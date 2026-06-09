El joven atropellado tras ser empujado en Mar del Plata rompió el silencio y pidió la detención de su agresor

El joven de 22 años que sobrevivió tras ser empujado y atropellado a la salida de un boliche en la zona de Playa Grande, en la ciudad de Mar del Plata, rompió el silencio este lunes mediante un fuerte descargo público. En su mensaje, el damnificado exigió la inmediata detención de su agresor y solicitó a las autoridades judiciales que revisen la calificación legal de la causa, la cual se encuentra radicada en la Fiscalía N° 4 de la jurisdicción local.

El brutal episodio se registró durante la madrugada del domingo 7 de junio en las inmediaciones del local nocturno Mr. Jones, ubicado en la intersección de las calles Primera Junta y Victoria Ocampo. Toda la secuencia de la agresión física y el posterior impacto vehicular quedó registrada por cámaras de seguridad y teléfonos celulares de los testigos que se encontraban en el sector costero.

Según el informe al que accedió PERFIL, la víctima decidió recurrir a sus redes sociales oficiales ante la gravedad de los hechos sufridos y la profunda preocupación que le genera que el responsable continúe en libertad. "Me veo en la necesidad de hacer pública esta situación", expresó el joven en el texto difundido, donde además descartó que su exposición responda a un interés netamente personal.

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En ese sentido, el denunciante manifestó de forma categórica que "cuando una agresión pudo haber terminado con una vida, el silencio deja de ser una opción". De esta forma, consideró indispensable visibilizar el caso para obligar a que la Justicia investigue los acontecimientos con la celeridad y la profundidad que el escenario amerita.

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El expediente judicial se tramita actualmente bajo la carátula provisional de lesiones dolosas. Sin embargo, la defensa legal del afectado se presentó formalmente ante los funcionarios del Ministerio Público Fiscal para exigir un cambio radical en la tipificación penal que redefina el rumbo de la investigación en curso.

El pedido de tentativa de homicidio contra el agresor

"Solicitamos que se disponga la inmediata detención de mi agresor y que se investigue si los hechos podrían constituir una tentativa de homicidio", detalló el escrito presentado por el damnificado. La querella argumenta que las circunstancias previas, las amenazas recibidas y el accionar posterior del atacante justifican de manera plena un encuadramiento mucho más severo.

De acuerdo con el relato de la víctima, la violencia contra su persona se inició segundos antes de que fuera desplazado hacia la cinta asfáltica. "El agresor me ahorcó y me amenazó", denunció públicamente el joven para dar cuenta de la hostilidad previa al empujón que desató la posterior colisión.

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Las imágenes viralizadas muestran el momento exacto en que el muchacho pierde el equilibrio y cae directamente hacia la calle por donde circulaba un Peugeot 208 blanco. El automovilista no logró frenar a tiempo e impactó de lleno contra el cuerpo del peatón, provocando que golpeara fuertemente contra el parabrisas del vehículo.

A pesar de la espectacularidad y violencia del impacto en la vía pública, el joven de 22 años pudo reincorporarse por sus propios medios a los pocos instantes. Posteriormente, fue derivado a un centro de asistencia médica para la realización de múltiples estudios de diagnóstico.

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Los profesionales de la salud que lo atendieron constataron que la víctima presentaba diversos politraumatismos, aunque afortunadamente ninguna lesión ponía en riesgo su vida. Tras recibir las curaciones correspondientes y verificar su evolución favorable, los médicos le otorgaron el alta sanitaria.

La fiscal del caso evalúa los testimonios recabados por el personal policial y analiza cuadro por cuadro los videos del incidente para deslindar las responsabilidades del atacante. El pedido de detención formalizado por el joven atropellado busca acelerar los plazos procesales frente al temor de una posible fuga del principal sospechoso involucrado.

BGD/ML