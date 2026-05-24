Maradona: el juicio empezó a revelar una trama de responsabilidades cruzadas

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona empezó a dejar algo más que cruces entre fiscales y defensores. En la sexta semana de audiencias en los Tribunales de San Isidro, el debate oral comenzó a reconstruir cómo funcionaba el entramado médico y personal que rodeaba al exfutbolista durante sus últimos días y cómo se repartían las decisiones alrededor de su salud.

Las últimas declaraciones mostraron una estructura fragmentada, con distintos profesionales interviniendo sobre la internación domiciliaria, aunque sin una conducción clara sobre el seguimiento clínico del paciente. En ese esquema aparecieron nuevamente el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz como las figuras más cercanas a Maradona durante la etapa posterior a la operación por el hematoma subdural realizada en la Clínica Olivos.

Pero fue Jana Maradona quien aportó una de las descripciones más precisas sobre cómo se organizaba el entorno médico. Durante una declaración de más de cuatro horas, sostuvo que el “núcleo del cuidado” estaba integrado por Luque, Cosachov y Díaz, mientras que “el segundo anillo era Swiss Medical”, en referencia a la prepaga y a otros profesionales que participaban de la internación domiciliaria.

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La hija de Diego también reconstruyó el deterioro físico que observaba en su padre. “Lo notaba muy decaído y lento, pensé que era depresión”, afirmó ante el tribunal. Más adelante reiteró que el exfutbolista estaba “hinchado” durante los días previos a su muerte.

En paralelo, Jana dejó expuesto un cambiwo respecto de Luque, uno de los principales imputados del juicio. “Evidentemente fui una pelotuda porque confié en Luque”, declaró durante el contrainterrogatorio.

La audiencia también sumó otro dato relevante para la reconstrucción de los hechos: Jana confirmó que la reunión realizada en la Clínica Olivos, donde se decidió avanzar con la internación domiciliaria de Maradona, fue grabada. Ese encuentro aparece como uno de los momentos centrales sobre los que trabaja la acusación para determinar quiénes impulsaron el traslado al country San Andrés y bajo qué condiciones médicas se realizó.

Días después declaró nuevamente Luque, quien volvió a defender su actuación frente al tribunal. “Maradona estaba lúcido al momento del alta”, aseguró el neurocirujano, que además sostuvo: “Soy la persona que más lo quiso ayudar”.

También declaró el psicólogo Carlos Díaz, otro de los acusados, quien buscó delimitar su responsabilidad dentro del equipo tratante. “Yo no sé nada de cardiología”, afirmó.

Para el abogado penalista Gabriel Roldán, asistente al debate oral, una de las cuestiones que empezó a quedar expuesta en las últimas audiencias es justamente la dificultad para establecer quién tenía el control efectivo sobre las decisiones médicas vinculadas a Maradona. “Cuando intervienen distintos profesionales sobre un mismo paciente, el tribunal tiene que analizar no solo qué hizo cada uno, sino también quién tenía capacidad real de decisión y cómo se distribuían las responsabilidades”, explicó a PERFIL.

Según el especialista, las declaraciones de Jana también aportan elementos para reconstruir esa dinámica interna. “Los familiares permiten entender cómo funcionaba el entorno cotidiano del paciente, quiénes aparecían como referentes médicos y cómo se transmitían las decisiones”, sostuvo.