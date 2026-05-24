Interceptan un cargamento de droga valuado en $11.000 millones

Personal de Prefectura secuestró más de tres toneladas de marihuana durante un operativo realizado en la ciudad misionera de Eldorado, luego de detectar el ingreso ilegal de un cargamento desde Paraguay a través del río Paraná.

El procedimiento comenzó durante la madrugada en la zona cercana a Puerto Piray, donde efectivos de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de Prefectura montaron puestos de vigilancia tras recibir información sobre un posible cruce clandestino de droga.

Según informaron fuentes de la fuerza, los agentes observaron una embarcación a motor que llegó hasta el kilómetro 1.790 del río Paraná, en un sector conocido como Puerto Kimich. Allí se realizó la descarga de numerosos bultos que posteriormente fueron cargados en distintos vehículos apostados sobre la costa.

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La maniobra derivó en un operativo de seguimiento cuando uno de los vehículos intentó escapar al advertir la presencia policial. Se trataba de una camioneta cuyos ocupantes emprendieron la fuga hacia una zona de monte.

Tras un seguimiento controlado, los sospechosos abandonaron el vehículo y escaparon a pie. Dentro de la camioneta, los efectivos hallaron decenas de paquetes.

Como resultado final del procedimiento, Prefectura decomisó 3.184 kilos de marihuana distribuidos en distintos formatos. De acuerdo con las estimaciones oficiales, el valor de la droga supera los once mil millones de pesos.

Además del cargamento, durante el operativo fueron secuestradas dos camionetas y una motocicleta presuntamente utilizadas para trasladar la mercadería.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía Federal y del Juzgado Federal de Eldorado, a cargo de Pablo Kulchar y Miguel Ángel Guerrero, quienes ordenaron el traslado de la droga para su conteo y pesaje oficial.

El operativo se produjo en una de las zonas fronterizas más utilizadas para el ingreso ilegal de marihuana desde Paraguay hacia territorio argentino, una modalidad que en los últimos años derivó en múltiples procedimientos sobre el río Paraná y caminos cercanos a la costa misionera.