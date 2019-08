Salió a jugar, desapareció y lo encontraron colgado de un puente

Un nene de cuatro años que había desaparecido luego de haber salido a jugar a la vereda el jueves 8 de agosto, fue hallado este viernes ahorcado y colgado en un puente. El macabro crimen ocurrió en el barrio Las Talitas, en Tucumán. La casa de la víctima se ubica a cinco cuadras de donde apareció el cuerpo.

Ulises Benjamín Amaya, había quedado al cuidado de su abuela porque sus padres se habían ido a trabajar. En un momento dado, quiso salir a la vereda a entretenerse: "Ya vengo, voy a jugar", le dijo a su familiar. Sin embargo, desapareció. Al notar su ausencia sus familiares comenzaron a buscarlo y se toparon con la terrible escena del cuerpo del pequeño atado a un cable mientras pendía del puente, según consignó el medio local La Gaceta. Inmediatamente fue llevado al Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS) pero allí no pudieron hacer nada dado que ya no respiraba.

Francisco Adán Peñalva, abuelo del nene, aseguró en declaraciones al mencionado medio: "Sólo una persona inconsciente pudo haber hecho esto; no entiendo por qué todavía. Todo pasó muy rápido. El nene desapareció 10 minutos de su casa y luego apareció muerto en el puentecito, ahorcado". En ese sentido el hombre detalló que a él le entregaron a su nieto luego de bajar su cuerpo del puente y que intentó reanimarlo pero ya era tarde. "Me lo dieron dormidito. Él era un amor. Un malviviente nos ha destrozado haciendo esto. Alguien lo siguió, él no se va ir solo al monte, lo han llevado. No entiendo por qué hicieron esto", contó.

Revelan macabros detalles del crimen del nene de 12 años en Santa Fe

Por su parte María Baigorria, tía del pequeño agregó: "Sólo desapareció unos minutos. Vino la abuela y nos preguntó si estaba con nosotros el chiquito y le dijimos que no. Empezamos a buscarlo y fuimos hasta un descampado. De ahí a la casa de un tío, pero tampoco estaba. La fui a buscar a su mamá y ahí fue que nos dijeron que lo habían hallado ahorcado".

Causa. Ahora se inició una investigación y se espera el resultado de la autopsia, la cual determinará si efectivamente Benjamín fue estrangulado y también establecerá si sufrió otro tipo de agresiones.

Perito del nene asesinado en Santa Fe: "Hice 3.000 autopsias y nunca vi algo así"

Pedido de justicia. El crimen conmocionó a los habitantes del lugar, quienes este viernes se congregaron para realizar una marcha para reclamar que se esclarezca el crimen de Amaya. El intendente del municipio, Carlos Najar, se refirió al caso y remarcó: "Todo es hipótesis ahora. En esa línea, creo que debe haber sido alguien conocedor de la zona y que despertó confianza en el menor".

Además, el funcionario indicó que no recuerda que haya ocurrido un crimen con similares características en la zona. "Sin estigmatizar el lugar, ese sector tiene problemas de vulnerabilidad en materia de inseguridad y eso repercute en índices de criminalidad", agregó al tiempo que pidió que quien haya visto u oído algo, que se acerque a la comisaría o al Ministerio Fiscal a brindar información.

F.D.S./ CP