decirlo. Hubo varias cosas. Pero el programa Borges por Piglia, cuatro capítulos de televisión, televisión pública, televisión abierta con un rating que hoy sería sorprendente, me parece algo excepcional y ejemplar.

—Según tu análisis, la construcción de la subjetividad no es patrimonio de los periodistas. Las manifestaciones artísticas, los poetas también construyen subjetividad.

—Me gusta lo que estás diciendo y no me hago el distraído.

—Para explicar la grieta, uso una metáfora médica: la metástasis. La grieta es tóxica y envenena las relaciones.

—Me preguntás mucho sobre la grieta, mientras podemos hablar de muchas otras cosas que resultan sanadoras.

—Lo hago para comprenderla y desarmarla.

—La cultura es sanadora. Es otro concepto importantísimo.

—La cultura tendría que permitirnos entender por qué se producen esos efectos. Tiene la responsabilidad de desarmar el síntoma. La clave está en aprovechar talentos y alinear intereses.

—¿Hace cuánto asumió Alberto?

—No lleva un año. Recibió el país de la tierra arrasada. Mostró una política de tender la mano y un exitoso manejo de la pandemia. Ahora llega el momento de arremangarse y construir. Hace menos de un año lo votó la mayoría. Alberto es un hombre respetuoso del sistema, pese a los agravios.

—Mauricio Macri colocó como ministro de Cultura a un periodista, un editor como Pablo Avelluto.

—Y lo degradó después a secretario.

—Cristina tuvo a la cantautora Teresa Parodi y al cineasta Jorge Coscia. Ahora Alberto te tiene a vos. Néstor Kirchner tuvo dos ministros que venían desde las ciencias sociales, al sociólogo Torcuato Di Tella y al politicólogo José Nun. ¿Por qué Néstor y Cristina buscaron perspectivas diferentes?

—Conocí a Néstor y a Cristina el mismo día. Néstor era gobernador de la provincia de Santa Cruz. Teníamos un proyecto de hacer una película sobre la Guerra de Malvinas, estuvimos en Malvinas viendo decorados y encontré un lugar de Santa Cruz, bellísimo, en Puerto San Julián.

“Estamos perdidos si el sistema mediático se utiliza para consolidar la grieta.”

—El lugar de donde salían los Super Etendard.

—Es muy cerquita. Está a unos 500 kilómetros territorialmente. Geográficamente es muy similar a Malvinas. Pedí una audiencia con Néstor. Golpeé la puerta, me abrió Cristina, a quien no conocía. Después llegó Néstor. Cenamos. Nombraste a Cavallo. Me acuerdo que en esa cena entró un llamado de Cavallo. Después de mi agradecimiento por haber abierto las puertas de la provincia, a raíz del canal Encuentro, volví a entrar en contacto con Néstor.

—¿Cuántos años pasaron entre un encuentro y otro?

—Soy malo para las cronologías. A partir de ahí, conocí a los dos. Son muy distintos, uno y el otro. Con Néstor mi relación era muy marcada por el humor. Fue un ser excepcional. Cristina también lo es, pero de características distintas, incluso en la mirada hacia lo cultural. La cúpula del CCK, donde se hace este reportaje, fue concebida por Cristina, que hizo este centro cultural. Le tocó un tiempo donde la recuperación era más fácil. A Néstor le tocó la dureza de la crisis de 2000.

—¿Para Cristina la cultura era más operativa?

—Puede verse su impronta en la celebración del bicentenario, Cristina al frente, con sus ideas, su mirada, y Néstor, con quien hablaba mucho, mirando lo que nosotros construíamos. Para Cristina fue algo central.

—¿Qué autocrítica podés hacer de tu gestión al frente del Sistema de Medios Públicos.

—Son tantas...

—La principal, la que más te mortifique.

—Fueron años de muchísima transformación, de creación de nuevas señales... Primero Rosario Lufrano, después yo, recibimos la Televisión Pública en situación de desastre. Parecía un museo de 1978. Es como si hicieras tu canal con equipos analógicos. Todo era una calamidad. Cuando nos fuimos después de la tarea de Rosario, después de la tarea nuestra, entregamos el mejor canal sudamericano, digitalizado, HD, con los mejores equipos, los estudios renovados. Fue un cambio total. Habíamos recibido el canal con audiencia en cero. La multiplicamos por tres o por cuatro. Lo mismo que Radio Nacional, que también la entregaron con cero audiencia.

—¿Tenés alguna autocrítica sobre programas periodísticos de la TV Pública?

—Si te referís a 6,7,8, fue un programa muy importante, que quedará en la historia. Mi respeto a todos los periodistas: Sandra Russo, Carlos Barragán, Emiliano Galende. Fueron insultados, marginados de cualquier medio a posteriori.

