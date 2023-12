Manuel Adorni: "Seguir dudando que estamos en emergencia es no ver la realidad"

Luego de la reunión que encabezó este jueves el presidente Javier Milei junto a su Gabinete, el vocero presidencial, Manuel Adorni, defendió la "Ley Ómnibus" y sostuvo que el objetivo del Gobierno es "tener un Estado que no nos digite la vida, y no nos iga lo que tenemos que hacer", al mismo tiempo que expresó que el país se encuentra en una emergencia económica y social debido a los niveles de pobreza.

"Este miércoles el presidente envió la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos en donderesume la visión de este Gobierno sobre el país", comenzó diciendo el portavoz de la Presidencia, que indicó que el proyecto se enmarca en medio de "la peor herencia recibida en la historia argentina".

"Estamos tratando de evitar el peor de los desastre. Tenemos indicadores que asustan en materia educativa, social y en nuestro esquema de Salud", continuó. "Nadie puede negar que Argentina atraviesa una situación de extrema emergencia, lo cierto es que tenemos tareas fundamentales. Una de ellas es evitar la catástrofe de la herencia brutal del gobierno anterior y de años de hacer las cosas mal", añadió.

"Atravesamos una situación donde 6 de cada 10 chicos son pobres en Argentina y donde hay 5 millones de argentinos que no comen todos los días, donde un millón trescientos mil son chicos. Seguir dudando que efectivamente no estamos en emergencia, es no estar viendo la más visible de las realidades", argumentó sobre el paquete de leyes “ómnibus” enviado al Congreso de la Nación.

La reunión de Milei, quien arribó a las 7.58 a la Casa Rosada, con sus ministros y colaboradores próximos se inició a las 8.30, en el Salón Eva Perón, en el primer piso. Más tarde, el mandatario salió con sus funcionarios al histórico balcón de la Casa Rosada para saludar a un grupo de gente que estaba reunida en la Plaza de Mayo.

El miércoles a la tarde, el ministro del Interior, Guillermo Francos, fue al Parlamento y se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a quien le entregó el paquete de leyes para ser tratado en sesiones extraordinarias, que comenzó a regir el martes y vence el 31 de enero.

