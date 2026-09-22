Cómo operaba Gerardo Dahse, el ginecólogo correntino condenado por abuso sexual

Durante más de dos décadas, el ginecólogo correntino Gerardo Alejandro Dahse utilizaba la intimidad de las consultas médicas y la relación de confianza con sus pacientes para someter sexualmente a mujeres jóvenes, de entre 18 y 21 años. Los hechos denunciados se remontan al menos a 2008 y tuvieron como escenario su consultorio en la ciudad de Corrientes, donde, según los testimonios, ofrecía atenciones sin turno, prácticas gratuitas y distintos favores, y en algunos casos habría recurrido a la sedación para dejar a las víctimas en una situación de mayor vulnerabilidad.

Hoy cumple una condena firme de siete años de prisión por el abuso sexual gravemente ultrajante de una paciente y está inhabilitado de por vida para ejercer la medicina.

Gerardo Dahse cumple siete años de prisión y recientemente acordó una reparación millonaria en otra causa

Dahse era un médico conocido en la provincia de Corrientes y había sido auditor del Instituto de Obra Social de Corrientes (IOSCor). Varias de las mujeres que posteriormente denunciaron situaciones de abuso ya eran pacientes suyas o llegaron a él porque atendía a integrantes de sus familias; para otras, en cambio, se trataba de la primera consulta.

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Entre las mujeres que posteriormente denunciaron al exmédico también hubo jóvenes que habían llegado a su consultorio para interrumpir un embarazo, cuando la práctica todavía no estaba legalizada en la Argentina. Algunas relataron además que el médico les administraba drogas por vía intravenosa para adormecerlas antes de abusar de ellas.

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Durante años, el prestigio profesional del ginecólogo, la asimetría de poder y el temor a que las denuncias no avanzaran contribuyeron, según los testimonios, a que muchas permanecieran en silencio.

El punto de quiebre llegó en 2021, cuando una de las pacientes hizo público su caso en redes sociales. A partir de entonces, otras mujeres comenzaron a contactarse y encontraron similitudes entre sus historias. Así fueron reconstruyendo episodios que, de acuerdo con sus relatos, se remontaban a más de veinte años atrás y que en algunos casos ya habían llegado a la Justicia sin obtener una respuesta.

Los testimonios que lo condenaron

La causa que terminó con Dahse condenado comenzó con la denuncia de una estudiante de Medicina que acudió a su consultorio privado en mayo de 2021. Tenía 20 años y ya había sido atendida anteriormente por el ginecólogo.

La joven había concurrido preocupada por una lesión y, durante la revisión, advirtió que los movimientos del médico ya no se correspondían con el examen por el que había ido a verlo. Pese a las preguntas y el rechazo de la joven, Dahse continuó con las maniobras que luego dieron origen a la denuncia por abuso sexual. Finalmente, el exginecólogo fue condenado a siete años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante y recibió una inhabilitación perpetua para ejercer la medicina.

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A lo largo de la investigación llegaron a identificar al menos 22 mujeres que afirmaron haber atravesado situaciones de abuso por parte de Dahse, aunque no todos esos relatos se convirtieron en causas judiciales.

Entre ellas estaba una joven de 19 años que había denunciado al profesional por un episodio ocurrido en 2008. Pero esa causa prescribió. Años después, la mujer pudo declarar como testigo durante el proceso iniciado por el caso de 2021.

Los testimonios contra Gerardo Dahse describieron abusos sexuales durante las consultas ginecológicas

Otra de las víctimas sostuvo que Dahse la anestesió durante la colocación de un DIU y que, al recuperar parcialmente la conciencia, advirtió que estaba siendo abusada.

El acuerdo de $30 millones a otra víctima

Este septiembre, Dahse debía afrontar un nuevo juicio por abuso sexual con acceso carnal, a raíz de un hecho denunciado en 2008. Sin embargo, antes de avanzar con el debate, la defensa del ginecólogo y la querella llegaron a un acuerdo de reparación integral por $30 millones, que fue homologado por el Tribunal Oral Penal N.º 2 de Corrientes pese a la oposición del Ministerio Público Fiscal.

La denunciante, actualmente de 38 años, fue escuchada por los jueces y manifestó su consentimiento para aceptar la reparación. Además del pago, el acuerdo contempla otras obligaciones de carácter social. El tribunal estableció que la extinción de la acción penal y el sobreseimiento de Dahse en esta causa específica quedan sujetos a que cumpla con la totalidad de las condiciones acordadas.

El acuerdo no modifica la condena que el abusador ya cumple por otro caso.

En Argentina, las personas que atraviesan situaciones de violencia por motivos de género pueden comunicarse con la Línea 144. En casos de violencia familiar o sexual, la Línea 137 brinda asistencia y acompañamiento a las víctimas, además de orientación para facilitar el acceso a la Justicia.

cp