"La Toretto" pidió a la Justicia salidas laborales: quiere trabajar como niñera y ya tiene quien la contrate

Felicitas Alvite, que se llamaba a sí misma “La Toretto”, le solicitó a la Justicia permiso para trabajar como niñera: se encuentra imputada por homicidio culposo con dolo eventual y todavía espera el juicio por quitarle la vida, en 2024, a Walter Armand, un motociclista de 37 años al que arrolló a toda velocidad cruzando semáforos en rojo. Alvite se dio a la fuga y recién se entregó semanas después.

Flavio Gliemmo, el abogado de la joven, confirmó que le requirió al Tribunal 2 de La Plata el permiso para que su defendida haga salidas laborales: “Mi asistida necesita trabajar y está vigente la posibilidad de cuidar como niñera a un menor de un año y medio”. El Tribunal deberá responder en los próximos días a esa solicitud, que seguramente será cuestionada por la familia de Armand, que en su momento también criticó que a la joven le otorgaran prisión domiciliaria.

Actualmente, la joven se encuentra cumpliendo esa prisión domiciliaria en una vivienda de City Bell. Por la grave acusación puede llegar a recibir hasta 25 años en prisión; y en el juicio también estará su amiga Valentina Velázquez, quien la acompañaba la noche de la picada le costó la vida a Armand.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Felicitas Alvite y Valentina Velázquez

Qué hizo Felicitas Alvite, “La Toretto”

El jueves 11 de abril de 2024, en la ciudad de La Plata, Alvite venía a gran velocidad cortando semáforos en rojo en un Volkswagen Trend, y en la esquina de Avenida 13 y 53 arrolló a la moto de Rubén Armand, de 37 años, quien falleció poco después en el hospital. Ya antes de atropellar al motociclista Alvite había pasado cuatro semáforos en rojo, a una velocidad promedio que los peritos estimaron en 85 km/h, muy por encima del límite máximo de 60 km/h.

El caso se viralizó cuando se conoció un posteo de la joven, en sus redes sociales, donde se identificaba con el protagonista de la saga “Rápido y furioso”, encarnado por Vin Diesel: “¿Miedo? Miedo es ir conmigo en el auto porque soy un constante ‘ese quiere correr’ y me hago la ‘Toretto’”. De allí le quedó ese apodo, vinculado con la velocidad.

Felicitas Alvite, la tiktoker que se hacía llamar “La Toretto”

Luego se conoció una conversación de Alvite en un grupo de WhatsApp que fue rescatada por los peritos del área ciberdelito de la Procuración, donde la joven le pedía a sus compañeros: “Ustedes no saben nada… Pongan en privado los Instagram. Finjan demencia”.

El fiscal Fernando Padován, hablando de este tema, expresó: “Inmediatamente después de las 2.05 de la madrugada del hecho empezaron a hablar entre todos en ese mismo grupo. Ella sabía y conocía que esa acción deliberada creaba una situación de peligro, se representó el resultado, continuó y se conformó con ello, sujetando al azar, ni siquiera lo sujetó a su destreza porque siempre alegaron su inexperiencia”.

HM/HB