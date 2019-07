Golpearon al dueño de los alfajores "Capitán del Espacio" para robarle: le sacaron las llaves de la fábrica

Cinco delincuentes golpearon y maniataron al empresario Mario Díaz, dueño de los alfajores Capitán del Espacio y le robaron las llaves de la fábrica. El hecho de inseguridad ocurrió la tarde del miércoles 24 de julio cuando los ladrones ingresaron a la casa que el hombre tiene en la localidad bonaerense de Bernal, provincia de Buenos Aires. "Me rompieron la cabeza a culatazos", contó a la prensa.

Cerca de las 18, Díaz llegó a su vivienda ubicada sobre la calle Aristóbulo del Valle, en el sur del conurbano, acompañado por su esposa. El empresario relató al canal Todo Noticias lo ocurrido: "Fue ayer, a las 18:20, cuando estacioné el auto, abrí el garage para entrar y ahí se me aparecieron cinco tipos encapuchados. Lógicamente, me resistí, pero me golpearon, me dieron culatazos y me rompieron la cabeza".

Mario Díaz fue golpeado y maniatado durante un asalto. FOTO: Captura de pantalla

"Me trabé en lucha, los agarré y entré a los gritos, porque mi esposa, Liliana, estaba recuperándose de una gripe", agregó. A su vez, explicó: "Me resistí porque no quería que entraran a mi casa". El hombre fue golpeado y maniatado con unos cordones, y los delincuentes le exigieron dinero y objetos de valor. Permanecieron en el lugar cerca de dos horas.

Los ladrones se llevaron plata y las llaves de la fábrica de alfajores, la cual se sitúa a tres cuadras de su casa, sobre la calle Gran Canaria al 300. Por esto, decidieron dividirse en dos grupos para poder permanecer en la casa del empresario y al mismo tiempo asaltar la tradicional fábrica de alfajores.

"No me querían llevar a la fábrica porque tenían miedo de que me viera algún conocido, por lo que me sacaron las llaves y se fueron tres y dos se quedaron acá. Evidentemente actuaron sabiendo quién era. Esto no fue al voleo. Les tuve que dar la combinación de la alarma, porque no tuve opción", afirmó Díaz.

"Las cámaras de la fábrica funcionan, así que deben haber registrado todo", destacó el empresario, quien indicó que la Policía Bonaerense trabajará sobre ese material para intentar determinar la identidad de los delincuentes. Ofuscado por la situación que le tocó vivir, completó: "Dan ganas de cerrar e irte".

Investigación. En el caso interviene el fiscal Ariel Rivas, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 del Departamento Judicial de Quilmes, quien caratuló el hecho como robo agravado por el empleo de arma de fuego y, también, ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona para poder identificar a los asaltantes.

Trayectoria. Los alfajores "Capitán del Espacio" son un clásico que si bien comenzaron a conquistar al público de la zona sur del Gran Buenos Aires, que luego se expandió y se consiguen en la mayoría de los kioscos de Capital Federal y alrededores. Son creación de Ángel De Pascalis, quien murió en 2012 y, desde entonces, la empresa quedó en manos de Díaz.

F.D.S./F.F.