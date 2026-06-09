Femicidio de Agostina Vega: el rol que habría tenido cada uno de los tres detenidos

La investigación por el brutal femicidio de Agostina Vega sumó este lunes la detención de Soledad Andreani, expareja de Claudio Barrelier, el sospechoso de haber asesinado a la adolescente de 14 años. La mujer es la dueña del auto negro en el que habrían trasladado el cuerpo de la menor hasta un descampado en el barrio Ampliación Ferreyra, Córdoba, donde se hallaron sus restos tras una semana de búsqueda.

Barrelier es el principal imputado en la causa y la hipótesis de los investigadores es que la joven podría haber sido abusada, asesinada y descuartizada en su casa, ubicada en la calle Juan del Campillo 878, en el barrio Cofico de la capital cordobesa. Para la Fiscalía y los abogados de la familia, el acusado no pudo haber actuado solo y creen que mínimamente habría recibido ayuda para ocultar el crimen.

Femicidio de Agostina Vega: detuvieron a Soledad Andreani, la dueña del Ford Ka negro, por supuesto encubrimiento

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En ese contexto, Andreani fue imputada por "encubrimiento agravado", mismo delito por el que detuvieron al segundo sospechoso: Osvaldo Fassetta, amigo de Barrelier desde el año pasado e inquilino dentro de su vivienda. Ambos ya eran conocidos en el caso porque habían declarado como testigos y habían brindado entrevistas a los medios durante los primeros días.

Según la reconstrucción de los hechos, la expareja del empleado municipal cordobés está apuntada por prestarle su Ford Ka, el cual habría lavado al menos tres veces luego de que se lo devolviera. Fassetta, quien conocía a Agostina y a su mamá, Melisa Heredia, e incluso colaboró con la búsqueda de la chica, está acusado de supuestamente ocultar pruebas importantes para el caso.

Agostina Vega tenía 14 años.

La acusación contra Barrelier

Barrelier, que se desempeña en el área de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba, fue detenido y acusado por la desaparición de la adolescente -registrada en la noche del sábado 23 de mayo- y en los últimos días el fiscal Raúl Garzón agravó la imputación en su contra por presunto homicidio agravado por mediar violencia de género, delito que prevé la pena de prisión perpetua.

Las pruebas lo complican ya que, para empezar, sería la última persona que había visto a la chica con vida. Agostina se tomó un remís cerca de su casa, en el barrio General Mosconi, hasta la zona de la casa del sospechoso, quien le pagó al chofer y se fue caminando con ella. Luego, se registraron varias contradicciones en su declaración, la cual modificó de forma sustancial una y otra vez.

Claudio Barrelier.

Primero, aseguró que Agostina se había ido en un auto rojo para "ver a un noviecito", versión que le dio a Melisa cuando hablaron en la madrugada del domingo. Sin embargo, ese vehículo jamás fue detectado. Después, afirmó que la víctima nunca entró a su domicilio pero rápidamente trascendieron las imágenes de una cámara de seguridad en la que se los ve ingresando juntos a Del Campillo 878.

Aunque Barrelier comentó que supuestamente se trataba de su hija de 11 años, luego se desdijo y admitió que la joven de la filmación sí era Agostina, y que había mentido "para proteger" a su niña.

La Justicia realizó varios allanamientos y pericias en la vivienda en búsqueda de material genético y secuestro de distintos elementos para su análisis, teniendo en consideración esa casa como principal escenario del crimen. Además, otra cámara de vigilancia captó cuando el hincha de Instituto llegó con el auto negro al descampado donde luego se encontró el cuerpo de Agostina.

El rol de los otros dos detenidos

Antes de quedar arrestado, Osvaldo Fassetta llegó a dar una serie de reportajes donde reconstruyó las horas previas a la desaparición y cuáles fueron sus movimientos junto a Barrelier, a quien había conocido en la cancha por su pasión por la "Gloria". El hombre, que se desempeñaba en el rubro de la construcción, actualmente tiene problemas económicos, por lo que trabaja en un kiosco y vivía de forma provisoria en la casa del acusado.

“Me fui el sábado que ocurrió el hecho, a la mañana. Ese día a las 13.30 pedimos un Uber de la casa de Claudio hacia el complejo donde él juega al fútbol. Ahí nos encontramos con Agostina, Melisa y su hijo más chico de 7 años”, contó el segundo detenido a la prensa. También afirmó que Agostina le pidió su número de teléfono a Barrelier estando al lado de su madre y que no observó ningún comportamiento extraño.

Osvaldo Fassetta.

Por otro lado, indicó que "se fue con Claudio" al lugar donde trabaja y Melisa y sus hijos se fueron a su casa. Supuestamente no regresó a la vivienda del barrio Cofico hasta el domingo al mediodía, aunque manifestó ver un detalle que le llamó la atención: “En la cama en la que yo dormía pusieron un acolchado blanco, yo la había hecho con uno gris. No sé si lo cambiaron o lo pusieron encima".

Una de las principales sospechas sobre Fassetta –que todavía no fue indagado– está vinculada con los mensajes que recibió Melisa mientras su hija era buscada. “Quedate tranquila que Agostina está bien, está dormida”, dice uno de los audios que se le atribuyen. Los investigadores estiman que podría haber colaborado en ocultar pistas o entorpecer la investigación, aunque su defensa rechazó la acusación.

Andreani, por su parte, dijo que le prestó el Ford Ka “durante sólo una hora” el lunes 26 de mayo a Barrelier y aseguró que desconocía lo que había ocurrido. Según explicó, su expareja le había explicado que necesitaba el auto para llevarle ropa a un familiar que había tenido un accidente. “Siempre me usó”, afirmó la mujer apodada "La Gringa", al expresar que él varias veces la manipuló.

La tercera detenida trabajaba como "productora", según definía en sus redes, del bar "Wachitas", establecimiento que apareció señalado en distintas líneas de investigación y que recientemente fue clausurado por distintas irregularidades en sus condiciones. Ahora, está imputada por el delito de encubrimiento agravado.

El abogado Carlos Nayi, que representa a la mamá de Agostina, sostuvo que Andreani habría aportado “logística” para el traslado de los restos y cuestionó en el lavado posterior del vehículo, que luego fue secuestrado.

Qué dijeron los defensores de los detenidos

Tras la detención de Andreani, su abogada, Mariana Romero, dialogó con la prensa y habló de su estado anímico. “Tomé contacto con ella y en este momento está colapsada, en un estado de shock”, reveló. Asimismo, manifestó que ella "dijo la verdad y terminó presa", mientras que solicitará medidas de resguardo “para garantizar su seguridad física".

“Ella fue citada siempre como testigo, incluso recibió mensajes de WhatsApp para aclarar situaciones, algo que considero irregular”, añadió la letrada. Por último, indicó que la Fiscalía tendrá que mostrarle todas las pruebas cuando formalice la acusación contra su clienta.

En tanto, el defensor de Fassetta, Eduardo Javier Medina Allende, espera su indagatoria para analizar los próximos pasos. "Todas las veces que le ha sido requerido por la policía, hasta el momento, él ha ido, ha prestado la declaración y entregó voluntariamente su teléfono. Es más, dio la clave para abrirlo. No tiene, no ha ocultado nada, siempre estuvo ayudando", sostuvo.

Además, estimó que el hombre fue detenido por las autoridades por "una versión que dio la abuela de Agostina", en la que le pareció escuchar su voz en los mencionados audios. "Esa noche no volvió a la casa porque Claudio Barrelier le dijo: 'No vengas, tengo algo'. Se lo dijo a la policía", cerró el letrado.

FP/ff