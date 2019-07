Detienen a un joven de 20 años, sospechoso por el crimen del pizzero en Banfield

La Policía de la provincia de Buenos Aires detuvo este martes 23 de julio a un joven de 20 años, sospechoso de haber participado del robo y homicidio de Adrián Albanese, el pizzero de Banfield que fue ejecutado de un tiro en la cabeza luego de no poder quitarse la alianza que los delincuentes le exigían. Por el hecho, familiares y vecinos de la víctima realizaron una marcha este lunes en reclamo de justicia.

En el marco de uno de los procedimientos para dar con los asesinos, un joven de 20 años fue aprehendido en Villa Diamante, Lanús, en el sur del conurbano bonaerense. La Policía ahora busca a otros dos prófugos del crimen.

Apodado “El Negro”, el hombre fue arrestado en un domicilio ubicado en la calle Manuela Pedraza 2836 de la mencionada localidad, donde además los efectivos incautaron vestimenta utilizada por el delincuente el día del hecho, informaron fuentes policiales a PERFIL.

El sospechoso fue puesto a disposición de la UFI N° 6, a cargo del Dr. Gerardo Morais y del Juzgado de Garantías N° 6 a cargo de la Dra. Laura Ninni, ambos del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

Reclamo. El lunes por la tarde, decenas de personas participaron de una marcha para pedir que se esclarezca el crimen. También reclamaron por mayor seguridad en la zona. El encuentro fue frente al local de Albanese ubicado en la esquina de la Avenida Alsina y Peña, en Banfield.

Familiares y amigos de la víctima realizaron una marcha para pedir justicia tras el crimen.

El hecho se produjo en la pizzería Don Albanese en la madrugada del domingo 21, cuando tres ladrones ingresaron al local gastronómico vestidos con gorras y camperas, le sustrajeron las pertenencias a los clientes que aguardaban sus pedidos y también tomaron la recaudación de la caja registradora.

No conformes con eso, quisieron que Albanese —el dueño del negocio, de 40 años— les entregara la alianza de casamiento: producto de los nervios, el hombre (padre de un bebé de cuatro meses) no habría podido quitarse el anillo con rapidez y ante eso, uno de los delincuentes lo ejecutó de un disparo en el rostro y le provocó la muerte en el acto.

Adrián Albanese tenía 40 años y era padre de un bebé de 4 meses. FOTO: Facebook

Tras el crimen, los ladrones se dieron a la fuga a bordo de un Ford Ka blanco, mientras que los clientes de la pizerría y los trabajadores del lugar alertaron de la situación al 911.

La esposa de la víctima, brindó detalles del hecho este lunes 22 de julio: "Estaban en el final del día juntando la recaudación, entraron tres personas con la cara descubierta, él no se resistió pero cuando le pidieron la alianza no pudo sacársela y ahí le dispararon. Aparentemente venían robando, las cámaras de monitoreo no grabaron nada. Los vecinos tomaron la patente del auto".

"Quiero que se encuentre a la persona que le hizo esto a mi esposo y dejó a un bebé de 4 meses sin su papá", reclamó la viuda en diálogo con el canal Todo Noticias. En ese sentido, la mujer completó: "Estamos hace dos años ahí, esta era la primera vez que nos robaron. Estaban los empleados; repartidores y clientes a los que también les robaron sus celulares. Lo mataron a él, no puedo entenderlo".

Investigación. El robo y asesinato es investigado por el fiscal Carlos Baccini, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 del Departamento Judicial Lomas de Zamora.

F.D.S./F.F.