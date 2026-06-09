La jornada de este martes del juicio por la muerte de Diego Maradona se centró en el testimonio de Dalma Maradona, una de las hijas del exfutbolista, quien fue citada para dar detalles sobre cómo funcionaba la cadena de mandos del equipo de médicos que trataba a su padre. Al borde de las lágrimas, apuntó contra el neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los imputados, y recordó que le pidió "que se corriera si no estaba a la altura".

"Ojalá se hubiera corrido, ojalá hubiera tenido la decencia de correrse. Pero eso no pasó. Yo tuve una charla con Luque donde le dije que si esto lo sobrepasaba o si sentía que mi papá era un paciente difícil, que estaba la posibilidad", contó Dalma, una de las querellantes en la causa, ante el Tribunal Oral Criminal Nº7 de San Isidro. "Me dijo ‘yo puedo, estoy a la altura’”, puntualizó.

Leopoldo Luque volvió a declarar en el juicio por la muerte de Maradona: "Aunque Gianinna me odie, la entiendo"

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Además, alertó que durante la internación domiciliaria que cursó su padre tras ser operado de un hematoma subdural en la cabeza "había muchas cosas que no cuadraban", y puso en duda la actuación de la psiquiatra Agustina Cosachov, otra de los siete acusados. "Decía una cosa y Swiss Medical (la prepaga) otra, por lo que pidieron hacer un zoom para ponerse de acuerdo en cuanto a quién se iba a hacer cargo de qué”.

Otro de los puntos más importantes de su testimonio fue que con su hermana Gianinna desde hacía por lo menos un año que no lo veían bien a su papá, que lo sentían “muy lento" y que "balbuceaba, no se le entendía nada”. También aclaró que Diego era un paciente cardíaco y que tenía que tomar una medicación de por vida.

Segundo Juicio por la muerte de Diego Maradona.

“El equipo médico eran Luque, Cosachov y Carlos Díaz, el psicólogo”, remarcó. Se trata de tres de los principales acusados en el juicio por homicidio simple con dolo eventual, donde también se juzga a la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; al médico clínico Pablo Di Spagna; al enfermero Ricardo Almirón; y a su jefe, Mariano Perroni.

Este martes, Dalma ingresó a los tribunales de San Isidro acompañada de su hermana; su sobrino, Benjamín Agüero, y su madre; Claudia Villafañe. También estuvo presente su media hermana Jana, que al igual que Gianinna ya declararon en el nuevo proceso que inició tras el juicio fallido de 2025.

Antes que ella, se sentó en el estrado Gabriel Charovsky, médico de terapia intensiva y exjefe de Autorizaciones de la empresa de medicina privada, que opinó que la derivación de Maradona de la Clínica Olivos a la vivienda en el country de Tigre fue “bastante rápida”.

“Gorda desagradecida”, los audios de Luque contra Dalma

Durante la 17º audiencia, se reprodujeron una serie de audios y se mostraron chats del neurocirujano en los que habló peyorativamente de las hijas del excapitán de la Selección Argentina y calificó de "gorda desagradecida" y "estúpida" a Dalma.

“Nunca entiendo en sus chats de qué se ríe. Leo sus chats y veo que Luque se creía su propia mentira. Ni hablar de cómo se refiere a mí, que no viene al caso”, afirmó la hija del Diez. Para ella, esto dio cuenta de que el médico de cabecera de su padre tenía una “doble” cara.

Gianinna Maradona junto al abogado Fernando Burlando.

“Hay algo en su discurso que no se entiende. Decía que estaba todo bien cuando no lo estaba, decía que no íbamos a ver a papá y ellos no nos dejaban”, agregó. Acerca de este punto, manifestó que la estrategia que le había comunicado el psicólogo era la de “dejar solo al paciente y no estarle encima” para no atosigarlo, un punto cuestionado por la familia.

Ante la consulta de su abogado, Fernando Burlando, Dalma explicó que desde la crisis de salud que el exjugador tuvo en el año 2000, su papá debía “tomar una medicación de por vida“ que al final de su vida ya no tomaba. “No se resistía a hacerlo, porque sabía que la necesitaba”, precisó.

El dolor de Dalma Maradona: “No hay día que no lo extrañe”

En otro tramo de su testimonio, la actriz lamentó la pérdida de su padre y expresó su dolor porque "no hay día en que no lo extrañe". "Él no se quería morir, me da bronca que lo quieran culpar a él de su propia muerte", manifestó al apuntar contra los acusados.

Asimismo, relató que llamó “mil veces” para hablar con él pero siempre le cortaban. "Intenté comunicarme muchas veces y no podía. Con el diario del lunes, hubiese hecho lo imposible", aseguró ante los jueces. También comentó que en su último año lo vieron "más lento, mal" y que no tenía el humor que lo caracterizaba, además de que a veces se lo veía "perdido".

Diego Armando Maradona.

Por otro lado, dijo ante los jueces que presuntamente “nadie les explicó” nada sobre los riesgos que tenía la externación de su padre. “Nadie le dijo a mi papá que estaba atravesando una internación domiciliaria", después del alta por la cirugía del hematoma subdural en la que Luque estuvo presente pero finalmente no lo intervino.

Sobre el dispositivo de recuperación montado en la casa del country San Andrés, en el partido bonaerense de Tigre, recordó que tenía fallas. “Había muchas cosas que no cuadraban. Jana y yo manifestamos que hubiera una ambulancia y nunca estuvo"

"Desde la prepaga dijeron que los enfermeros a veces no podían entrar porque no los dejaban. Agustina (Cosachov) dijo que se iba a hacer cargo de que estuvieran los acompañantes terapéuticos, pero que no sean tan invasivos, pero sí pidieron que haya enfermeros y aparatología”, agregó en otra parte de su declaración.

Luego, volvió a complicar al neurocirujano: "Pedí que se sume un médico clínico al equipo porque Luque era neurocirujano, pero me explicaron que Luque era el médico”.

La declaración de Charovsky

Al inicio de la audiencia, Gabriel Charovsky indicó que su intervención inicial se debió a una preocupación que tenían al ver el deteriorado estado de salud del entonces entrenador de Gimnasia de La Plata. Esto llevó a pedirle a su subordinado dentro de Swiss Medical, Walter Espeche -que declaró en la audiencia anterior-, que se pusiera a disposición de Cosachov mientras Maradona estaba en La Plata.

“Yo no adopté ninguna acción con respecto a la externación”, declaró el médico frente a los magistrados. “Cuando se definió que se iba a Tigre (una jurisdicción distinta), se le pidió a Espeche que dejara de ocuparse porque iba a confundir”, afirmó al mencionar que no llegó a observar los requerimientos de enfermería para una posible internación domiciliaria que había pedido la psiquiatra. En su opinión, la externación del exfutbolista de la clínica donde lo operaron fue "bastante rápida".

FP