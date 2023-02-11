Un jubilado mató a un joven que habría intentado robarle la camioneta en Córdoba

En la Ciudad de Córdoba, en el barrio Vélez Sarsfield, un jubilado de 78 años disparo contra un delincuente que intentaba según su testimonio robarle su camioneta. El presunto delincuente resultó un joven de 25 años, que consiguió escapar del lugar junto a otro acompañante, pero murió un rato más tarde en un hospital cercano.

El hecho ocurrió en las últimas horas del jueves, cuando dos delincuentes interceptaron a una mujer, en la puerta de una casa del Barrio Vélez Sarsfield, para robarle su auto. Mientras tanto, otro integrante del grupo decidió dirigirse a otro vehículo cercano, con intensiones aparente de llevárselo.

Sin embargo, un vecino jubilado propietario de ese vehiculo vio esa actitud desde su casa y salió a la calle con una pistola automática: disparó contra el joven, identificado más tarde como Luis Fernández, de 25 años.

Luis Fernández se encontraba bajo libertad condicional por sus antecedentes delictivos.

Tras los disparos, los ladrones se dieron a la fuga, pero en la huída Fernández cayó en la calle y ante lo desesperante del cuadro, uno de sus compañeros lo llevó al Hospital Misericordia para que fuese atendido, pero horas mas tarde murió a causa de un impacto de bala a la altura del tórax.

Por su parte, el jubilado, cuyos datos aun no fueron identificados, fue trasladado también al hospital a “causa de un grave dolor en el pecho”, según declararon los médicos del Policlínico Policial.



La situación procesal del jubilado

La Justicia ahora investiga el episodio y aun no decidió la situación procesal del jubilado. Intentan esclarecer si se trató de un caso de legitima defensa. Lo que si pudo ya establecerse, es que el jubilado presentó la documentación correspondiente para la tenencia legal del arma.

NA/BF