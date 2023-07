El duro relato de Dana: “Sentí cómo me gatillaba en la cabeza”

“Gracias universo”, escribió la joven que se salvó de que su expareja la matara porque las balas no salieron cuando el atacante le disparó en el barrio porteño de Saavedra y la policía intervino para reducirlo. El agresor, quien es personal trainer, recibió tres tiros y está internado. “Sentí cómo me gatillaba en la cabeza, creí que era un arma de juguete”, contó la víctima.

El mensaje fue subido ayer por Dana Pontoriero a sus redes sociales. El mensaje “gracias, gracias universo” está acompañado de la imagen de la mano de la chica acariciando la cabeza de una niña.

Luego Dana le contó a Radio Continental: “Recuerdo lo que pasa delante mío: él estaba intentando hacer funcionar el arma y la bala no salía. Cuando me doy cuenta de que su intención era gatillar, veo que viene el patrullero. Gracias a Dios está la policía. Gracias a Dios, esas balas no salieron”.

Por otra parte, en la puerta del Hospital Pirovano donde está internado Julián Alberto Reina, habló ayer el padre del acusado y sostuvo que no le encuentra explicación al accionar de su hijo.

“Mi hijo estaba enamorado de esta chica. Esta chica salió con otro, y puede salir con cualquiera”, dijo el hombre a Telefe Noticias y continuó: “No sé qué pasó con mi hijo. Estaba bien, traté de calmarlo, lo estuve acompañando toda la semana”.

Además destacó que “no tiene antecedentes” y que “no es violento”. “No le encuentro una explicación; jamás fue agresivo”, resaltó y destacó que en relación a la causa “tendrá que pagar lo que tenga que pagar”.

Reina fue intervenido quirúrgicamente por impactos de bala que recibió en el glúteo derecho, el muslo de la pierna derecha y el brazo derecho, donde tuvo una fractura expuesta de radio, sin riesgo de vida.

La causa está en manos de la jueza nacional en lo Criminal y Correccional 62, Patricia Susana Guichandut, quien aguarda una mejoría del imputado para que una vez que sea dado de alta, pueda ser indagado bajo la imputación de una “tentativa de femicidio”, delito que prevé en el Código Penal una pena de entre 10 y 15 años de prisión, y el de “portación ilegal de arma”.

Ataque. El episodio, cuya secuencia quedó filmada por cámaras de seguridad, comenzó cuando la joven de 29 años –que es oriunda de Esquel, pero estaba de visita en CABA–, caminaba por la calle Superí al 4200. En las imágenes se observa que detrás de ella la seguía un hombre con capucha, anteojos y un casco entre sus manos. Si bien los movimientos de ambos se pierden de cuadro, el audio de esa cámara registró que el hombre comenzó a disparar con un revólver contra la mujer y hasta se escucha que gatilla en reiteradas oportunidades sin que salieran las balas. En cierto momento, se escuchan dos disparos, pero no impactaron en la mujer.

Unos segundos más tarde se observa la llegada de un móvil de la Comisaría Vecinal 12 A, cuyos ocupantes detienen la marcha, descienden con sus armas y disparan contra el agresor, que perseguía corriendo a su víctima. Lo detuvieron.