Femicidio de Agostina Vega: detuvieron a Soledad Andreani, la dueña del Ford Ka negro, por supuesto encubrimiento

Soledad Andreani, la dueña del Ford Ka negro en el que habrían trasladado el cuerpo de Agostina Vega, la adolescente de 14 años víctima de femicidio en la ciudad de Córdoba, fue detenida esta noche por supuesto encubrimiento, según confirmaron fuentes del caso a la agencia Noticias Argentinas.

Se trata de la tercera persona arrestada en la investigación luego de Claudio Gabriel Barrelier, imputado por homicidio agravado por violencia de género, y Osvaldo Fassetta, de 47 años, acusado también por encubrimiento.

Andreani, expareja de Barrelier, fue trasladada bajo un fuerte operativo encabezado por la Policía de Córdoba a la Jefatura de Policía de Córdoba. La mujer trabajaba en la producción del bar Wachitas, que fue allanado en esta investigación.

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En declaraciones previas, Andreani se presentó como una víctima más de Barrelier, narró que ese lunes 25 de mayo él le pidió el auto de forma insistente, dado que necesitaba llevar ropa a un tío internado, y aseguró que terminó prestándoselo a pesar de tener "una fea sensación". Cuando recuperó el vehículo, que había sido lavado, aseguró que solo sintió olor a cigarrillo.

El momento de su arresto fue capturado por un movilero de Crónica HD, por lo que puede oírse que la detenida fue repudiada por los vecinos, que gritaban insultos y frases como "encubridora" y "ojalá te pudras en la cárcel".

El abogado Carlos Nayi, representante legal de los abuelos de la víctima, confirmó que se detectaron “dos ADN debajo de las uñas” de la menor de edad, un dato clave para el avance de la investigación impulsada por el fiscal Raúl Garzón y reveló que se ordenó la realización de una pericia psicológica y psiquiátrica a Barrelier para determinar “si comprende sus actos”.

El pedido de jury de enjuiciamiento contra los fiscales Iván Rodríguez y Raúl Garzón por presunta negligencia grave, mal desempeño y morosidad se presentó de manera oficial este lunes a las 11.

Hace una semana legisladores opositores de Córdoba informaron que iban a redactar un pedido de jury contra el fiscal que liberó a Claudio Barrelier en 2025 en un caso de privación ilegítima de la libertad y también al actual procurador que investiga el femicidio de la menor.

Soledad Andreani es la dueña del Ford Ka negro en el que habrían trasladado el cuerpo de Agostina Vega

Este lunes 8 de junio por la mañana se presentó ante el Jurado de Enjuiciamiento provincial el pedido formal con el objetivo de “investigar la actuación de los fiscales Rodríguez y Garzón en los procesos vinculados a Barrelier”. En el escrito solicitaron la apertura del proceso, las suspensiones preventivas de los funcionarios judiciales y sus eventuales destituciones.

Entre los puntos expresados de por qué se solicita el jury, se destacan: la demora en la recepción de la denuncia, tardanza en la activación del Alerta Sofía, atraso en los allanamientos y la detención de Barrelier, sumado a la polémica conferencia que brindó Garzón tras confirmarse el hallazgo del cuerpo de la menor una semana después de su desaparición.

Este pedido fue acompañado por Matías Gvozdenovich, Brenda Austin, Walter Nostrala, Oscar Agost Carreño, Viviana Martoccia, Alejandra Ferrero, Daniel Juez, Gerardo Grosso, Patricia Botta, Agustín Spaccesi, Gregorio Hernández Maqueda, Dante Rossi, Oscar Saliba, Noelia Agüero.

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El dolor de la familia de la víctima: "Es una tortura lo que vivimos"

Los abuelos maternos de Agostina Vega manifestaron este lunes que su hija Melisa Heredia “cree” que la víctima “va a volver”. “Estamos tratando de sobrellevar todo esto, que es muy duro. No se lo deseo a nadie. Es una tortura lo que vivimos”, expresó Elizabeth, en diálogo con el canal LN+.

La mujer se mostró confiada en que “la Justicia está con nosotros en este momento”, al tiempo que su esposo, Miguel Heredia, consideró que Osvaldo Fasseta —detenido por supuesto encubrimiento— “hasta ahora es cómplice” y “sabe algo más”, por lo que “no le queda otra cosa que hablar” y “debe demostrar que es inocente”.

En este sentido, se refirieron al calvario que sufre Melisa, la madre de la menor, quien continúa internada: “Ella no te dice ‘Agostina va a volver’, te dice ‘cuando Agostina vamos a tal lado’ o ‘vamos a hacer tal cosa'”. “La situación psicológica de nuestra hija es bastante grave. No sabemos para cuándo va a tener el alta. Si bien no está del todo sedada, le bajaron la medicación, pero es como si estuviera en un mundo paralelo”, sostuvo Miguel.