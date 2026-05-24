Choque fatal en San Vicente: cinco muertos tras el impacto de una camioneta en la Ruta 6

Cinco personas, entre ellas dos menores de edad, murieron este sábado en la localidad bonaerense de San Vicente tras un impactante siniestro vial sobre la Ruta Provincial 6. El trágico episodio ocurrió alrededor de las 18 horas a la altura del kilómetro 53, en sentido hacia Cañuelas, cuando una camioneta Volkswagen Amarok embistió por la parte trasera a un automóvil Peugeot 207 en el que viajaban todas las víctimas.

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Al lugar del accidente arribaron de urgencia ambulancias de alta complejidad, personal del Comando de Patrullas y efectivos de la Comisaría San Vicente 1ra. Al llegar, los profesionales médicos constataron que los cinco ocupantes del Peugeot ya se encontraban sin vida producto de la violencia del impacto. Por su parte, el conductor de la camioneta sobrevivió y quedó inmediatamente aprehendido.

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La camioneta Amarok destruyó casi en totalidad el Peugeot 207, matando a todos sus ocupantes. Foto: Diario Sur.

Identidad de los involucrados e imputación penal

Las víctimas fatales fueron identificadas por las autoridades policiales como Serafina Benítez Cabañas (31), vecina de Guernica y quien manejaba el automóvil; Juan Aníbal López Rodríguez (29); y un tercer acompañante mayor de edad que aún no fue identificado. Junto a ellos viajaban dos menores que perdieron la vida en el lugar: una niña de aproximadamente siete años y un bebé, cuyas identidades se mantienen bajo reserva.

El conductor de la Amarok gris fue identificado como Leandro Panetta, de 28 años. Panetta es estudiante universitario, está domiciliado en el partido de Quilmes y fue trasladado a un hospital local bajo custodia policial para recibir asistencia médica y quedar sujeto a las pericias correspondientes.

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La causa judicial quedó en manos de la doctora Castro, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1 Descentralizada de San Vicente. De acuerdo con el parte oficial firmado por el comisario mayor Héctor Quaini, jefe de la Zona Vial I de La Plata del Departamento de Seguridad Vial de la provincia de Buenos Aires, el hecho se investiga de forma preventiva bajo la carátula de “homicidio culposo”.

La Ruta 6 es uno de los corredores viales más transitados del territorio bonaerense y registra múltiples antecedentes de siniestros graves. A raíz de este nuevo hecho, resurgieron los reclamos de vecinos y autoridades locales por mejoras en la señalización y mayores controles de velocidad debido al flujo mixto de la traza.