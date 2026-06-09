Detuvieron a la última integrante de la banda de viudas negras de Puerto Madero

Tras capturar a una mujer de 30 años, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires logró desmantelar por completo una banda de "viudas negras". La actualmente detenida, quien se encontraba prófuga desde febrero, era el último eslabón libre de una organización criminal que operaba seduciendo hombres en bares y boliches del exclusivo barrio de Puerto Madero, para luego drogarlos y robarles sus pertenencias.

La detención de la última integrante de la banda se concretó tras una serie de tareas de campo que permitieron localizarla en el Barrio 20 de Junio, en la localidad de San Justo, partido de La Matanza. La organización, compuesta por tres mujeres que residían en la provincia de Buenos Aires pero delinquían en el territorio porteño, quedó finalmente desarticulada y a disposición de la Justicia.

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El golpe en Villa Crespo que inició la investigación

El modus operandi de la banda quedó al descubierto tras un hecho ocurrido en agosto del año pasado. En esa oportunidad, dos hombres comenzaron a charlar en un boliche de Puerto Madero con tres jóvenes mujeres. Tras compartir unas cervezas, uno de los hombres empezó a sentirse mal. A pesar del malestar, los cinco se trasladaron en un auto de aplicación hacia el domicilio de una de las víctimas, ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo.

Una vez en el departamento, uno de los hombres optó por retirarse a su propio domicilio, mientras que el dueño de casa se quedó a solas con las tres mujeres. Poco después, la víctima cayó profundamente dormida bajo los efectos de un potente fármaco. Las delincuentes aprovecharon la situación para sustraer dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y diversos objetos de valor antes de darse a la fuga. Al despertarse, el hombre constató el robo y radicó la denuncia policial de forma inmediata.

La mujer, al momento de su captura, se encontraba en la calle 8 del Barrio 20 de junio en San Justo.

Allanamientos, secuestro de psicofármacos y captura final

Los detectives de la Policía de la Ciudad desplegaron una exhaustiva investigación guiados por los registros de las aplicaciones de viaje, el análisis de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad y el rastreo en redes sociales. De esta manera, determinaron que el centro operativo de las sospechosas se encontraba en San Justo.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 6, a cargo de la Dra. María Alejandra Provítola, ordenó dos allanamientos en febrero pasado: uno en el Barrio 20 de Junio y otro en una vivienda sobre la calle Bermejo al 3400.

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Durante los procedimientos de febrero se detuvo a dos de las mujeres y se secuestraron tres teléfonos celulares junto con tabletas de Clotiapina, un potente sedante y antipsicótico, que habría sido utilizado para adormecer a las víctimas.

Al quedar la tercera involucrada prófuga, la magistratura dictó su captura nacional e internacional. Finalmente, días atrás, los efectivos de la fuerza porteña lograron interceptar a la mujer de 30 años en la calle 8 del Barrio 20 de Junio. La detenida fue trasladada inicialmente a la Comisaría La Matanza-Centro 2da. de Isidro Casanova (Policía de la Provincia de Buenos Aires), cuyo personal prestó colaboración en el procedimiento, y posteriormente fue derivada a la Ciudad de Buenos Aires por orden de la Justicia.

MEG/fl