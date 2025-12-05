Una nueva audiencia del juicio por falso testimonio agravado contra Marcelo Tagliaferro y Patricia Godoy, los llamados "testigos estrella" del Cuádruple crimen de La Plata, ocurrido en noviembre de 2011, dejó varios momentos claves luego de que el remisero decidiera declarar y contestar preguntas. Ambos fueron acusados de mentir al señalar como principal sospechoso a Osvaldo "Karateca" Martínez, novio de una de las víctimas, quien fue absuelto años después.

Bárbara Santos (29), su hija Micaela Galle (11), su madre Susana de Barttole (63) y su amiga Marisol Pereyra (35) fueron asesinadas hace 14 años en una casa del barrio La Loma y tras los testimonios de Tagliaferro y Godoy, la investigación se centró en Martínez (quien era pareja de Santos). En 2014, el Tribunal Oral en lo Criminal 3 de La Plata ratificó su absolución, condenó como único autor del hecho a Javier “La Hiena” Quiroga y definió al chofer como un "testigo interesado".

Juicio contra los testigos del cuádruple crimen de La Plata: declaró "Karateca" Martínez y hubo denuncias de hostigamiento

El imputado había llevado en su remis a Pereyra hasta la vivienda y testificó que vio en la puerta a un hombre, de entre 20 y 40 años, con el torso desnudo. Aunque en un primer momento dijo que no podría reconocerlo, luego cambió su testimonio y se anotó para recibir la recompensa de 300.000 pesos que ofrecía el Gobierno provincial por el aporte de datos para esclarecer el cuádruple femicidio.

Además, en la jornada de este jueves, también declararon el periodista Fernando Tocho, autor del libro “El Cuádruple Crimen de La Plata, la investigación”, un familiar de Pereyra y un psicólogo forense que entrevistó al remisero y concluyó que tenía un "corte psicótico".

Cuádruple crimen: La declaración del remisero

La jornada del proceso derivado de la causa original, comenzó con la declaración del propio Tagliaferro, a quien el TOC 3 platense lo puso en la mira en 2014 por contradicciones en sus tres testimoniales, dos de ella aportadas en etapa de instrucción y la restante en juicio. El fiscal que investigaba el caso, Álvaro Garganta, también tuvo en cuenta los dichos de Godoy, vecina de Martínez, quien había manifestado que el joven "llegó a su casa en su auto, en cuero y ensangrentado", a pesar de que no había salido de la vivienda.

Marcelo Tagliaferro.

Tagliaferro se defendió e intentó explicar las diferencias entre las versiones que dio. En su primer testimonio en la comisaría, en la que había manifestado no recordar nada, aseguró que estaba "asustado por la Policía" y por ese motivo no pudo dar detalles. Sostuvo que recién se acordó después de "ver la foto de Martínez" en los medios de comunicación y allí se reunió con el abogado Fernando Burlando, que en ese entonces representaba al padre de Marisol Pereyra.

Uno de los puntos más relevante fue que reconoció que el pedido de recompensa, que había negado anteriormente. La nota la firmó en el estudio de Burlando y la presentó en el Ministerio de Seguridad y Justicia provincial. En su ampliación ante el fiscal Garganta, había sostenido: “Tengo la imagen de él clara porque lo vi por el espejo retrovisor del auto".

La existencia de este trámite ya había sido destacada por el TOC 3 en 2014, que describió a Tagliaferro como un "testigo interesado", dado que solo podía cobrar la recompensa si Martínez era condenado. En ese momento, tras la condena Quiroga, los jueces también ordenaron que se investigue a Tagliaferro y Godoy por falso testimonio.

Las víctimas del Cuádruple Crimen de La Plata, ocurrido en 2011.

Otros testimonios

Luego de la declaración del imputado, fue el turno de un psicólogo de la Asesoría Pericial que lo evaluó en el marco de la causa que buscaba esclarecer las circunstancias en las que ocurrió lo masacre. En su comparecencia -que consignó el medio local 0221- destacó que Tagliaferro “tenía un corte psicótico que permite amoldar la realidad de acuerdo a sus intereses, con un show muy engrandecido, y en caso de que la realidad no se acomode a lo que él quiere, no la acepta”.

Posteriormente habló Fernando Tocho, de larga trayectoria en casos judiciales y policiales, habló de la investigación que hizo para escribir el libro sobre el cuádruple crimen a pedido del fiscal del caso, Mariano Sibuet. "El asesino fue Javier Quiroga, Osvaldo Martínez era inocente y el remisero Marcelo Tagliaferro mentía", dijo sobre la acusación contra el "Karateca".

El periodista comentó también que uno de los ex empleadores del chofer lo describió como "un mentiroso con conductas muy marginales". Además, introdujo una hipótesis adicional sobre el accionar de Quiroga, acerca de la posibilidad de que pudiera haber cometido el crimen con un cómplice.

Osvaldo Median y Bárbara Santos.

La última voz que se escuchó en la tercera audiencia fue la de la hermana de Pereyra, que negó totalmente que el remisero y Marisol tuvieran una relación laboral, ya que él había afirmado que era su "clienta de confianza" y que le conocía "sus rutinas". Su testimonio también debilitó la credibilidad del chofer al sostener que Marisol "jamás habló de Tagliaferro, ni de un remis habitual" y no recordó que pidiera siempre el mismo auto.

El conductor es defendido por el abogado Gonzalo Escaray y, Godoy, por la Dra. Flavia Ripani. Osvaldo Martínez, querellante en la causa, es representado por los letrados Sebastián Chouela, Belén Chapur y Horacio Samamé. En este proceso, se deberá determinar si existió o no una manipulación o falsedad en los datos que aportaron los testigos durante la investigación del crimen.

