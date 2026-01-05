Una mujer de 39 años fue asesinada de un disparo en la puerta de su casa, en uno de los barrios más concurridos de Guaymallén, Mendoza, después de una pelea entre "trapitos" y los clientes que salían de un bar. En medio de la investigación fue detenido un policía, señalado como el principal sospechoso de haber desatado un tiroteo que terminó con la vida de la víctima.

La víctima fue identificada como Cynthia Landi Rodríguez, que recibió un balazo debajo de la axila cuando cerraba la persiana de su vivienda. El crimen se produjo en el momento en que el grupo le golpeó la puerta para pedirle ayuda y ella los dejó pasar, antes de que los acusados efectuaran cinco disparos en contra de la propiedad.

Hallaron un cráneo humano dentro de un volquete en el inicio de temporada en Mar del Plata

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según el parte de la Unidad Investigativa (UID), todo comenzó por una pelea por el pago de un auto estacionado entre personas que salían del local Queen disco -donde funciona el boliche "The Bar" de miércoles a domingos- y los cuidacoches de la zona, pasadas las 4 de la mañana. Entre los clientes se encontraba el efectivo, que estaba acompañado por dos hombres y dos mujeres.

Aunque la discusión no escaló en ese momento, los "trapitos" salieron corriendo y buscaron refugio en la casa de Landi Rodríguez, ubicada en la calle 25 de Mayo al 400, a pocos metros del negocio. Entonces, el vehículo vinculado al hecho, un Volskwagen Gol Trend blanco, pasó por el frente y uno de sus ocupantes abrió fuego contra el lugar, hiriendo de gravedad a la mujer.

La bala atravesó la ventana y, tras el impacto, Cynthia fue trasladada por su familia hasta el Hospital Central, pero los médicos que la atendieron confirmaron que llegó sin signos vitales. El proyectil quedó alojado en la región axilar, ya que no tuvo orificio de salida.

La investigación quedó en manos de la fiscal de Homicidios, Claudia Ríos, que busca determinar si efectivamente fue el policía quien realizó los disparos contra la vivienda, que terminaron con la muerte de la víctima. El pedido de detención formal tuvo lugar luego de la declaración de los testigos.

Según trascendió, aparentemente Landi no habría tenido nada que ver con la discusión previa al crimen, que ocurrió cuando los involucrados salieron del local bailable. Sin embargo, el medio local UNO informó que tenía antecedentes por robo simple en grado de tentativa, daño agravado y hurto.

Hasta ahora no hay otros detenidos en la causa, que avanza con el análisis de las cámaras de seguridad de la zona y con los elementos recolectados por el Gabinete Criminalístico. Además, se esperan los resultados de las pericias balísticas y otras medidas que apuntan a definir cómo fue la mecánica del ataque y la identificación de los sospechosos.

La madre de la mujer asesinada apuntó contra el policía

Nélida Rodríguez, madre de Cynthia, relató que son comunes los episodios de violencia a la salida de ese bar y afirmó que el agente detenido habría dicho "tirale nomás", cuando su vehículo pasó frente a la casa de su hija. "Voy a llevar la situación hasta las últimas consecuencias", expresó en declaraciones al portal MDZ.

"Todo se lo atribuimos al boliche ese, todos los fines de semana es lo mismo. Con los vecinos hemos hecho notas, de todo y no lo cierran. Ahora le costó la vida a mi hija que tiene tres nenas chiquitas. Por eso quiero que las cosas se sepan como son. Ladrillazos, tiros, batallas campales, etc...", añadió acerca de los episodios que ocurrirían allí.

Con el análisis de las pruebas y los testimonios, la fiscal Ríos definirá la situación procesal del efectivo mendocino, mientras que la Inspección General de Seguridad (IGS) tomará las medidas correspondientes cuando se conozca más información sobre su situación.

FP/fl