—¿Tenés alguna autocrítica respecto de ese programa?

—Tengo críticas hacia todo. Soy director de cine, nuestra meta siempre es la perfección. Todas las construcciones son para mejorar.

—¿Cómo es la Ley de Mecenazgo en la que estás trabajando?

—Sabemos qué significa la situación para las industrias culturales. La tarea actual la sintetizaría en dos áreas centrales. En la gestión anterior hubieran cerrado los centros culturales. Nosotros no: hicimos el plan Puntos de Cultura, el plan Desarrollar, 100 millones de pesos en uno, 65 millones de pesos en otro, para llegar a los centros culturales. También nos ocupamos del Instituto Nacional de Teatro con más de 100 millones de pesos. Además, conocés la situación de la industria del libro.

—Estaban en revisión las leyes de derechos de autor y la creación del Instituto Nacional de Libro de Argentina.

—No es una decisión nuestra. Es algo que tiene que pasar por el Congreso. No legislamos nosotros, pero promovemos y apoyamos todo lo que sabemos para beneficio de la industria. Quiero salir de esta situación de emergencia. No quería transformar Tecnópolis en un centro de asistencia sanitaria. Tampoco quería hacer un plan de subsidios para evitar cierres. No quería, pero sé perfectamente que nos corresponde como ministerio mantener la llama encendida.

“La democracia moderna se construyó a partir de los valores de Raúl Alfonsín.”

—Te noto emocionado, Tristán.

—Soy consciente de las dificultades que atraviesan muchos artistas, muchos trabajadores. No me resulta liviano. Intentamos​ buscar hasta donde no tenemos para encontrarle la vuelta. Hay una beca del Fondo Nacional de las Artes, gracias a Diana Saiegh, con 77 jurados. Intentamos pagarles, pese a todo.

—¿Qué té sucede cuando ves Tecnópolis convertido en un lugar del sistema de atención médica?

—Algo raro. Cuando salieron ya más de 250 recuperados que me cuentan su experiencia, cuando ves el rostro humano, el agradecimiento con el cual salen, la reflexión es que valió la pena. Tanto con Wado de Pedro como con el mismo Alberto nos decíamos previamente a todo que ojalá no tuviéramos que usarlo. Pero hizo falta. Y los pacientes salen agradecidos a la provincia de Buenos Aires, a los Cascos Blancos, a la Cruz Roja, a la OEI Argentina, que da los talleres de lectura para los pacientes.

—¿Cuál es tu visión sobre la otra hegemonía, la de Google y Facebook?

—Hablamos del territorio digital... Quienes legislan o reglamentan esa espacialidad van atrás de la realidad. Cuando un niño o una niña recibe lo que por ahí circula, sus hábitos de consumo cambian de un día para el otro. Incorporan nuevas tecnologías. Legislar lo que ocurre y transcurre lleva muchísimo más tiempo. Hasta hace poco, las grandes empresas eran petroleras. Ahora son las TIC. Son empresas con un poder increíble. Cuando uno se vincula con este mundo digital, parecería que no tuviera materialidad, que fuera algo abstracto. Sin embargo, están todas esas fibras ópticas que atraviesan el planeta. Por ellas circula la comunicación; también los flujos financieros. De esa materialidad son dueñas estas empresas. Y además saben manejar los datos: conocen qué consumimos, dónde estamos, cómo nos movemos. Lo primero para hacer con ese mundo es estudiarlo, analizarlo, pero fundamentalmente habitarlo, ser partícipes, una tarea enorme para la cultura. Lo dije en una reunión de gabinete: “Tenemos que atender esto con todas estas particularidades”. La solución no va a venir de un ministro de Cultura o de alguien del Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones), de un ingeniero o un especialista. Son equipos interdisciplinarios con legisladores. Hay una palabra clave que es soberanía. Preguntarnos al servicio de qué está todo esto.

—¿Te preocupa el monopolio?

—Siempre.

—En redes sociales sos muy poco activo.

—Soy de Gutenberg y los hermanos Lumière.

—¿Hay algo que no te haya preguntado y que quieras agregar?

—Agradecerte y ojalá que me invites a conocer ese canal y compartamos algunas ideas sobre televisión. La pandemia va a terminar. El mundo que habitaremos será distinto al que conocimos. Tenemos que construir a través del bien común. Acá iba a venir a pintar Guillermo Roux, para mí es uno de los grandes pintores argentinos. Quería homenajear ese cuadro extraordinario de Géricault, La balsa de la medusa, del Louvre: una barca y náufragos que sobreviven. Como argentinos, seremos una barca y estamos ahí arriba. La idea es que cuidemos la barca, la tierra, la cultura como cultivo. Le hicimos mucho daño al planeta. Quizás esa sea la misma causa del virus. Y la construcción debe ser desde el amor y no desde el odio.