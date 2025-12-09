Intensifican la búsqueda de tres mujeres desaparecidas en Misiones

La Policía de Misiones mantiene un amplio despliegue de rastrillajes, operativos y entrevistas para dar con el paradero de tres mujeres desaparecidas. Se trata de las hermanas Daniela Rocío (20) y Verónica Itatí García Smaniotto (22), que fueron vistas por última vez el pasado domingo 7 de diciembre, y de Teresa María Dos Santos (48), vista última vez hace más de una semana.

Las autoridades solicitaron a la comunidad que aporte cualquier dato relevante y recordaron que las denuncias pueden realizarse a través del 911 o en la Comisaría más cercana.

Encontraron a la joven argentina desaparecida en Brasil

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La búsqueda de las jóvenes de Bonpland comenzó el domingo, luego de que su madre, Magdalena A. (36), denunciara ante la Comisaría local que ambas habían salido por la mañana de la casa familiar, situada en calle Los Italianos, y no regresaron. Además, también indicó que sus dos hijas padecen retraso madurativo.

Según el informe policial, Daniela Rocío es de contextura robusta, tez morena, cabello corto castaño oscuro y ojos marrones. Su hermana Verónica Itatí tiene contextura delgada, tez morena, cabello corto castaño, mide aproximadamente 1,60 metros y posee ojos marrones. Las dos hermanas llevaban mochilas identificadas con su nombre al momento de ausentarse.

Daniela Rocío y Verónica Itatí García Smaniotto fueron vistas por última vez el pasado domingo 7 de diciembre en Bonpland, Misiones.

Desde la Unidad Regional VI informaron que el operativo se desarrolla “de manera ininterrumpida”, combinando rastrillajes a pie, recorridas por zonas rurales, entrevistas a vecinos y verificaciones en puntos estratégicos, con el objetivo de reconstruir los últimos movimientos de las hermanas. Personal de distintas dependencias trabaja en forma conjunta, ampliando el radio de búsqueda hacia rutas, caminos vecinales y áreas de monte.

Continúa la búsqueda de Teresa María Dos Santos

En paralelo, en la ciudad misionera de Leandro N. Alem continúa la búsqueda de Teresa María Dos Santos, desaparecida desde la mañana del 30 de noviembre. La denuncia fue presentada por su hermana, Roselin María D. S. (55), en la Comisaría Seccional Primera.

Teresa, quien vive en el barrio Lopaczek, se habría ausentado de su casa sin aviso previo y no volvió desde entonces. La mujer es de contextura robusta, tez morena, cabello largo castaño claro y mide alrededor de 1,65 metros.

Teresa María Dos Santos es buscada en la ciudad de Leando N. Alem desde el 30 de noviembre.

Su hermano, Paulo Dos Santos, explicó a El Territorio que el último en verla fue su hijo, con quien compartió unos mates la noche anterior. “Ella tomó su medicación para dormir y le dijo: ‘Bueno hijo, vamos a dormir y mañana seguimos hablando’”, relató. A la mañana siguiente, el joven no la encontró en la vivienda y supuso que había salido a caminar, una actividad que ella realizaba con frecuencia. Sin embargo, los días pasaron sin novedades y la alarma creció.

Paulo contó que su hermana atraviesa hace años problemas de depresión y está bajo medicación, aunque aclaró que esta desaparición es distinta de episodios previos: “Es la primera vez que se va por tanto tiempo”. Además, destacó que no llevó su cartera, ni su billetera, ni toda su medicación, lo que aumenta el desconcierto. También mencionó que su situación económica podría representar una carga emocional para ella y no descartó que eso haya influido en su estado anímico.

Córdoba: detuvieron a una mujer que convivió varios días con el cuerpo de su hija debajo de su cama

Las verificaciones policiales y los rastrillajes en zonas rurales no arrojaron resultados hasta el momento. Aun así, la familia mantiene la esperanza de encontrarla con vida. “Uno quiere que aparezca sana y salva, ojalá Dios quiera que sea así”, expresó Paulo.

Tanto la búsqueda de Teresa como la de Daniela y Verónica permanece activa bajo la coordinación de la Unidad Regional VI, que reiteró el pedido a la ciudadanía para que aporte cualquier dato que permita avanzar en la localización de las tres mujeres desaparecidas.

TV/ff