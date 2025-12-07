La Toretto pidió permiso para trabajar como niñera

La situación procesal de Felicitas Alvite volvió a quedar en el centro de la polémica. La joven, conocida como “La Toretto”, pidió acceder a salidas laborales mientras cumple prisión domiciliaria por el accidente que protagonizó el año pasado en La Plata que terminó con la muerte de Walter Armand. Su defensa presentó ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 una solicitud para que pueda trabajar como niñera dos veces por semana en una casa ubicada a pocas cuadras de su domicilio.

Su abogado, Flavio Gliemmo, planteó como una propuesta “concreta y acotada” que comenzaría el año próximo y que, según entiende, permitiría a Alvite sostener una rutina laboral mientras atraviesa el proceso hacia el juicio oral. El pedido ya fue derivado a la fiscalía de Martín Raúl Chiorazzi y a la querella, que deberán fijar postura antes de que el tribunal adopte una resolución, según publicó el diario El Día.

El reclamo surge en un momento en el que la causa avanza con lentitud. La tercera audiencia preliminar, clave para organizar la prueba y ordenar el debate, quedó fijada para el 18 de febrero de 2026, luego de dos audiencias tensas realizadas en octubre pasado. En una de ellas, la defensa denunció presuntas irregularidades en la instrucción y cuestionó el accionar del fiscal Fernando Padovan, aunque sus pedidos fueron rechazados y se mantuvo la lista principal de testigos.

Mientras tanto, la familia de Walter Armand sigue reclamando celeridad y se mostró preocupada por la posibilidad de que Alvite obtenga un beneficio. Armand tenía 36 años y murió en la madrugada del 12 de abril de 2024, cuando la joven cruzó varios semáforos en rojo y circuló a más de 90 kilómetros por hora por avenida 13 hasta impactar contra su moto en la esquina de 32. Las cámaras de seguridad registraron cada maniobra de aquella noche.

Alvite llega al juicio acusada de homicidio simple con dolo eventual, una figura que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión. Su amiga, Valentina Velázquez, también enfrenta cargos por su presunta participación en una picada urbana minutos antes del choque.

En este marco, el pedido de salidas laborales no pasó desapercibido. Los allegados a la víctima consideran que la medida podría flexibilizar las restricciones impuestas y remarcan que la joven debe permanecer bajo el régimen actual hasta que se fije la fecha del juicio. La decisión final será del Tribunal Oral N° 2, que analizará el informe de la fiscalía y la querella antes de resolver si la imputada puede o no acceder al trabajo que reclama.