Caso Loan: quién es Elizabeth Cutaia, de la “banda del hotel” a su vínculo con el narco venezolano “Yiyi”

A más de dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, la investigación derivó en dos procesos judiciales. Por un lado, siete personas están acusadas por la sustracción y ocultamiento del niño. Pero existe una segunda causa, con otros diez imputados, que busca determinar qué ocurrió durante las semanas posteriores y si un grupo que se presentó como vinculado a la Fundación Lucio Dupuy manipuló testigos, retuvo ilegalmente a menores y realizó maniobras para entorpecer la investigación.

En ese expediente, Elizabeth Noemí Cutaia, abogada de 45 años, es señalada por la Fiscalía como una de las figuras de mayor peso dentro de la denominada “banda del hotel”, el grupo que desembarcó en Corrientes pocos días después del hecho. Instalados en el hotel Despertar del Iberá, su operatoria incluyó el alojamiento irregular de testigos clave como Camila Núñez y Macarena Peña -(hija de Laudelina)-, a quienes sometieron a un fuerte condicionamiento emocional y estratégico.

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Cutaia fue detenida el 15 de septiembre de 2024 en Hurlingham, provincia de Buenos Aires, y permaneció 39 días privada de su libertad. El 23 de octubre recuperó la libertad por decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, aunque continuó vinculada al expediente y actualmente enfrenta el juicio oral. A diferencia de los demás acusados, decidió ejercer su propia defensa técnica, con la asistencia del abogado Rodolfo Amadeo Baqué, y cuenta con la asistencia legal del abogado Gabriel Roldán.

Cutaia, “El Americano” y la trama detrás de la “banda del hotel”

Según la acusación, Elizabeth Cutaia llegó a Corrientes entre el 23 y el 24 de junio de 2024, unos diez días después de la desaparición de Loan, y fue una de las primeras integrantes del grupo en instalarse en 9 de Julio junto con el perito Alan Cañete. Más tarde se sumaron otras personas, entre ellas Nicolás Gabriel Soria, alias “El Americano”, quienes se presentaban como miembros de la Fundación Lucio Dupuy. La Fiscalía ubica a Cutaia, Cañete y Soria en roles de liderazgo y sostiene que participaron de la reconstrucción realizada por fuera de la investigación oficial el 3 de julio en El Algarrobal, donde se instaló la versión de que a Loan “se lo habían llevado de ahí”.

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La causa también investiga fondos públicos pagados por la Municipalidad de 9 de Julio bajo el concepto de “gastos causa Loan”. Según el requerimiento fiscal, el municipio destinó más de dos millones de pesos a conceptos relacionados con alojamiento, traslados, asistencia psicológica y honorarios, entre otros. La acusación sostiene además que algunos de esos servicios fueron facturados por personas que no contaban con las habilitaciones correspondientes.

El funcionamiento de "la banda del hotel" volvió a aparecer en las últimas audiencias.

“El Americano”, señalado junto a Elizabeth Cutaia y Alan Cañete como parte de la conducción de la “banda del hotel”

El prefecto Diego Solano declaró que el 9 de julio de 2024 una comisión llegó al hotel Despertar del Iberá para constatar quiénes se encontraban allí junto a los menores que habían estado con Loan el día de su desaparición y eran potenciales testigos de la causa. Según la acusación, los chicos permanecían alojados en el lugar por fuera de los canales institucionales previstos para su protección.

En ese contexto, Solano contó que Nicolás Soria se acercó a los efectivos y dio distintas versiones sobre su identidad: primero dijo ser jefe de seguridad del hotel, luego integrante de la Fundación Dupuy, después empresario y finalmente se presentó como agente de Interpol.

Esta semana, además, la periodista Paula Bernini declaró que durante una entrevista a Macarena Peña, "El Americano" tenía un papel con preguntas preparadas e intervenía cuando la joven olvidaba algún dato.

La defensa de Cutaia

El abogado Gabriel Roldán cuestionó que Cutaia sea asociada automáticamente con el resto de los denominados “falsos Dupuy” y sostuvo que el tribunal deberá determinar individualmente qué hizo cada uno. Incluso habló de un posible “pecado de ingenua, de inexperta” por parte de la abogada.

Sin embargo, detrás de la “inexperiencia” planteada por su defensor aparece otro dato que la familia de Loan pidió que sea investigado. Cutaia ejerce la defensa de Guillermo Rafael Boscán Bracho, alias “Yiyi”, un criminal venezolano señalado como el líder de la banda narcocriminal vinculada al Tren de Aragua en la Argentina, quien se encuentra procesado en la justicia federal por lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

La familia de Loan pidió que la Justicia investigue el vínculo entre Elizabeth Cutaia y Guillermo Boscán Bracho, alias “Yiyi”

En un comunicado, la familia de Loan aclaró que no cuestiona el derecho de Cutaia a ejercer la defensa técnica. “No formulamos reproche alguno respecto del ejercicio legítimo de la defensa técnica, garantía esencial del Estado de Derecho. Nuestra causa es Loan”, señalaron. Sin embargo, consideraron que la coincidencia de actores y vínculos profesionales debe ser analizada por la Justicia y pidieron que ninguna línea de investigación sea descartada antes de tiempo.

Las derivaciones de la causa y alrededor de los acusados sumaron entramados paralelos. Martín Castillo, abogado de Pablo Núñez -uno de los diez imputados en la causa por el presunto desvío de la investigación-, fue detenido en Buenos Aires en el marco de una investigación por sus presuntos vínculos con una organización narcocriminal de Rosario.

Cutaia y la Fundación Dupuy: ¿qué relación tenían realmente?

La Justicia busca esclarecer qué vínculo tenía la “banda del hotel” con la Fundación Lucio Dupuy

Elizabeth Cutaia y otros integrantes del grupo llegaron a la localidad correntina de 9 de Julio pocos días después de la desaparición de Loan. Se presentaron como asesores y representantes de la Fundación Lucio Dupuy y aseguraron que buscaban “contener” a testigos y familiares. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que desplegaron distintas maniobras destinadas a desviar y entorpecer la investigación.

Ramón Dupuy, abuelo de Lucio y titular de la organización, fue convocado como testigo en el juicio. Su declaración estaba prevista para agosto, pero el tribunal dejó sin efecto aquella audiencia y dispuso que declare de manera presencial. Todavía deberá fijarse una nueva fecha para su testimonio.

Mientras tanto, el juicio principal continúa en Corrientes. María Victoria Caillava, una de las siete acusadas por la sustracción y ocultamiento de Loan, tiene previsto declarar el próximo 7 de octubre. Un día después será el turno de su hijo, Jorge Luciano Bertón, quien no está imputado pero fue convocado para explicar sus movimientos durante el 13 y 14 de junio de 2024.